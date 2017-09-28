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Это вам не Фримен: Стивен Сигал преподал русофобам урок дружбы с Россией

18:25. 28 сентября 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

Это вам не Фримен: Стивен Сигал преподал русофобам урок дружбы с Россией

Голливудский актер выступил на телевидении и опроверг вмешательство России в выборы США.

Звезда боевиков и с недавнего времени российский гражданин Стивен Сигал выступил в эфире британского телеканала TCL с резкой критикой обвинений России во вмешательстве в выборы в США. Актер довольно жестко высказал все, что думает об этой абсурдной ситуации.
 
Сигал заявил, что каждая страна мира тайно шпионит за своими соседями по глобусу, и это бессмысленно отрицать, однако утверждать, что Россия использовала хакеров, чтобы вмешаться в выборы президента США - это, как минимум, глупо. Актер добавил, что настоящая проблема Америки - это астрономическая пропаганда, которая отвлекает граждан от реальных проблем страны.
 
"Вся эта ситуация является продуктом астрономической пропаганды, и эта пропаганда - реальная диверсия", - подчеркнул Сигал в эфире телеканала.
 
Также он отметил, что народы России и США на самом деле любят друг друга и хотят дружить. Вместе обе страны могли бы стать мощными союзниками, однако этому мешают выяснения отношений по надуманным поводам.
 
"Это то, что должно произойти", - сказал Сигал о союзе России и США, а ведущий программы его поддержал.
Метки: русофобия
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