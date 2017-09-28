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Два референдума, способные взорвать мир

08:09. 28 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Внимание мировой общественности приковано к двум точкам на карте, где проводятся референдумы, способные повлиять на дальнейшее развитие событий не только в своём регионе, но и в мире в целом. Речь идёт о референдуме о независимости Иракского Курдистана и референдуме о независимости Каталонии.

Какой должна быть позиция России в этих вопросах? На мой взгляд, такой:
  1. Россия должна занимать выжидательную позицию по отношению к референдуму в Каталонии, не поддерживая его, но и не выступая против.
  2. Будучи заинтересованной в сохранении и укреплении государственности Сирии и Ирака, мы должны выступать против создания независимого Курдистана. Так как провозглашение этого государства способно ввергнуть ближневосточный регион в новую войну и дать шанс США либо сохранить ИГИЛ (запрещённая в России организация), либо создать новый инструмент для сохранения хаоса и беспорядка.

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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