Два референдума, способные взорвать мир

Внимание мировой общественности приковано к двум точкам на карте, где проводятся референдумы, способные повлиять на дальнейшее развитие событий не только в своём регионе, но и в мире в целом. Речь идёт о референдуме о независимости Иракского Курдистана и референдуме о независимости Каталонии.

Какой должна быть позиция России в этих вопросах? На мой взгляд, такой:

Россия должна занимать выжидательную позицию по отношению к референдуму в Каталонии, не поддерживая его, но и не выступая против. Будучи заинтересованной в сохранении и укреплении государственности Сирии и Ирака, мы должны выступать против создания независимого Курдистана. Так как провозглашение этого государства способно ввергнуть ближневосточный регион в новую войну и дать шанс США либо сохранить ИГИЛ (запрещённая в России организация), либо создать новый инструмент для сохранения хаоса и беспорядка.

Источник: nstarikov.ru