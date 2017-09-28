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Дмитрий Goblin Пучков на радио “Эхо Москвы”

11:36. 28 сентября 2017 Просмотров - 63 Один комментарий Опубликовал:

Программа “Особое мнение” на радио Эхо Москвы СПБ, 27 сентября 2017 года

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/radio_ech…

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 593 375
    Олег Лебедев 28 сентября 2017 в 12:40 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    Пучков, конечно же, явно не простой человек, и что у него в самом деле на уме – точно никто не знает. Но послушать его полемику с либералом – всегда истинное удовольствие. Жалко, что редко выступает. Хорошая вещь, также, Goblin-news у него на сайте, рекомендую.

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