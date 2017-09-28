Бытовые полезности из пластиковых бутылок

Пластиковые бутылки — это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Но большинство из нас использует бутылки только как сосуд для воды. В то время как им есть множество очень полезных способов применения.

17. Держатель для зарядки телефона

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Держатель очень легко делается. Удобен тем, что телефон не будет валяться на полу и на него никто не наступит.

16. Упаковка для сыпучих продуктов

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Теперь не придется каждый раз завязывать и развязывать пакеты. Сделать ее очень просто.

15. Корзинка

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Корзинка, которая делается из большой бутылки, отлично подойдет для игрушек и различной мелочи.

14. Подставка — динамик для телефона

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Подставка и усилитель звука для телефона. Сделать его очень просто. Подходит для телефонов с динамиками в нижней части.

13. Подставка для губок

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Подставка с двойным дном позволяет воде вытекать из губки. Губка остается сухой, а

значит, отсутствуют плесень и неприятный запах. Сделать подставку можно за минуту.

12. Защита для пальцев

© MORENA DIY

Защищает пальцы во время нарезки продуктов.

11. Фильтр для чая

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Как заварить чай в походных условиях.

10. Милый стаканчик

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Хорошо подходит для различной канцелярии. Изготовление займет пару минут.

9. Горшок для цветов

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Оригинальный горшок, сделать который можно за 10 минут.

8. Мини-теплица

© funnybottle.ru

Защищает растение от холода, а почву — от чрезмерного высыхания.

7. Распылитель

© golifehack.ru

Если сломался распылитель, можно быстро сделать его из бутылки. Подойдет для полива или принятия душа.

6. Брызговик

© cnhufa.ru

Делается из бутылки и кабельных стяжек.

5. Чехол на объектив

© fooyoh.com

Если потерялась крышка от объектива фотоаппарата, ее легко заменит бутылочка.

4. Удлинитель для крана

© zachashkoi.ru

Очень полезный лайфхак, если у вас в умывальнике короткий кран. Сделать его очень просто.

3. Как отделить белок от желтка

© wikilik.ru

Обычная бутылка позволит легко отделить желток от белка.

2. Совок

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Если под рукой нет совка, его можно сделать из пластиковой бутылки или канистры.

1. Защитный чехол для телефона на велосипеде

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Такой чехол актуален для велосипедистов, которые пользуются картой местности на смартфоне. Легко делается и защищает от дождя и грязи.

Бонус: Лодка



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Для самых отчаянных.

Источник: nashaplaneta.su