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Бытовые полезности из пластиковых бутылок

08:40. 28 сентября 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:


Пластиковые бутылки — это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Но большинство из нас использует бутылки только как сосуд для воды. В то время как им есть множество очень полезных способов применения.

17. Держатель для зарядки телефона

Бытовые полезности из пластиковых бутылок

© handmadeidea.com.ua

Держатель очень легко делается. Удобен тем, что телефон не будет валяться на полу и на него никто не наступит.

16. Упаковка для сыпучих продуктов

Бытовые полезности из пластиковых бутылок

© aurbanistica.com

Теперь не придется каждый раз завязывать и развязывать пакеты. Сделать ее очень просто.

15. Корзинка

Бытовые полезности из пластиковых бутылок

© cinderelasdecor.blogspot.com

Корзинка, которая делается из большой бутылки, отлично подойдет для игрушек и различной мелочи.

14. Подставка — динамик для телефона

Бытовые полезности из пластиковых бутылок

© green-life.livejournal.com

Подставка и усилитель звука для телефона. Сделать его очень просто. Подходит для телефонов с динамиками в нижней части.

13. Подставка для губок

Бытовые полезности из пластиковых бутылок

© MORENA DIY

Подставка с двойным дном позволяет воде вытекать из губки. Губка остается сухой, а
значит, отсутствуют плесень и неприятный запах. Сделать подставку можно за минуту.

12. Защита для пальцев

Бытовые полезности из пластиковых бутылок

© MORENA DIY

Защищает пальцы во время нарезки продуктов.

11. Фильтр для чая

Бытовые полезности из пластиковых бутылок

© www.ifuun.com

Как заварить чай в походных условиях.

10. Милый стаканчик

Бытовые полезности из пластиковых бутылок

© w.svoimi-rukami-club.ru

Хорошо подходит для различной канцелярии. Изготовление займет пару минут.

9. Горшок для цветов

Бытовые полезности из пластиковых бутылок

© homesthetics.net

Оригинальный горшок, сделать который можно за 10 минут.

8. Мини-теплица

Бытовые полезности из пластиковых бутылок

© funnybottle.ru

Защищает растение от холода, а почву — от чрезмерного высыхания.

7. Распылитель

Бытовые полезности из пластиковых бутылок

© golifehack.ru

Если сломался распылитель, можно быстро сделать его из бутылки. Подойдет для полива или принятия душа.

6. Брызговик

Бытовые полезности из пластиковых бутылок

© cnhufa.ru

Делается из бутылки и кабельных стяжек.

5. Чехол на объектив

Бытовые полезности из пластиковых бутылок

© fooyoh.com

Если потерялась крышка от объектива фотоаппарата, ее легко заменит бутылочка.

4. Удлинитель для крана

Бытовые полезности из пластиковых бутылок

© zachashkoi.ru

Очень полезный лайфхак, если у вас в умывальнике короткий кран. Сделать его очень просто.

3. Как отделить белок от желтка

Бытовые полезности из пластиковых бутылок

© wikilik.ru

Обычная бутылка позволит легко отделить желток от белка.

2. Совок

Бытовые полезности из пластиковых бутылок

© smekalo4ka.ru

Если под рукой нет совка, его можно сделать из пластиковой бутылки или канистры.

1. Защитный чехол для телефона на велосипеде

Бытовые полезности из пластиковых бутылок

© complex.com

Такой чехол актуален для велосипедистов, которые пользуются картой местности на смартфоне. Легко делается и защищает от дождя и грязи.

Бонус: Лодка

Бытовые полезности из пластиковых бутылок
© heycraft.ru

Для самых отчаянных.



Источник: nashaplaneta.su

Метки: дом, кулинария, сад
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