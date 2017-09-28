Бытовые полезности из пластиковых бутылок
Пластиковые бутылки — это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Но большинство из нас использует бутылки только как сосуд для воды. В то время как им есть множество очень полезных способов применения.
17. Держатель для зарядки телефона
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Держатель очень легко делается. Удобен тем, что телефон не будет валяться на полу и на него никто не наступит.
16. Упаковка для сыпучих продуктов
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Теперь не придется каждый раз завязывать и развязывать пакеты. Сделать ее очень просто.
15. Корзинка
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Корзинка, которая делается из большой бутылки, отлично подойдет для игрушек и различной мелочи.
14. Подставка — динамик для телефона
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Подставка и усилитель звука для телефона. Сделать его очень просто. Подходит для телефонов с динамиками в нижней части.
13. Подставка для губок
© MORENA DIY
Подставка с двойным дном позволяет воде вытекать из губки. Губка остается сухой, а
значит, отсутствуют плесень и неприятный запах. Сделать подставку можно за минуту.
12. Защита для пальцев
© MORENA DIY
Защищает пальцы во время нарезки продуктов.
11. Фильтр для чая
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Как заварить чай в походных условиях.
10. Милый стаканчик
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Хорошо подходит для различной канцелярии. Изготовление займет пару минут.
9. Горшок для цветов
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Оригинальный горшок, сделать который можно за 10 минут.
8. Мини-теплица
© funnybottle.ru
Защищает растение от холода, а почву — от чрезмерного высыхания.
7. Распылитель
© golifehack.ru
Если сломался распылитель, можно быстро сделать его из бутылки. Подойдет для полива или принятия душа.
6. Брызговик
© cnhufa.ru
Делается из бутылки и кабельных стяжек.
5. Чехол на объектив
© fooyoh.com
Если потерялась крышка от объектива фотоаппарата, ее легко заменит бутылочка.
4. Удлинитель для крана
© zachashkoi.ru
Очень полезный лайфхак, если у вас в умывальнике короткий кран. Сделать его очень просто.
3. Как отделить белок от желтка
© wikilik.ru
Обычная бутылка позволит легко отделить желток от белка.
2. Совок
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Если под рукой нет совка, его можно сделать из пластиковой бутылки или канистры.
1. Защитный чехол для телефона на велосипеде
© complex.com
Такой чехол актуален для велосипедистов, которые пользуются картой местности на смартфоне. Легко делается и защищает от дождя и грязи.
Бонус: Лодка
© heycraft.ru
Для самых отчаянных.
Источник: nashaplaneta.su