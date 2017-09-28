Боги меняются:Диалог Михаила Задорнова и Валерия Чудинова

Михаил Задорнов: Была история, а была быль. Недаром русские мифы и легенды называются «былины». Сегодня, когда я говорю кому-то о том, что наш язык — единственный, который и сейчас сохраняет сакральный смысл праязыка, зародившегося на заре человечества, мне возражают: «А где доказательства? Вот Рим — есть развалины, Израиль — это святые места. Вот в Египте пирамиды. А то, что ты говоришь, это, может быть, просто твоя фантазия. Во сне увидел».

И конечно, мне было приятно прочитать книги профессора Валерия Чудинова. Потому что он приводит убедительные доказательства того, что наша история была другой. Мне очень хотелось встретиться с ним и задать ему такие вопросы и получить такие ответы, чтобы все, кто прочитает эту статью, поняли, что фантазии наши возникают не на пустом месте. Им есть подтверждения не менее очевидные, чем пирамиды, например, или развалины Колизея, и они гораздо древнее.

Мне хочется начать беседу с вопроса: Валерий Алексеевич, а есть у вас доказательства того, что письменность существовала на Руси задолго до появления кириллицы?

Валерий Чудинов: Вы знаете, вопрос сложный. Дело в том, что существовало два вида письма, один вид письма — слоговое, руница, а другой — это бытовое письмо, протокириллица, которой пишем мы с вами. Задолго, за много тысяч лет до Кирилла. Наши предки писали абсолютно так, как и мы сейчас с вами.

— Это буквица? Простите, я иногда уточнять буду. То есть, это такое рядовое письмо, без сакрального смысла?

— Да, совершенно верно. Я назвал его протокириллицей, но это не очень удобный термин. Мне посчастливилось прочитать, как они это сами называли. Потому, что наши предки не знали, что когда-то родится Кирилл. Оно у них называлось «руны Рода», то есть бога — Рода. А сакральное письмо называлось «руны Макоши». Механизм увеличения числа богов был такой: сначала у бога появлялся жрец или жрица, потом это существо обожествлялось, становясь следующим богом. Но всё пошло от Макоши.

Вот допустим, «руны Мары» — это ни что иное, как руны Макоши, повторённые в более позднее время. Точно так же появился бог Яр, и «руны Яра» — это ни что иное, как руны Рода, повторённые в более позднее время. То есть, мы пишем с вами рунами Рода, не подозревая об этом, как, допустим, Тартюф не подозревал, что он говорил прозой. Мы пишем ими, не зная, что они так называются.

— Причём буквы, если я правильно понимаю, писались раньше на специальных дощечках.

— Да, но позже. А поначалу буквы даже не высекались, а выпиливались на камнях чем-то, видимо, маленькой циркулярной пилой.

— И тогда, видимо, они ещё буквами не назывались.

— Да, они назывались рунами.

— А как вы считаете, откуда взялось само это слово — «руны»?

— Попробую объяснить. Самые крупные руны были вырыты в земле. Скажем, знаменитый Стонхендж в Англии. Мы полагаем, что это памятник английский. Но англичане приписывают его кельтам, считая, что древнее кельтов никого не было, и до германцев в Британии действительно жили кельты, то есть, бритты, скотты, пикты…

Но, до них были иберы, а до иберов, как ни странно, там обитали русские. И храмы-то построены именно русскими. Потому что везде, где на колоннах видны надписи, читаются слова: «храм Рода», «храм Макоши» и масса других русских слов. Например, написано слово «столб» теми же буквами, какими мы пишем сейчас.

Но самое интересное состоит в том, что наши предки вырывали в земле большие буквы, ну, может быть, там два метра на метр или три метра на полтора, и их можно было видеть с высоты. То, что «вырыто», называлось «руны». Их засыпали другим грунтом. Поэтому какая бы растительность на них ни росла, она всегда отличалась по цвету — ибо под ними другая почва…

И как бы местность ни зарастала, они всё равно читаемы. Но разница в контрасте очень невелика. Вот в этом, как говорится, собака и зарыта. Обычно, когда мала разница в контрасте, мы, не привычные к этому, читать руны не можем. Они, как выцветшие. Итак, я закончу. Слово «руны» от слова «рыти», рытвины.

— Рытвины сокращённо.

— Это не моя этимология, а Мартина Жунковича, серба в Германии, который её предлагал в книге, написанной в начале ХХ века.

— А руны на камнях? Многие ведь тоже не могут рассмотреть их.

— Абсолютно верно. Потому что, сами понимаете, если вы смотрите не в боковом свете, а в прямом, дно этих букв отражает свет точно так же, как и окружающий материал, и вы их почти не видите, очень мал контраст. Всё-таки стенки часть света задерживают, поэтому они чуть темнее. Но если сделать боковую подсветку, чтобы тень падала на дно букв, тогда буквы видны очень хорошо.

— Понимаю. И вот этим методом вы теперь главным образом пользуетесь?

— Лишь, если имею возможность притащить с собой осветительную установку и освещать камень сбоку… Но это очень редко бывает.

— И теперь вы уже и сами различаете их, без бокового света?

— Приходится! Так было на Кольском полуострове. Представьте себе: температура где-то +10°С, вы в очень тёплой, но негибкой куртке, вокруг туча комаров, только вы фотоаппарат поднимаете, они вас сразу облепляют. А вам надо только щёлкнуть, буквально за секунду, иначе вас комары съедят.

Только это я и успеваю. Тут не до освещения, не до всестороннего обследования памятника, успеть бы его хоть как-то зафиксировать. Тем не менее, это даёт свои результаты. И уже дома, на экране монитора, видно гораздо лучше, чем на натуре.

Итак, руны высекали на камнях. У нас полно этих ритуальных камней — где угодно. В Москве, в Коломенском, есть надписи. В любом пригороде. И если у вас рядом стоит церковь, не заасфальтированная со стороны апсидной части…

— То под апсидами будут древние камни.

— Да, как правило, апсиды опирались на дохристианские камни. И на этих камнях до сих пор есть надписи. Во Владимирской области я их видел лично и читал, что там написано, например имя «Мара». Из храма Мары был взят тот камень… Её храм давно разрушен, а культовые камни остались.

Дело в том, что в раннем христианстве никакого противоречия между язычеством и христианством не было. Потому что христианство выросло из нашего, из русского, язычества. Точнее, не из язычества, из ведизма. Ибо язычество — это плохая копия, когда сакральное уходит, его не понимают, а копируют чисто внешние формы. То есть, некая пародия…

— Я так понимаю, что язычество — это чествование азов, уже без сакрального истинного смысла.

— Совершенно верно.

— То есть ведичество — это то, что вылилось в христианство. Но я всегда был уверен, что Иисус хотел вернуть правду.

— Через пару месяцев выйдет моя книга «Тайнопись на русских иконах», и там почти на всех иконах, не только русских, но и на византийских, и римских, везде указано место действия: Ярова Русь.

— Иерусалим практически Яр-рус-олим…

— Скорее всего, так.

— А Иордан — И-яр-дан…

— Года три назад я купил две книжки, посвящённые библейской мифологии, и вот вчера просто так взял в дорогу посмотреть. Что меня заинтересовало? Гора Синай. Батюшки! Так она вся состоит из ликов. Центральный лик… это такой седой мужчина. И там написано: Род. Синай — это там, где бог дал Моисею скрижали, так считается.

Дальше смотрю — не икону, а миниатюру из какой-то византийской рукописи. Там показан молодой человек, который эти скрижали получил. На первый взгляд непонятно, что там. Переворачиваю миниатюру, читаю. Там написано: карта Руси. Вот вам и скрижали, те законы, которые бог дал Моисею.

— Знаете, я был недавно в Иордании. Видел руны на камнях, на скалах и спросил у гида, что это такое. Он говорит: этого мы не знаем, это относится к первому семитскому письму. И что оно означает, спрашиваю я. Но никто мне так и не ответил, что такое первое семитское письмо. Я удивился: «Что вы мне рассказываете! Вот эта буква — это же наша буква “ща”!»

— Скорее всего, это было слово «святилище». Его вы и видели. Возьмём слова «Ярова Русь» с «аканьем» (оно не с XII века пошло, как нас уверяют, а на юге возникло гораздо раньше). Произносили не «ярова», а «арова» и даже «арава». Отсюда «Аравия», не что иное, как «Арова Русь».

— Да и «араб» отсюда.

— Да, и «араб». Иными словами, это русские территории, которые были позже заселены семитскими племенами. И арабский язык тоже вышел отсюда.

— Да, и поэтому в нём много общего с русским, даже и на сегодняшний день.

— Естественно. Более того, у меня есть знакомый, полковник Осипов, он сейчас на пенсии, арабист, который много путешествовал по арабской глубинке. Арабская глубинка — это Йемен. И он говорит: я видел там так много могил с надписями арабскими буквами, но по-арабски текст ничего не значит. Зато, как русский, я прекрасно понимал смысл.

Более того, вы знаете, что он нашёл в Египте? Село Самолётово. Ведь до XVIII века слово «самолёт» означало «маленький паром», чтобы переправляться с берега на берег. Мне рассказывали, как он «летал»… Крюк кидался на трос, и, в зависимости от направления потока, паром разворачивался к нему боком, и сначала поток вас двигал в одну сторону, а потом крюк перекидывался, и вас двигало в другую сторону.

Почему «самолёт»? Потому, что вы не прилагаете никаких усилий. То есть, вы лишь разворачиваете лодку, а поток сам её движет. И отсюда это название, возникшее до ХХ века, когда на Ниле существовал паром для переправы с одного берега на другой.

— Значит, это древнее слово и означает совершенно другое. Так же, как и слово «православие» очень древнее: правь славь. И оно было на Руси до принятия христианства, и наша ведическая вера тоже называлась «православие».

— Совершенно верно. Именно так.

— Теперь мы подходим к важному моменту, который я хочу уточнить для читателей. Итак, письменность на Руси существовала задолго до её возникновения в любой другой стране, в любом другом народе. И вы, Валерий Алексеевич, её нашли на множестве камней, разбросанных по всей Руси, и не только здесь, но и в Европе, и в Америке, и в средиземноморских странах... Каким примерно временем вы датируете эту письменность?

— Двумя сотнями тысяч лет. Но сакральной письменности, рун Макоши, на самом деле очень мало. Гораздо больше рун Рода. В основном подписаны боги. Часто встречается лик бога Яра. У него правый глаз — буква Я, левый глаз — буква Р. Это очень несложно подписать.

Мара чаще всего подписана наверху лба, где начинаются волосы. Но надпись может быть и на щеке. У бога Рода надпись обычно на лбу. То есть, каждый бог поименован. Лики Макоши тоже встречаются, но очень редко, чаще всего зооморфные, в облике медведя, но не бурого, а белой медведицы.

— Потому что арктическая страна была?

— Да. Слово «Арктика»-то ведь тоже заимствовано из русского. Тут я опять сделаю небольшое отступление. Дело в том, что слово «медведь» очень часто подвергается запрету. Охотники думают, что если вы скажете, что мы идём охотиться на медведя, он это услышит, и вы его никогда не найдёте. Поэтому они говорят «Он», «Сам». «На кого идёте?» — «На Хозяина». То есть, они вам не скажут, на какого зверя. Но и слово «медведь» — это тоже эвфемизм, замещение запрещённого слова. Означает «знаток мёда».

— Ведающий, что делать с мёдом.

— Да, именно так. До этого, как вы знаете, он назывался «бер». А «берлога» есть «логово Бера». И его отсюда заимствовали и немецкий, и английский языки.

— Берлин со знаком медведя самое берложье место было в Европе.

— Совершенно верно. Но «бер» — это просто слово «бурый», по цвету. До этого он назывался «рыкас».

— О, я этого не знал.

— От слова «рычать». То есть, рыкун, рычун, как угодно. Рыкас. Теперь когда греки начали читать… Ну, вы знаете, как абхазы, они не могут сказать «магазин», они пишут «амагазин». Они не могут сказать «ларёк», а пишут «алариок». Так и тут. Не могли сказать греки «рыкас», произнесли с буквой «а» в начале слова, «арктос». То есть, это тот же «рыкас».

Камень Макоши лежит на севере, она связана с севером, пришла с севера. Поэтому всё, что связано с созвездием Малая Медведица, — всё это север и медведи…

Кстати, на ранних картах неба обе Медведицы тоже есть, эти карты в храмах Рода производили. Я не знаю, видели ли вы мою книжку «Священные камни и языческие храмы древних славян». Вот там я как раз показываю ранние карты звёздного неба, и там имеются созвездия Малая Макошь и Большая Макошь. И конечно, Малая Макошь была более любима, ибо, как вы знаете, Альфа в Малой Макоши — это Полярная звезда.

— Вообще Макошь — это интересное слово, потому что ма — это материя, а ка — это душа.

— Дело в том, что это опять сокращение, как вы верно подметили. Вообще первоначально её называли «Магиня». Но это три слога, это длинно — Ма-ги-ня. Потом сократилось до «Магуж». А потом эти «г» и «ж» стали потихоньку оглушаться. А самое сакральное называние — «Макажь», с «Ж» на конце. Так почти на всех памятниках. А «Макошь», как мы сейчас пишем, это не сакрально. Мне многие экстрасенсы говорили, что слово «Макажь» вызывает сильнейшие вибрации.

— Магическое слово, значит. Отсюда и маги. Они стали магами, потому что хранили волшебство древнего матриархата.

— Да. Знаете, какая была эволюция богов? Сначала верили только в Макошь, у нас был монотеизм, потом появилась жрица Макоши Мара. Далее жрица была обожествлена и стала второй богиней. Но по существу, она взяла на себя часть функции Макоши, так как у той было уже невпроворот различных функций. Так сказать, штат вырос.

Третьим богом стал Род, первый мужчина. Не знаю, как вы к этому отнесётесь, у меня пока подтверждений нет, но моя гипотеза такова. Дело в том, что генетики заметили, что игрек-хромосома, ответственная за мужское начало, какое-то время не прослеживается в истории человечества. То есть она, конечно, была, но слабо себя проявляла. И с культурой это коррелирует. Было время, когда только женские боги имелись, мужских не было.

У меня вообще такое впечатление, что мужчины и женщины вели раздельное существование. Почему? Потому что был разный образ жизни. Мужчины вели охоту, женщины были собирателями. Вот очень интересный факт, я его находил несколько раз. Это надпись: «живём только пять дней». Почему пять дней? Потому, что пять дней мясо ещё можно употреблять в пищу, а на шестой день оно уже протухло.

Значит, какой бы удачной ни была охота, даже если вы мамонта завалили, через пять дней от этого ничего уже не осталось. Вам нужно снова идти на охоту. Значит, устойчивого, сытого существования мужчины себе обеспечить не могли. Не всякий же раз охота была удачной!

А женщины занимались собирательством. Ягоды, конечно, недолго хранятся, но орехи — уже гораздо дольше. А зерновые вообще годами не портятся. В Израиле, в Берехат-Рам, археологи нашли маленькую статуэтку в виде жирной, перекормленной женщины. И самое интересное, на ней масса надписей, причём матерного плана.

Там предлагалось мужчине во время акта расправиться с женщиной как бы из чувства ненависти. То есть, там предлагалось рвать её родовые пути, разить её мужским органом. За что же такая нелюбовь к женщине? Я понимаю, что из-за социального неравенства. То есть, женщины всегда были сытые, всегда раскормленные. А мужчины — вечно голодные.

— Вот это и было началом зарождения матриархата.

— Видимо, так. А потом они из Америки пришли сюда, и здесь было больше фауны, охота стала удачнее. И охотник себя реабилитировал, и мужчины с женщинами стали жить постоянно. А праздник Ивана Купалы стал пережитком того времени, когда они соединялись раз в году. Ну, всё-таки род надо продолжать. А тут уже появились родовые отношения, появился род. И бог Род. Причём, именно мужской, связанный с мужским началом…

— И произошёл огромный приток слов: «Родина», «родственники», «природа», «народ», «выродок»…

— Такое впечатление, что сама эпоха тогда называлась по-другому. Эпоха называлась словом «мир». Вот был мир Макоши, у меня о нём пока нет никаких сведений, потом — мир Рода. Наскальные изображения строгие, реалистичные, редкие. Дальше появляется мир Яра. И когда появляется этот мир, мы как будто приходим к современному постмодернизму.

Изображение бога есть, но не только оно само, а на нём вторичное, на вторичном — третичное изображение, одно на другом… В одном ракурсе видите одно, в другом — другое. Это то, до чего ещё наше современное искусство не дошло. Здесь такая фантасмагория, такое буйство фантазии человеческой, что только диву даёшься! Вот этот мир Яра…

— Ярый, началась ярая эпоха…

— Да. Причём, что интересно, не было особого мира Мары, но Мара всегда подстраивалась под господствующего бога. То есть, была Мара Макоши, была Мара у Рода, причём это была самая красивая русская красавица. Но уже Мара Яра имеет самые разные облики. Массу обликов. Там она уже от изображения козликов мира Макоши далеко уходит. Мартышки, шимпанзе, кошки, собаки — это её зооморфные облики.

А человеческие облики тоже различны: она и старуха, причём такая, как Шапокляк, у неё огромный треугольный нос, треугольный подбородок, она — жуткий выродок. Но бывает и очень красивой женщиной. Иногда вместе с Яром (я их называю «сладкие парочки») они на изображениях целуются…

— Это вы на камнях видели? Всё это палеолит?

— На скалах. Думаю, что палеолит, но пока никто не датирует изображения на скалах. У меня есть один знакомый, который на металле может определить датировку. Физическая основа такова: когда металл испытывает очень сильное напряжение, как бывает во время штамповки, то возникает куча дислокаций, которые со временем рекомбинируют. И если начать чуть нагревать, то есть ускорять процесс, то приборы покажут скорость уменьшения дислокаций, а это можно проградуировать во времени. И вы можете сказать, два это века или десять, пятнадцать веков. И вот он уже определил, что монетка, которую ему выдавали за античную, на самом деле не старше XVIII века. То есть, на металле он уже может датировать. Но на камне нет того механизма возникновения дислокаций при ударах…

— Да, такого механизма нет. Я тоже об этом думал. Но логика приводит нас к тому, что это всё-таки палеолит. В неолите можно ещё было скрести по камням, но когда появляется буквица на дощечках, то уже нет смысла. Другие боги. Боги вообще меняются.

— Полностью с вами согласен. Правильно. Боги меняются.

— Значит, вы согласны с мнением, что когда идеология меняется, то меняются и боги?

— Да. А идеология меняется потому, что изменяется экономика. Почему лунный календарь был таким хорошим? Потому, что он очень хорошо коррелировал с промысловыми животными. Не с растениями, а именно с животными. У большинства промысловых животных течка совершается в числа месяца, кратные лунному календарю.

— Уйдя в Средиземноморье, наши предки от солнечных богов перешли к лунным. Я прослеживаю тут одну языковую цепочку. Слово «син» по-английски обозначает слово «грех». «Ту син» — означает «тусовка», поиск случайных половых связей. И это не просто так.

С какого-то момента («синай», «синагога») начинается поклонение лунному богу. И кстати, синий цвет — это цвет мозга. Цвет мозговой чакры. И всё запараллеливается. Умственное развитие без разумного, ведь разум — это сердце, ум — это не разум, это счёт.

В Средиземноморье начинает развиваться арифметика. Рациональное полушарие. Учёные прислали мне интересное доказательство. Оказывается, у тех, кто думает на русском языке, более развито, более эмоционально сгущено иррациональное полушарие. А у тех, кто думает на западных языках, — рациональное мужское, а не как у русских — женское.

— Всё правильно.

— Итак, начинается поклонение лунным богам, а лунные боги покровительствуют торгашам, покровительствуют лицемерию.

— Более того, если мы возьмём символику, Луна, как вы знаете, изображается в виде серпа. Но для нас этот серп виден наклонно. На Северном полюсе он абсолютно вертикальный. А на экваторе он лежит. Поэтому, когда лики видны на фоне серпа, это всё рогатые существа. А все солнечные — с нимбами.

— А впервые нимб появляется на иконах с приходом Иисуса?

— Мне трудно ответить на этот вопрос. Я не прослеживал.

— Я их раньше этого времени не видел. Это работает на мою теорию, что Иисус хотел вернуться к солнечному диску. Он хотел вернуть людей к природе. А его сделали продолжателем лунной религии.

У меня есть одна статья о богах Египта и Израиля. И выясняется, что даже на какой-нибудь богине египетской по-русски написано: «мастерская храма Рода» или «мастерская храма Макоши». То есть, египетских богов делали по заказу. Как мы сейчас монгольские тугрики печатаем для монголов на фабрике «Гознак». Так и тогда. Были русские мастерские, заказывают египтяне, и, пожалуйста, мы вам лик египетского бога сделаем. Заказывают израильтяне — пожалуйста, мы вам лик израильского бога сделаем. Нет проблем. Ну как вам это нравится?

— Меня это не удивляет.

Мы не жрецы

М. Задорнов: В книге «Тайнопись в рисунках А.С. Пушкина» вы пишете, что поэт знал руны.

В.А. Чудинов: Да, Пушкин знал руны. Когда я работал в Академии славянской культуры, одна сотрудница просто донимала меня расспросами — откуда? Сначала я думал, что от Арины Родионовны, а потом понял, что нет. Во-первых, он брал уроки рисования, а тогда, в XVIII-XIX веках, выпускали очень любопытные альбомы для рисования, и я убедился, что он срисовывал из альбома. Оказалось, что в этом альбоме для рисования имелись руны. Но главное в другом: в 14 лет он принял посвящение от русского волхва и получил от него тетрадь с рунами и с неискажённой историей Руси.

Вообще русское письмо было тогда общепринято в Европе. Меня заинтересовало, до какого же времени в Европе использовался русский язык, как язык международного общения?

Выяснилось, до середины XIX века. Что же случилось в середине XIX века? 1848 год, революция в Германии. У немцев пробуждается национальное самосознание. Они теперь не куча разрозненных курфюрств, Бисмарк их объединяет, после чего появляется новый государственный монстр, какого прежде не было. Ведь до этого самой большой германоязычной страной являлась Австро-Венгрия.

Затем Германия развязывает Первую мировую войну, вполне понятно почему. Потому, что ведущие мировые державы имеют колонии, а у них ничего нет. Войну эту они проигрывают, но разваливается Австро-Венгрия, и они становятся на её место со всеми вытекающими отсюда последствиями. Затем они развязывают новую войну. Логика тут совершенно понятная, очень открытая и откровенная.

Но когда этот народ осознал свою германскую идентичность, они поступили совсем не так, как, например, нынешние украинцы. Баварцы не стали говорить, что они не саксонцы, наоборот, они все потянулись друг к другу. И придумали диалект, называемый Hochdeutsch, которого нет ни в одной федеральной земле Германии.

Этот язык был придуман актёрами, чтобы театральные постановки можно было показывать по всей Германии. Они его создали в конце XIX века, ибо, как вы сами понимаете, каждый раз играть на новом диалекте для театра накладно. Таков был германский патриотизм. Немецкие романтики начали с нахождения в XVIII веке образца эпоса, песни о сокровище Нибелунгов. Появилось чувство, что немцы — это нечто.

А раз так, значит, русских, которые до того были для них образцом, можно всячески принижать. Более того, мой коллега Кеслер (мы в Политехническом музее по субботам ежемесячно читаем лекции по русской истории) приводит такой пример. Где-то в веке XVII турки осадили крепость шведов. Вышел шведский король на стену, прочитал за 15 минут пламенную речь, и турки ушли.

Возникает вопрос: на каком языке он говорил? Явно скандинавы не знали турецкого языка. Это понятно. Но если бы он прочитал по-латыни, его турки, скорее всего, не поняли бы. По-шведски, естественно, турки бы тоже не поняли. Значит, остаётся один язык, общий для шведов и для турок.

Кеслер приводит примеры, что все скандинавские короли в обязательном порядке изучали русский язык до XIX века. В XIX веке — уже нет. Кажется, зачем им русский? А затем, что этот язык был международным ещё до латинского.

— Он не только предшествовал латыни, но и был распространён по всему евразийскому материку. По всему земному шару. И на санскрите с корнем «слав» связано слово «народ». Славяне — это просто в древности один единый народ.

— Когда мы пробуем этимологизировать слово «славяне», возникает одно препятствие. В XIX веке считалось, что славяне — это «славные». Понятно, это просто созвучие. Потом выяснилось, что новгородцы себя называли «словене». От «слово». Но и это только созвучие.

Дальше выясняется, что полторы тысячи лет назад они называли себя «скловяне», со звуком «к». А греки записывали то «скловяне», то «стловяне», после «к» был какой-то непонятный звук. И через это препятствие русские этимологи не перешли, потому что здесь имеется отрицательная коннотация («склавы» — «рабы»), и им это неинтересно.

Но если попытаться тот звук воскресить, скорее всего, это «ъ». Скъловяне. А тогда мы выходим на «съкъловяне», то есть «Соколовы». Сокол, как вы знаете, был символом Рюриковичей. И меня заинтересовало, кто такие «сколоты», скифское племя, о котором упоминает Геродот. Тут ведь только суффикс другой: не соколовы, а соколоты.

И если мы берём греческие названия, скажем «киприоты», «сколоты», там русскому суффиксу «-ов» соответствует греческий «-от». То есть, это просто греческое название «соколовы». Не более того.

Но тут начинается самое интересное и совершенно неожиданное дело. Как-то я был в 1999 году в Белграде и купил там книжку археолога Софии Давидович-Живанкович. А под её началом работал Любомир Клякич. И вот он нашёл где-то в горах камень, они его сфотографировали.

Камень имел вид птицы, хотя, на мой взгляд, птица более походила на пингвина. Я прочитал на нём надписи. Выяснилось, что перед нами изображение сокола. Там как раз и были написаны слова «сокол» и «соколовяне». То есть, то, что было всего лишь моей гипотезой, подтвердилось надписями на камне.

— Значение вашего труда в том, что вы подтверждаете то, что многие чувствуют. Вы тоже чувствуете это, но можете подтвердить. Поэтому я обращаюсь всё время к вашим книгам. Я не из тех, кто говорит, что, мол, я выходил в астрал и на планете Трон мне рассказали, какова была история Руси. Чушь это всё! Это глупость. А я хочу, чтобы люди мне верили. И вы подтверждаете, что и письменность была, и азбука была. И что мы неправильно представляем себе заслуги Кирилла с Мефодием. Они не изобрели нашу письменность, а лишь упорядочили её для будущего.

— Они даже не то, чтобы упорядочили, они только слегка причесали её под греческую, добавив пяток греческих букв и расставив на письме знаки придыхания, чуждые русским, а также титла и выносные над строкой буквы. Вот, как сейчас всё причёсывают под американцев, также они трудились тогда, стилизуя русское письмо под греческое Византии. Но зато, благодаря этому, им удалось узаконить христианское богослужение на славянском языке, а это дорогого стоит!

Есть такой публицист, Олег Михайлович Гусев из Петербурга. Его очень интересует Дальний Восток. Он мне присылает материалы о том, что и Дальний Восток когда-то был русским. Хотя это вполне понятно, но нужны доказательства.

Так вот, А. Эстрин выпустил брошюру о дальневосточных рунах. Меня это заинтересовало. Выяснилось, что все те надписи — просто лигатуры знаков руницы. Знаки, наложенные друг на друга. И читаются именно русские слова, которые никакого отношения к китайцам, естественно, не имеют.

Одна статья у меня так и называется — «Дальневосточные руны», хотя никаких дальневосточных рун на самом деле не существовало, за них приняли наложенные друг на друга знаки нашей письменности. Это первое.

Второе. Нашли наши археологи на Дальнем Востоке какую-то монетку, на самом деле оберег, а на нём китайские знаки. Но на ободке по-русски написано, что вся эта земля принадлежала русским князьям (в XII веке) — у нас имелись владения на Дальнем Востоке. Как вам это нравится?

— Мне это известно. Поэтому я не удивляюсь.

— Это значит, что китайцы, с разрешения русских князей, поселились там временно (как в сербском Косово албанцы), и никаких претензий у них на эту землю тогда не было. А сейчас, когда китайцы посещают музеи на русском Дальнем Востоке, они говорят, что, поскольку китайцы жили тут прежде, это всё — китайская земля.

— Скажите, пожалуйста, как правильно называть язык рун — древнерусский, исконно русский?

— Его отличие от современного языка очень невелико. Корневая основа абсолютно та же. В надписях приводится мало глаголов, поэтому мне трудно судить о глагольной системе. Но слова, род, падеж… Ничего не изменилось, так что, скорее всего, это просто русский язык. А средневековый русский, называемый древнерусским, и от него, и от современного отстоит дальше.

Кстати, многие «научные» языковые сближения — лишь современное осмысление. Тут всё очень тонко и уязвимо. Меня тоже на моём сайте гости высмеивают, когда я, например, утверждаю без пояснений, что «крокодил» — это русское слово. Потому, что оно изначально было «коркодил».

— Так дети говорят.

— Не только дети. Ведь так писали до XVIII века! На самом деле тут два вполне самостоятельных слова, «корка» — чешуя, «дил» — конь. Говорят, «крокодил» — греческое слово. Но, простите, а греки откуда его узнали? От русских.

Я хочу книгу написать о том, что представляло собой греческое письмо. Это на самом деле письмо скифское. Ведь скифы же там были — где-то в VI-V веках до нашей эры, и они занесли туда то самое угловатое письмо, которое у них появилось раньше, но которое мы теперь называем греческим, ибо до меня скифским письмом никто не занимался.

А в Северную Италию пришли родственники скифов этруски, называвшие свою страну Этрузией. Озвончали немножко слова. Отсюда, например, слово Перуджи. У этрусков Перузия, то есть Порусье. Это тот город, до какого доходили русские земли. До сих пор итальянцы, считающие себя потомками этрусков, помнят, что Перуджи — бывшее Порусье.

— Отсюда же и Пруссия.

— Да. Но то германская Пруссия, а это северо-итальянская. И таких Пруссий на самом деле много было. Порусье — то, что вокруг Руси.

— Знаете, самый сильный звук, который произносит человек, — это звук «б», самая сильная волна. А «о» — объединяющий звук. Звук «г» границу ставит. Вот вам «бог». Это только в русском языке слово «бог» имеет точную вибрационную суть.

— Ибо русский — исконный язык планеты. А арабы всегда оглушают звуки, и у них «б» и «п» не различаются. Они могут сказать «баба», как «папа», это одно и то же. А испанцы, как вы знаете, «б» и «в» путают. Они могут сказать «ваза», как «база»… Для них это одно и то же.

— Кстати, «курва» — это по-русски «кривой». А у испанцев «курва» — «поворот». Я вообще, когда испанские фильмы смотрю, думаю, что мне не обязательно учить испанский язык.

— Я написал маленькую книжку, — не знаю, видели ли вы её, — «Идея эволюционного словаря». В ней я пишу, что этимология берёт только начальный и конечный этапы развития слова, а всё между ними она выпускает. Поэтому возникает масса ложных этимологий.

Любой шаг тут не проверен, всюду можно ошибиться. Шаг — что это такое? Гласный звук изменился. Другой шаг — согласный, третий — ударение переставили... А если проследить все шаги, то картина начального слова будет иной, чем в современных словарях, хотя, может, и не на 100%...

— Да. Особенно тяжело проследить изменение гласных.

— Тем не менее, кое-где можно… Я ведь не берусь за всё сразу.

— Например, «врата» — от слова «вращать». Потом стали «ворота» — «от воров». Смысл тоже меняется.

— Да. Хотя слово «вор» в нынешнем смысле довольно позднее. Вор — это вообще любой преступник. Если вы помните, в XVIII веке Емельяна Пугачёва называли вором. В смысле вор — разбойник.

— А «воробей» — тоже от слова «вор»? Бей вора! Значит, просто иногда заменяется гласная, смысл меняется согласно новому пониманию мира. И «врата» становятся «воротами».

— Возьмите слово «Рим». Тогда писали справа налево, и это — «Мир». Русское слово. Как ВладиМИР, ВладиВОСТОК, ВладиКАВКАЗ... Когда мы хотим закрепить своё влияние в каком-то регионе, мы берём такое название. Но даже если мы «Влади-» не употребим, всё равно поймём. Отсюда слово «Мир». А слово «Рома» — более позднее латинское.

— И слово «папа», «поуп»… Папа Римский… А Ватикан — это Батикан, от слова «батя»… Батя в законе, короче.

— Это я читал у Фоменко и Носовского.

— И у них Ватикан происходит от нашего «бати»?

— Именно.

— Я это сам придумал. Я не вычитал.

— Это очень интересные исследователи. У моего знакомого есть сайт «Кирилл и Мефодий.km.ru». В конце 2004 года он прочитал мою книгу «Священные камни». Предложил сотрудничество. Я выступил на портале — сенсация. Пошла перепечатка по ряду газет. Предложил мне у него книги издавать, хотя тогда у него своего издательства не было.

Я рассказал про Фоменко, которого он не знал и кто позже для него стал царём и богом. Экспедиции для него начал организовывать, настолько уверовал в его истинность, хотя я отношусь к нему сдержаннее. После создания издательства «Поколение» вышли и две мои книжки. Я благодарен за это, хотя Фоменко ему показался доступнее и ярче.

— Геннадий Алексеев, с которым я уже проводил беседу в «ЛГ», просил вам сказать, что в Вологодской области есть камень в районе Тарнаги. Его скинули с холма. Он лежал на холме когда-то, в ведические времена. На него нанесены знаки разных эпох. Сначала руны, потом православные купола и кресты, сверху серп и молот. Алексеев просил, чтобы я вам рассказал об этом, и, если будет интерес, съездить посмотреть на это священное место.

— Интерес у меня есть. Вот, скажем, «синий камень» на Плещеевом озере. Мы там были в мае прошлого года. Отсняли его в телефильме. Потом выяснилось, что там в воде ещё есть один, его мы тоже нашли и отсняли. Посетили храм Александра Невского, там тоже камень, скорее всего, камень Мары. На нём есть несколько интереснейших рельефов.

А неподалёку от Переславля-Залесского находятся, так называемые, Варварины камни, километрах в 15. Я их тоже отснял, но мало. Надо будет туда съездить ещё раз. Это я говорю к тому, что возле всякого древнего святилища, а на Плещеевом озере было Ярилино святилище, всегда располагается очень много камней. Масса указателей, которые называются маяками.

А маяки они потому, что когда-то перед храмом Мары самые высокие камни ставили «на попа». Они назывались «маряки». От слова «Мара». Маряк — камень Мары. Потом звук «р» выпал и получился «маяк». Кстати, маяки разные бывают. Чаще всего маяк — это камень какой-то необычной формы. Вы на него всегда обращаете внимание. А на нём уже написано, какой здесь поблизости храм. В общем, это указатель.

Но именно у храма Мары указатели постепенно вытянулись вверх и стали такими большими колоннами. А позже это во что выродилось? В исламе это минареты. В православии — звонницы, высокие, как колокольня Ивана Великого. То есть, по идее быть самым высоким указателем, всё так и осталось. И уж потом появились маяки в привычном, морском смысле слова.

— Ещё вопрос, он не провокационный, но его могут принять за таковой. Я думаю, что в основу китайских иероглифов легла наша руница. Как вы считаете?

— Вы абсолютно правы. У меня есть последователь, Тюняев, вплотную занимающийся этим вопросом. Он доказывает, что до эпохи бронзы вообще никакой письменности в Китае не было, да и ханьцев-то, собственно, не было.

Мне довелось недавно расшифровать надписи на глиняном шаре, найденном болгарами. Знаете, почему они им заинтересовались? Они одно якобы созвездие заметили и поместили рисунок в книгу по археоастрономии.

Но я пригляделся и обнаружил, что там малоконтрастно изображён весь земной шар. Это на самом деле глобус миниатюрного размера. А что самое ценное — там были подписаны древние названия. Евразия была Русью Яра, а Китай назывался миром Мары. Это не просто отдалённый мир, но как бы Тот свет.

— Но ведь Китай за Гималаями, по ту сторону Алтая?

— Да, там находился Тот свет, но и он был русским. А глобус — предмет энеолита (после неолита, медно-каменный век, начало эпохи бронзы). Представляете себе глобус такого давнего периода? Благодаря ему, мы знаем, например, как тогда называлась Африка. Знаете как? Макошня. Страна Макоши, страна, откуда все люди пошли. Наши предки знали, что они — выходцы из Африки.

— Ось вращения Земли в те времена не раз изменялась. Соответственно менялся и климат. Сейчас найдено много скелетов людей, живших на территории нынешней Сибири за 100 тысяч лет до нашей эры. Там был охотничий рай. А потом сильно потеплело.

— У меня такое впечатление, что примерно 50, а может быть, и 100 тысяч лет назад наши предки перешли в Азию из Америки. Точнее трудно определить. В чём была причина переселения? Вот как-то я взял книжку «Сто загадок истории» издательства «Вече», и там есть изображение маленькой статуэтки из Нампы, штат Айдахо. Найдена в 1970 году.

Отрыли её случайно. Сначала вскрыли 5 метров почвенного слоя, потом ещё 5 метров скального грунта. Потом пошёл песок, который буру не поддаётся — осыпается. Стали откачивать песок насосом. И вот с помощью этого насоса на глубине примерно в сто метров нашли маленькую статуэтку. Когда учёные определили глубину, а по ней — эпоху, у них получилось примерно миллион или 900 тысяч лет до нашей эры.

Я позволил себе предположить, что они песок не со дна насосом выкачали, а со стенок, стенки обрушались, ибо песок был сухой, ведь, если бы он был влажный, его бы буром подняли. А раз он сухой, то стенки обрушались с более высокого горизонта. Больше 200 тысяч лет статуэтке я не даю. А это уже не средний, а нижний палеолит.

Но меня очень смутили пять метров скальных пород. О чём это говорит? Песок — это типичная осадочная порода. Люди прекрасно живут на песке. Значит, тут когда-то была прекрасная местность. А что означает слой вулканических пород?

Он означает, что начали извергаться вулканы, да ещё в таком количестве, что могли затопить лавой огромные пространства. Когда начинается извержение вулкана, страдают не только те люди, которые живут рядом, но он воздействует очень далеко: он выкидывает такое количество пыли, что когда она оседает, то не позволяет расти растениям. Всё живое гибнет.

— Да, вулкан острова Санторин, например, до Египта доплюнул.

— Вот именно. Хотя считается, что непосредственно он смёл лишь минойскую цивилизацию. Он вообще много чего смёл. И это только один вулкан. А если массовая вулканическая деятельность? По-видимому, в Америке стало неудобно жить именно из-за вулканов. И поскольку тогда вместо Берингова пролива был перешеек, естественно, народ из Америки ушёл и начал осваивать Дальний Восток, потом Сибирь, потом дошёл до Европы. В Европу он пришёл около 40 тысяч лет назад. Примерно. Тут трудно сказать точнее.

— Если только не позже. В Европе ведь был позже ледниковый период, а на ледник люди жить не идут.

— Знаете, что такое древний ледник? По большому счёту это тундра, почвенный слой над самим ледником. Вечная мерзлота и есть живой лёд. Когда у нас наступает весна, снег чернеет, и мы видим на нём слой до 5 мм какой-то грязи. И так каждый год. Если 5 мм в год — сантиметр в два года, 10 см в 20 лет. В общем, метр нарастает за несколько веков. Метра почвы вполне хватает, чтобы возникла тундра.

А тундра — это северные олени. А где они живут, там может жить и охотник на них — человек. Северные олени отличаются тем, что могут зимой копытом разгрести снег и съесть ягель, мох под снегом. Олень — единственное животное, которое может жить зимой на самообеспечении. Все остальные мигрируют. Даже конь не может разгрести копытом снег.

— Томские археологи утверждают, что, по их находкам, в Сибири много тысячелетий был охотничий рай. Потом туры и мамонты из-за постепенной смены оси вращения Земли рванули на север, в Сибири началось потепление. За животными рванули люди. И в более холодном климате человеческое сознание начало созревать особенно быстро. Появились новые языковые формы, возникла Гиперборея. Выглядит эта гипотеза весьма убедительно.

— Очень может быть. Следов Гипербореи, точнее, пребывания древнего человека на Кольском полуострове, летом 2007-го я нашёл предостаточно, хотя учёные Мурманска само слово «Гиперборея» относят к ненаучной фантастике. Некоторые из них не разделяют подобных гипотез о существовании Яровой Руси нигде — ни на Кольском полуострове, ни в Северной Германии.

Месяца через три у меня выйдет книжка под названием «Вагрия». Учёные открещиваются, говорят, что варягов с ваграми никак нельзя отождествлять. Но, видите ли, когда на одном и том же камне написаны слова «варяги» в качестве жителей «Вагрии», мне, откровенно говоря, наплевать на то, что думают другие.

— Правильно. Коперник тоже пытался их убеждать. Зачем? Низкий вам поклон, Валерий Алексеевич! Ваши открытия доказывают, что язык, огромный народ со своей культурой, существовали на территории России с незапамятных времён. Вы доказываете это на примерах изделий, которые теперь называют неприятным словом — «артефакты».

Многие обыватели сегодня верят только в то, что можно лично пощупать. А огромная страна со своей культурой, со своей письменностью? Вы расшифровали те письмена, которые западные люди расшифровать не могут, даже учёные, потому что они просто не могут допустить мысли о том, что в Кёльнском соборе есть надписи русскими рунами. Что этрусские дощечки написаны рунами наших предков. Что Фестский диск и многие другие памятники написаны ими же…

— Да, конечно. Но я должен ещё раз предостеречь наших читателей. Нельзя самим писать сакральным письмом, это чревато опасными последствиями. Читать читайте, а вот писать не надо. Мы не жрецы.

— Да, мы не жрецы. Но у меня был один эпизод в жизни, который я раньше не понимал. На черчении я писал заглавными буквами. А чем на черчении пишут? Да рунами практически! И я так привык, и мне это так понравилось, что я вдруг стал некоторые слова писать заглавными буквами полностью. И только теперь я понимаю, почему мне этого хотелось. Да потому, что только в заглавных буквах есть сакральная вибрация.

— Это правильно. Вы посмотрите, греки сохранили наши русские буквы, но только заглавные, а строчные — это скифская скоропись.

— Чтобы быстрее маляву послать. Английское слово «мэйл» произошло от русского «малява», а оно — от слова «малевать». Здесь вовсе не криминальная история. Мне рассказал о ней Геннадий Алексеев. Когда стали сажать в советское время, заключённые решили создать тайный язык, чтобы вертухаи не могли его понять, и вернулись к санскриту и древнерусскому. Взяли древние слова, и многие из них стали сегодняшней феней.

— Это интересно.

— «Малевать», «маляр» отсюда. И «малявы», которые писали, малевали.

— Вот и живопись по-немецки — die Malerei и художник — der Maler.

— Пожалуйста, всё сходится. А против логики не пойдёшь. Те знания, которые есть у вас, вы дадите людям, и время придёт. Как сказал великий русский поэт, «Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придётся — ни мне, ни тебе».

Но лет через 200 всё это станет так же очевидно, как учение Коперника. У вас, Валерий Алексеевич, ещё и замечательная фамилия, от слова «чудо». Вот это чудо вам нужно донести теперь до большого количества русских людей.

Книга В.А. Чудинова «Тайнопись в рисунках А.С. Пушкина» занимает особое место среди работ, посвящённых русской письменной культуре. Открытие В.А. Чудинова ломает традиционные представления о том, что тексты делятся на рукописные и печатные, вводя в научный обиход ранее неизвестные тайнописные тексты.

В.А. Чудинову удалось обнаружить совершенно новый культурный пласт, стоящий на границе между литературой и изобразительным искусством. Учёный доказывает, что ведущие авторы XIX века, и в особенности А.С. Пушкин, владели умением создания рисунков со вписанным в них текстом, адресованным узкому кругу посвящённых. В книге не только приводится авторское прочтение нескольких сотен подобных рисунков, но и исследуются истоки этой традиции и причины её угасания в середине XIX века.