Зачем одни народы споили другие народы

Алкоголь и наркотики затуманивают разум, лишают воли и в конечном счёте приводят к зависимости. И колонисты всегда с успехом пользовались этими средствами, чтобы эксплуатировать покорённые народы. Русские – народы севера Наблюдая сегодня за представителями малых народов русского севера, нельзя не заметить у многих из них патологическую зависимость от спиртного. Как известно, у народов сервера, принадлежащих к монголоидной расе, чрезвычайно низок в организме уровень фермента алкогольдегидрогеназы, который расщепляет алкоголь и не позволяет эритроцитам склеиваться друг с другом под действием этанола. Они не просто быстро привыкают к спиртному, алкоголь для них – настоящий яд.Подсадили ли их на алкогольную иглу, или они пристрастились сами, однозначно сказать сложно. Тем не менее «заслуга» русских первопроходцев в этом есть. Существует мнение, что отправляясь на Север и в Сибирь на промыслы, русские купцы везли туда «огненную воду», чтобы спаивать аборигенов, а в взамен получать пушнину и другие ценные товары. Чукотский писатель Юрия Рытхэу отмечал, что на севере люди испытывают недостаток солнечного тепла, и поэтому их организм быстрее привыкает к алкоголю и табаку. По мнению писателя, этим и пользовались «нечистые на руку русские купцы», которые «поили чукчей и за бесценок скупали у них меха».Мало что изменилось и в советское время. Чукчей насильственно приучали к цивилизации: селили в дома с водяным отоплением, туалетом и телевизором. Однако обратно в тундру на выгон оленей их, вкусивших комфорт, было уже не заманить. Так они постепенно и превращались в поселковых пьяниц, пояснял Рытхэу. В лихие девяностые в Сибирь потянулись бизнесмены, которые действовали по отлаженному сценарию: за определенное количество бутылок водки они получали доступ к землям, предположительно богатым месторождениями. По этому поводу высказывался известный художник Серей Бочаров, который обвинил «нефтяные компании олигархов» в том, что они используют в своих интересах земли хантов, манси и других северных народов. «Эти новые колонизаторы спаивают коренное население, да ещё и хвастают. Хищники между тем захватывают землю и корчуют лес», – досадовал художник. В газете «Трудовая Россия» за 2003 год сообщалось, что если в советское время продолжительность жизни хантов, манси и других народов Севера поднялась до 52 лет, то теперь она снизилась до 31 года.И главный виновник этого – спиртное. А вот точка зрения нашего современника и очевидца, он во всем винит СССР: «Проезжали деревни ненцев на Обской губе. Удручающее зрелище, если бы они спивались такими темпами с XIX века – давно бы все вымерли. Реальный удар по ним нанесла советская власть, выдернув их из собственного мира». Американцы – индейцев Колониальная политика европейцев в Северной Америке была ничем не лучше, чем действия конкистадоров в Южной. Помимо физического уничтожения коренного населения и сгона его в резервации янки регулярно прибегали к проверенному средству – спаиванию местных жителей. Особенно последовательными их действия стали после обретения Соединенными Штатами независимости. Общую цифру индейцев, уничтоженных на территории США, назвать крайне затруднительно. Однако ряд историков и представителей индейских организаций утверждают, что от геноцида в США погибло несколько миллионов коренных жителей, что составило более половины от их общей численности. Согласно исследованиям авторитетного специалиста Рассела Торнтона, до прихода европейцев на территориях Северной Америки проживали около 15 миллионов аборигенов, к началу XX века их осталось не более 200 тысяч.И немалую роль в этом сыграла политика спаивания индейцев. Французский колонист Жак Картье в середине XVI столетия первым решил выменивать у американских индейцев меха на дешевое виски. С него началась печальная история истребления коренного населения Америки с помощью спиртного. Так, в книге «История Северо-Западной Кампании: первый опыт большого бизнеса» сообщается, что колонизаторы держали под жестким контролем многочисленные группы индейцев, сделав их зависимыми от алкоголя. У индейцев, как и многих народов русского севера, крайне низкий уровень содержания алкогольдегидрогеназы, что очень быстро превращает их в пьяниц. К примеру, сохранился документ, согласно которому в 1623 году англичане отравили вином примерно 200 человек племени пауатан и еще 50 добили холодным оружием. В других документах неоднократно можно было встретить жалобы индейских вождей на то, что их спаивают ромом.В мемуарах вождя индейского племени тетон дакота оглалла Мато Нажина читаем: «Вместе с белыми пришли и неизменные спутники – торговцы вином, которые стали продавать виски, чтобы лишить нас рассудка. Когда индейцы пили это зелье, им мерещились разные видения и снились кошмары». Несмотря на то что в 1832 году власти США установили запрет на спаивание индейцев, подобная проблема актуальна и по сей день. Если индейцы и не погибают от алкоголя в короткие сроки, то они перестают быть полноценными членами сообщества: спиртное делает их неспособными мыслить, трудиться, воспроизводить здоровое или вообще какое-либо потомство. Такой народ рано или поздно обречен на полное вымирание. Любопытный случай произошел в феврале 2012 года в штате Небраска. Индейцы подали в суд на пивоваров за спаивание резервации. Истцы требовали 500 миллионов долларов в качестве компенсации расходов на лечение и реабилитацию. Представители племени утверждали, что пивовары умышленно, ради собственной выгоды усугубляют проблемы с алкоголем, которые существуют у местных индейцев. В иске также сообщалось, что один из четырех детей в резервации рождается с пороками развития плода, спровоцированными алкоголизмом родителей. Стоит отметить, что средняя продолжительность жизни местных индейцев составляет всего 48 лет. Британцы – китайцев В первой половине XIX века крупнейшим на планете 300-миллионным народом Китая правила маньчжурская династия Цин. Ослаблением одного из древнейших в мире государств не могли не воспользоваться искушенные в колониальной политике европейские державы. В авангарде, как и всегда, оказались англичане.Не имея сил и материальных ресурсов для оккупации такой огромной страны, Британия предпочла экономические методы эксплуатации ее населения. Схема была простой и эффективной. Британская Ост-Индская компания (БОИК), работавшая на азиатском рынке более 200 лет, монополизировала промышленное производство опия в Бенгалии. А затем задалась целью через вновь созданную «Китайскую внутреннюю миссию» с помощью пропаганды курения опиума пристрастить к наркотику китайских крестьян. Так, с минимальными затратами средств и времени был организован обширный рынок сбыта для опиума. Официальным бизнесом БОИК была торговля чаем, однако она не давала и одного процента от тех средств, которые поступали по каналам наркотрафика. Только с 1830 по 1837 год английский экспорт опиума в Китай возрос с 2000 ящиков (весом около 60 кг каждый) до 39 000. О подобных масштабах современные наркокартели могут только мечтать. От опиумной торговли выиграла также Индия, находившаяся под протекторатом Британии, – на счету опиума было 13 процентов от общих доходов страны.Наркоторговля в Китае вытесняла торговлю другими товарами, утечка серебра расстроила финансы и истощила казну Цинской империи, миллионы китайцев, от простых кули до принцев всех 12 рангов были вовлечены в этот пагубный для населения бизнес. Ситуация с наркоторговлей имела для страны катастрофические последствия. К середине XX века в Китае, раздираемом непрерывными междоусобицами, под опиум было отведено по меньшей мере миллион гектаров, а официальное число наркоманов составляло 20 миллионов человек. Однако британский дурман вскоре утратил свое влияние в Поднебесной, получив удар от коммунистического режима. В конце XIX столетия опыт подсаживания на опиум британцы перенесли в другие страны азиатского региона. Так, в Иране к 1914 году количество опиумных курильщиков приближалось к 10% от всего населения страны. В неменьшей степени опиумом были отравлены и другие английские колонии – Пакистан, Афганистан и Бирма.

Источник: nashaplaneta.su