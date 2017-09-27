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Ядерный «Серп»: Пол-России приняло за НЛО боевую межконтинентальную ракету, летевшую к цели (ФОТО, ВИДЕО)

04:30. 27 сентября 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:
Ядерный «Серп»: Пол-России приняло за НЛО боевую межконтинентальную ракету, летевшую к цели (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Жители многих российских городов приняли за НЛО неизвестный объект, пролетавший в ночном небе. По другим версиям это был метеорит или оптическая иллюзия, а в Ростове даже подумали, что это шаровая молния.

Неопознанным летающим объектом, удивившим жителей Махачкалы, Тюмени, Ростова, Самары, Волгограда, Саратова и других городов оказалась межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь».

Снявшие полет на фотоаппараты и видеокамеры очевидцы делятся удивительными кадрами в социальных сетях. Следует отметить, что ракета дальнего действия и правда была очень похожа на пролетающую комету.

По официальным данным, с государственного центрального межвидового полигона «Капустин Яр» в Астраханской области был проведён испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь» (по классификации НАТО — Sickle, англ. — Серп).﻿​

В Минобороны РФ рассказали, что учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Карагандинской области Казахстана.

В оборонном ведомстве уточнили, что целью запуска «Тополя» было получение экспериментальных данных, которые, впоследствии будут использованы при разработке эффективных средств преодоления противоракетной обороны вероятного противника для совершенствования российских баллистических ракет.

Ракета «Тополь» — трехступенчатая, твердотопливная ракета, разработанная Московским институтом теплотехники. Первое летное испытание ракетного комплекса состоялось в 82-м году прошлого века. Официально на боевое дежурство «Тополь» встал в 1988 г.

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Ядерный «Серп»: Пол-России приняло за НЛО боевую межконтинентальную ракету, летевшую к цели (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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