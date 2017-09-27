Валентин Катасонов на ММКВЯ-2017
12:18. 27 сентября 2017 Просмотров - 115 Один комментарий Опубликовал: brahman
Есть ли нормальная банковская система?
- Презентация авторских книг
- Встреча с читателями
- Ответы на вопросы
00:00:25 – О своих книгах
00:09:28 – О событиях вокруг банка «Югра»
00:19:20 – Какова ситуация с ЦБ в других странах?
00:30:32 – Уберёт ли кремль паразитов?
00:32:00 – Вопрос о криптовалютах
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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К сожалению пока народ голосует за эту чиновно-олигархическую власть народ всегда будет в проигрыше. ЦБ подавляет любое развитие страны драконовскими процентами. ЦБ деньги для санации банков, но эти деньги уходят на финансовые спекуляции разгоняя тем самым инфляцию. в то время экономика сидит без денег из за больших процентов по кредитам, какими ЦБ пытается сдержать, разгоняемую им самим же инфляцию. ЦБ строго выполняет заказ Запада по удушению нашей экономики. Владимыч ни когда не разгонит эту либералистическо-воровскую банду.