Валентин Катасонов на ММКВЯ-2017

Концептуал СМИ Есть ли нормальная банковская система?

- Презентация авторских книг

- Встреча с читателями

- Ответы на вопросы

00:00:25 – О своих книгах

00:09:28 – О событиях вокруг банка «Югра»

00:19:20 – Какова ситуация с ЦБ в других странах?

00:30:32 – Уберёт ли кремль паразитов?

00:32:00 – Вопрос о криптовалютах

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