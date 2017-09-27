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Сводки от ополчения Новороссии 27 сентября 2017

12:25. 27 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Сумасшедший пасечник и человек-куст: украинские снайперы получат новые костюмы (ФОТО)

Сумасшедший пасечник и человек-куст: украинские снайперы получат новые костюмы (ФОТО) | Русская весна

В ближайшее время снайперы ВСУ должны получить новые маскировочные костюмы, которые, по мнению руководства украинского Минобороны, позволят им более эффективно прятаться у линии соприкосновения на Донбассе.

Как пояснили в ведомстве, дизайн «индивидуального маскировочного комплекта» для снайперов уже одобрен.

Как утверждают в Киеве, основными характеристиками комплекта является его «продуманность и большие возможности по маскировке». 

«Свободная конструкция обеспечивает максимальную свободу движений, скрывает очертания человека, позволяет использовать в качестве верхней одежды, надевать на одежду сверху.

Почти по всей поверхности комплекта размещена швартовочная сетка, которая поможет замаскировать себя согласно поставленным задачам, местности и погодным условиям», – сообщили «дизайнеры» из украинского Минобороны.

Добавим, что пользователи соцсетей уже сравнили предложенные ведомством образы с костюмами «сумасшедшего пасечника» и «человека-куста» и отдельно отметили «продуманность» клетки на элементах одежды.

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Сумасшедший пасечник и человек-куст: украинские снайперы получат новые костюмы (ФОТО) | Русская весна
Сумасшедший пасечник и человек-куст: украинские снайперы получат новые костюмы (ФОТО) | Русская весна
Сумасшедший пасечник и человек-куст: украинские снайперы получат новые костюмы (ФОТО) | Русская весна
Сумасшедший пасечник и человек-куст: украинские снайперы получат новые костюмы (ФОТО) | Русская весна
Сумасшедший пасечник и человек-куст: украинские снайперы получат новые костюмы (ФОТО) | Русская весна

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На Украине заявили о необходимости заключения мира в Донбассе

CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine

Украинскую нацию нужно объединить ради достижения мира в Донбассе, для этого конфликтующим сторонам придется договариваться, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, сравнив конфликт на востоке страны с гражданской войной в Испании, передает РИА Новости.

“Только украинцы должны прийти к согласию, как в случае любой классической войны. Любая война не заканчивается победой, она заканчивается убитыми и ранеными. Соответственно, придется договариваться”, – сказал Матиос в эфире украинского телеканала “Прямой”, добавив, что иначе “придется повторить испанский опыт”.

Матиос напомнил, как в Испании по приказу диктатора Франсиско Франко была обустроена Долина павших – мемориал всем погибшим в гражданской войне.

“Вопрос не в буквальном следовании Франко – вопрос в понимании, что нужно объединить нацию. Кто это может сделать? Только элиты”, – пояснил Матиос.

По его словам, украинские элиты не могут договориться друг с другом.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

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