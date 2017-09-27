Сводки от ополчения Новороссии 27 сентября 2017

В ближайшее время снайперы ВСУ должны получить новые маскировочные костюмы, которые, по мнению руководства украинского Минобороны, позволят им более эффективно прятаться у линии соприкосновения на Донбассе.

Как пояснили в ведомстве, дизайн «индивидуального маскировочного комплекта» для снайперов уже одобрен.

Как утверждают в Киеве, основными характеристиками комплекта является его «продуманность и большие возможности по маскировке».

«Свободная конструкция обеспечивает максимальную свободу движений, скрывает очертания человека, позволяет использовать в качестве верхней одежды, надевать на одежду сверху.

Почти по всей поверхности комплекта размещена швартовочная сетка, которая поможет замаскировать себя согласно поставленным задачам, местности и погодным условиям», – сообщили «дизайнеры» из украинского Минобороны.

Добавим, что пользователи соцсетей уже сравнили предложенные ведомством образы с костюмами «сумасшедшего пасечника» и «человека-куста» и отдельно отметили «продуманность» клетки на элементах одежды.

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