Сводки от ополчения Новороссии 27 сентября 2017
- 11:36 Сумасшедший пасечник и человек-куст: украинские снайперы получат новые костюмы (ФОТО).
- 11:22 Украина воюет не с российской армией, а с жителями Донбасса – житель Донецка.
- Вчера 22:13 ВС ДНР помогли доставить груз помощи в Зайцево и Горловку.
- Вчера 19:46 На Украине заявили о необходимости заключения мира в Донбассе.
Сумасшедший пасечник и человек-куст: украинские снайперы получат новые костюмы (ФОТО)
В ближайшее время снайперы ВСУ должны получить новые маскировочные костюмы, которые, по мнению руководства украинского Минобороны, позволят им более эффективно прятаться у линии соприкосновения на Донбассе.
Как пояснили в ведомстве, дизайн «индивидуального маскировочного комплекта» для снайперов уже одобрен.
Как утверждают в Киеве, основными характеристиками комплекта является его «продуманность и большие возможности по маскировке».
«Свободная конструкция обеспечивает максимальную свободу движений, скрывает очертания человека, позволяет использовать в качестве верхней одежды, надевать на одежду сверху.
Почти по всей поверхности комплекта размещена швартовочная сетка, которая поможет замаскировать себя согласно поставленным задачам, местности и погодным условиям», – сообщили «дизайнеры» из украинского Минобороны.
Добавим, что пользователи соцсетей уже сравнили предложенные ведомством образы с костюмами «сумасшедшего пасечника» и «человека-куста» и отдельно отметили «продуманность» клетки на элементах одежды.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украина воюет не с российской армией, а с жителями Донбасса – житель Донецка
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВС ДНР помогли доставить груз помощи в Зайцево и Горловку
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
На Украине заявили о необходимости заключения мира в Донбассе
CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine
Украинскую нацию нужно объединить ради достижения мира в Донбассе, для этого конфликтующим сторонам придется договариваться, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, сравнив конфликт на востоке страны с гражданской войной в Испании, передает РИА Новости.
Матиос напомнил, как в Испании по приказу диктатора Франсиско Франко была обустроена Долина павших – мемориал всем погибшим в гражданской войне.
По его словам, украинские элиты не могут договориться друг с другом.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru