Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 сентября 2017

Россия атаковала боевиков в Сирии, ни один солдат США не пострадал

Разведка Минобороны РФ обнаружила американский спецназ, спокойно квартирующий на территории ИГИЛ.

Александр БОЙКО

Во вторник, около полудня, российские стратегические бомбардировщики Ту-95 (по кодификации НАТО: Bear — "Медведь") преодолели более 7 тысяч километров, и нанесли точные удары крылатыми ракетам ХА-101 по объектам террористов из ИГИЛ и Ан-Нусры в Сирии(террористические организации запрещены в России). "Удары по международным террористическим группировкам наносились в провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб. Именно там военной разведкой России были вскрыты наиболее важные объекты обеспечения террористов. Уничтожены командные пункты, сосредоточение боевиков, скопления военной техники, а также их склады", — сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В Минобороны уточнили, что истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30 и Су-35 с аэродрома Хмеймим. Выполнив задание, после дозаправки в воздухе от самолетов-заправщиков Ил-78, все "медведи" вернулись домой.

Конашенков отметил, что удары по объектам ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора выполнялись в интересах поддержки успешного наступления сирийской армии на последний плацдарм террористов.

Обеспокоенность у российского генерала вызвала лишь близость к террористам американских специалистов, которые были ранее отмечены военной разведкой на спутниковой съемке.

- Подчеркну, все пораженные цели находились вне населенных пунктов, и на безопасном расстоянии от опорных пунктов спецназа США и боевиков "Сирийских демократических сил", расположенных в подконтрольных ИГИЛ районах, — подчеркнул Конашенков.

Представитель военного ведомства заявил, что есть немало вопросов к руководству спецподразделений армии США, которые занимают опорные пункты ИГИЛ без боя, и при этом в дальнейшем не беспокоятся об их обороне.

- С кем и против кого борется в Сирии американский спецназ, аргументированных разъяснений мы так и не получили, — удивляется российский генерал.

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Минобороны: Спецназ США на территории ИГИЛ* чувствует себя в безопасности

Российское оборонное ведомство опубликовало кадры аэрофотосъемки, вызывающие массу вопросов

Александр КОЦ

Эти фото были сделаны с беспилотника в период с 8 по 12 сентября этого года севернее Дейр-эз-Зора. На них, как утверждают в Министерстве обороны РФ, — американская военная техника находится фактически на территории, подконтрольной террористам. При этом никаких следов боевых действий между ними нет.

- В районах дислокации вооруженных формирований ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка — ред.) зафиксировано большое количество американских бронеавтомобилей типа «Хаммер», находящихся на вооружении спецназа США, — говорится в сообщении Минобороны России. — На снимках отчетливо видно, что подразделения специального назначения США расположены в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками ИГИЛ. Однако вокруг данных объектов отсутствуют какие-либо следы штурма, боестолкновений с террористами ИГИЛ или воронок от ударов авиации международной коалиции. Несмотря на то, что опорные пункты подразделений ВС США находятся в районах текущей дислокации отрядов ИГИЛ, на них нет даже признаков организации боевого охранения.

В российском оборонном ведомстве подчеркивают, что американский спецназ обеспечивает беспрепятственное продвижение через боевые порядки «Исламского государства» подконтрольных США отрядам «Сирийских демократических сил». Которые идут к Дейр-эз-Зору по левому берегу Евфрата, не встречая сопротивления террористов.

- Это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности, — заключают в Минобороны.

Напомню, разгром ИГИЛа в этой провинции означает историческую победу над крупнейшей террористической организацией в истории человечества. Конечно, отдельные банды еще будут некоторое время добивать по пустыне. Однако хребет псевдохалифату переломан именно здесь. И сейчас помимо гонки за лаврами победителя развернулась битва и за зоны влияния.

При этом Россия-то никуда не спешит, планомерно поддерживая наступление сирийской армии и их союзников. А вот США, еще не до конца разобравшись со столицей ИГИЛа, Раккой, вдруг резко перенаправили свои усилия на Дейр-эз-Зор. Ведь это и стратегическая транспортная развязка, и контроль за крупнейшими нефтяными полями, и, что особенно не нравится американцам, транзитная точка, через которую Иран проведет себе путь к Средиземному морю. «Сирийские демократические силы» в большинстве своем состоят из курдов. И за пределы своей зоны ответственности на Севере Сирии, благодаря поддержке американцев, зашли уже очень далеко.

Также в составе «СДС» — части оппозиционной Сирийской свободной армией, с которой у правительственных сил, мягко говоря, никакой дружбы нет. Поэтому, ожидать на Евфрате «встречи на Эльбе» вряд ли стоит.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Вокруг данных объектов отсутствуют какие-либо следы штурма

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Удар «Медведя»: лучшие кадры пуска крылатых ракет с Ту-95МС

Сайт телеканала «Звезда» публикует кадры полета Ту-95МС в Сирию. Ракетоносцы ударили по боевикам. Бомбардировщики пустили крылатые ракеты Х-101.

Ту-95 СМ перелетели через Иран и Ирак. По пути бомбардировщики дозаправились в воздухе.



Подробности на http://tvzvezda.ru





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Двухлетний максимум цен







Как будто кто то сомневался в результате. И не мог заложиться заранее, а тут как прорвало.

А ведь тут и 7 снижение по счету буровых в США, и снижение запасов нефтепродуктов, и прекращение роста нефтедобычи.



А ведь это только начало.

Против курдов все. Иран Турция, Ирак, Сирия. За, делают вид только США.

Нефтяной краник курдского экспорта легко перекрывается Турцией, которая держит Барзани за яйца. Курды немного опоздали, референдум надо было проводить во время битвы за Мосул. А так их использовали в блокаде Мосула и штурме Ракки. Им остается только торговать захваченными территориями. Чем больше захватят, тем больше можно торговать.

Но все страны региона против создания курдского государства, их затопчут как ИГИЛ. США не будет воевать за курдов против 4 стран, 2 из которых, Турция и Ирак, типа американские союзники. Так они вообще под русское покровительство уйдут.



Обновила нефть. Последние 2 бакса типа на новостях от курдского референдумаКак будто кто то сомневался в результате. И не мог заложиться заранее, а тут как прорвало.А ведь тут и 7 снижение по счету буровых в США, и снижение запасов нефтепродуктов, и прекращение роста нефтедобычи.А ведь это только начало.Против курдов все. Иран Турция, Ирак, Сирия. За, делают вид только США.Нефтяной краник курдского экспорта легко перекрывается Турцией, которая держит Барзани за яйца. Курды немного опоздали, референдум надо было проводить во время битвы за Мосул. А так их использовали в блокаде Мосула и штурме Ракки. Им остается только торговать захваченными территориями. Чем больше захватят, тем больше можно торговать.Но все страны региона против создания курдского государства, их затопчут как ИГИЛ. США не будет воевать за курдов против 4 стран, 2 из которых, Турция и Ирак, типа американские союзники. Так они вообще под русское покровительство уйдут.

Оригинал взят у

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В сирийской партии Путин поставил Вашингтону шах и мат, — Forbes

За два года «вмешательства» России в войну в Сирии, Владимир Путин фактически выполнил все поставленные перед собой задачи, пишет Forbes. Как отмечает издание, вопреки прогнозам, российский президент не завяз в «сирийском болоте» и сумел упрочить влияние Москвы в регионе и мире. Скоро исполняется два года с тех пор, как Россия «вмешалась» в ситуацию в Сирии, что спасло президента Сирии Башара Асада от неизбежного свержения. Теперь же, во многом благодаря Владимиру Путину, Асад находится в самых благоприятных условиях с момента начала протестов в марте 2011 года, пишет Forbes. С самого начала кризиса Путин помогал сирийскому лидеру различными способами. Он снабжал Асада оружием, защищал его в Совбезе ООН, а также поддерживал армию и экономику Сирии на плаву. Однако прямое «вмешательство» России в войну в Сирии полностью изменило ход игры. «В итоге, Путин достиг в Сирии фактически всего, к чему стремился, — подчёркивает Forbes. — Благодаря ему Асад остался у власти, и Путин упрочил российское военное присутствие в Сирии, по крайней мере, на следующие 49 лет. <…> Следовательно, Путин также сократил для США возможности для военного маневрирования в регионе и утвердил влияние Москвы в одной из самых стратегически важных стран на Ближнем Востоке». Действия России привели к тому, что даже такие традиционные враги сирийского лидера как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начали учитывать мнение Москвы касательно Асада. Для Путина, однако, более важно то, что теперь он может выставлять напоказ сотрудничество с Западом на своих условиях, считает журнал. Владимир Путин поспособствовал тому, чтобы Россию рассматривали как великую державу, которая путём посредничества сумела добиться заключения соглашения о перемирии в юго-западной части Сирии. Это привело к тому, что два ключевых союзника США в регионе — Израиль и Иордания — теперь должны вести с Россией переговоры по важнейшим для национальной безопасности США вопросам. Кроме того, уверено издание, начав сотрудничество с Москвой по Сирии, США теперь несут «тоже несут моральную ответственность за российские авиаудары, во время которых погибают гражданские». Вопреки предсказаниям Обамы, подчёркивается в статье, Путин не завяз в «сирийском болоте» и провёл относительно недорогую для себя кампанию, укрепив, тем не менее, влияние и военное присутствие России в Сирии. Кроме того, говорится в статье, воспользовавшись Сирией как испытательным полигоном для российского оружия, Путин подстегнул его экспорт. В то же время, принимая во внимание то, что в определённых районах Сирии ситуация стабилизировалась, российские энергетические кампании уже собираются восстанавливать сирийскую инфраструктуру. Более того, несмотря на снижение накала боевых действий, отмечает Forbes, нет никаких признаков того, что сотрудничество России и Ирана ослабевает. Напротив, похоже, что война в Сирии стала лишь предвестником широкого стратегического сотрудничества Тегерана и Москвы, которое будет иметь крайне серьёзные для политики США в регионе последствия. Кроме того, в преддверии выборов 2018 года, Путин, который находится у власти уже дольше Брежнева, намеревается продемонстрировать народу, как свой успех, так и поражение Запада посредством «подконтрольных Кремлю СМИ». Что касается отношений с Вашингтоном, Москва стремится представить себя как голос разума, указывая на то, что некотструктивного курса придерживается именно Запад. России Запад нужен и как противник, и как парнёр, именно поэтому в Кремле пытаются заманить его в ловушку сотрудничества, отмечает журнал. «Нынешнее перемирие, несмотря на его недостатки, всё ещё держится. При участии России его перспективы остаются туманными. Однако до тех пор, пока Запад будет продолжать считаться с Россией в Сирии, у Путина всегда будут поводы для праздников», — подводит итог Forbes. Читайте также: Сотни боевиков сдаются российским и сирийским военным — репортаж РВ (ФОТО)

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Турция готова открыть новый фронт против «ан-Нусры»: боевики минируют границу и стягивают технику

Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» готовится к боям на севере провинции Идлиб. Отражать, по-видимому террористы планируют нападение вооруженных сил Турции. Об этом «Русской Весне» рассказал военный источник из САР. В районах предполагаемого нападения уже ведутся работы по подготовке позиций, минированию местности, стягиваются техника и живая сила. «Джабхат ан-Нусру» сливают. Финансирование этой террористической организации, осуществлявшееся ранее Саудовской Аравией, прекращено уже в течении нескольких месяцев. Сейчас это незаконное вооруженное формирование ведет бои на два фронта. Недавний, на южной границе провинции Идлиб, был открыт в результате нападения террористов на север провинции Хама. При этом Сирийская Арабская Армия не нарушила ни одного из соглашений, регламентированных договором о создании зон деэскалации конфликта. Огонь открывается лишь по позициям, с которых обстреливаются отряды сирийской армии. Право обороняться Сирия оставила за собой, более того, в начале сентября было объявлено, что ни один выстрел со стороны террористов не останется безнаказанным. Теперь же, судя по всему, предвидя скорое поражение террористов из «Хайят Тахрир аш-Шам», Турция решила подключиться к борьбе с уже существенно ослабленной группировкой. Вероятно за этим решением кроется надежда на то, что после окончательного поражения «Нусры» Анкара сможет претендовать на территории, отнятые у террористов. Для «Джабхат ан-Нусра»* это крайне неприятная новость. Есть подтверждения того, что Турецкая республика проводит разведку районов, занятых террористами, на севере провинции Идлиб. Турецкие войска и тяжелая техника уже давно концентрируются в приграничных с Сирией районах. У Анкары не было только приемлемого повода начать полномасштабное наступление на позиции боевиков. Теперь же, заявив о намерении бороться с международным терроризмом на территории Сирии, Турция может не опасаясь осуждения со стороны мировой общественности, решать собственные меркантильные задачи в этой стране. Для «Хайят Тахрир аш-Шам» это означает, что на северо-востоке провинции Идлиб у этой группировки появится еще один фронт. Читайте также: ВАЖНО: Бомбардировщики ВКС РФ крылатыми ракетами уничтожили объекты террористов в Сирии (+ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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СРОЧНО: Боевики заявили, что в Сирии сбит вертолёт ВКС РФ — подробности (+ФОТО, КАРТА)

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Боевики группировки «Джейш аль-Изза» («Армия Славы» — араб.) через свои медиа-ресурсы заявили об уничтожении военного вертолета на севере провинции Хама. Пропагандисты НВФ утверждают, что он был поражен огнем из противотанкового ракетного комплекса TOW. «В ходе успешной операции „Батальон-Д“ смог сбить вертолет на юге Рахабы у Хаттаба с помощью противотанковой ракеты», — говорится в сообщении бандформирования. Ряд недобросовестных блогеров и СМИ заявили, что речь идет именно о винтокрылой машине ВКС России, в то время, как в релизе «Армии Славы» об этом речь не идет. «Русская Весна» связалась с военным источником в САР, который опроверг потерю вертолета, заявив, что вся российская авиация в целости находится в местах базирования или на боевых заданиях. В тоже время появились сообщения местного сторонника боевиков Абу Омара, который написал: «Российский вертолет был сбит из TOW героями „Аль-Иззы“ в загородной сельской местности Хамы». Но даже известный медиа-активист и пропагандист сирийской вооруженной оппозиции Калаат Аль-Мудик в начале сослался на Абу Омара, а потом подчеркнул, что у него вызывает сомнение заявленное местоположение авиакатастрофы: «Примечание: место, указанное «Джейш Аль-Изза» находится примерно в 10 км от нынешней линии фронта. В то время как ПТУР TOW 2A мог попасть в лучшем случае на дистанции не более 4 км. Отметим, что точно известно о ложности утверждений боевиков на счет вертолёта ВКС РФ, но про винтокрылые машины ВВС Сирии или Ирана информация на данный момент отсутствует. Подчеркнём также, что кроме голословного заявления боевики не публикуют никаких доказательств. Читайте также: Танковая атака «Аль-Каиды» захлебнулась в крови: кадры уничтожения бронетехники в сирийской Хаме (ВИДЕО, ФОТО 18+)

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СРОЧНО: Сотни боевиков сдаются российским и сирийским военным — репортаж РВ (ФОТО)

Правительственные войска Сирийской Арабской Республики продолжают громить террористические группировки на полях сражений, одерживая победу за победой. В зонах деэскалации Комитетом национального примирения, созданным при поддержке Российского Центра по примирению враждующих сторон, одерживаются не менее важные и значимые победы. Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий. На днях военный источник сообщил РВ, что с 20 по 23 сентября более 250 человек из состава группировки «Ахрар-аш-Шам», находящейся в зоне деэскалации «Хомс», изъявили желание воспользоваться правительственной программой амнистии, сложить оружие и прекратить боевые действия. Теперь же в ходе достигнутых договоренностей первая группа боевиков в количестве 63 человек вышла из состава группировки и сложила оружие. «Это не первая и далеко не последняя группа граждан Сирии, которая осуществляла боевые действия против правительственных сил, изъявила желание сложить оружие. Люди устали от войны, многие уже давно поняли, что поступили неправильно и что их используют в своих грязных играх люди, которым дела нет, что будет дальше с нашей страной. Когда-то люди запутались и встали на неверный путь, мы рады помочь всем раскаявшимся вернуться к мирной жизни», — рассказали «Русской Весне» в Комитете национального примирения. По сообщению представителя Комитета национального примирения, желающие сдать оружие в течении нескольких дней проходили полную проверку на нарушения законодательства и причастность к военным преступлениям. По окончании проверочных мероприятий, всем прошедшим процедуру проверки в населенном пункте Дейр-Эль-Фардис представитель Комитета национального примирения в провинции Хомс дивизионный генерал Таляль Ан Наср совместно с представителем Российского Центра по примирению генерал лейтенантом Вязниковым вручили удостоверения, подтверждающие их статус мирных жителей. Читайте также: Резня в Сирии: ИГИЛ захватило конвой техники США, убив и пленив охранявшие его силы (ФОТО 18+)

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Иракский Курдистан после референдума

Результаты референдума в Курдистане официально объявят завтра, но кое-какие промежуточные итоги уже можно подвести.1. Барзани добился более 90% поддержки среди пришедших на участки и теперь будет апеллировать к этому выбору в диалоге с Багдадом и прочими соседями. Соседи впрочем не пылают взаимностью в отношении оценок произошедшего.2. Ирак отказался вести переговоры о выходе Курдистана из состава Ирака, отказался признавать референдум, усилил свое военное присутствие в районе Киркука и провел военные учения с Турцией.3. Турция увеличила группировку на границах Курдистана и заявила о готовности ввести полную экономическую блокаду Курдистана (нефть, продовольствие, товары народного потребления), при этом не исключила военного решения.4. Иран не признал референдум, увеличил военное присутствие на сирийско-иракской границе, перенаправил часть шиитских формирований в центральный Ирак с прицелом на Киркук. Иранская авиация начала полеты в небе Курдистана.5. Сирия также не признала референдум в Ираке, но с учетом своих собственных проблем с Рожавой, Сирия врядли будет принимать участие в активном давлении на режим в Эрбиле, ограничиваясь общей поддержкой Ирана и Ирака.6. США и ЕС официально выразили сожаление по поводу референдума, сделали абстрактные заявления по поводу целостности Ирака, но складывается впечатление, что при необходимости, расчленение Ирака будет признано, как минимум США.7. Израиль по сути является единственной страной, которая поддерживает курдский референдум из сугубо шкурных соображений, так как потенциальная война курдов с арабами была бы очень выгодна Израилю, как до этого был выгоден Халифат.8. Россия также не признает независимость Курдистана (это означало бы побить горшки с Ираном, Ираком и Турцией), так что РФ скорее всего будет заявлять о приверженности территориальной целостности Ирака и необходимости мирных переговоров между заинтересованными сторонами, чтобы избежать войны, которая может помешать добиванию ИГИЛ.1. Все заинтересованные стороны делают вид, что раз они не признают референдум, то он ничего не значит и торг между Багдадом и Эрбилем продолжается, с уже более устойчивыми позициями клана Барзани.2. Итоги референдума принимаются всерьез и соседи Ирака, по просьбе и согласию Багдада, переходят в действиям направленным против Курдистана. Набор контрмер небогат – транспортно-экономическая блокада, вооружение шиитов и прочего не курдского населения с организацией сопротивления отделению Курдистана руками местного населения (по сути, это сценарий гражданской войны в северном Ираке с обострением межэтнических и межрелигиозных противоречий), и банальный ввод войск с целью ликвидации государственных структур Курдистана, включая арест или ликвидацию Барзани и нанесение поражения Пешмерге (что проще сказать, чем сделать). Ситуация осложняется тем, что военные НАТО находятся как на территории Ирака, так и на территории Курдистана (спецназ США, инструкторы из различных стран-сателлитов США, ЧВК охраняющие нефтепромыслы).Наиболее вероятное место начала вооруженных столкновений – Киркук, где крайне неоднородное население с существенным процентом шиитов, а также богатые нефтью районы прилегающие к городу. Столь ценный приз лишь провоцирует стороны к более воинственным заявлениям, которые могут перерасти в дела. На данном этапе мы наблюдаем развертывание турецких, иракских и иранских войск на границах Курдистана, что позволит избежать задержек в случае перехода ситуации к полноценным боевым действиям. Ирак сегодня потребовал от Эрбиля передать под контроль иракских силовых структур аэропорты и границы Курдистана, угрожая в противном случае ввести над Курдистаном бесполетную зону.В случае военного сценария, основными акторами будут Турция, Иран и Ирак. Сирия, РФ и Изариль скорее всего останутся в стороне, а вот у США с учетом их стратегической ставки на курдов, будет непростой выбор – окончательно порвать с Ираном и Турцией в пользу курдов или отстраненно наблюдать, как турки и иранцы обеспечат сохранение целостности Ирака силой.В общем, ситуация продолжает накаляться и события постепенно приближаются к точке бифуркации, прохождение которой определит – в мирном или военном русле будет развиваться курдский кризис.Регион стоит на пороге крупного межэтнического конфликта, который может оказаться по накалу сопоставим с шиитско-суннитским противостоянием.

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