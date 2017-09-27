Реализм и демократия
08:08. 27 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Попалась на глаза реклама чудесной во всех отношениях книги "Реализм и демократия" https://www.cfr.org/book/road-not-taken. Аннотация к книге и пересказ ее основного посыла просто заставил мой монитор мироточить демократией и правозащитной деятельностью.Предваряет все восторженный отзыв Джона Маккейна (которому по его словам уже недолго осталось, рак мозга подбирается к отцу американской демократии).
Выдающаяся…Эта книга не могла быть более своевременной и более значимой.
Что же так впечатлило Маккейна?
Книга посвящена американской политике на Ближнем Востоке после "Арабской весны". Издана в сентябре 2017 года в издательстве Кембриджского Университета.
В краткой аннотации указывается: Это личная история развития американской политики в области прав человека за последнии 40 лет и реалистичный, принципиальный аргумент за поддержку расширения демократии на Ближнем Востоке.
Вот мало Ближний Восток уже умылся кровью после предыдущей попытки "расширить демократию", надо еще.
В предисловии написанном "Советом по международным отношениям" по этому поводу говорится":
Соединенные Штаты отвергают поддержку демократов в арабских странах в пользу "прагматических" сделок с тиранами, чтобы победить насильственный исламский экстремизм. Для слишком многих политиков, арабская демократия рассматривается как опасная роскошь. В "Реализме и демократии" Эллиот Абрамс суммирует опыт четырех десятилетий работы в качестве американского чиновника и ведущего эксперта по Ближнему Востоку и показывает, что отношения с тиранами не сработают. Исламизм – это идея, которая может быть побеждена только лучшей идеей – демократией. Благодаря тщательному анализу успехов Америки в продвижении демократии в регионе и за его пределами, от Холодной войны до правления Обамы, Абрамс доказывает, что репрессии помогают исламистам избивать демократов, но политические изменения дают умеренным и либералам шанс. Эта книга дает мощный аргумент в пользу американской внешней политики, которая сочетает в себе практическую политику и идеализм и отказывается отказываться от тех, кто борется за демократию и права человека в арабском мире.
Ну вы знаете, это замечательные успехи по продвижению демократии на Ближнем Востоке. Разрушенные страны, сотни тысяч убитых, миллионы беженцев…
Далее идут не менее чудесные отзывы на книгу со стороны известных лиц:
Эллиот Абрамс сделал оказал стране еще одну важную услугу. Эта выдающаяся книга напоминает нам, что прочная сила Америки заключается в том, что мы в наших лучших проявлениях, рассматриваем наши интересы как наши ценности и наши ценности как наши интересы. Теперь, как никогда, американцы и их лидеры должны понимать, что поддержка права человека была и должна оставаться ключевой опорой внешней политики США. Эта книга не может быть более своевременной или более важной. (с) сенатор Джон Маккейн
Эллиот Абрамс дает нам блестящий обзор борьбы за свободу, демонстрируя с ясностью, что работает, а что нет. Но даже больше, он подчеркивает возможности для прогресса, которые могут быть достигнуты благодаря определенной долгосрочной стратегии, пропагандирующей демократию и права человека (с) бывший госсекретарь Джордж Шульц
Опираясь на свой опыт в качестве создателя и наблюдателя американской внешней политики на протяжении многих десятилетий и президентских администраций, Эллиот Абрамс предлагает мощный и своевременный пример того, почему Соединенные Штаты должны продолжать работу по продвижению демократии, права человека и универсальных ценностей на Среднем Востоке – не только по инструментальным соображениям, но и потому, что это является для нас самоцелью(с) сенатор Марко Рубио
Мощный и убедительный аргумент в пользу того, что реализм, а также американские идеалы должны нас вести к поддержке борьбы за свободу (с) бывший сенатор Джозеф Либерман
С 1980-х годов ни один американский чиновник не сделал большего для продвижения демократии и права человека, чем Эллиот Абрамс. Здесь, используясь свой обширный опыт участия в американской политике на Ближнем Востоке, он дает мощный аргумент в пользу продвижения демократических реформ в Египте и других арабских автократиях. Конечно, они спорны в лучшем смысле, но его аргументы нельзя игнорировать (с) старший научный сотрудник Института Брукингса Роберт Каган
Главным преимуществом Америки в мировой политике, является ее связь со свободой. Эллиот Абрамс приносит уникальный опыт американского чиновника, который понимал силу свободу, и понял, что американская стратегия продвижения демократии продвигает американские интересы. Здесь он объясняет, как люди, такие как Скуп Джексон, Джордж Шульц и Рональд Рейган, помогали поддерживать свободу и демократию, и создавать свое наследие, в том числе и в арабском мире. Каждому должностному лицу в Госдепартаменте необходимо прочитать эту книгу. (с) председатель Еврейского агенства, бывший политзаключенный в СССР Натан Щаранский.
В общем. продвижение свободы и демократии, это продвижение американских интересов. Так что когда видите "борца за свободу, демократию и права человека", всегда есть повод подумать, чьи интересы он на самом деле продвигает.
С интересом жду появления сего без сомнения прекрасного опуса на русском языке, там наверняка содержится немало занимательных откровений на тему американского мессианского гегемонизма, который несмотря на свои кровавые художества на Ближнем Востоке и в Северной Африке, по-прежнему воспринимается его адептами, как единственно правильный инструмент для продвижения американских интересов.
Источник: colonelcassad.livejournal.com