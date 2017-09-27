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Оружие проверяется боем

08:57. 27 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Оружие проверяется боем

Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С . Фото: Юрий Смитюк/ТАСС


Почему Запад снял с повестки дня вопрос о возможности успешного конфликта с Россией на уровне неядерного оружия.

Впрочем, на уровне ядерного оружия такой вопрос уже давно не поднимается. Если с 1945 года по начало 1970-х США и коллективный Запад удерживал от ядерной бомбардировки СССР правильный страх, что русские и на танках дойдут до Ла-Манша, то далее Москва добилась ядерного паритета. И призрак взаимного гарантированного уничтожения оскаленным черепом заглянул в душу каждого западного политика, после чего Вашингтон и пошёл на "разрядку".

Но в то же время Запад время от времени рожал концепции "полутора войн", "двух войн", "ограниченных войн" и тому подобное. Опирались они на допущение, что Советский Союз не станет поднимать конфликт конвенциональным оружием на ядерный уровень. А в обычном оружии страны НАТО обладают над ним большим преимуществом.

А уж когда Советский Союз распался, и от исторической Большой России оказались отторгнуты огромные территории в западной её части, а потом часть этой части ещё и вошла в НАТО, — тут превосходство стало подавляющим. На первый взгляд. Но западным варварам и этого уровня оказалось достаточно, чтобы они всерьёз задумались о быстрой победе.

А что? – теоретически вполне обеспечиваемо военным образом. Один рывок на 100 км из Эстонии – и Петербург валяется у ног и просит пощады для своих дворцов и жителей. Для крылатых ракет расстояние в 600 км от той же Прибалтики до Москвы – не расстояние. На юго-западе всегда антироссийская Украина предоставит коридор для взреза южного подбрюшья России, отнимающего у неё плодородные земли. И – вот она, цель: проклятые русские снова в границах древнего Московского княжества!

Теперь эта цель растворилась.

В жарком воздухе Сирии.

Именно там русские продемонстрировали такой уровень вооружений и владения ими, что у Запада вновь похолодело то место, которым обычно чуют опасность…

Оружие против террористов и… варваров на западе

Царьград уже обращался к теме проверки и испытания российскими военными новых видов вооружений в войне против террористов в Сирии. Материал был подготовлен на базе опубликованных в газете "Красная звезда" выступлений участников круглого стола "Опыт выполнения задач группировками войск (сил) в Сирийской Арабской Республике". Он проходил в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2017".

Кроме описанных в том материале тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк" и далеко и точно прилетающих крылатых ракет Х-101 и "Калибр", высокие оценки участников форума заслужили и другие из более 200 апробированных в Сирии образцов вооружения.

Оружие проверяется боем

Начальник Главного штаба ВВС генерал-лейтенант Игорь Макушев. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Так, председатель Военно-научного комитета Вооружённых сил, заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Макушев выделил также систему СВП-24 "Гефест". Она была установлена на прошедших специальную модернизацию средних бомбардировщиках Ту-22М3 (которые, к слову, осуществили в ходе сирийского конфликта более 250 самолёто-вылетов).

Специализированные вычислительные подсистемы СВП-24-22 позволяют существенно повысить точность бомбометания за счёт анализа данных ГЛОНАСС о взаимном расположении самолёта и цели, учёта величины атмосферного давления, влажности воздуха, скорости ветра, скорости полёта и ряда других факторов, напомнил генерал-лейтенант Макушев. На этой базе "Гефест" рассчитывает курс, скорость и высоту сброса авиационных средств поражения, после чего бомбометание осуществляется в автоматическом режиме.

Благодаря этому, добавим от себя, удалось достичь эффекта практически высокоточного оружия при использовании вполне обычных авиабомб. Поговаривали даже, будто благодаря такой остроумной идее русским военным удалось использовать в качестве высокоточного арсенал чуть ли не времён Великой Отечественной войны! И в самом деле: ведь от самого сбрасываемого груза ничего не зависело. Рассчитал хитрый прибор все параметры падения – и хоть камни сбрасывай! Попадут куда надо.

Экономический эффект можно подсчитать самим. Дадим одну лишь цифру для сравнения: американская высокоточная бомба SDB GBU-39 доставляет к цели всего 17 кг взрывчатки (правда, высокобризантной, то есть хорошо взрывающейся), но стоит 70 тысяч долларов. Другой важной цифры не дадим, ибо не знаем, сколько бомб накоплено на российских складах с тех времён, когда за их производство отвечал нарком боеприпасов Борис Львович Ванников. Но вряд ли их существенно меньше миллиона – дадим уж несуразно низкую оценку. Семьдесят тысяч миллионов, то есть 70 миллиардов долларов прямой экономии, в случае если западные варвары в русофобском своём раже утеряют однажды самоконтроль.

Первым делом самолёты

Вообще, "основной вклад в решение задач поражения объектов незаконных вооружённых формирований внесли самолёты оперативно-тактической авиации ВКС, а также корабельной авиации ВМФ", отметил Игорь Макушев. По обнародованным им данным, авиация делала в среднем 3 — 4 самолёто-вылета в сутки, а подчас и до шести.

Половину основных задач выполнили бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25СМ. Первые тоже были оснащены подсистемой "Гефест", а на вторых проверяли возможность бомбометания с использованием спутниковой навигационной системы. Оказалось – годно и то, и другое.

Оружие проверяется боем

Су-24М Российский фронтовой бомбардировщик Су-24М. Фото: Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

Очень хорошо показал себя истребитель-бомбардировщик четвёртого поколения Су-34, который, напомним, был применён в Сирии после того как турки сбили хороший, но несколько устаревший Су-24 ракетой с задней полусферы. "Тридцать четвёртый" такой злой шутки с собою уже не дозволяет. Зато на нём поработали как раз с высокоточными боеприпасами — корректируемыми авиабомбами КАБ-500 и ракетами Х-29Л с лазерным наведением. Результаты также признали высокоэффективными.

Наконец, впервые в реальных боевых условиях испробовали новый многофункциональный истребитель Су-35С. "В ходе апробации самолёт Су-35С осуществлял применение корректируемых авиационных бомб и управляемых ракет "воздух–поверхность", — рассказал генерал Макушев. — Высокие точностные характеристики показала корректируемая авиационная бомба с пассивной головкой самонаведения КАБ-500КР. Выполнены пуски управляемой ракеты "воздух–поверхность" Х-29ТД, а также противокорабельной ракеты Х-35У, доработанной для боевого применения по наземным целям. Максимальная бомбовая нагрузка самолёта за один вылет составила 8 тонн".

Кроме того, этот самолёт гоняли в качестве патрульного сопровождения в прикрытие ударных групп авиации. Ставить заслоны в воздухе ему позволяло не только летальное вооружение в виде ракет, но и система РЭБ "Хибины". Та самая, которая довела до слёз экипаж американского эсминца в Чёрном море, вдруг ослепшего и оглохшего на всё то время, пока над ним кувыркался русский истребитель, 12 раз заходя как бы в атаку. В честь 12 апреля — не иначе — добрый летун отметил таким образом день авиации и космонавтики.

Каким способом все эти люди, прошедшие реальные боевые действия и получившие бесценный опыт управления в ходе них всеми этими видами вооружений, отметят повторение 22 июня, буде Запад на это решится, трудно даже представить.

Вот западные варвары и не захотели этого представлять. У них всегда не хватало воображения. Потому и лезли, как только решали, что Россия ослабла.

Действия русских в Сирии помогли это воображение оживить.

Цыганов Александр

Источник: nnm.me

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