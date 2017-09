«Максим Горький = Иегудил Хламида». Подлинная причина отравления двойного предателя.

Автор: А.П. Столешников

Часть 1.

Весьма интересная фигура в истории России Максим Горький. Чем интересен Максим Горький? Тем, что это был единственный русский интеллигент, которого не расстреляли люди Троцкого после 1917 года.

Почему Горький был последним из могикан и почему его не расстреляли? Потому, что всю свою жизнь Горький был известным борцом против антисемитизма в России.

Еврейский вебсайт www.sem40.ru имеет большую статью из еврейского журнала «Лехаим» в номере за 31-01-2005, про Максима Горького под названием «Горький и евреи», где присваивает ему титутл выдающегося борца с антисемитизмом.

Вот линки на эти статьи: Большая статья «Горький и евреи» в трёх частях.

Часть 1). http://www.sem40.ru/ourpeople/history/14083/

Часть 2). http://www.sem40.ru/ourpeople/history/14093/ и

Часть 3). http://www.sem40.ru/ourpeople/history/14102/

А это юмор Горького — «горький юмор»: http://www.sem40.ru/rest/humor/13831/

Вот, что говорится в статье: «Летом 1891 года Горький некоторое время работал у еврейских крестьян Екатеринославской и Херсонской губерний (Кто и когда слышал о еврейских крестьянах? Может землевладельцев?).

С любопытством Горький всматривался в смуглые лица евреев, которых он до этого изредка встречал на окраинах Нижнего Новгорода, подолгу вслушивался в их речь и задушевные песни» (На каком языке?).

Дальше ещё интересней: «Горький видел, как легко спорится дело у еврейских хлеборобов (?), как умеют они дружить, помогать друг другу в беде, поддерживать чистоту в своих скромных жилищах (?), как ценят они мудрость стариков, берегут своих детей, как вдохновенно любят науку и знание. И душа молодого Горького проникалась любовью к еврейскому народу».

Вы знаете, со всем согласен согласиться, но про еврейских хлеборобов — это они загнули! Может быть, Михаил Жванецкий слышал?

Однако эта корыстная любовь Горького к евреям не спасла его и впоследствии Горький и его сын были отравлены кремлёвским врачом — известным врачом-отравителем Левиным («Красная Симфония» redsymphony.htm).

«В 1906 году, уже будучи всемирно известным писателем, Горький признавался, что его симпатии к еврейским массам возникли в годы его юношеских путешествий, когда он, будучи ещё никому неизвестным Алексеем Пешковым, путешествовал по просторам России».

Поэтому он видимо и взял себе любимое русскими евреями имя Максим и ещё назвал им своего сына. Очевидно, что еврейские массы заметили молодого и преуспевающего борца с антисемитизмом и обеспечили ему широкую печатаемость.

В противном случае, широкие русские массы так бы никогда и не дождались рождения «великого русского» писателя, потому что никакие еврейские издатели не стали бы рекламировать никакого Алексея Пешкова; и так бы он бродяжничал до конца своей жизни по просторам России, как это делали миллионы других русских бродяг, многие из которых были рассказчиками почище самого Горького, и о которых Горький сам рассказывает в своих рассказах, но ни словом не открывает читателю таинственных причин своего успеха.

Боле того, Максим Горький сначала подписывался древнеиудейским именем — Иегудил Хламида, но потом ему видимо сказали, что он слишком перегибает палку.

В статье приводятся слова Горького: «Что касается меня лично, то я уже с самого детства питаю глубокую симпатию к евреям. Самые светлые воспоминания моей жизни содержат в себе одновременно и воспоминания о евреях.

14 лет тому назад я, в качестве простого работника, работал на еврейской ферме. Еврейские и христианские земледельцы жили между собою очень дружно. Христианские дети охотно посещали еврейские училища — других училищ там не было».

После революции 1917 года нееврейские учебные заведения пропадут вообще по всей стране.

«Первое выступление Горького в печати о евреях датируется 22 июля 1896 года в газете «Одесские новости» (Ведь догадался придти именно в Одессу!) В 1900 году вышла книга-сборник с провокационным названием «Погром».

Одним из инициаторов был Горький. Но как вы понимаете, у Горького не было таких денег, чтобы запустить сборник. Кто же финансировал этот сборник на самом деле? В сборнике кроме Горького-Пешкова-Хламиды участвовали только еврейские писатели России, собственно, поэтому они в нём и участвовали.

Статья в «Семь40» их перечисляет: Гарин (Харин)-Михайловский, Вересаев-Смидович, а также такие известные криптоеврейские учёные России, как Тимирязев и врач Сеченов. Вступительную статью к сборнику написал еврей Потёмкин В.П. — будущий нарком Просвещения при большевистском режиме.

Затем статья сообщает, что Горький принял участие в составлении и другого сборника: «Помощь евреям, пострадавшим от неурожая». Статья отмечает, что этот сборник явился свидетельством глубокой заинтересованности Горького в судьбе еврейского народа».

Заметьте, что Горькому ещё пока не дают печатать своих книг. Горький ещё находится в стадии зарабатывания уважения со стороны еврейских издателей, которые в России, со времён первопечатника Ивана Фёдорова, обладали фактической монополией на издательское дело, единственно, ещё пока ограниченное государем.

«В одном из своих писем 1901 года Горький писал: “Мне глубоко симпатичен великий в своих страданиях еврейский народ. Я преклоняюсь перед силой его измученной веками тяжких несправедливостей души, измученной, но горячо и смело мечтающей о свободе. Хорошая, огненная кровь течёт в жилах вашего народа”», — признаётся в любви наш пролетарский писатель.

«Эта характеристика еврейского народа у Горького необычайно устойчива. Она проходит через его всё художественно-публицистическое творчество», — сообщает статья в «Семь40».

В нью-йоркском еженедельнике «Форвертс» 583 в января 2007 года, вся рубрика «Евреи глазами именитых», которую ведёт Анатолий Зеликман, была отведена Горькому. Я выберу самый короткий абзац Горького, их тех, которые цитировал Зеликман:

«И сейчас в душе русского человека назревает гнойный нарыв зависти и ненависти бездельников и лентяев к евреям — народу живому, деятельному, который поэтому и обгоняет тяжёлого русского человека на всех путях жизни, что умеет и любит работать...

Уже с детских лет меня подкупил (прям так?) маленький древний еврейский народ, подкупил своей стойкостью в борьбе за жизнь, своей неугасимой верой в торжество правды, верой, без которой нет человека, а только двуногое животное (гой).

Да евреи подкупили меня своей умной любовью к детям, к работе, и я сердечно люблю этот крепкий народ. Его все гнали и гонят, все били и бьют, а он живёт и живёт, украшая прекрасной кровью (?) своей этот мир, враждебный ему.

Это евреи вырастили на грязной нашей земле великолепный цветок Христа, сына плотника-еврея, бога любви и кротости, бога, которому, якобы, поклоняетесь вы, ненавистники евреев.

Столь же прекрасными цветами духа были и апостолы Христа, рыбаки евреи, утвердившие на земле "религию христианства" — религию всемирного братства народов, религию, на почве которой выросли идеи социализма, идея Интернационала...

Заслуги евреев перед миром велики: тупое и ленивое невежество ваше не знает этого, вы одно только знаете: евреи кое-где стоят впереди и евреев нет в очередях... Но ведь впереди они только потому, что умеют работать лучше вас и любят работу, а в очередь бедный еврей не идёт потому, что вы облаете его, станете издеваться над ним, даже изобьёте и, пожалуй, можете убить в бессильной вашей злобе».

Ну, что, вам понятно, почему именем Максима Горького в СССР было названо всё, что вообще можно было назвать от городов и театров до машин, кораблей, домов отдыха, парков, детсадов и роддомов?

Вам теперь ясно, чей этот «русский» писатель?

Почему-то эти «бессмертные строки» мы не изучали в школе. Да, действительно, почему?

А ведь у Горького такого рода апологетики евреев написано гораздо больше, чем художественной прозы. Открытие, да? И я бы ещё вполне согласился с его доводами по отношению к русским, так красиво он «парит», если бы не одно НО!

Дело в том, что этот «маленький, древний, еврейский народ» не только впереди русских в России... но и впереди немцев в Германии, впереди французов во Франции, впереди итальянцев в Италии, впереди американцев в Америке, впереди шведов в Швеции, впереди голландцев в Голландии, впереди румын в Румынии, впереди индусов в Индии, впереди мусульман в мусульманских странах, впереди китайцев в Китае, впереди японцев в Японии, и так далее, буквально и точно в каждой отдельной стране и географической точке планеты.

А это по закону диалектической талмудистики: «переход количества в другое качество». Как бы выразились коммунисты — полное торжество и победа евреизма в каждой отдельно взятой стране мира.

И Горький прекрасно знал об этом, живя на их деньги за границей с 1906 по 1913-й и с 1921 года по 1928 год, живя в Америке, живя на острове миллиардеров — острове Капри — и в других райских местечках типа Салерно: виноград, гондолы и жгучие итальянские еврейки.

Горький и сам сознаётся, что «Да, евреи подкупили меня...» но дальше начинает «врать своим ребятам», когда мы все видим своими глазами, чьим именем названо всё, видим тиражи его отвратительных сочинений, полных ненависти ко всему русскому.

Теперь-то нам стала известна некоторая подноготная этого собирателя антиквариата расстрелянных дворян, любителя еврейских женщин и отдыха на Капри. Съездите отдохнуть на Капри. Сейчас это якобы, можно, тогда узнаете, чем евреи на самом деле подкупили Алексея Пешкова, этого ублюдка русского народа.

Пешков-Горький прекрасно знал, что евреи — это элита мира, что они везде, что это не нация или религия, а глобальная элита, и что только через них можно «выйти в люди», потому что «люди» — это только евреи, а гои — это скот.

Пешков-Горький прекрасно знал причины «неуспеха русского народа». Представьте себе на параллельных путях два поезда: одному постоянно зелёный свет, а для другого даже пути разобраны; и сам Горький зацепился за подножку поезда, которому всегда зелёный.

Горький знал всё, но сознательно выдавал «на гора» такие вот апологетики еврейства. Потому, что Пешков чётко знал, стоит ему прекратить, и он в момент перестанет быть известным ГОРЬКИМ и снова станет неизвестным Пешковым, и очутится на том самом «На дне», которое так живописно расписал, как постоянный уровень жизни и обретания гоев.

Из этого интересного горьковского абзаца православные также могут узнать, что евреи не распяли; они, оказывается, «вырастили на грязной нашей земле великолепный цветок Христа, сына плотника-еврея»... а «рыбаки-евреи утвердили на земле «религию христианства», сделав сына еврейского плотника Богом.

Да запросто! Верьте еврейским плотникам, еврейским рыбакам, еврейским слесарям, сантехникам, ювелирам, зубным врачам, банкирам, экономистам, социологам, врачам, астрологам, психологам, историкам, политикам, журналистам и писателям — верьте!

И вы останетесь в том же гойском стойле, в котором пребывали последние 6000 лет по еврейскому календарю.

После событий в 1903 году в Кишинёве, которые были представлены, как погром (по данным Солженицына в его книге «Двести лет вместе», неизвестно кто там кого громил, русские евреев или скорее наоборот), криптоеврейский писатель еврейского происхождения Короленко разразился пропагандистским очерком «Дом 13».

Горький тоже быстро среагировал статьёй «По поводу кишинёвского погрома», которую ему устроили опубликовать в парижском журнале «Освобождение». Кроме этого, Толстому, Короленко и Горькому специально для этого обеспечили создание ещё одного, нелегального «самиздатского» сборника на тему о «кишинёвском погроме».

Заметьте, что ни Горький, ни Короленко, ни Лев Толстой и близко не были в Кишинёве и не знали, что там произошло на самом деле. Однако это их не волновало, они состригали с этих событий политическую шерсть.

При этом вполне понятно, как вы позже увидите, участие в сборнике писателей еврейского происхождения — Льва Толстого и Короленко, но юный Алексей Пешков, явно, что называется, «рвал когти», пытаясь выбиться в люди», проходя обучение в еврейских «университетах».

Весной 1906 года в связи с тем, что Горький, в связи с доказанностью его участия в организации и проведении государственного переворота в России, был объявлен не только во всероссийский, но и европейский розыск, русские евреи по каналам международного еврейства вывезли Горького в США. А чтобы он там не сидел без дела, евреи заставили его отрабатывать харчи пропагандистской и агитаторской работой в пользу мирового еврейства.

«Совершая поездку по стране, Горький, как и позднее в начале 1917 года Лев Троцкий, выступал на многотысячных митингах в Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии и городе Провиденсе. И всюду его слово, призывное слово человека, находило горячий отклик… С большим энтузиазмом его встречали американские евреи», — сообщает «Семь40».

Кстати, изучаемая, как классика, в советских школах книга Горького «Мать» вышла именно в США. Горький накарябал эту «Мать», отдыхая на горнолыжном курорте в Адирондакских горах на севере штата Нью-Йорк, приблизительно в месте, где находится город дважды принимавший зимние Олимпийские игры — Лейк Плэсид.

Если Горького слушали многотысячные митинги, то, чтобы его слушать, надо было обладать знанием русского языка, логично? Американец не пойдёт на митинг на иностранном языке. Для американцев даже певцы не на английском языке не существуют, не то, что какие-то там докладчики.

Русским языком в США владели только недавние эмигранты — евреи из России. Значит, Горький выступал на митингах русскоязычного еврейства, разжигая страсти вокруг «кишинёвского погрома» и накачивая собственный престиж в еврейской среде, описывая события, которым он даже не был свидетелем.

То есть, Горький, говоря попросту, раскручивал на еврейских митингах ту мысль, которую евреи хотели от него услышать, что царское правительство — угнетатель, а еврейский народ — страдает, для этого Горькому и оплатили бесплатную поездку в Америку.

А поскольку он с этого кормился, то Горький по сути был профессиональным лжесвидетелем. Обратите внимание на список городов, где выступал Горький: Нью-Йорк, Бостон, Филадельфия и Провиденс, находящийся между Бостоном и Нью-Йорком, и где сейчас живёт еврейский сын Никиты Хрущёва Сергей[1].

Почему Горький выступал именно в этих городах? Потому, что это многомиллионные города с преимущественно еврейским населением, и еврейское население в этих городах, начиная с 20 века, всегда составляло большинство, и мэрия этих городов всегда была чисто еврейской, и организовать поездку и принятие Горького не составляло для них никакой проблемы.

25 апреля 1906 года в самом большом на тот момент в Нью-Йорке помещении Гранд Централ Палэс (Дворце) Горький прочёл доклад «Еврейский вопрос», разумеется, в России.

«В этом докладе, — сообщает «семь40», — Горький демонстрировал большую осведомлённость об истории еврейского народа и его культуре. Горький говорил о еврейском пророке Исайе. «Чьи пламенные слова ещё и доныне разжигают и вдохновляют огнём человеческую душу», о еврейских героях-воинах Маккавеях, оценив их, как «бесстрашных борцов», о народном еврейском герое Бар-Кохбе — «Рыцаре свободы».

Особенно подробно говорил Горький о мудрости Гиллеля. Его знаменитый афоризм «Если не я за себя, то кто же за меня? А если я только за себя, то, что же я?», — Горький назвал замечательным заветом людям…

Горький десятки раз вспоминал и цитировал в своих статьях и устных выступлениях изречение еврейского мыслителя. Развенчивая и разоблачая индивидуализм, Горький часто использует афоризм Гиллеля…

«Мудрость Гиллеля, — признавался великий писатель Горький — была крепким посохом в пути моём, неровном и нелёгком. Трудно сказать с точностью, чему обязан человек тем, что устоял на ногах во дни бурь, душевного отчаяния на запутанных тропах жизни, но я повторяю — Гиллель нередко помогал мне своей ясной мудростью», — лукавил Алексей Пешков; судя по его поведению, он без всякой трудности чётко знал, кто может ему помочь материально «во дни бурь» и делал ставку на этих людей безошибочно.

«Я не верю во вражду рас и наций, — заявляет Горький в том же докладе. — Я вижу одну только борьбу — классовую», — таким образом Горький, прекрасно видя, что среди евреев нет классовой борьбы, настаивал, что классовая борьба — это явление, присущее только нееврейскому обществу.

«Во второй части своего доклада Горький приводит характеристику положения евреев в России… Ненависть самодержавия к евреям Горький объясняет прежде всего тем, что в русском революционном движении участвовало много евреев», — и «Великий писатель» не видел, что именно евреи были мозгом и двигателем этого революционного движения до той степени, что всё это революционное движение было инородным, а, учитывая подстрекание Горьким американских евреев, и их финансирование революционного движения в России — ещё и иностранным?

«Евреи, — объясняет Горький, — стоят в передовых рядах интеллигентной оппозиции…», — а «Великий писатель» не видел, что интеллигенция и есть еврейская прослойка?

«Великий писатель» видимо не ожидал, что эта «интеллигентная оппозиция» во главе с Лейбой Бронштейном с 1917 по 1921 год, по сообщению лорда Сиденгэма, унчтожит от 30 до 40 миллионов русских людей, и что сам Горький лично сыграл в подстрекании еврейского народов выдающуюся роль, и сам Горький оказался по уши в крови своего же народа.

Доподстрекался! И за эти «маленькие услуги» Горького, вместе с его с сыном, отравили кремлёвские еврейские врачи, потому, что других врачей — неевреев — в кремлёвской больнице нет и никогда не было.

Все вы знаете Парк Культуры и Отдыха имени Горького в Москве. — ЦПКиО. Даже рок-группа была такая в 80-х годах «Парк Горького». Вообще, именем Максима Горького — Пешкова названо было в СССР больше всего: аэропланов, парков, площадей, роддомов и т.д., чем всех остальных личностей вместе взятых, исключая только, разве что, Ленина.

Ленин и Горький — два самых часто встречаемых имени в СССР. Но нас сейчас интересует только один момент жизни этой темнейшей личности — Горького: так почему парк именно «Койкого»?

Вот это — американский линк http://history.amusement-parks.com/gorky.htm на статью Максима Горького «Скука» от 8 августа 1907 года в нью-йоркском «The Independent Magazine». Журнал сообщает, что проживающий в Нью-Йорке русский писатель-социалист Максим Горький побывал в первом в мире парке развлечений «Кони Айленд», что в Бруклине, и отразил свои впечатления в статье «Скука».

Собственно говоря, это был целый комплекс отдельных частных парков http://history.amusement-parks.com/coneyhist1.htm. Одним из этих парков был, например, некий «Луна-Парк». С тех пор это название привилось к передвижным паркам аттракционов и по всей Европе.

Сама статья приводится на линке на английском полностью, и обратите внимание на блестящий моментальный перевод статьи Горького на английский язык, который естественно написал её по-русски, и размещение этого крайне негативного отзыва Горького в одном из лучших журналов.

Статья Горького вообще заканчивается словом — «Дурость». Это вот даже видно с американского сайта анекдотов: While visiting the United States one year, the Soviet writer Maksim Gorky was invited to spend a day at the famous amusement park on Coney Island. Gorki consented and, with his hosts, spent a festive day enjoying the sights and rides. As they left, Gorky was asked for his opinion of the trip. His verdict? «What a sad people you must be!»[2]

Этот кто же стоял за Горьким, чтобы иностранцу, приехавшему первый раз в «самую передовую страну в мире» дали её так вот запросто обгадить в одном из популярнейших журналов Америки?

Название статьи говорит само за себя — Горькому в Диснейленде начала прошлого века было скучно. Залитый огнями, как он описывает, город аттракционов ничего кроме скуки у Иегудила Хламиды не вызвал.

Вообще, много ли даже сейчас найдётся таких желчных журналистов, которые, первый раз приехав в казалось бы замечательное со всех сторон заведение — кто сейчас против Диснейлендов? — надёт доводов, чтобы обгадить парки культуры и отдыха на корню.

В конце концов, в стране рабочих и крестьян тоже построили парк развлечений и назвали его именем как раз Горького. Может быть ЦПКиО им Горького назвали как раз именно потому, что Горький саму идею этих парков обгадил на корню? «Парк Отдыха Горького».

Я вам разве не говорил, что мы все живём в Зазеркалье, в мире Антиподов. Вчитайтесь в эти слова «парк отдыха горького», — именно так люди и до сих пор произносят скороговоркой его название, не видя в этом никакого противоречия «горького отдыха».

Статья в «Индепендент Магазин» сообщает, что Горького привезли показать Парк Аттракционов его друзья. Что же это за таинственные друзья Горького, которых «Индепендент магазин» конкретно не называет, но на чьи шиши он, отнюдь не работая эмигрантом-таксистом, разъезжает по паркам развлечений и ещё при этом позволяет себе капризничать?

А ведь Макс Пешков отнюдь не был интуристом — в США он жил эмигрантом-беженцем, находясь не только во всероссийском, но и во всеевропейском розыске за подготовку и активное участие в организации и проведении попытки вооружённого государственного переворота в России в январе 1905 года, и, по факту, у Горького-Пешкова не должно было быть средств к существованию.

Горький находился в международном розыске, как международный террорист. А может надо переосмыслить персону Горького — террориста в свете современной «антитеррористической кампании»? Или это террористы — те, которые надо террористы?

Второе выступление Горького в Нью-Йорке тоже было на собрании евреев. В большой степени оно повторило основные положения первого доклада. Горький привёл ряд примеров, характеризующих отвагу и смелость еврейских революционеров.

«Дальний родственник моей жены (жена Горького, как и его любовницы, еврейка), — сообщил мне о евреях следующее: он служил в Лодзи, в то время, когда там на улицах происходили знаменитые революционные схватки с войсками и полицией. Однажды, когда драгуны устремились на своих боевых конях против еврейских рабочих (так же смешно, как и еврейские хлеборобы), последние, почти безоружные, с плохими (?) револьверами против ружей и сабель не тронулись с места и дрались, как богатыри».

Что Горький подразумевает под «плохими револьверами против ружей и сабель»? Любой плохой револьвер делает, как минимум, шесть автоматических выстрелов, и его можно использовать исподтишка. Получается, что еврейские боевики были вооружены до зубов самым современным оружием, которого ещё не было у войск и полиции.

То есть, Горький, подстрекая евреев рассказами о жутких погромах, тут же, не переводя духу, заявляет, что «еврейские богатыри громили войска и полицию», — так кто кого, в конце концов, громил? Получается, что Горький рассказывает, что еврейские боевики громили полицию и одновременно утверждает о имевших место еврейских погромах.

После этих своих турне по еврейской Америке, в Россию Горький не вернулся и жил до 1913 года за границей, до царской амнистии. То, что делал Горький за границей, он сам понимал, называется изменой родине.

Из Штатов Горький отправился прямо на остров Капри. Вы наверно догадываетесь, какие огромные деньги нужны, чтобы не только поехать, но и жить на райском острове миллиардеров острове Капри. Наверно вы уже догадываетесь, кто в Америке дал Горькому деньги на остров Капри? Те же люди, которые позднее дали Троцкому деньги на революцию в России.

Но перед поездкой в Штаты Горький-Пешков-Хламида успел уйти от своей законной жены Екатерины Павловны, с которой у него было двое детей: семилетний Максим и трёхлетняя Катя. Как раз в это время в России умерла его пятилетняя дочь Катя.

Естественно ни на какие похороны дочери он не поехал. Горький стал сожительствовать с еврейской артисткой МХАТа Марией Фёдоровной Андреевой, настоящая фамилия которой Юрковская. После революции она в 1918-1921 годах, то есть, во время Красного террора, была комиссаром театров и зрелищ Петрограда, а с 1931 по 1948 год, при Сталине, спокойненько была на солидной должности Директора московского Дома Учёных. Кто посмеет тронуть сожительницу Великого пролетарского писателя?

В Америку Горький уже поехал с сожительницей, и на Капри она тоже была не дурой поехать.

На Капри Горького навещала вся еврейская рать: Дзержинский, Луначарский, Бунин, Плеханов, Станиславский и Шаляпин. Горький составил с еврейской мафией договор, чтобы выбивать деньги из доверчивых гоев.

Горький лепит дрянные пропагандистские пьески, а еврейская мафия раскручивает эти дерьмовые пьески в прокате по всей Европе и они гребут валюту лопатой. Знаете, кто был театральным агентом Горького? — Сам знаменитый Александр Лазаревич Гельфанд-Парвус — банкир многих еврейских революций по всей Европе.

Марина Черкашина в статье «Тащите с Горького хоть понемногу» (www.pseudology.org) пишет, как распределялись сборы от широко разрекламированных спектаклей по пьескам Горького: «Денег от постановок и изданий Горького в Германии набежало очень и очень много». Еврейская мафия раскрутила Горького, как Майкла Джексона: 20% получал в карман театральный агент Парвус, 40% шло в большевистскую, то есть, еврейскую кассу, и 40% шло лично Алексею-Максиму Горькому-Хламиде.

Весьма интересно, что никогда не было замечено, что «пролетарский и великий русский» писатель Горький давал какие-либо деньги на нужды самого своего русского народа. «Богатырская слава» Горького бежала впереди него самого, всё было замазано и Горький-Хламида подмазывал ещё больше.

После ритуального убийства еврейскими сектантами в 1911 году в Киеве мальчика Ющинского, о котором в первой своей книге «Анти-Архипелаг», я привёл целый отчёт американского консула в Одессе, Горький тут же бросился на защиту убийц. Это был удачный момент.

Горький удобно не замечал, почему устраняют всех многочисленных свидетелей убийства мальчика Ющинского, включая ещё двух мальчиков, его друзей, которые были свидетелями как убийца Бейлис, похожий на Карабаса Барабаса, тащил Ющинского в котельную кирпичного завода еврея Зайцева.

В Письме к еврейскому марксисту Григорию Валентиновичу Плеханову Горький называет «процесс Бейлиса» «актом разбушевавшейся контрреволюции».

Замечаете, как грамотно и по-еврейски излагает Горький. Если Горький не еврей, то вот, что значат еврейские университеты! Само по себе примечательно, что дело по поводу убийства христианского мальчика Ющинского превратилось еврейской прессой и такими людьми, как Горький, в дело невинно судимого «еврея Бейлиса», пострадавшего только за свою национальность.

Да, только кто убил всех свидетелей и почему сгорел дом самого Бейлиса, пропитанный детской кровью? Статья в «Семь40» говорит: «В своём отношении к делу Бейлиса Горький ещё раз продемонстрировал непоколебимость своих позиций!». — Ещё раз доказал с кем он!

В 1913 году богатый «пролетарский писатель» Горький создал собственное издательство «Парус». Первой книгой «Паруса» стала книга ещё одного «пролетарского», но не писателя, а поэта, тщательно замаскированного криптоеврея Маяковского, известного сожителя еврейских жён.

Во время войны, 12 сентября 1915 года, Горький создал весьма видимо актуальное на тот момент «Общество изучения еврейской жизни». Сами понимаете, что во время жестокой войны с врагом, более насущного дела «Великий писатель» Горький-Пешков найти не мог.

В рамках этого своего общества Иегудил Горький помогал готовить литературно-исторический сборник «Евреи на Руси», в плане стояло издание еврейского фольклора (сборника похабных еврейских анекдотов). Горький стремился привлечь прогрессивно, то есть, по-еврейски мыслящих писателей. В этом отношении интересна его переписка с еврейским поэтом Брюсовым Валерием Яковлевичем.

Статья в «Семь40» указывает, что Горький пишет Брюсову снова и снова, подчёркивая всю важность затеянного дела, излагая план работы своего общества и его темы: «Евреи на Руси», «Религия и мораль евреев», «Эмансипация евреев на Западе», «Экономическая роль евреев в России», «Евреи в искусстве». В сборниках предполагался большой литературный раздел с участием видных еврейских писателей России, таких как Блок, Куприн, Бунин и других.

Заканчивая второе письмо к Брюсову, Горький пишет: «…Вы, обладающий тонким и редким даром проникновения в прошлое, вы-то уже не можете говорить о незнании евреев… Вы сами говорили, что, будучи в Варшаве, Лодзи и других местечках, видели, чувствовали нечто, может быть, вы дадите это? Не думайте Валерий Яковлевич, что я поучаю вас, но мне ваше участие кажется необходимым».

«Занимаясь своим “Обществом изучения еврейской жизни”, Горький провёл анкетирование, связанное с отношением интеллигенции к евреям», — сообщает «Семь40». По материалам анкетирования Горький «с убийственным сарказмом вскрыл всю пошлость и подлость, всю абсурдность человеконенавистнических утверждений антисемитов. Он прямо называет их своими врагами», — говорится там же. Писатель разоблачает и тех юдофобов, которые вышли «Из народа».

Горький настолько влез «в задницу» к еврейскому народу, что они засомневались в искренности «Иегудила». Вначале 1916 года известный еврейский литератор Баал-Махшовес в журнале «Еврейская жизнь» подверг сомнению целесообразность замысла Горького по созданию его общества, на что Горький в открытом письме дал гневную отповедь «антисемиту» Баал-Махшовесу.

Судя по отповеди Баал-Машховец уличил Пешкова-Горького в шкурных интересах личного характера, которые Горький прикрывал лицемерной общественной работой по защите евреев, тогда, когда сами они его об этом не просили. «Вы, — говорит Горький Баал-Машховесу, — ставите дело так, как будто главная сила в Обществе — это я. Протестую!..», — и дальше идёт «гневная отповедь».

«В русских евреях Горький видел патриотов России, энергично работавших для процветания страны», — говорит статья.

Во время Красного террора эти «патриоты» России, под энергичным руководством своего вождя Лейбы Троцкого-Бронштейна, воочию продемонстрировали всему миру, как они понимают процветание России.

В этой статье «Горький и евреи» на сайте «Семь40», которую все могут найти на Интернете, приводится много отрывков из выступлений Горького в пользу евреев. Например в статье «Об антисемитизме» Горький определяет юдофобство, как «гибельнейшее выражение человеконенавистничества» и пугает людей жупелами Александра Третьего, Шмакова и Дубровина.

После революции гражданская жена Горького Андреева-Юрковская ушла от Горького к его секретарю и обосновалась за границей, и Горький стал сожительствовать с еврейкой и английской шпионкой Закревской-Бенкендорф (Мурой), которая в 1918 году арестовывалась вместе с резидентом английской разведки Брусом Локкартом по поводу покушения на Ленина.

Эта Закревская-Бенкендорф — её звали Мура (Мурка) была также и любовницей Локкарта, что делает Горького «молочным братом» английского шпиона Локкарта и целой кучи другого подобного народа.

Существует ещё один непосредственный свидетель бурной деятельности Горького — еврейский литератор Зинаида Гиппиус — жена литератора Мережковского, известного борца с христианством на интеллектуальном поприще. В своих «Дневниках» («Зинаида Гиппиус». Захаров. Москва. 2002) она пишет:

«18 мая 1918 года. Горький продолжает в «Новой Жизни» (её одну не закрыли) своё худое дело. А в промежутках — за бесценок скупает старинные и фамильные вещи у “гонимых”, в буквальном смысле умирающих с голоду. Впрочем. Он не негодяй, он просто бушмен или готтентот».

И ещё, от 2 июня 1918 года: «Третьего дня пришли Ив. Ив. с Т.И. — были днём у Горького. Рассказывают: его квартира совершенный музей. Переполнена старинными вещами, скупленными у тех, кто падает с голода. Теперь ведь продают последнее, дедовское, заветное, за кусок хлеба. Горький и пользуется, вместе с матросьём и солдатами, у которых деньжищ — куры не клюют. Целые лавки есть такие, комиссионные, где НОВЫЕ богачи, неграмотные, швыряют кучами «керенок» для шику».

Вам не кажется, что это всё в 1990-е годы снова повторяется в России?

Там, же: «Отвратительны писатели. Валерий Брюсов не только “работает с большевиками”, он, говорят, в цензуре у них сидит (русский?). Интенсивно “работает” Блок; левые эсеры, т.е. те же большевики мелкого калибра…» (стр. 237. Изд. Захарова.)

Стр. 243: «Гржебины и Горькие блаженно процветают. Эта самая особа, жена последнего (Андреева-Юрковская), назначена даже «комиссаром всех театров» (Затем заменена сестрой Троцкого). Имеет власть и два автомобиля. Всё. что мы знаем, — знаем лишь от приезжающих. Большевистские газеты читать бесполезно. К тому же. они ввели слепую, искажающую дух языка, орфографию. Она, между прочим, даёт русскому произношению — еврейский акцент!».

«14 октября 1918 года. Вернёмся к нашей домашней банке с пауками. Пауки не знают, что будет, несколько трусят, но делают вид, что всё великолепно, и приготавливаются праздновать свою годовщину. Мейерхольд в “советских” газетах сзывает “товарищей актёров” на чтение “товарища” Маяковского новой его “Мистерии-буфф” для октябрьских торжеств. Горький — “на дне” хамства и почти негодяйства, упоён властью, однако взял в заложники, из тюрьмы на свою квартиру какого-то Романова (родственника царя). Взял под предлогом отправить его в Финляндию, но не отправляет, держит. Больного, в своей антикварной комнате и только ежедневно над ним издевается…»

«22 октября 1918 года. Декреты, налоги, запрещения — как из рога изобилия. Берут по декретам, берут при обысках. Берут и просто. “Берёт” даже Андреева, жена Горького: согласилась содействовать отправлению великого князя Гавриила в Финляндию лишь тогда, когда жена Гавриила подарила ей дорогие серьги. Ив. Ив. Бывает у Горького только ради заключённых. И всё неудачно. Ибо Горький, вступив в теснейшую связь с Лениным и Зиновьевым, — “остервенел”, по выражению Ив.Ив…

Характерно ещё: при отправке своего “заложника” в Финляндию (после серёг), Горький, на всякий случай gотребовал от него “охранную грамоту”: что мол, я, Гавриил Романов обязан только Горькому спасением жизни… Сегодня, входя к Горькому, Ив. Ив. В дверях встретил Шаляпина. Долгий разговор. Шаляпин грубо ругал большевиков, обнимая Ив. Ив-ча и тут же цинично объявляя, что ему — всё равно, лишь бы жратва была. “Получаю 7 тысяч в месяц и всё прожираю”. Милая чёрточка для биографии русской дубины. Незабвенная отвратительность».

«13 ноября 1918 года. Горький все кажется старинные вещи скупил, потянуло на клубничку, коллекционирует теперь эротические альбомы… за альбом, который много-много стоит 200 р. — Горький заплатил тысячу!»

«16 июля. (Стр 276.) А чем лучше Гржебин? Только вот не попался, и ему покровительствует Горький. Но, жена Горького, бывшая актриса, теперь комиссарша всех российских театров, уже скопила себе деньжат… Это ни для кого не тайна».

Ещё одна справка: И.В. Гессен в своих воспоминаниях поясняет, кто такой был еврей Гржебин: это был обыкновенный хитрый еврей-аферист, крутивший афёры от лица Горького, как бы сейчас сказали — самозваный менеджер Горького.

Гржебин стал после революции единственным книгоиздателем в Советской России. Он заключил договор со своими соплеменниками-большевиками и те обязались, что государство будет покупать все книги, выпущенные Гржебиным, наладившим издание книг за границей.

Таким образом, всё советское и, следовательно, русское книгопечатание в 20-е годы было гржебинским. Отсюда вы может представить заслугу Сталина, вырвавшего российское искусство, хотя бы из рук откровенных проходимцев.

Теперь вам понятно, на какие деньги Горький в 1921 год убежал за границу?

В 20-х годах, за границей, после того, как в 1924 году умер театральный агент Горького Гельфанд-Парвус и с деньгами стало хуже, сообщает Марина Черкашина в вышеуказанной статье, и многие жёны и женщины Горького стали умолять Горького вернуться в Россию. Горький таки вернулся в 1928 году. «Встретили его, как “наркома по делам литераторов”. Поселили Горького в роскоши — выделили ему в Москве особняк Рябушинского.

А как вы можете, в свете новейших сексопатологических открытий, охарактеризовать то, что Максим Горький, не приехав на похороны своей дочери и вообще никогда не живший со своими несчётными детьми от разных женщин, усыновил взрослого мужчину в качестве своего сына — родного брата всем известного Председателя ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов Якова Свердлова — Зиновия под своей фамилией в качестве Зиновия Пешкова![3]

Зиновий Пешков, как вы видите из энциклопедии, родился в 1884 году, как Yeshua Zolomon Movshevich Sverdlov — Иешуа Соломон Мовшевич Свердлов! Имел кличку «Авербах»[4]. Умер в Париже в 1966 году.

Этот «Зиновий Пешков» — Иешуа Соломон Мовшевич Свердлов — предпочёл работать не на русских евреев, а на Евреонал. Как и Горький, постоянно работал за границей, и впоследствии стал во Франции генералом французской армии! Воистину, для того, кто служит Евреоналу не бывает никаких преград и чудес.

Таким образом, «пролетарский писатель» Максим Горький совершенно официально — отец французского генерала. Фото Зиновия Пешкова найти сложно, он был засекреченный агент Евреонала, но здесь на одном из снимков есть Зиновий Пешков: http://www.nep.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=225

Это о нём была передача по ТВ: http://www.civilization-tv.ru/index.php?a=programs&p1=1&id=170 А здесь отмечается роль Зиновия Пешкова даже в цареубийстве: «Особая роль Свердлова, как куратора цареубийства, теперь не подлежит ни малейшему сомнению. Небезынтересны будут и другие подробности причастности этой семьи к этому преступлению.

Известно, например, что во время пребывания Царской Семьи в Тобольске там жила племянница Я. Свердлова. Старший же брат Якова, Зиновий Пешков, в годы гражданской войны, и как раз во время расследования Екатеринбургского злодеяния, сопровождал французского генерала Жанена (главу “союзнической” миссии) в его поездках на Урал и в Сибирь.

(Между прочим, именно генерал Жанен неотступно был при следователе Н.А. Соколове, когда тот вывозил материалы следствия в Европу; часть этих материалов впоследствии оказалась у Жанена “на хранении”[5]).

Максим Горький-Пешков-Хламида конкретно провёл за границей с 1906 по 1913 и с 1921 по 1928 годы — итого, 14 лет сплошного отдыха на острове миллиардеров, на Капри! Писатель, из всех в истории, имевший наилучшие возможности для творчества. И никогда Горький-Пешков — никогда не слезает он со своей любимой лошадки борьбы с антисемитизмом. Горький-Пешков чётко понимает с чьих рук он ест.

Существует ещё одна обстоятельная статья Горького советских лет «Об антисемитах» и обширная его переписка, в которой он всё также доказывает, что защищать надо именно евреев.

В связи с этим, интересно, ведь в высоких кругах даже сами евреи не отрицали, что да, мы, евреи пришли к власти в 1917 году, таким образом, что стали полновластными тиранами Советского государства и устроили «небольшой» геноцидик[6].

И весьма интересно, что «маэстро» Горькому-Пешкову-Хламиде это нисколько не помешало продолжать дуть в прежнюю дудку борьбы за свободу еврейского народа и ни за что он не хотел слезать со своей любимой лошадки под названием «борьба с антисемитам»; то есть, в таком контексте, со всем русским народом.

Видимо, что Горький-Пешков-Хламида просто евреев достал своим «навязчивым сервисом», — они от него устали и избавились. Евреи сами знают, что они порядочные пройдохи, они это называют «большим умом», и терпеть гоя-пройдоху, который ещё может любому еврею дать сто очков форы — этого евреи видимо уже вынести не могли.

Горький, как говориться — переборщил — перегнул палку, и главное, — Горький, со всем созданным ему евреями авторитетом и славою стал на сторону Сталина. Этого предательства еврейская мафия ему простить не могла.

Вы знаете, анализируя личности людей, я лично с уважением отношусь к определённым евреям. Я, если вы хотите, признаю за евреями право ненавидеть всех людей на основе их национальности. В конце концов, а почему бы и нет?

Если они так этим озабочены, то почему бы им не воевать против всех наций? В конце концов, почему бы им, как это они и делают, не воевать против всех наций обманом, изображая для гоев, что везде ведётся классовая борьба, когда на самом деле идёт борьба рас и религий?

Когда я смотрю на такие личности, как еврейские бомбометатели и отравители русских царей и слышу фамилии Засулич, Гриневецкого, врача Захарьина, отравившего Александра Третьего и даже Троцкого и его банды, заливших кровью Россию, у меня есть к ним ненависть, но эта ненависть нормальная, здоровая, как противник ненавидит противника, но не более того.

Но, когда, я изучаю деятельность великого «русского пролетарского» пистеля Максима-Алексея-Иегудила Горького-Пешкова-Хламиды, то по мне ползают мурашки гадливости, чувство омерзения, от которого я никак не могу отделаться.

Горький-Пешков-Хламида — это не человек — это исчадье земли русской, отродье, выродок — МОНСТР!

Тот человек, чьё творчество мы изучали и изучаем, как творчество «великого русского пролетарского писателя», «буревестника революции», и чьим именем в России названы города, улицы и вообще всё, что угодно; на самом деле-то был борцом за власть Еврейского Интернационала.

Он был «Буревестником», но еврейской революции, вестником «Синей птицы», он был подлым еврейским наймитом и гнуснейшим прихвостнем не только в русской, но и вообще в мировой истории. Горький был именно тот человек, о которых раньше говорили — отродье, или сейчас говорят — генетический урод.

Горький — это вящий пример человека, который является позором своего народа, и я предлагаю вам обратить внимание, что таких людей в еврейском народе практически нет; и в плане выродков и ублюдков, неевреям, в отличие от евреев, особо похвалиться нечем.

Джон Бриант (Дж. Бр. Янт) в книге «Всё, что вы хотели бы знать о евреях, но боялись спросить из-за страха, что обвинят в антисемитизме или Интересные откровения одного американского еврея»[7] прямо говорит, что среди евреев вы не найдёте ни одного предателя, а среди гоев — в той или иной степени, все.

Почему? Да потому, что неевреи не имеют никакого понятия, какая карточная игра идёт за столом.

Евреи играют в очко на человека, а гои думают, что игра идёт в «пьяницу» на щелбаны; евреи воюют между нациями и религиями, а гои воюют на основании классов, династических интересов, экономики и всего чего угодно, но только не наций, рас и религий.

И вот посмотрите, со времени витийствования и чревовещания «великого пролетарского» писателя Максима-Алексея-Иегудила Пешкова-Горького-Хламиды прошло сто лет.

Выше вы видели, как Горький мазал в грязи имена действительно великих патриотов своей Родины: Александра Третьего, писателя А.С. Шмакова и Николая Маркова, которые пытали оповестить русский народ о надвигающейся синей опасности сионизма, но были убиты и сами их имена были «растворены серной кислотой».

И кто сейчас, по прошествии ста лет, оказался прав? Горький или Шмаков?

Сейчас, когда еврейская каста творческой интеллигенции вторично в 1991 году произвела троцкистскую еврейскую перманентную революцию в России и снова, как и в гражданскую войну, принялась за геноцид русского народа; сейчас, когда сионизм победил во всём мире, получив свою новую мировую столицу Иерусалим и своё собственное логово в виде государства Израиль; открыто провозгласил «последний и решающий бой» в виде мировой «антитеррористической войны» по уничтожению всех оставшихся неевреев и по завладению в виде «земли обетованной» всего земного шара и провозглашение Великой Всемирной Израильской Империи.

Требование русского народа простое — всю эту банду, вместе с этими «великими пролетарскими писателями», из Кремлёвской стены вынуть в полном смысле этого слова, «к чёртовой матери»!

Иудейский Мавзолей, который является мини-копией храма Соломона — срыть. Сделать одну большую лужайку, берёзку и всего две могилы убиенных мучеников Сталина и Гагарина, и больше, чтобы там ничьей чёрной души и близко не летало!

Единственно поучительной книгой Горького является сборник его воспоминаний, вышедший в серии «Мой 20 век» под названием «Книга о русских людях». Максим Горький. М. 2000 год. Если вы прочитаете эту книгу, то вы ответите себе на вопрос: почему Горький всю жизнь боролся против антисемитизма?

Русских людей в этой книге нет. С самого начала своей сознательной жизни Горький находился и вращался исключительно в еврейской среде, которая его и воспитывала. Иначе, откуда все эти литературные произведения Горького, проникнутые необходимостью свержения русского правительства. Кто напел Горькому его уродливую «Песнь о Буревестнике»? Не иначе, как чёрный ворон, которого Горький с чужого напева принял за буревестника.

Автору этих строк, вполне понятно, как это происходит, потому как его самого всю жизнь окружали одни евреи, позирующие под целую гамму национальностей, начиная от прибалтов, грузин, украинцев, молдаван, армян и азербайджанцев и кончая татарами, греками, турками, албанцами и испанскими интернационалистами.

Автору этой книги удалось проникнуть за пелену тумана, только после уважаемого возраста в 45 лет, когда он увидел, что еврейский маскарад происходит в любой точке земного шара. Как, например, евреев из России зовут во всём мире? — Русскими.

Поэтому, если вы спросите нью-йоркского китайца, как выглядит русский человек, то китаец вам ответит, что русские — это низкорослые, темноволосые и с крючковатыми носами, то есть, даст вам портрет бухарского еврея, которых в Нью-Йорке очень много. Горький довольно много описывает одного из своих лучших друзей, чистого еврея, писателя Леонида Андреева. Говорит сам Горький:

«В 15-м году хлынула гнуснейшая волна антисемитизма, и Леонид, вместе с другими писателями, стал бороться против распространения этой заразы… Он, (Леонид) спросил (Горького): “Можешь ты скажешь откровенно, что заставляет тебя тратить время на бесплодную борьбу с юдофобами (когда их надо расстреливать)”. Я ответил, что вообще еврей симпатичен мне, а симпатия — явление “биохимическое” и объяснению не поддаётся. — А всё таки? — Еврей суть человек верующий, вера — его преимущественное качество. Я люблю верующих, люблю фанатиков всюду — в науке, искусстве, политике», — отвечает Горький. (Стр. 353).

Леонид Андреев тяжело привалился на диван, говоря: “Ты человек крайностей, и они тоже — вот в чём дело! Кто-то сказал: ‘Хороший еврей Христос, плохой — Иуда. Но я не люблю Христа…’ Я тоже не люблю Христа и Христианство. Оптимизм — противная, насквозь фальшивая выдумка”, — отвечал еврейский писатель Леонид Андреев.

У еврея Луначарского — министра просвещения у большевиков есть такая цитата:

«Мы ненавидим Христианство и христиан. Даже лучшие из них должны быть рассматриваемы. как наши злейшие враги. Они проповедуют любовь к соседу и милосердие, что совершенно несовместимо с нашими принципами. Христианская любовь — это препятствие развитию нашей революции. Долой любовь к соседу. Что нам нужно, так это ненависть. Только так мы покорим вселенную».

Не правда ли, как будто один человек говорит! Заметьте, что Андреев по отношению к евреям говорит «они». То есть, Леонид Андреев, будучи чистым евреем, ведёт с Горьким двуличную игру. Он говорит Горькому:

«Но всё-таки о евреях ты что-то выдумываешь, тут у тебя — литература. Я — не люблю ИХ, они меня стесняют (?). Я чувствую себя обязанным говорить им комплименты, относиться к ним с осторожностью. Это возбуждает меня рассказывать им весёлые еврейские анекдоты, в которых всегда лестно и хвастливо подчёркивается остроумие евреев».

Леонид Андреев, обладая еврейской хуцпой, нагло врёт Горькому и чувствует себя, как и подобает еврею, вполне комфортабельно. Евреи настолько приучаются абстрагироваться от своего еврейства, что сами почти в это верят. В психиатрии это называется не симуляцией, а аггравацией, то есть, когда человек симулирует несознательно, подсознательно.

Я встречал в жизни очень много евреев, которые не только убеждали других, но и сами в первую очередь были убеждены, что они русские, и были готовы выцарапать глаза всякому, кто посмеет в этом усомниться. Более того, в связи с политическими переменами на протяжении более чем полувека, я встречал множество евреев, которые сначала были убеждены, что они русские, потом были убеждены, что они евреи, а потом снова убеждены в обратном, и всё это абсолютно искренне. В этом смысле, перефразируя известный еврейский анекдот, можно констатировать, что еврейство — это диагноз.

Он (Андреев), — рассказывает Горький, — в продолжение разговора налил себе крепкого чая и стал, с явной целью задеть меня, грубо отрицать превосходный талант Ивана Бунина (ещё одного криптоеврея). Но вдруг скучным голосом сказал: «Я женился на еврейке! И если вы ещё посмотрите на фотографию Леонида Андреева в профиль, то перед вами будет типичный еврей».

То есть, Леонид Андреев был примером обыкновенного криптоеврея, марраноса, коих сейчас в России десятки миллионов, и которые, на всякий случай, никому этого не говорят и пишутся русскими, татарами, грузинами, армянами и даже греками и японцами — нет такой национальности, которую бы себе не приписал еврей для своей собственной выгоды.

В США они пишутся американцами и выдают себя за поляков, немцев, французов, итальянцев, русских, турков, греков, испанцев и вообще за кого угодно. Но, между прочим, в Америке представление себя не тем, кем ты есть на самом деле, является уголовным преступлением и имеет специальное название — «фрод» (Fraud), или по-русски сказать: подделка личности, искажение документов, искажение личных данных, имперсонализация с целью ввести в заблуждение.

И, между прочим, за имперсонализацию много дают, и правильно, это же саботаж, диверсия. Дали бы лет десять за искажение национальности, имперсонализацию, посмотрим, как господа уголовники завертелись бы. Правильная документация и презентация личности — это же элементарная основа любого гражданского общества. О каком порядке в обществе может идти речь, когда каждая поганка может назваться белым грибом.

Ещё одним тайным, то есть, криптоевреем, был продаваемый, как писатель, но широко известный более, как «передовой общественный деятель» чем, писатель — Владимир Галактионович Короленко, который не хуже Льва Толстого маскировался за крестьянскими шароварами и рубахами.

Горький, как бы между делом, рассказывает: «Мы долго сидели на краю оврага у еврейского кладбища, любуясь изумрудами росы на листьях деревьев и травах. Короленко рассказывал о трагикомической жизни евреев черты оседлости, а под его глазами росли тени усталости».

То есть, Короленко принимает отеческую заботу о молодом Горьком и исподволь воспитывает у молодого Горького сострадание к «угнетённому еврейскому народу».

«Прощаясь со мной Короленко напомнил: — Значит, пробуйте написать большой рассказ, решено? Я (Горький) пришёл домой и тотчас сел писать «Челкаша». Рассказ одесского (то есть еврея) босяка, моего соседа по койке в больнице города Николаева».

Через несколько дней к Горькому заявился Короленко и поздравил его: «Вы написали недурную вещь. Даже прямо-таки хороший рассказ! Из цельного куска сделано».

Я был смущён его похвалой. А Короленко пошёл к своей жене Авдотье Семёновне.

Между делом мы узнаём от Горького, что Короленко родом из Волынской области, из Западной Украины и черты оседлости.

И потом ещё несколько дней Короленко не уставал хвалить Горького, за то, что тот сделал героем своего рассказа положительный образ еврея.

Вот так евреи воспитывали Максима Горького или, как говорится, «Так закалялась еврейская сталь».

Горького обработали так, что он вообще сначала подписывал свои работы каким-то ветхозаветно-иудейским псевдонимом «Иегудил Хламида».

В том же рассказе о Короленко мы узнаём от Горького, что редактор журнала «Жизнь» еврей В.А. Поссе организовал литературный вечер, естественно, в честь памяти еврейского деятеля Н.Г Чернышевского, пригласив участвовать других евреев, а именно: В.Г. Короленко, Н.К. Михайловского, П.Ф. Мельшина, П.Б. Струве, и приват-доцента Петербургского университета финансиста М.И. Туган-Барановского и ещё несколько марксистов и народников, в национальности которых не стоит сомневаться.

Горький сообщает, что полиция дала им разрешение. Евреи называют русских полицейских тупыми. Когда эти «марксистские народники» скоро придут к власти, то они не успокоятся, пока не прикончат всех, имеющих отношение к полиции, включая стенографисток.

Следующий, прикидывающийся девственником в отношении еврейского вопроса, — это ещё один русский классик Лев Толстой, хотя по описанию Горького, и что очень странно, во всех других отношения Лев Толстой был отнюдь не девственником, а скорее даже наоборот.

Я не хочу спекулировать, вокруг такого столпа «русской» классики, я просто довожу до вашего сведения, что, если вы пойдёте на сайт http://www.rulex.ru/ и посмотрите биографии русских деятелей, то вы найдёте любопытные сведения о роде Толстых. Никто не спорит, что это древний род — но не русский.

Цитирую: «Толстые — это род, происходящий от мужа честна Индриса, выехавшего, «из немец, из Цесарские земли» в Чернигов, в 1353 году он крестился, получил имя Леонтия».

Показательно, что имя «Лев» на Руси используют практически только иудеи, особенно евреи из колена Левитов, и это не удивительно «Лев» на иврите «сердце» — это чисто еврейское имя. Да, род Толстых древний, но не русский род.

Нас всех ещё в школе учили, что образ Пьера Безухова в романе Льва Толстого «Война и Мир» — это образ самого писателя, и я обращаю ваше внимание, что Пьер Безухов по роману был членом масонского тайного общества.

Горький описывает большой разговор в связи с прочтением Львом Толстым книги еврейского философа Льва Шестова «Добро и зло в учении Ницше и Льва Толстого».

— Заметили, что Шестов — еврей?

— Ну, едва ли, — недоверчиво сказал Лев Николаевич. — Нет, не похож на еврея; неверующих евреев не бывает, назовите хоть одного… нет».

И это говорит Лев Толстой, когда его окружение кишит неверующими евреями и Россия полна ими так, что крышка кастрюли подпрыгивает от кипящего неверующего еврейства.

Не может быть так, что гений в одном отношении — гений, а в другом — младенец. Почему Пушкин во всём прекрасно разбирался, а Толстой, дожив до возраста, в котором уже не прилично не быть мудрецом, проявляет удивительную наивность?

Буквально дальше Лев Толстой говорит о Короленко «Не великоросс, поэтому должен видеть нашу жизнь вернее и лучше, чем видим мы сами».

Значит, кто такой Владимир Галактионович Короленко — Толстой разбирается хорошо, а кто такой Лев Шестов — ему, видите ли, память отшибло.

Часть 2.

…В «Анне Карениной», которая является слепком с «мадам Бовари» Флобера, Толстой имеет весьма интересную пару героев: человека по фамилии Левин, и его жену Китти. А вам известно, что это не просто еврейская фамилия Левин — это особенная еврейская фамилия Левин. Это, как «фон-барон» у немцев. Эта фамилия означает принадлежность к особенной касте иудейских жрецов — Левитов, и евреи их очень уважают. Человек с фамилией Левин, Леви, Левитов, Левитан всегда исповедует иудаизм, потому что он по происхождению — иудейский жрец; но Левин вместе с Китти, тоже весьма странная кличка для русского человека, венчаются в христианской церкви. Значит, Левин и его жена Кити являются скрытой иудейской парой и Лев Толстой, изображая их со всех сторон положительной парой на фоне несчастных Вронского и Карениной, показывает себя вполне просвещённым человеком в вопросах скрытого иудаизма. Я не говорю больше, чем говорит сам Горький, а Горький постоянно рассказывает об особенных отношениях между Львом Толстым и молодым евреем Сулержицким, режиссёром МХАТа, или, как его называл Толстой, — Сулером. Разве Толстой не знал, что Сулержицкий еврей, когда это чётко видно на фотографии? Это вы уж извините. Горький говорит: «К Сулержицкому Толстой относился с нежностью женщины… Сулер вызывает у него именно нежность, постоянный интерес и восхищение, которое, кажется, никогда не утомляет колдуна». А дальше Горький говорит о Сулержицком: «Он вообще был небрежен, и хотя по-женски любил Льва Николаевича, но относился к нему странно, точно свысока немножко». Это обычная манера евреев смотреть на гоев, как бы не замечая, как на пустое место. Один из американских бизнесменов говорил так, что он лично беседует с кандидатами на работу и смотрит им в глаза, потому что евреи никогда не смотрят в глаза собеседнику. Но только мимо и выше. Бизнесмен объясняет это тем, что они смотрят на своего бога Иегову и не удостаивают гоя вниманием, даже если этот гой является его потенциальным боссом. Американский бизнесмен объясняет, почему он не берёт на работу евреев, потому что они всегда нанесут удар ножом в спину, или, как минимум, будут шпионить. Так и еврей Сулержицкий смотрел на своего покровителя — как еврей смотрит на всех, «как солдат на вошь». Толстой много обсуждал писателей с Горьким. Посмотрите, что «наивный» Толстой говорит о Достоевском, — Достоевском, который в своих «Дневниках писателя» говорит о еврейском вопросе в России с пророческим предвидением и лучше всех Львов Толстых и Максимов Горьких, умноженных на самоё себя. «О Достоевском говорил неохотно, натужно, что-то обходя, что-то преодолевая. Говорил: «В крови его (Достоевского) было что-то еврейское (!). Мнителен был, самолюбив, тяжёл и несчастен». (Стр. 304). Значит, для Льва Толстого, Достоевский, который разработал еврейский вопрос в России с предельной ясностью, Достоевский был евреем, а сам Лев Толстой, масон с иудейским именем Лев и интимный друг Сулержицкого — нет. И всем известно, что публичный успех писателя прямо пропорционален его явному или скрытому иудаизму. А вот, что Толстой говорит о французских писателях. Он говорит, что у французов три великих писателя. И как ни странно все они евреи: Стендаль, Бальзак, Флобер с Мопассаном и братья Гонкуры. Это — кого перечисляет Лев Толстой, хотя он мог бы добавить ещё всех французских еврейских писателей, начиная с Франсуа Рабле и философа Декарта, Блеза Паскаля, Бомарше, Вольтера, Руссо, Дидро, Александра Дюма, Бодлера, Виктора Гюго и далее все без исключений. Ещё одно потрясающе замечание Льва Толстого. Это об основателе творческого еврейского писательского союза «Серапионовых братьев». Нет, не тех советских «Серапионовых братьев», которые составились из русских евреев после революции в России, а тех, первых, немецких евреях, которые подобрались в посленаполеоновской Германии, и у которых немецкий еврей Гофман был вождём. Лев Толстой говорит об этом Гофмане: «Был немецкий писатель Гофман, у него в описываемых снах ломберные (карточные) столы по улицам бегали и всё в этом роде, так он был пьяница — “калаголик”, как говорят грамотные кучера». Да… Совсем интересно. Значит, еврейские писатели Франции у Льва Толстого — «французы», еврей Гофан — у Толстого, прямо-таки пивной немец, а антисемит Достоевский у него — еврей. И что, после этого ЛЕВ Толстой — это русский писатель? Да он провокатор высшего класса, который во всём разбирается, но, будучи скрытым евреем, прикидывается в этом вопросе дурачком. Я не покушаюсь на его «величие», я просто утверждаю, что Лев Толстой — криптоеврей. Горький много рассказывает обо всей этой гомосексуальной компании — «прекрасном гении» Сулержицком — на несколько десятков страниц, тогда как русскому поэту Сергею Есенину он посвящает всего пару страниц. Режиссёр МХАТа Сулержицкий умер в молодом возрасте, вполне возможно оттого, что сейчас называют синдромом иммунодефицита, не намного пережив своего друга Льва Толстого, хотя был его моложе в два раза. Он умер в 1916 году и, таким образом, упустил свой исторический шанс занять место выдающегося еврейского деятеля МХАТА — Станиславского. Скорее всего, тогда была бы «великая МХАТовская не двойка, а тройка: Станиславский, Сулержицкий и Немирович. Не знаю, как вам, а мне больше на слух ложится такая еврейская тройка, как: Станиславский, Сулержицкий и Склифософский. Немного с профессиями неувязка, но зато с национальностью — в самый раз. Горький сообщает биографические данные о Сулержицком ну прямо, как еврейский биограф: «Леопольд Сулержицкий, или Сулер, как прозвал его Лев Толстой — сын киевского переплётчика. Он родился в подвале, воспитывался на улице». Всё, национальный вопрос в данном случае Максим Горький не обсуждает. Он описывает его: «Сулержицкий заразительно смеялся, коренастый, сильный, с прекрасными живыми глазами на овальном лице в рамке тёмной окладистой бородки». Нигде не указывается, что Сулержицкий был женат или имел детей. Я бы назвал это синдромом Сулержицкого — Чайковского — Чехова. Из повествования Горького мы узнаём, что Сулержицкий уклонялся от воинской повинности, прикидываясь, что он не может держать ружьё по религиозным убеждениям. Горькому почему-то не приходит в голову, что это не христианское убеждение не позволяют Сулержицкому держать ружьё, а убеждения любого иудея не служить ни в какой армии. В своих мемуарах, сын академика Збарского[1], рассказывает, что немного позднее также от фронта увиливал другой «великий русский» непатриотический поэт — Леонид Пастернак. Интересно, что Максим Горький подбирает и находит все доводы, по которым «Сулер» должен был выглядеть рыцарем, а не заурядным дезертиром и симулянтом. В 1890-х годах Сулержицкий организовывал эмиграцию «толстовских духоборов» в Канаду. Не будет ничего удивительного, но впоследствии выяснилось, что все эти толстовские «духоборы», как, собственно говоря, и все сектанты, по национальности были евреями-иудеями. Лев Николаевич сказал о Сулере: «Ну, какой он толстовец? Он просто — “Три мушкетёра”, не один из трёх, а все трое!» При этом Горький подмечает: «Это сказано совершенно верно и как нельзя более точно очерчивает яркую индивидуальность Сулера, с его склонностью к делу, к работе, с наклонностью к донкихотским приключениям…». Во МХАТЕ Сулержицкий начал работать только с 1906 года, после службы в армии санитаром, а через два года он уже ставит в Париже, в Театре «Режан», «Синюю птицу»! Вот, как это может быть, как говорится, без «лапы Льва» и без еврейских связей, армейский санитар прямо из Маньчжурии ставит в Париже «Синюю птицу»? Нонсенс! О «Трёх мушкетёрах»: Если вы проанализируете, какой самый экранизированный роман — так это «Три мушкетёра» французского еврея Александра Дюма. Его экранизировали во всех странах и по несколько раз, и заметьте, что это был первый «перестроечный» фильм в СССР. Обратите внимание, что в советских «Трёх мушкетёрах», все три мушкетёра — чистые евреи: Михаил Боярский, Вениамин Смехов и Смирницкий. Михаил Боярский со смаком описывал в одном своём интервью, что съёмки всех серий «Трёх мушкетёров» были одной непрерывной оргией в худшем смысле этого слова. Чем же так любы «Три мушкетёра» власть предержащим? Смотрите сами: мушкетёры служат формально кому? Французскому королю и Франции. Но это только для вывески. На самом деле мушкетёры защищают не жалея крови интересы жены-изменницы французского короля и любовницы английского герцога Букингемского в ущерб интересам короля и родины. Акт измены родине оправдывается любовью королевы и иностранного герцога. Король Франции, показывается полным идиотом, не достойным никакой жалости. Если вы помните под конец, мушкетёры сражаются уже против самих мушкетёров короля на стороне защитников протестантского города Ла-Рошели. Однако, если вы покопаетесь в истории, то вы узнаете, что протестантами, тогда были и назывались евреи, и что Варфоломеевская ночь, когда французский народ остановил еврейских «гугенотов», отсрочила резню самого французского народа во Французской Еврейской Революции ровно на двести лет. Вечная память людям, остановившим «гугенотов» ночью Святого Варфоломея, потому что это французские евреи начали тогда свою очередную «Великую революцию», но французский народ тогда ещё был великой нацией и их мужчины были воинами, носившими оружие при себе. В Голландии тогда таких мужчин не нашлось и Голландия белых людей перестала существовать ещё в 16 столетии. Таким образом, в «Трёх мушкетёрах» даётся чистое и ясное идеализированное представление о масонах с их девизом «Один за всех и все за одного», а родина — по боку! Самое интересное что масоны, то есть люди, ставящие личные связи и выгоду выше родины, часто и не подозревают, что они масоны. Это помните, как один из персонажей Мольера «не имел понятия, что он говорит “прозой”». И Максим Горький тоже описывает Сулержицкого, не подозревая, «что говорит прозой», и сам он, Горький, является масоном, хотя и понятия об этом не имеет. Лев Толстой, по крайней мере, вместе со своим Пьером Безуховым признаётся в своём масонстве. Весьма интересные сведения о «Синей Птице» Метерлинка, которую армейский санитар Сулержицкий запросто поставил в Париже. Морис Метерлинк — это голландский еврей и юрист. Родился он во Фламандии, в очень богатой семье еврейского нотариуса. Мать — дочь очень богатого еврейского юриста. «Синдром Жириновского», не правда ли? Многие артисты и в России, например, Вахтангов, сначала учились на юридическом факультете. В 1908 году Метерлинк пишет пьесу-сказку «Синяя Птица», и уже через три года, этот юрист получает за «Синюю птицу» Нобелевскую премию по литературе. Надеюсь, вы знаете, что Нобелевские премии присуждают евреям разных стран мира за выдающиеся достижения. Гоям Нобелевскую премию не дают, за исключением единичных случаев, обусловленных политическими мотивами. Вследствие этого, присуждение Нобелевской, или как в народе иронически говорят, «Шнобелевской» премии, является доказательством принадлежности лауреата к еврейской расе. И вы видите, что практически сразу, Сулержицкий ставит «Синюю птицу» во МХАТе и в Париже. Автором музыки к «Синей птице» являлся отец Натальи Сац, чьим именем недавно назван детский музыкальный театр в Москве. О чём, эта сказка для взрослых — «Синяя птица»? Вы знаете, когда говорят о чём-то, специально упоминая «для взорслых», то народ всегда напрягается в смысле аморалки. «Синия птица» — это о поисках детьми птицы-счастья — «Синей птицы». Синюю птицу можно поймать только добрыми поступками и дети делают добрые поступки, чтобы увидать эту птицу и поймать её. Но то, что они ловят, всегда оказывает не той «Синей птицей», которая всегда оказывается недостаточно синей. Весь спектакаль дети рыщут по свету и делают добрые дела. Но никак не могут поймать «Синюю птицу». В конце спектакля артисты обращаются к зрителям: «Мы очень просим вас, если кто-нибудь найдёт “Синюю птицу” пусть принесёт её к нам». Таким образом, зрителю даётся понять, что достижение счастья путём добрых дел, как основной моральный закон христианства — пустая трата времени. «Синяя птица» — эта антихристианская «пьеса-сказка», и именно за это она и была сразу отмечена Шнобелевской премией. Таким образом «Синяя птица» — это символ напрасности благих дел! Что очень интересно, что спектакль «Синяя птица» идёт на сцене «МХАТа» уже с того самого времени и по сегодняшний день. Стоп! Позвольте! На эмблеме МХАТа нарисована птица! Нам всегда говорили, что это — чеховская «Чайка», которая, якобы, и является фирменным спектаклем МХАТа. Но, оказывается, это не так, оказывается фирменным спектаклем МХАТа является неуловимая «Синяя птица»! Более того, чеховская «Чайка» и оказывается этой «Синей птицей»; более того, когда впоследствии МХАТ разделяется на Чеховский и Горьковский МХАТы, то символ Горьковского МХАТа — тоже птица, якобы горьковский «Буревестник», тоже на поверку дня оказывается «Синей птицей»! Получается, что и Чеховский и Горьковский МХАТы на самом деле — метерлинковские МХАТы голландского еврея Метерлинка! И мы переходим к тому, что Горький говорит в своей, в кавычках, «Книге о русских людях» о ещё одном еврейском писателе, о всем нам известном «русском» классике Антон Павловиче Чехове. Начнём с автобиографических данных того, что Антон Павлович Чехов — чистый еврей. Как и у Станиславского, его мать числится француженкой, а отец был еврейским купцом 3-ей гильдии, имевшим в Таганроге бакалейную лавку. По образованию Чехов не юрист, но врач, однако он тоже бросает свою профессию, и 1886 году Чехов приезжает в Петербург, и сразу получает приглашение на работу в газету «Новое время» издателя Суворина. Антон Павлович Чехов является типичным клиническим случаем сексуальной дегенерации из коллекции писателя Григория Климова, который предупреждает, что смешанные браки с евреями плохо кончаются в плане наследственности. Чехов всю свою жизнь не был женат и не имел детей. Женился он уже на смертном одре перед смертью, всего лишь в возрасте 44 лет умерев от туберкулёза лёгких. Жена его была еврейская артистка МХАТа Ольга Книппер. Детей у Чехова не было. Тогда, кто же эти многочисленные родственники Чехова, а именно известные Ольга и Михаил Чеховы? Кем приходится Чехову красавица-актриса Ольга Чехова (это не жена Чехова, а другая женщина), фотография, которой с Гитлером смакуется теперь везде, и кто такой Михаил Чехов, актёр и режиссёр МХАТа; первый муж свой красавицы двоюродной сестры Ольги Чеховой, который с приходом Сталина к власти, в 1926 году, бросил МХАТ, и запросто эмигрировал из СССР во время, когда русские ехали только на Соловки. Собака зарыта в том, что все эти «Чеховы», на самом деле — Книпперы, родственники предсмертной жены Чехова, которым очень приглянулась чеховская фамилия. Ольга Чехова — племянница, тоже Ольги, жены Чехова — Ольги Леонардовны Книппер. Её родной брат Лев Книппер, например, был композитором, который сплагиировал русские народные мелодии в широкоизвестную «свою» песню «Полюшко-широко поле». А Ольгин первый муж Михаил Чехов был её двоюродным братом, с которым она надолго не задержалась и вышла повторно замуж в Германии, став там известной киноартисткой. Почему еврейская печать так смакует фотографию Гитлера, сидящего в первом ряду театра, вместе с Ольгой Чеховой? Эта фотография интерпретируется не иначе, как интимная связь. Чем же она так льстит еврейскому самолюбию? Потому, что Гитлер числится у евреев антисемитом №1. Если же антисемит № 1 поддался чарам еврейки Книппер, то значит он очевидный идиот — что и требовалось доказать. Но может быть и так, что если глава государства на премьере фильма сидит вместе с главной героиней, то это просто джентльменское поведение? Интересно говорится о Михаиле Чехове в автобиографии Ольги Чеховой «Мои часы идут иначе». М. 2000. Там говорится, что Михаил Чехов был принят в Художественный театр лично Станиславским, то есть, «по блату». «Станиславский, когда его спросили, что осталось у него от этой встречи с молодым Михаилом Чеховым, сказал: “Мне стало его жалко. Что-то в его глазах было доброе и беспомощное”, — вспоминала Мария Иосифовна Кнебель, еврейская актриса и режиссёр МХАТа. Только из уважения к Ольге Леонардовне Книппер и к памяти А.П. Чехова Станиславский согласился прослушать Михаила». Что могло бы свидетельствовать в пользу того, что А.П. Чехов таки русский человек? Правильно, его фактическое литературное творчество. Однако. мы открываем главу А.П. Чехов в книге Горького с абсурдным названием «Книга о русских людях», поскольку среди знакомых Максима Горького нет почти ни одного русского человека, и читаем о А.П. Чехове: «Чехов замолчал, задумался и, махнув рукой, тихо сказал: “Такая нелепая, неуклюжая страна — эта наша Россия”. “В России честный человек — это вроде трубочиста, которым няньки пугают маленьких детей”». Горький говорит: «Он, Чехов, обладал искусством всюду находить и оттенять пошлость». Горький, таким образом, давал понять, что А.П. Чехов сам и являлся пошляком-циником. «Очень талантливый человек! — говорил он (Чехов) об одном журналисте. — Пишет всегда так благородно, гуманно… лимонадно. Жену свою ругает при людях дурой. Комната для прислуги у него сырая, и горничные постоянно наживают ревматизм. — Вам, Антон Павлович, нравится NN? — Да… Очень. Приятный человек. Всё знает, Читает много. У меня три книги зачитал. Рассеянный он. Сегодня скажет вам, что вы чудесный человек, а завтра кому-нибудь сообщит, что вы у мужа вашей любовницы носки украли, чёрные, с синими полосками». «Напишу об учительнице, она атеистка, обожает Дарвина, уверена в необходимости бороться с предрассудками и суевериями народа, а сама, в двенадцать часов ночи варит в бане чёрного кота, чтобы достать “дужку”, — косточку, которая привлекает мужчину, возбуждая в нём любовь». Кажется, Чехов специально перечисляет положительные признаки человека, только для того, чтобы ещё больнее ударить в открывшееся слабое место. Кажется, что Чехову доставляет особое садистское удовольствие играться с человеком, только для того, чтобы одним ударом размазать его по стенке. Чехов играет со своей жертвой, как кошка играется с мышкой, зная, что она его через секунду сожрёт вместе со всеми потрохами. Чехов как будто мстит всему человечеству за свою смертельную болезнь и ненавидит всех, кто его переживёт. Рассказы Чехова — это городские сплетни, положенные на бумагу. Чехов — безжалостный сплетник. Зная о своей неизбежной ранней смерти, он издевается над всем остальным, остающимся жить человечеством. Ещё детьми, нас заставляли в школе, читать чеховский садистский рассказ про Ваньку Жукова. Я, не уверен, что оказывало более травмирующее действие на душу ребёнка — битьё Ваньки Жукова хвостом селёдки или когда маленьких детей заставляют читать этот рассказ Чехова, чтобы показать «все ужасы царского режима». Горький приводит слова Чехова: «Вся Россия — страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днём и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них — собачья: бьют их — они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают — они ложатся на спину, лапки к верху и виляют хвостиками». «Тоскливое и холодное презрение звучало в этих словах», — сообщает Максим Горький. Создаётся впечатление, что А.П. Чехов проникнут жалостью к самому себе, что ему приходится жить в этой стране и среди таких людей, которые бесконечно чужды ему и он ненавидит их. Горький приводит знаменитое изречение Чехова: «Скверно вы живёте господа!». А вот, что и сам Горький имеет сообщить по поводу России: «В России, где всего много, но нет у людей любви к труду, так мыслит большинство. Русский любуется энергией, но плохо верит в неё. Писатель активного настроения, например. Джек Лондон — невозможен в России. Хотя книги Джека Лондона читаются у нас охотно, но я не вижу, чтобы они возбуждали волю русского человека к деянию, они только раздражают его воображение. Но Чехов — не очень русский в этом смысле». Даже Горький, который не видит в Сулержицком и Андрееве евреев, и тот замечает, что Чехов не очень русский человек. Чехов — это Зощенко 19 столетия. Всё еврейство гордится Зощенко, понёсшим по кочкам мелкий и ничтожный русский народ. Поэтому всё, что сказал Жданов о мелколтравчатой пошлости Зощенко, в полной мере относится и к книжонкам сексуального инвалида А.П. Чехова и его предшественника немецкого еврея Фонвизина и, не удивляйтесь, Николая Васильевича Гоголя-Яновского, создателя еврейского фрейдисткого шедевра повести «Нос». О Сулержицком Чехов сказал Горькому: «Это — мудрый ребёнок». А теперь держитесь за стул: Горький приводит слова Льва Толстого, которые ему передал Чехов, и которые о самом Горьком. Это слова Льва Толстого о Горьком, как говорит один еврей другому — жуткая компания отвратительных сплетников-педерастов, которые спят друг с другом и перемывают друг другу косточки. Чехов рассказывает Горькому: «Знаете, почему Толстой относится к вам так неровно? Он ревнует, он думает, что Сулержицкий любит вас больше, чем его. Да. Да. Вчера он говорил мне: “Не могу отнестись к Горькому искренно, сам не знаю почему, а не могу. Мне даже неприятно, что Сулер живёт у него. Сулеру это вредно. Горький — злой человек. Он похож на семинариста, которого насильно постригли в монахи и этим обозлили его на всё. У него душа соглядатая, он пришёл откуда-то в чужую ему, Ханаанскую землю, ко всему присматривается, всё замечает и обо всём доносит какому-то своему богу. А бог у него — урод, вроде лешего или водяного деревенских баб”». Значит, Лёвик Толстой излагает, что Горький пришёл в Ханаан (Канаан) — то есть. еврейскую страну, и доносит всё своему языческому богу против еврейского бога Иеговы, которому очевидно преданы сами Лев Толстой и А.П. Чехов. Вот какие мысли запахивал на старости лет под русского крестьянина старый еврейский развратник Лев Толстой, когда позировал перед фотографом за плугом и русской лошадкой. А вот. что сам Толстой говорит про Чехова: «Какой милый и прекрасный человек: скромный, тихий, точно барышня! И ходит. как барышня. Просто — чудесный!», — вроде, как похвалил, а вроде, как дипломатически, в стиле «великого писателя», педерастом обозвал. Если вы пойдёте на сайт www.rulex.ru и посмотрите биографии русских деятелей, то вы найдёте любопытные сведения о роде Толстых. Никто не спорит, что это древний род — но не русский. Цитирую: «Толстые — это род, происходящий от мужа честна Индриса, выехавшего, “из немец, из Цесарские земли” в Чернигов, в 1353 году он крестился, получил имя Леонтия». И запомните, что миф о том, что в Россию ехали какие-то немцы или голландские купцы, является чистым мифом. Все переселенцы в Россию были евреями, потому что все нации имеют идеалом жить на своей собственной родине и только одного еврея называют как? — «Жид странствующий, вечный». Когда мы в дальнейшем будем встречать в биографиях упоминания об иностранцах в родословной, то это на 99.9% — еврейское происхождение. Особенно 100% гарантией является польское происхождение, как например, у знаменитой балетной семьи польских евреев Ксешинских. Я вас обрадую, на сайте «Семь40», такого же плана, как и обильно цитируемая мною статья «Горький и евреи», есть статья «Лев Толстой и еврейский вопрос», написанная Лазарем Бенсоном в «Еврейском обозревателе» 28. 03. 2005. Статья свежайшая. Начиная читать статью, мы сразу наталкиваемся на список перечисления других выдающихся российских борцов с антисемитами. Любопытно потому, что выдающимися борцами с антисемитами могут быть только сами евреи, хотя бы и скрытые. Кто же это? Это: Короленко, Горький, еврей Вернадский (проспект Вернадского), Трубецкой и Иоанн Кронштадский — тогдашний Александр Мень, иудей во Христе, как и Гапон, вступивший в христианскую церковь, чтобы извратить послание Иисуса Христа иудеям. Статья сообщает нам, что Лев Толстой написал в защиту евреев сильную статью под названием «Не могу молчать», которая, по свидетельству Лазаря Беренсона не хуже, чем знаменитая «Я обвиняю» французского еврея Эмиля Золя. На похоронах Льва Толстого московский раввин Я. Мазе сказал проникновенные слова: «Мы будем молиться о Толстом, как о еврейском празднике». Шолом Алейхем называл Льва Толстого «Самсоном человечества». А кто слыхал о такой работе Льва Толстого как «Письмо к знакомому еврею»? Этим неизвестным евреем был Э. Глинецкий. Однако, в этом письме Лев Толстой, который был действительно тронут проповедью еврея Христа, призывал евреев исключить из своего арсенала «участие в насилии и пользование для своих выгод орудиями насилия». Лев Толстой призывал евреев «не вооружать самооборону и не хлестать казацкими нагайками православных», что является любопытным признанием. Заметьте, что Горькому тоже известно о таком неожиданном обороте «еврейских погромов», из которых вытекает, что как раз евреи громили православных, а войска и полиция просто мешали им это делать. Однако Горький, как вы помните, жалуется, что у еврейских боевиков, которых он называет смешным названием «еврейские рабочие», были плохенькие револьверы, а в остальном они были русскими богатырями; а Лев Толстой теперь ещё и свидетельствует, что евреи казацкими нагайками хлестали православных. Отсюда следует вопрос: если Лев Толстой, как и до него ещё один еврей Гоголь-Яновский так проникся христианством, то еврей ли он? На него я вам отвечу точно: читайте Евангелие Христа, в котором Христос чётко говорит, что Исус Христос послан Богом к евреям, поскольку они сошли с пути истинного, поменяли закон любви на закон ненависти и Христос послан к евреям Богом, чтобы вернуть евреев на путь истинный, за кое нахальство и был распят евреями самым жестоким образом — www.zarubezhom.com/library. Что тут невозможного, что некоторые евреи, как Лев Толстой или Николай Гоголь-Яновский всё таки слышат этот предсмертный вопль Иисуса Христа, который взывает к ним прекратить войну против остального человечества и выкинуть из башки свои бредовые идеи о еврейской избранности, еврейском супремасизме и превосходстве евреев над самим Богом путём его «приватизации». Как вы помните, именно за эту проповедь ненасилия еврейские большевики объявили Льва Толстого, как и Достоевского, человеком с психическими странностями. Естественно, в преддверии красного террора проповедь Толстым, хотя бы и евреем, ненасилия была, по крайней мере, неуместна. Тем не менее, Лев Толстой в статье «Что такое еврей» называл евреев первооткрывателями культуры, свободы… символами гражданской и религиозной терпимости». Теперь, когда евреи руководят всем миром и реклама с голыми лесбиянками и педерастами висит напротив детских учреждений, а половые акты показываются вживую по первой программе телевидения в детское время, то с этими культурными достижениями можно поздравить и Льва Толстого, который тоже приложил к этому руку. Как признался Лев Толстой самому Горькому в книге «Книга о русских людях»: «А в молодости я был ёб-рь!» Так что и Лев Толстой, и Гоголь были ещё теми евреями, которые христианами стали только ввиду приближающейся смерти, но до этого они были грешниками великими. Другим персонажем книги Горького «Книга о русских людях» является ещё один «еврей в несознанке» — это писатель Гарин-Михаловский. Как об этом можно не догадаться по типично еврейской внешности и фамилии «Гарин», что является русификацией еврейского произношения фамилии «Харин», вообще удивительная способность Горького к невидению, или ужо-тка он сильно хитёр? Одним из, так называемых, весёлых праведников, как сообщает Максим Горький, был Яков Львович Тейтель, заметьте — судебный следователь в Самаре при «репрессивном царском режиме». У Тейтеля Горький и познакомился с Гариным (Хариным) — Михайловским. «Вам не нравиться, как я говорю? — спросил он и, точно утверждая своё право говорить мне неприятности, и назвал себя: Я — Гарин. Читали что-нибудь?» Леонид Андреев, ещё один криптоеврей в литературе на вопрос Горького, как ему понравился Гарин, ответил: «Очень милый, умный, интересный, очень!» Вот так евреи про друг друга всегда и говорят. И затем Горький рассказывает про русского писателя Харина-Михайловского любопытную историю, как тот прислал Горькому однажды в подарок ненужные настенные часы. Когда Горький на него вылупился, то Харин-Михайловский рассказал ему такую историю, что на берегу Волги, в районе Сызрани, увидал мальчика еврея, ловившего рыбу. Мальчик был одиннадцати лет и оказался красавцем, — сообщил Гарин Горькому как понимающий человек (педераст), понимающему человеку (педерасту). Мальчик жил с дедом-евреем. Жили они в нищете и дед был старьёвщиком. «Пыль, грязь, нищета, — рассказывает Горькому Гарин, — предложить денег неудобно и я скупил весь его хлам, а мальчишке дал денег». И совершенно серьёзно Гарин-Харин сказал Горькому, если вам часы некуда девать я пришлю за ними, можно отдать рабочим на железнодорожной ветке». Почему именно этому мальчику решил расщедриться Гарин-Михайловский? Потому, что он был красивый, или потому, что он был еврей. Больше видимых причин Гарин-Михайловский не упоминает. Самым интересным рассказом Гарина-Михайловского Горький считал рассказ «Гений». Это была, сообщает Горький, «Подлинная история еврея Либермана, который самостоятельно додумался до дифференциального исчисления», — мы можем только отметить, что через триста лет после его открытия. При этом Горький говорит: «Вообще Харин-Михайловский был по-русски даровит и по-русски разбрасывался во все стороны». А дальше, в рассказе о Савве Морозове Горький вообще излагает потрясающие открытия: «Было это в Куоккале, летом 1905 года Гарин-Харин-Михайловский привёз мне (Горькому) для передачи Л.Б. Красину (боссу большевистских террористов) в кассу большевистской партии 15 и 25 тысяч рублей и попал в очень тёплую компанию. В одной комнате заседали с П.М. Рутенбергом (Это будущий начальник полиции Петрограда при Керенском, после революции был послан в Палестину) два ещё не разоблачённых провокатора — Евно Азеф (ортодоксальный еврей) и Татаров. В другой — меньшевик Салтыков беседовал с В.Л. Бенуа (искусствовед) … и при этом присутствовал ещё не разоблачённый Доброскок по кличке Николай Золотые Очки. А в саду гулял мой сосед по даче Осип Габрилович с И.Е. Репиным (Известный еврейский художник Илья Ефимович Репин), а также Петров, Шелгунов и Гарин (Харин) сидели на ступеньках террасы», — рассказывает Горький. Это прямое указание на то, что Горький непосредственно занимался активной террористической деятельностью против своей родины. Не зря Горький отсиживался на Капри вплоть до царской амнистии 1913 года. Это также имеет отношение и к непосредственному участию Горького и его гражданской жены Марии Фёдоровны Андреевой-Юрковской, которая одновременно спала и с миллионером Саввой Морозовым, к организации убийства этого Саввы Морозова еврейским боевиком Леонидом Красиным. Самое интересное, что этот олигарх Савва Морозов сам был криптоевреем, а никаким не «сочувствующим пролетариату», каким его обычно пытаются представить, и из которого эта тёплая компания отморозков выбивала деньги для еврейской террористический деятельности. Одна из глав «Книги о русских людях» Горького посвящена тёплому описанию прекрасной личности Саввы Морозова, с которым Горький был, как вы видите, более чем в дружеских отношениях. Они, что называется, были «молочными братьями». Савва Морозов был в странных отношениях с еврейскими революционерами, он давал или они из него вымогали деньги и прятал, например, Николая Баумана на своей даче в «Горках (Ленинских)», которую впоследствии большевики же и реквизировали, и на ней умирал Ленин. Во время попытки государственного переворота в январе 1905 года квартира Горького в Петербурге была осиным гнездом террористов. Горький говорит: «Дома мне отпер дверь опять-таки Савва Морозов с револьвером в руке… Квартира моя была набита ошеломлёнными людьми, я отказался рассказать что видел, мне нужно было дописать отчёт о визите к министрам». (Весьма интересно, кто мог требовать письменный отчёт у «вольного писателя и бродяги» Алексея Пешкова?) Только что успел дописать, как Савва, играя роль швейцара и телохранителя, сказал угрюмо: «Гапон прибежал». (Гапон Георгий Апполонович родился в Полтавской губернии в черте оседлости в зажиточной еврейской семье, закончил православную семинарию, куда доступ евреев никогда не был ограничен). В комнату сунулся небольшой человечек с лицом цыгана (?), (по фотографии поп Гапон чистый еврей) или барышника бракованными лошадьми, сбросил с плеч на пол пальто, слишком широкое и длинное для его тощей фигуры, и хриплым голосом спросил: — Рутенберг здесь?[2] Гапон заметался по комнате, как обожжённый. Ноги его шагали точно вывихнутые, волосы на голове грубо обрезанные, лицо мертвенно синее, и широко открытые глаза — остекленели подобно глазам покойника. Бегая, он бормотал: — Дайте пить! Вина. Всё погибло. Нет, нет! Сейчас я напишу им (!). Потом бессвязно заговорил о Фуллоне (Кто это?), ругая его. Выпив, как воду, два чайных стакана вина, Гапон требовательно заявил: — Меня нужно сейчас же спрятать, — куда вы меня спрячете? Савва сердито предложил ему сначала привести себя в лучший порядок, взял ножницы со стола у меня и, усадив попа на стул, брезгливо морщась, начал подстригать волосы и бороду Гапону более аккуратно. (Обратите внимание, что Гапон после расстрела демонстрации должен был вернуться куда? — В штаб-квартиру террористов. И куда он пришёл? — На квартиру к Горькому. Теперь вам ясно, почему Горький ждал за границей царской амнистии 1913 года? Вспомните, что и Ленин, и Троцкий тогда были за границей и не могли руководить восстанием. Троцкий прибыл позже и опоздал. Тогда неспособный еврей Хрусталёв-Носарь руководил органом мятежников — Петросоветом). Савва Морозов оказался плохим парикмахером, а ножницы — тупыми. Гапон дёргал головою, вскрикивая: — Осторожнее, что вы? — Потерпите, — нелюбезно ворчал Савва. Явился Пётр Рутенберг — учитель и друг попа, принуждённый через два года удавить его, поговорил с ним и сел писать от лица Гапона воззвание к рабочим! Это воззвание начиналось словами: «Братья, спаянные кровью…» Это всё рассказывает Горький в главе о Савве Морозове в «Книге о русских людях». Итак, руководитель отряда еврейских боевиков, прибывших из японских лагерей военнопленных, в которых на деньги американского миллиардера Якова Шиффа подготавливали боевиков, Пётр Рутенберг, пишет от лица Гапона подстрекательское воззвание к рабочим! Таким образом, Горький фактически излагает всю схему попытки государственного переворота 1905 года. А схема была такая: Царя в тот день в Петербурге вообще не было, он был в Царском Селе, и это заведомо было известно организаторам крупномасштабной провокации, с целью государственного переворота. Ясно, что никто в Зимнем Дворце петицию народа принять не мог — это была чистейшей воды липа. Но это заговорщиками было как раз и надо, в противном случае, царь мог бы выйти к народу и решить все проблемы, в то время как целью заговорщиков было создать повод для вооружённого мятежа, как в 1825 году делали их предшественники еврейские декабристы. Гапон, на деньги, собранные, как вы видели, Горьким, Саввой Морозовым и на другие деньги, добытыми по еврейским каналам, в том числе и, как вы помните, по иностранным каналам, от Якова Шиффа; этот еврей Гапон, под личиной православного священника, на эти деньги организовал около Зимнего дворца пьяное сборище нищих, которое впоследствии органы еврейской информации назовут демонстрацией рабочих, которые несли петицию царю. Как это делается? Очень просто: за деньги заговорщики организовали на Дворцовой площади бесплатную раздачу горячительных напитков и закусок — это сладкое еврейское слово «халява». Через некоторое время на Дворцовой площади начинает расти толпа желающих на эту «халяву» выпить и закусить. Потихоньку с толпой смешиваются вооружённые, по определению Горького, «плохенькими револьверами» еврейские боевики с политическими плакатами и православными хоругвями. Появляется Гапон и начинает возбуждать народ. Толпа потихоньку растёт и когда она достигает уже огромных размеров и так прилично набирается горячительных напитков, что едва уже стоит на ногах, растворённые в толпе еврейские боевики, вынимают по словам Горького, «плохенькие револьверы», и начинают расстреливать в упор окружающих людей, пасхально не трогая своих. Начинается паника, ужас и давка, полиция не знает, что делать и кого хватать, а когда прибывают казаки, они уже ничего не могут придумать лучшего, как только начать разгонять и так в панике бегущих людей. Пользуясь паникой, еврейские боевики потихоньку ускользают вместе с бегущими. На площади перед Зимним дворцом остаются трупы людей и растерянная полиция. Войска вообще прибывают только к тому моменту, когда еврейская пресса уже выпустила экстренные выпуски газет, обвинив их в расстреле демонстрантов. А руководитель еврейских боевиков Рутенберг и трясущийся Гапон, который собрал толпу на заведомый расстрел еврейскими боевиками, возвращаются в туже самую штаб-квартиру Горького-Пешкова-Хламиды, из которой они и уходили на это дело, в то время, как сам Горький, о чём он и сам говорит, был тоже на площади и наблюдал со стороны за всеми происходящими событиями, чтобы быстро на них среагировать. Вернувшись на квартиру Горького, и Рутенберг, и Гапон, и Горький, в тесном контакте с другими видными еврейскими публицистами и журналистами, не теряя ни секунды, засели за столы писать свою «нужную» интерпретацию событий. И тут же мировая еврейская пресса обвинила царя в чернейшем преступлении перед народом, «расстреле народа и веры в царя», и раструбила на весь мир свою версию событий ещё до того, как царь вернулся в столицу. Попа Гапона, хотя он и еврей, Рутенбергу и его боевикам придётся через два года убить. В связи с чем евреи могли убить еврея? Только по одной причине — Гапон собирался идти с повинной. Позднее, Керенский за эти решительные действия в 1905 году сделает Рутенберга начальником полиции Петрограда и Рутенберг без сопротивления сдаст своих полицейских на расправу нью-йоркским еврейским боевикам Троцкого. В своих мемуарах известный еврейский художник и, видимо, неплохой человек Илья Глазунов сообщает, что матерью Александра Фёдоровича Керенского была известная еврейская террористка Хеся Гельфман, на квартире которой собирались еврейские бомбометатели, убившие царя Александра Второго. Как всё-таки тесен мир, или узок круг этих людей! Именно поэтому 25 октября 1917 года, во время большевистского государственного переворота полиция, руководимая Рутенбергом, будет бездействовать, действовать будут только нью-йоркские боевики Троцкого. В августе 1991 года московская милиция тоже будет молчать по той же самой причине, всё Российское и Московское руководство будет состоять из евреев. Для того, чтобы проиллюстрировать факт, каким образом делаются легенды наподобие той, как с «демонстрацией и петицией рабочих Николаю Второму» 5 января 1905 года, я вам опишу одно историческое событие, коему я сам был свидетель. В августе 1991 года я был в Москве и имел возможность лицезреть все события троцкистского государственного переворота-реванша 1991 года. Попытка ГКЧП стабилизировать положение страны была 19 августа в понедельник, однако уже вечером в среду 20 августа стало ясно, что у правительства нет ни силы, ни желания бороться за свою собственную страну и троцкисты поняли, что власть без боя переходит к ним. Около «Белого дома», на Пресне, это, что через дорогу от американского посольства, которое полностью контролировало положение и руководило событиями, началось ликование троцкистов. К «Белому Дому» разделить троцкистский триумф приезжал сам виолончелист Растрапович. На следующий день, в четверг 22 августа, в Москве срочно по многим учреждениям объявляется выходной день и народ заставляют ехать в центр Москвы, говоря, что там демонстрация в поддержку «демократической революции». Я еду… было это где-то днём, около 12 часов дня. Выхожу из метро «Маяковская». Вижу такую картину: движения по улице Горького нет, и милиция приглашает всех прохожих, обычную московскую толпу, на проезжую часть улицы Горького и направляет всех в одну сторону — в сторону Кремля. Народ как-то не решался сначала сходить на проезжую часть. Сначала народу шло совсем немного, но потом, видя, что действительно движение перекрыто и гораздо проще идти по проезжей части, народ потихоньку переходит на проезжую часть. Как по мановению волшебной палочки на пешеходных дорожках появляются всякие продавцы всякой всячиной: сигаретами, пепси-колой и алкогольными напитками. Политических лозунгов практически нет, только на домах, но немного, видимо, только то, что успели развесить. И эта заурядная московская толпа, обычно бегающая по магазинам, медленно бредёт в сторону Красной Площади, многие с детьми, с колясками. Погода, как на заказ, солнце, какие-то красные плакаты краснеют то там, то здесь. Народ идёт и глазеет по сторонам, любопытно, необычно: вдруг, ни с того ни с сего, посредине рабочей недели — народные гуляния! Медленно многотысячная толпа выползает на Красную Площадь, на трибуне Мавзолея никого нет. Но мать честная! Будень день, на Красной площади тоже развешаны какие-то лозунги, из репродукторов играет обычная советская бравурная музыка. На Красной площади народ замешкался и толпа начала концентрироваться. Но милиция стала направлять всех по проезду позади ГУМА в сторону ЦК КПСС на Старую площадь. Перед входом в здание ЦК КПСС уже скопилось большое количество народу. Поскольку места там мало, часть народу направлялась в сторону площади Дзержинского. Я остановился на часок у входа в ЦК КПСС. Картина была наистраннейшая. В здании ЦК КПСС, похоже, уже никого не было вообще. Из центральных дверей никто не выходил, и никто не входил. Рядом были чугунные ворота, возле которых стояла будка с охранником. Молодой солдатик там сидел, видимо, ни жив, ни мёртв. И вот эта огромная толпа народу стоит, и что? Все смотрят, а что будет дальше? Люди вокруг самые обычные: пенсионеры, бабушки старушки, студенты, молодёжь, дети, коляски, все стоят, всем любопытно, никакого пролетариата и близко нет. Периодически, кто-то распространяет слух, что неплохо бы ворваться в здание. Люди оглядываются. На газончике, этого скверика, напротив ЦК КПСС, что идёт от Политехнического музея вниз к площади Ногина, позади толпы, то тут то там стоят большие чины милиции, майоры, полковники, младшего милицейского состава почти нет. Майоры и полковники стоят и говорят на какие-то бытовые темы. Похоже их вообще окружающее не беспокоит ни в малейшей степени и не поражает своей необычностью. Похоже, что милицейское начальство просто умирает со скуки и ждёт когда весь этот балаган закончится, чтобы пойти домой. Было очевидно, что милиции дали приказ ни во что не вмешиваться, и никого не останавливать и не задерживать. В какой-то момент провокаторам вроде как удаётся расшевелить толпу на то, чтобы ворваться в здание, но состав толпы настолько не подходящ для этого, что народ никак не хочет идти на поводу у этих провокационных призывов. Наконец, из толпы вышли пару бородатых ребят в студенческих штормовках и, взявшись за руки, встали у дверей лицом к толпе и сказали: «Ребята. Не надо никаких беспорядков. Посмотрели и проходите дальше». Все сразу расслабились и пошли дальше. Напряжение спало и все рассосались. Я пошёл, куда всех направлял милицейский кордон — к памятнику Дзержинского. Вот там было гораздо просторнее и толпа собралась гораздо больше. Оба здания КГБ имели глухо занавешенные окна и периодически оттуда из занавесок выглядывали испуганные лица сотрудников; и хотя огромная толпа стояла к зданиям КГБ своими спинами, а лицом к памятнику Дзержинскому, это, тем не менее, видимо мало их успокаивало. Поскольку толпа на площади Дзержинского была большая, то и усилия провокаторов здесь оказались более эффективными. Уже какие-то тёмные личности пытались накинуть петлю на шею Дзержинскому и подогнать грузовик, но толпа их отговаривает, и не пропускает грузовик провокаторов подъехать к памятнику. И так это двойственное положение продолжалось довольно долго, часа два не меньше. Но затем приехало какое-то официальное лицо из нового демократического правительства, у него была еврейская фамилия Станкевич; и он начал объяснять, что не надо сбрасывать памятник, что последствия непредсказуемы, что памятник весит огромное количество тонн, а под памятником — станция метро. Станкевич заявил, что, дескать, мы Дзержинского уберём, но снимем его цивилизованно — подъёмным краном. После этого все стали расходиться. Остались только подростки, которым делать нечего и они ждали до двенадцати часов ночи, когда действительно, новые власти подогнали огромный заграничный кран и сняли «Железного Феликса». На другой день все газеты вышли с сообщениями об огромной демонстрации и единодушном одобрении москвичами новой «демократической» России»! Телевидение непрерывно гоняло репортаж о свержении памятника Дзержинского, как об апофеозе «самой по себе происшедшей “демократической революции” в России». Дескать — это народ сделал «революцию»! Теперь вы поняли, как организуются «народные революции»? Точно такого же тщательно спланированного характера были и «русские революции» 5 января 1905 года и 25 октября 1917 года. А теперь я вернусь к рассказу, а что же произошло с Саввой Морозовым, который, как и Остап Бендер Кису Воробьянинова, для конспирации стриг еврейского провокатора попа Гапона, убегающего от народной расправы. Как я уже говорил, у Саввы Морозова с Горьким была одна любовница: Андреева-Юрковская, которая работала на еврейскую мафию. Она выбивала деньги на еврейскую войну против гоев, как из Горького, так и из Саввы Морозова. После неудачной попытки государственного переворота, Савве Морозову, как и Горькому, пришлось срочно уехать за границу. Савва Морозов жил в Каннах со своей женой Зинаидой. Сын академика Збарского И.Б. Збарский, в своей книге «От России до России» сообщает, что: «В 1905 году, на курорте в Каннах Морозова нашли мёртвым у себя в номере. Рядом лежал пистолет и местный врач сказал, что это самоубийство. Однако, обстоятельства его смерти вызывают, по меньшей мере, сомнения. Савве Морозову было всего лишь 42 года, он давал большевикам много денег, которые у него тянул Л.Б. Красин, числившийся у него инженером (то, что сейчас называется рэкетом). Известно, также, что Морозов завещал крупную сумму денег своей любовнице Марии Фёдоровне Андреевой-Юрковской, которая была сожительницей Максима Горького, и которая, как и Красин, была членом партии большевиков». Не надо быть Шерлоком Холмсом, Эркюлем Пуаро или комиссаром Мэгре, чтобы догадаться, что убийство богатого и известного человека надо начинать с крупного завещания, оставленного им на имя любовницы Максима Горького Андреевой-Юрковской, которая была одновременно и любовницей Саввы Морозова. Однако, дело мигом списали, как самоубийство и версию самоубийства, как всегда, всем навязала пресса. А вот, что говорит человек, рыльце, которого в пушку — сам Горький. Он явно не хочет распространяться об этом случае в своей книге. На странице 389 «Книги о русских людях» Горький пишет: «Морозов уехал за границу раньше, чем я вышел из Петропавловской крепости (то есть, Горький после событий был арестован), я больше его не видел. За границей он убил себя, лёжа в постели, выстрелом из револьвера в сердце. За несколько дней до смерти Саввы его видел Л.Б. Красин… Когда я прочитал телеграмму о его смерти и пережил час острой боли, я невольно подумал, что из-за угла, в который условия затискали этого человека, был только один выход — смерть», — сообщает «великий пролетарский подонок и отморозок» Горький-Иегудил. Конечно, вали всё на невыносимые условия царского режима. Между прочим, Савва Морозов заплатил за Горького залог 10 тысяч рублей и 10 тысяч залога за Андрееву-Юрковскую, чтобы после их ареста, как террористов и мятежников, в 1905 году выпустили из тюрьмы, и они оба тут же смылись за границу. Впоследствии Горький отказался вернуть вдове Саввы Морозова эти деньги (Нижеуказанная статья Бориса Носика). А вот, что продолжает И.Б. Збарский: «В день смерти Морозов резко спорил с кем-то на улице. Весьма вероятно, что этим человеком был тот самый Красин, который впоследствии сыграл немалую роль в дискуссиях по бальзамированию Ленина (которого бальзамировал отец Збарского). А вот, что сообщает Борис Носик в статье «Загадочная смерть в Каннах» в «Московских новостях» № 29 за 2003 год. Он приводит выдержку из секретного сообщения московского градоначальника П.А Шувалова Департаменту полиции: «…по полученным мною из вполне достоверного источника сведениям, покойный Савва Морозов находился в близких отношениях с Максимом Горьким, который эксплуатировал средства Саввы Морозова для революционных (еврейских) целей; незадолго до выезда из Москвы Морозов рассорился с Горьким, и по приезде Морозова в Канны, к нему, по поручению Горького, приезжал один из московских (еврейских) революционеров, а также революционеры из Женевы, шантажировавшие покойного». То есть, отношения Саввы Морозова и большевистской партии были такими же, какие сейчас существуют между каким-нибудь преуспевающим московским предпринимателем и солнцевскими бандитами. Носик сообщает, что у Андреевой-Юрковской был страховой полис на 100 тысяч рублей на предъявителя. Наследницей Морозова, без формального завещания, что само по себе исключает самоубийство Морозова, осталась его вдова и четверо детей. Однако Андреева-Юрковская набралась наглости судиться с вдовой Морозова и его четырьмя детьми. При этом вдова и дети, естественно, еврейской мафии проиграли, а Андреева-Юрковская отдала деньги Леониду Борисовичу Красину. Носик воспроизводит свой телефонный разговор с живущей в Париже Марией Николаевной Ненароковой-Карповой. Дело в том, что Александр Геннадиевич Карпов, сын сестры Саввы Морозова срочно выезжал в 1905 году на помощь вдове Саввы Морозова в Канны. Он же и доставлял гроб Саввы Морозова в Москву. «Кого же считал убийцей Александр Геннадиевич Карпов?» — спросил Носик у его племянницы. — Дядя Саша, мамин брат, говорил, что Красин его убил, — любезно сообщила мне Мария Николаевна. — Ну, а как насчёт самоубийства? — осведомился я. — Да что вы! Разве бабушка Мария Фёдоровна позволила бы самоубийцу на Рогожском кладбище хоронить? Я вспомнил, что внучатый племянник С.Т. Морозова Кирилл Кривошеин называл вдову Тимофея Саввича «адамантом старой веры» и согласился, что нет, невозможно. Сейчас уже всем известно, что Морозова застрелил Красин, поскольку сам Красин, после победы революции, этого и не скрывал. Однако, какую роль в этом убийстве сыграл Горький, который сам говорит ранее, что «Было это в Куоккале, летом 1905 года Гарин-Михайловский привёз мне (Горькому) для передачи Л.Б. Красину в кассу большевистской партии 15 и 25 тысяч рублей и попал в очень тёплую компанию», при этом надо учитывать крупное завещание или страховой полис на предъявителя, оставленный Саввой Морозовым сожительнице Горького Андреевой-Юрковской. Получается, что «великий пролетарский писатель», был великим сутенёром, вымогателем, террористом, бандитом и весь свой талант продавал евреям, за что они его прославили и увековечили. Хитрый Горький совершенно правильно сделал ставку на новых национальных еврейских лидеров Советской России во главе со Сталиным против прежних, интернациональных еврейских лидеров («Старых большевиков») во главе с Бронштейном-Троцким, просто он не учёл, что евреи предательства не прощают.

Проф. Столешников А.П. 2006.