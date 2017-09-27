Литва и Дания хотят бойкотировать «Северный поток-2»

Датчане в одностороннем порядке не станут бойкотировать проект по расширению газопровода «Северный поток» в Балтийском море. Им нужны напарники и одобрение «свыше». Литва о таких мелочах не беспокоиться, продолжая упорствовать и требовать от Еврокомиссии наложения запрета на российско-германскую инициативу. Ну, а в Кремле пока взяли паузу.

Главы МИД Литвы и Дании успели встретиться в Вильнюсе, чтобы обсудить планы расширения газопровода «Северный поток» и совместные действия по оказанию влияния на ЕК с целью более строгого и критичного отношения к проекту. Датчанам не понравилось, что газопровод во время прокладки по дну Балтийского моря в направлении Германии пересечет территориальные воды Дании. Они задумались о его блокировке.

В Еврокомиссии задумались о том, как договориться с Россией о будущем снижении цены на газ в Европе. Ей нужен мандат членов Евросоюза для переговоров. По мнению Мигеля Ариаса Каньете, ответственного за климатическую политику и энергетику, проект противоречит целям энергетической политики ЕС. Чехи, венгры, латыши, эстонцы, поляки, словаки и румыны также недовольны проектов.

Правительства этих стран заявляют, что «Северный поток-2» дестабилизирует Европу, усилит зависимость Союза от российского «Газпрома» и лишит Украину статуса транзитной страны. Даля Грибаускайте обещала, что будет бойкотировать проект.

Пока в странах Евросоюза сходят с ума и гадают, чем для них обернется реализация российского газового проекта, Москва выжидает. Именно выборы в Германии определят судьбу «Северного потока - 2», а не нытье и вопли восточноевропейских лидеров. Когда будет сформировано немецкое правительство, тогда и станет ясно, какое будущее ожидает проект.

Россия не торопится с выводами и спокойно наблюдает, европейцы мечутся, грозят геополитической катастрофой, а вот украинский эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич уверен: газопровод будет достроен вопреки активному противодействию США, Евросоюза и Украины. Правда, Незалежную после этого ждет катастрофа. Транзитные доходы в бюджет поступать перестанут, а это почти 2 млрд. долларов. Строительство уже не остановить, так как бизнес в Европе в нем заинтересован.

Печально, но факт: «Северный поток-2», по мнению экспертов, будет достроен. Ненавистники России проиграют. Будем надеяться, что все так и будет…