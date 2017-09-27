Либерализм как идеология

Демократия

Свободное предпринимательство, неограниченное государством. Здесь же индивидуальные права на собственность и свободу контракта.

"Права личности", сексуальная, религиозная, академическая свобода, защита от вмешательства государства в личную жизнь.

Толерантность

Свобода

Равенство

Красивые принципы, правда? Каждый из них – как некая мечта. Как некий всё объясняющий лозунг борьбы за то, обладать чем любой обыватель считает своим незыблемым правом.Но эти принципы и лозунги – и каждый по отдельности и, тем более, все вместе – камуфляж информационной войны. Словесная накидка, аналогичная матерчатым накидкам, которыми накрывают танки, чтобы сделать их незаметными с воздуха.Вспомним основные установки либерализма:- Права человека. Отсутствие любых форм внешнего давления.- Плюрализм. Равноправие различных мнений и взглядов.- Частная собственность, в том числе на СМИ.- Защита меньшинств.- Защита женщин и сексуальных меньшинств, т.е. гомосексуальных отношений.- Антирасизм.- Невмешательство государства в экономику.- Отделение церкви от государства.- Выборная форма правления ("демократия").То, что либерализм есть именно общеобязательная идеология, а не некое благое пожелание, следует из того, что все эти установки являются как бы нормами строго обязательными для повсеместного соблюдения всеми людьми.При этом либерализм выступает не как осознанные убеждения, которые человек может доказать или обосновать. Он выступает в виде некоего набора самих собой разумеющихся правил хорошего тона.2.Давайте разберем – пока коротко – что скрывается за этими самыми правилами.Красивое слово – демократия. Именно она обеспечивает мечту либерала – честные выборы.Но поскольку среднестатический избиратель, как правило, мало образован в вопросах управления обществом и не разбирается в техниках психологического воздействия, в отличие от элиты, получающей навыки управления с детства, — то массы — именно поэтому — чрезвычайно управляемы, и на практике все выборы сводятся к применению технологий манипулирования сознанием и жестким программированием общественного сознания и подсознательных установок.В этом грандиозном спектакле единственное назначение масс – с энтузиазмом (для особо чувствительных – со слезами счастья) осуществить заранее просчитанный "выбор без выбора".А тогда: мы имеем режим управления обществом, который с полным правом можем назвать тоталитаризмом.Те, кто живет в России, уже успел понаблюдать, как пришедшие с мешком криминальных денег "предприниматели" скупают магазины и детские сады, ставят своих директоров, "перепрофилируют" заводы и институты в склады импортного ширпотреба.На собственном опыте россияне узнали, чем заканчиваются споры с "крышей" или с "собственником", а также что такое – работать не там, где хочется, а там, куда устроишься и за те деньги, которые дадут.А вам не кажется, что если с такого замечательного либерализма полностью снять любой контроль государства – то он быстро обернется чем-то похожим на бесправное рабство?!Человек волен полностью распоряжаться собой и сам для себя решает такие вопросы как: возраст вступления в половые отношения, аборты, употребление алкоголя и других наркотиков.Причем с самого раннего возраста (ювенальная юстиция).Но давайте не будем лукавить: получить кайф для многих гораздо предпочтительней, чем готовить уроки в школу. А кайф сегодня вызывает естественное желание увеличить дозу завтра.При условии, что главная ценность — деньги, зачем молодой девице тратить годы на приобретение серьезной профессии, если в проститутках она заработает и сразу, и больше?!Если главный принцип – «Живи для себя!», — зачем заводить семью и детей, если они так ограничивают возможности для самоутверждения?!Защита прав уродов, политкоректно называемых "сексуальными меньшинствами", а также развитие движения так называемых "феминисток" — всё это как-то бодрит гораздо сильнее, чем просто спешить домой после работы, чтобы накормить семью…Думаю, не надо долго доказывать, что успешное внедрение в жизнь этакого либерализма последовательно ведет к снижению рождаемости.А тогда – если быть последовательными – что это, если не хорошо продуманный геноцид?!Еще одно понятие современного либерализма "толерантность". В переводе — просто "терпимость". Но – не торопитесь – это отнюдь не простая терпимость. В духе простой терпимости по-русски можно терпимо относиться и к чьёму-то неумному или неквалифицированному мнению.Толерантность же утверждает, что не существует умных/глупых, квалифицированных/дилетантских мнений. Существуют просто разные, но обязательно — равноценные — мнения.Тогда необязательно что-то знать и в чем-то разбираться. Вполне хватит просто заявить: "Такое мое мнение", — и всё. Это мнение автоматически становится чем-то таким, к чему окружающие должны прислушиваться со всяческим почтением.Навязываемая нам сейчас ювенальная юстиция именно это нам и навязывает: мнение ребенка должно быть так же уважаемо, как и мнение родителей. Ну и угадайте с трёх раз: какое мнение будет у 8-летнего полноценного гражданина по поводу мытья посуды, уборки постели, обязанности готовить уроки или о том, что пора прекращать играть в компьютерные игры и идти спать?!И – никаких оценок! И уж тем более – никакого насилия!Суть "толерантности" – уничтожение критериев оценки. Снятие вопроса об оценке качества мнения, его интеллектуального и информационного уровня.У кого-нибудь возникают вопросы по поводу последствий внедрения в нашу культуру принципа толерантности?Знаменитый клич "Свобода, равенство, братство!" был озвучен в 1789 году во время Великой французской революции, когда была принята "Декларация прав человека и гражданина", которая объявляла всех граждан Франции свободными и равными в правах. А уже в 1793 году, т.е. всего через 4 года, начался чудовищный якобинский террор, при котором, в ходе расправ над "врагами свободы" (именно так!), было уничтожено свыше 200 тысяч человек.То есть, с самого начала своего появления в качестве политического лозунга "свобода" являлась просто словесным прикрытием для безжалостного подавления одних другими.Скажите, а может ли вообще существовать никем и ничем не ограниченная свобода?!Начнем с очевидного. Чем закончится полная свобода для мышц и внутренних органов тела, освобожденных от жесткого диктата и принуждения костей и позвоночника? Во что превратится любой памятник архитектуры, если его кирпичам и брёвнам предоставить полную свободу и независимость от принуждения со стороны цемента и соседних кирпичей и брёвен?Спросим себя: любой актёр, даже самый знаменитый, получил бы когда-нибудь свою известность, если бы не выполнял на каждом спектакле и фильме твердые установки режиссера?И т.д.Либералы утверждают, что и народ, и государство состоят из людей, права которых абсолютно равны, ничьё право не может быть выше другого. А из этого вытекает то, что никакие соображения (воля народа или большинства, благо государства и т.д.) не могут ограничивать личную свободу. Это в теории.А на практике: попробуйте рассказать о своей свободе своему непосредственному начальнику!Находясь за рулём, водитель скрупулезно соблюдает все ПДД. Это: насилие или что?!Короче, если вы не намерены превращаться в бомжа или маргинала, — вы самой жизнью обязываетесь вписываться в рамки человеческого сообщества. Это насилие?! Ограничение?!Речь об этакой свободе может идти только тогда, когда не стоит вопрос о совместной работе на результат. Например, у разного рода "свободных художников", одиночек, никак не связанных с другими людьми в процессе создания своих "шедевров". А каков будет результат от совместной деятельности, при которой никто никому ничем не обязан, — представьте себе сами.А в личной жизни? Все мы люди взрослые и понимаем, на что будет похожа семья, в которой муж или жена считает себя абсолютно свободной, никакими узами не стесненной личностью.Дальше. Какая черта отличает нас, русских, от людей Запада? Коллективизм.Он идёт от учения Православия, что спастись можно только всем вместе. Наша общность, — для нас настолько естественная, что уже и не замечаемая — для Запада просто немыслима.В какой другой стране мира возможно обращение к незнакомцу, как к члену семьи:— «Садись, мать, я постою».— «Сынок, подскажи, как тут пройти»…— "Батя" — комбат, если он соответствует своей должности.— "Братишки" — обращение друг к другу бойцов в ВДВ.— "Братва" — ну это вовсе без комментариев.А чем можно разрушить коллективизм? Индивидуализмом.Вот как раз его-то и формирует "свобода", при которой никто никому ничего не должен.Так укрепляет или разрушает нашу общую жизнь принцип свободы без обязательств?!Красивое слово "равенство" – еще одна идеологическая обманка с двойным дном.Равенство основано на рассуждении, что в своей глубинной ценности все люди равны и заслуживают одинакового уважения. А как такое вообще может быть?Мы все знаем – есть люди умные и глупые, рукастые и неумехи, талантливые и бездари, смелые и трусливые.Кому выгодно, например, равенство в праве на уважение между умным и глупым? Ответ напрашивается сам – посредственности.Кому выгодно стирание граней между талантом и серостью? Тоже ясно — бездари.Кто выиграет от того, не будет четкой грани между культурным человеком и хамоватым быдлом? Ясно, что именно этому быдлу и будет.Дальше. Хорошо или плохо – неравенство в образовании?! Однозначно хорошо, ибо ощущаемое наравенство с кем-то – мощнейший стимул для повышения собственного образовательного и интеллектуального уровня.Хорошо или плохо – различия в честном достатке?! Если это стимул для того, чтобы перенять полезные навыки, ведущие к достатку, то – почему бы и нет?!Короче. Ощущаемое неравенство – как живой пример для подражания — мощнейший мотиватор для повышения качества тех или иных сторон личности и, как следствия, — процветания и качества жизни.А вот социальная уравниловка ведет к деградации как отдельного человека, так и общества в целом.Именно поэтому нам её – под красивым названием "равенство" — и пропихивают не мытьём, так катаньем.Ну и самое разрушительное – это проповедуемое равенство между нормой и патологией. Думаю, не много найдётся нормальных людей, искренне убеждённых в том, что однополая "любовь" — не уродство на грани преступления, а именно "любовь".И кем надо быть, чтобы заявлять о нормальности приема легких наркотиков?!Всеми силами проталкивание "равенства" между нормальными людьми и разными "меньшинствами" — не просто гибельно для общества, но – ускоренно гибельно.И это – тоже один из "подарков" западного либерализма.3.Складывается впечатление, что наши "партнеры" решили, что русский народ уже лежит побежденный экономически и политически и пришло время его добивать уже идеологически.А что такое народ, если попросту? Некий живой организм, состоящий из людей, ощущающих свою связь в самых разнообразных аспектах: культурных, исторических, политических, государственных, религиозных и т.д. Задача ясная – рвать эти связи и скрепы.Начнем с истории.Исторические скрепы русского народа пытаются уничтожить путем дискредитации великих имён и великих дел. У всех на слуху всесторонняя кампания лжи в отношении И. В. Сталина, времени СССР, победы в ВОВ. Каких только криков не раздавалось по поводу "кровавого убийцы", "империи ГУЛАГа", "миллионов загубленных жизней" и т.д.Орущую "пятую колонну" не смущали архивные данные о том, что не было никаких миллионов. Объективность им не нужна. Принцип Геббельса: "Лги, лги, лги – что-нибудь да останется".Действительно — много чего "осталось" в головах неинформированных людей. И первое, что сейчас ассоциируется с именем Сталина – не граничащие с чудом успехи страны, ни победа под его руководством в войне против всей Европы, а "миллионы невинных".Ну и, разве можно чувствовать себя сыном страны, которой руководил "кровавый тиран"?! Вот свободный Запад, где – судя по голливудским фильмам — так хорошо! — вот бы где жить!А время после Сталина? Тоже всё плохо. Возможность получать лучшее в мире образование, бесплатные квартиры от государства, возможность в безопасности воспитывать здоровых детей, возможность без всякого опасения поехать в любую точку СССР, отсутствие таких понятий, как "оргпреступность" или наркомания – это разве показатель хорошей жизни? Да это всё – так, тьфу!Сплошные очереди, всё в дефиците – вот он ужас жизни, вот единственное, что приходит на ум при разговорах о послесталинском социализме.Так что с нашей исторической памятью ребята поработали на совесть. Эта часть нашего общественного сознания существенно ослаблена. Что облегчает им дальнейшие атаки.Ну, а раз облегчает – полный вперед, либералы! Дорогу для вас расчистили.- Удар по символам государственности — Равенство!И открыто льется грязь на Президента и Патриарха. А почему нельзя, если все равны?- Удар по ценностной матрице русской культуры — Свобода слова!И льются потоки клеветы на Русскую Православную Церковь.- Удар по семье — Свобода личности!Права "сексуальных меньшинств". Феминисткое движение. Защита прав женщин.- Удар по подрастающему поколению — Свобода и права ребенка! Ювенальная юстиция.- Удар по здоровью нации — Свобода предпринимательства! Никакого контроля!- Удар по единству народов! — Свободу национальным окраинам!"Закон об угнетенных нациях" обязателен для исполнения каждым президентом США. А местные правозащитники всегда на подхвате и в любой момент готовы обличать «зверства» «федералов» над мирным беззащитным населением.Давайте, либералы, рвите все связи, разрушайте все оставшиеся скрепы русского народа! Валите Россию руками своего креативного класса, как некогда валили её руками "передовой интеллигенции"!4.Наши "партнеры" делают ту же ошибку, что и все завоеватели веками подряд. Кажется, еще Бисмарк сказал, что просто повалить русских — мало. Наша народная игрушка: Ванька-встанька.И Россия мобилизуется для отпора. Русские историки выкапывают правду из-под потока лжи. Русские публицисты доносят ее до народа в простых и доходчивых книгах, статьях и словах. Русские патриоты формулируют новую русскую идеологию патриотизма.Рано радуетесь, господа либералы. Цыплят по осени считают.И сейчас, как в суровую осень 1941 года как никогда актуальны слова Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина: