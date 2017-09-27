Крым ждет в гости журналистов New York Times

Крымские власти приглашают западных журналистов посетить Крым лично. Прежде чем писать о нарушениях прав человека на полуострове необходимо для начала убедиться, что это: правда или ложь? Зачем обманывать людей, игнорируя журналистскую этику? Георгий Мурадов, постпред Крыма при президенте России, пригласил также и журналистов газеты New York Times.

Правильное решение… Верховный комиссар ООН по правам человека опубликовал доклад о нарушениях на полуострове, руководствуясь соображениями политической целесообразности. Этот доклад, по своей сути, является «фейком» международного масштаба. Специалисты мониторинговой миссии ООН УВКПЧ ООН даже не приезжали на полуостров, собирая информацию удаленно… с территории Украины.

Утверждения, что их не пускали в Крым, не соответствуют действительности, впрочем, как и факты, изложенные в самом докладе. Украинские власти преподносят удобную для них информацию, а ООН тиражирует «филькину грамоту» на весь мир. Непрофессиональный подход, больше подходящий для дилетантов, а не для столь серьезной организации.

Хотя цель публикации подобного ложного доклада просчитывается легко: возобновить на международном уровне дискуссию о статусе Крыма. Бесполезное дело, конечно, но Киеву и его кураторам выгодно поддерживать в мире состояние напряженности.

Независимый депутат парламента Чешской Республики Ярослав Голик был в Крыму этой весной и не заметил ничего, что было отражено в докладе миссии ООН: " Я встретился там с людьми, которые были рады, что ситуация сложилась таким образом".

Приедут или нет американские журналисты на полуостров, скоро станет известно. Пока же «изолированный» Крым принимает других гостей – туристов, в том числе и иностранных. С начала 2017 года его посетило более 4,5 миллионов туристов. В настоящее время Крым переориентируется на новые туристические направления, проводит ревизию инфраструктуры, планирует новые проекты и модернизацию в этой сфере.