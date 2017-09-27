Денег в бюджете стало заметно меньше, тут-то президент и вспомнил про гособоронзаказ, который до недавнего времени не пилил только ленивый.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59c145539a79475ed2241526

Путин предложил сажать на срок до 10 лет за нарушения при гособоронзаказе

Президент Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, предлагающий ужесточить наказание главам компаний, которые злоупотребляли полномочиями во время выполнения государственного оборонного заказа. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Российский лидер хочет внести изменения в ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По законопроекту, за злоупотребления полномочиями во время выполнения оборонного заказа предлагается ввести наказание в виде штрафа от 1 млн до 3 млн руб. или лишения свободы от четырех до восьми лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн руб. По действующему законодательству, за такие деяния предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тыс. руб. или арест на срок до шести месяцев. Также правонарушитель может быть лишен свободы на срок до четырех лет.

За злоупотребление полномочиями организованной группой в инициативе президента предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Кроме того, в законопроекте предлагается внести дополнения в ст. 104.1 УК РФ (конфискация имущества), которые позволяют конфисковать имущество, которое было получено в результате нарушений во время выполнения государственного оборонного заказа.

Как заявил в беседе с РБК зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»), «определенные нарушения и нечистоплотность со стороны отдельных руководителей компаний при гособоронзаказе существовали, поэтому эта мера оправдана». Депутат сказал РБК, что президентская инициатива носит профилактический характер, и принятие закона будет способствовать дальнейшему усилению борьбы с коррупцией.

Большие, чем на оборонзаказе, «черные дыры» были только на строительстве стадионов к ЧМ, но эта кормушка уже закрывается, а финансирование обороны хоть и будет заметно сокращено после выборов, но деньги выделять будут, спасибо нашим вероятным партнерам. По новому закону, – если деньги оборонки будет «пилить» организованная группа лиц — до 10 лет, если кто-то «отгружает бабло» в одиночку, — то от 4-х до 8-ми лет, за «недосмотр» крупные штрафы. В одиночку много из бюджета не украдешь, проверяющие толпами ходят, – тут делиться надо… Озвучил президент свою законодательную инициативу играя желваками, – накипело. Значит, сообщения СМИ о претворении в жизнь «новых решений партии и правительства» должны были последовать незамедлительно. Я на мгновение даже испугалась, вдруг услышу фамилии Шойгу, Рогозина или Чемезова. Но нет, не мог наш отец поколебать основу государства российского, еще самим Карамзиным справедливо подмеченную. Основу – не тронут. Средний уровень коррупции — уволят на пенсию и наградят, или повысят – переведут в Совет Федерации, под надзор ФСО. Не отправлять же их под суд, в самом деле! Показания в суде никому не нужны. А вот разную мелочёвку, всяких там «эффективных менеджеров» хапавших из оборонных денег не по чину действительно будут сажать на большие сроки для острастки прочих… Первый пошел:

https://life.ru/t/новости/1046779/dielo_borzoty_iz_nizhnietaghilskogho_zavoda_napravlieno_v_sud

Дело “борзоты” из нижнетагильского завода направлено в суд Обвинительное заключение в адрес 34-летнего Дениса Кокорина утвердила Генпрокуратура. Уголовное дело совладельца Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий 34-летнего Дениса Кокорина, обвиняемого в невыплате заработной платы сотрудникам, направлено в суд. Обвинительное заключение утвердила Генпрокуратура. Кокорин также обвиняется в “мошенничество в особо крупном размере” и “сокрытии денежных средств”. Напомним, владея 50% акций завода Кокорин заключал фиктивные договоры саффилированной ему компанией “Уралэнергомаш” — якобы на поставку товаров. Таким образом за несколько лет предприимчивый нижнетагилец вывел из завода свыше 22,9 млн рублей. Кроме того, с декабря 2015 года по январь 2017 года Кокорин не выплачивал зарплату сотрудникам предприятия. На проблему на Нижнетагильском заводе обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. Президент назвал борзотой директора предприятия и поручил разобраться в ситуации.

Но ловля мелкой рыбешки глобальное воровство не остановит. Коммерсант накануне сообщил, что уворовывали до 50% всех денег выделенных на оборонку.

https://www.kommersant.ru/doc/3311499

О необходимости непримиримой борьбы с коррупцией и хищениями госсредств говорится на всех этажах российской власти. Но проблема пока не лечится: мздоимство и казнокрадство, несмотря на заклинания и показательные процессы, процветают. Особенно в тех бюджетных секторах, которые в силу специфики лишены общественного контроля, а правоохранительную опеку имеют свою — ведомственную. Речь прежде всего о ситуации с расходованием госсредств на нужды обороны и национальной безопасности. Это очень серьезные средства: в минувшем году на эти цели ушло 3,15 трлн рублей — каждый четвертый рубль, полученный государством в виде налогов. Между тем Центробанк и Росфинмониторинг недавно обнародовали обескураживающие цифры: в обналичку уходит более 50 процентов гособоронзаказа. О том, как беззастенчиво “пилят” казну на Дальнем Востоке, о криминальном симбиозе мелких мошенников и крупных чиновников в погонах и без — расследование Бориса Резника.

Надо применять и более действенные меры, чем посадка отдельных мелких расхитителей. Уж не знаю, только ли в связи с занятием предпринимательством на деньги «Роскосмоса» был отправлен в отставку губернатор Меркушкин, или по совокупности содеянного, но выглядит он первой ласточкой, вылетевшей с государственной должности среднего уровня коррупции.

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/09/25/73966-merkushkin-ot-ehal

Меркушкина называли одним из самых одиозных губернаторов страны – и в общем было за что. Придя в Самарскую область в 2012 году после 17 лет управления Мордовией, Меркушкин сразу запустил конвейер скандалов со своим участием. Самые громкие были связаны с экономикой: закрылись три птицефабрики и несколько свинокомплексов, исчезла «дочка» АвтоВАЗа «АвтоВАЗагрегат». На вопрос о погашении долгов последнего Меркушкин ответил просто: «Никогда». Большие проблемы возникли со строительством стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года: смета росла быстрее стадионных ярусов, и к 2017 году вместо 13 млрд. рублей она составила 23 млрд. рублей. К тому же год назад Алексей Навальный показал «поместья на Рублевке», которые, по данным ФБК, принадлежат Меркушкину и его родным и близким – всего недвижимости на 866 млн. рублей. При этом РБК в феврале 2017 года оценил госдолг региона в 67,4 млрд. рублей, а сам регион из донорского в 2012 году стал глубоко дотационным в 2017-м. …Новое место работы Меркушкина – спецпредставитель президента по взаимодействию с Всемирным конгрессом финно-угорских народов. По мнению экспертов, это, конечно, почетная пенсия для Меркушкина, которому дали возможность сохранить лицо за «заслуги перед режимом» (например, за знаменитые 106% голосов за «Единую Россию» в 2007 году в Мордовии). Кроме того, сыграло еще и своеобразное чувство юмора президентской Администрации, считает Матвеев. «Меркушкин известен как махровый мордовский националист и всем рассказывал про величие мордовской нации. Теперь ему дали возможность по восемь часов подряд на чисто мокшанском языке в приятной компании рассказывать мордовские сказки», — иронизирует самарский депутат. Вместе с тем, назвать эту должность совсем уж церемониальной нельзя: финно-угорские народы много лет воспринимаются, как потенциальный источник сепаратистских настроений, и так просто Меркушкину кивать на ЦРУ уже не получится.

Следом за Меркушкиным вылетел со своего поста и старый лужковский кадр — Валерий Шанцев. Сплетники болтают, что брал из бюджета не по чину, стадион к ЧМ в Нижнем Новгороде подорожал почти в два раза с 13-ти до 23-х млрд. рублей, пока строился…

http://www.mk.ru/politics/2017/09/26/ostavka-shanceva-pochemu-kreml-tak-toropitsya.html

Прогноз о «пакетной» отставке губернаторов сбывается: во вторник вслед за Николаем Меркушкиным своего поста лишился губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, которого заменил сорокалетний выходец из Минпромторга Глеб Никитин. Надо сказать, что в окружении Валерия Шанцева до последней недели не верили в вероятность его отставки, полагая, что заслуженному старожилу (возглавляет область с 2005 года, до этого был правой рукой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова) дадут возможность провести Чемпионат мира по футболу и уйти с почетом. Не случайно некоторые приближенные Шанцева в момент оглашения новости оказались в отпусках. И, хотя в тот же день появился указ президента о награждении нижегородского губернатора орденом «За заслуги перед Отечеством II степени», он не мог подсластить горькую пилюлю. «Вроде бы менять работу – естественно. Но как?», – в расстроенных чувствах написал в своем блоге Шанцев. А ведь еще совсем недавно, сразу после празднования 70-летия, он публиковал бодрые посты о том, что «еще ого-го» — снова занялся боксом, продолжает играть в теннис, сел за руль гоночного автомобиля. Не помогло.

В тот же день в отставку отправили и главкома ВСК России генерал-полковника Виктора Бондарева и заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Валерия Куликова. Докладывать верховному главнокомандующему о положении дел с авиацией ВМФ надо было своевременно, даже через голову министра обороны…

Губернаторам подобрали почетные «представительские должности», высокопоставленные военные дружно отправились «в наш советский колумбарий» — в Совет Федерации. Законодатели даже специально отменили «ценз оседлости» СФ РФ, чтобы вояки не мечтали «на пенсии» «пожить за границей»:

http://www.rbc.ru/politics/26/09/2017/59ca65d19a79476f03de8156

Раньше согласно закону «О порядке формирования Совета Федерации» одним из требований к сенатору являлась необходимость прожить в регионе, который он представляет, в течение пяти лет. Теперь же для военачальников это требование отменено. Как поясняли авторы поправки, такие члены Совфеда могут «направляться в длительные служебные командировки для прохождения службы в различные субъекты России», в связи с чем «не всегда имеют возможность проживать в течение длительного времени на территории одного региона».

Впору приписывать в конце статьи, что ни один коррупционер от борьбы с коррупцией не пострадал.