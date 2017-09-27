Глубокое понимание социальной разобщенности в американском обществе
13:37. 27 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Это было быстро.
Меньше чем через неделю после того как Facebook начал сотрудничество с Конгрессом и передал им копии около 3000 политических объявлений, которые были непреднамеренно проданы связанным с Россией группам, и нацелены на выборы 2016 года, характеристики этих объявлений утекли в публичное пространство, как мы и ожидали.
Прокуроры Конгресса поделились этой информацией с командой Специального Консула Роберта Мюллера, которая поделились этой онформацией с прессой.
И, неожиданно, описание этой рекламы, предоставленной в Washington Post (https://www.washingtonpost.com/business/technology/russian-operatives-used-facebook-ads-to-exploit-divisions-over-black-political-activism-and-muslims/2017/09/25/4a011242-a21b-11e7-ade1-76d061d56efa_story.html?pushid=59c9727dd4ac501c0000005f&tid=notifi_push_breaking-news&utm_term=.ed0461471a17), не соответствует тому, о чем говорили юристы Демократической партии: реклама не работала на кого-то из кандидатов, а скорее относилась к некоторым политическим аспектам, таким как права на аборт.
«Более чем 3000 обьявлений, купленных Россией на Facebook, отражают глубокое понимание социальной разобщенности в американском обществе, некоторые объявления пропагандировали права чернокожих американцев, включая Black Lives Matter («жизнь чернокожих имеет значение») и прочие, означая, что эти группы представляют растущюю политическую угрозу, говорят люди знакомые с ходом расследования.
Российская кампания использует возможности Facebook показывать неоднозначные сообщения различным группам пользователей, основываясь на их политических и демографических характеристиках; также сеет разобщенность среди религиозных групп. Прочие объявления скорее поддерживали программу Клинтон по поддержке женщин мусульман.»
http://www.zerohedge.com/news/2017-09-25/leaked-descriptions-infamous-russia-ads-derail-collusion-narrative-they-showed-suppo – цинк
PS. А ведь еще несколько лет назад они рассказывали, что Facebook как и Twitter, это один из инструментов демократии, которые несут ПРАВДУ, и которых боятся тиранические режимы.
А теперь, выясняется, информация размещенная в Facebook несет угрозу самим США. Не являются ли США тираническим режимом в свете подобных подозрений?
Источник: colonelcassad.livejournal.com