Евгений Сандов — основоположник бодибилдинга



Евгений мог положить себе на грудь платформу, на которую выводили трех лошадей, либо там находился рояль и оркестр из 8 человек



Держал на вытянутых руках гири по 27 килограмм



Ложил голову и пятки на 2 стула и в таком положении удерживал на груди 2 человек, а на вытянутой руке 22 килограммовую гирю



Делал сальто назад, приземляясь на носовой платок с которого стартовал, при этом держа в руках две 24 килограммовые гири



Выжимал штангу весом в 118 килограмм



Мог отжаться 200 раз за 4 минуты





Рост: 170 см



Вес: 88 кг



Бицепс: 43 см



Грудь: 122 см



Бедро: 63 см



Икры: 40 см



Благодаря Евгению Сандову во всём мире начали использовать гири и гантели для того, чтобы придать своему телу более приятный, атлетический внешний вид. Кроме того, что Евгений был одним из сильнейших людей своей эпохи, он так же обладал неплохими антропометрическими данными, которым до сих пор могут позавидовать начинающие культуристы. Евгений Сандов разработал собственную систему тренировок с гантелями, по которой благодаря популярности автора занимались люди во всех цивилизованных странах.Евгений Сандов родился 2 апреля 1867 года в Пруссии (город Кёнигсберг) в немецко-русской семье (отец — немец, мама — русская). В детстве Евгений (настоящее имя Фридрих Вильгельм Мюллер) был очень слабым юношей и часто болел, но у него было очень сильное желание всё изменить.В студенческие годы Евгений Сандов тратит очень много времени и сил на изучение анатомии человека и физической культуры. С помощью этих знаний он начинает гораздо реже болеть, а его тело приобретает более привлекательную форму.Чтобы избежать службы в Прусской армии, Евгений покидает страну и становится цирковым артистом, тут он и придумал себе псевдоним Евгений Сандов (Eugen Sandow). В цирке Сандов изучает борьбу и выполняет немыслимые для того времени трюки:В 1889 году в Лондоне Сандов вызывает на поединок известного силача того времени Самсона и побеждает его. В последствии он одерживает победу над всеми борцами и силачами, которые желали с ним сразиться.В 1984 году получив Европейское признание Евгений Сандов переезжает в Америку на 4 года, где так же становится звездой, и благодаря своей известности его система тренировок пользуется большим успехом. После публикации своей системы Евгений становится главным сторонником здорового образа жизни в США.В 1987 году Сандов возвращается в Лондон и открывает первый в мире тренажерный зал, ходить в который могли позволить себе только обеспеченные люди. Весь зал был заполнен огромными позолоченными коврами, персидскими коврами и белыми гантелями. Так же Евгений занимается продажей различных товаров для здоровья под своим именем — пружинных гантелей, корсетов, специальных напитков и лосьонов.В 1901 году Евгений организовал первый в мире конкурс красоты атлетического сложения, который проходил в Королевском Альберт Холле. В жюри сидело 3 известных человека — сам Евгений Сандов, известный писатель того времени Королевский Альберт Холл и скульптор Чарльз Лоуз. Зал был заполнен до отказа, на сцену вышло 56 известнейших атлетов Англии. В конкурсе красоты победил Вильям Мюррей, получив в награду статуэтку Сандова со штангой в руках.В 1911 году за заслуги пропаганды физического воспитания и здорового образа жизни Евгений Сандов получил звание профессор физического развития.В наше время самых лучших культуристов планеты на конкурсе Мистер Олимпия награждают статуэткой Евгения Сандова, эта традиция начата в 1977 году и продолжается до сих пор.Антропометрические данные Евгения Сандова:В завершении статьи предлагаю вам посмотреть пару видеороликов с Евгением. В первом и втором видео снято позирование Сандова в 1884 и 1903 годах. В третьем видео представлена фотоподборка Евгения Сандова.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com