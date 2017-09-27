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Что ВАЖНО и НУЖНО сделать в первую очередь?

13:33. 27 сентября 2017 Просмотров - 18 Нет комментариев Опубликовал:

Решил систематизировать найденную ранее в коллективном поле человечества информацию, касающуюся, на мой взгляд, каждого человека, независимо от его расы, вероисповедания, национальности, партийной принадлежности и так далее.

За основу я взял высказывание Болотовой Л.С., профессора Московского технического университета радиотехники, электроники и автоматики и, соответственно, вся информация будет разбита на четыре соответствующих блока.

Как я понимаю, инфопакет очень мощный и требует определённого уровня сознания.

С уважением - В.Л.

 

Итак, что по мнению Болотовой Л.С. нужно делать в первую очередь и что по этому поводу говорят учёные, целители, писатели, философы, эзотерики со всего мира...

 

 

 

 

http://lazarev.org/ru/about_th...

 

 

https://lektsii.org/3-41282.ht...

 

https://hi-news.ru/science/tel...

 

https://clck.ru/BuTMp

 

http://www.ezobox.ru/novyh-ana...

 

http://www.psychology-faq.com/...

 

 

 

http://telo-sveta.narod.ru/Lib...http://www.psychology-faq.com/...

 

http://constructorus.ru/psixol...

 

http://www.vedamost.info/2012/...

 

Газета "Мысли и здоровье". (№2 (8), Март, 2009 г.)

 

http://mir.zavantag.com/istori...

 

http://edinoeznanie.ru/news/ar...

 

 

 

http://wwmyblogigorstpnv5.blog...

 

http://www.rulit.me/books/bese...

 

 

http://www.tihoplav.ru/dialog/...

 

https://www.youtube.com/watch?...

 

http://www.reiki-rodniksveta.c...
http://www.reiki-rodniksveta.c...

 

https://megalektsii.ru/s40423t...

 

https://www.mindvalleyrussian....

 

https://znaxar.com/articles/21...

 

https://znaxar.com/articles/21...

 

 

http://www.molodostivivat.ru/s...

 

http://www.trinitas.ru/rus/doc...

 

http://www.trinitas.ru/rus/doc...

 

Космические Законы работают на всем пространстве Вселенной.

Законы Вселенной универсальны и космичны, т.к. они оказывают свое влияние и подчиняют все существующее в пространстве.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник

 

http://www.kristall-cosmo.com/...  

 

 

 

Метки: Что ВАЖНО и НУЖНО сделать в первую очередь
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