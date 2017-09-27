Что ВАЖНО и НУЖНО сделать в первую очередь?

Решил систематизировать найденную ранее в коллективном поле человечества информацию, касающуюся, на мой взгляд, каждого человека, независимо от его расы, вероисповедания, национальности, партийной принадлежности и так далее.

За основу я взял высказывание Болотовой Л.С., профессора Московского технического университета радиотехники, электроники и автоматики и, соответственно, вся информация будет разбита на четыре соответствующих блока.

Как я понимаю, инфопакет очень мощный и требует определённого уровня сознания.

С уважением - В.Л.

Итак, что по мнению Болотовой Л.С. нужно делать в первую очередь и что по этому поводу говорят учёные, целители, писатели, философы, эзотерики со всего мира...

Газета "Мысли и здоровье". (№2 (8), Март, 2009 г.) Газета "Мысли и здоровье". (№2 (8), Март, 2009 г.)

Космические Законы работают на всем пространстве Вселенной.

Законы Вселенной универсальны и космичны, т.к. они оказывают свое влияние и подчиняют все существующее в пространстве.

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