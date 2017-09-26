Земля гигантов

Смитсоновский институт признал, что уничтожил в начале 1900 годов тысячи гигантских человеческих скелетов. Новость прямо скажем сенсационная, особенно для той категории людей, которая продолжает верить официальной науке. Мы решили найти упоминания о таких “аномальных” находках огромных скелетов людей живших в древности и упоминания о расе гигантов некогда населявших нашу планету. Исторические хроники XIX века сообщают о находках в разных уголках земного шара скелетов людей огромного роста.



В 1821 году в США в штате Теннесси нашли развалины древней каменной стены, а под ней два человеческих скелета ростом 215 сантиметров. В Висконсине во время строительства зернохранилища в 1879 году были найдены огромные позвонки и кости черепа «невероятной толщины и размера», как свидетельствует заметка в газете.

В 1883 году в штате Юта было обнаружено несколько могильных холмов, в которых находились захоронения людей очень высокого роста – 195 сантиметров, что по крайней мере на 30 сантиметров выше среднего роста индейцев-аборигенов. Последние не делали этих захоронений и не могли сообщить никакой информации о них.

В 1885 году в Гастервилле (Пенсильвания) в большом могильном холме был обнаружен каменный склеп, в котором находился скелет высотой 215 сантиметров На стенах склепа были вырезаны примитивные изображения людей, птиц и животных.

В 1899 году шахтеры Рурской области в Германии обнаружили окаменелые скелеты людей ростом от 210 до 240 сантиметров.

В 1890 году в Египте археологи нашли каменный саркофаг с глиняным гробом внутри, в котором находились мумии двухметровой рыжеволосой женщины и младенца. Чертами лица и сложением мумии резко отличались от древних египтян Похожие мумии мужчины и женщины с рыжими волосами были обнаружены в 1912 году в Ловлоке (Невада) в пещере, вырубленной в скале. Рост мумифицированной женщины при жизни составлял два метра, а мужчины – около трех метров.

В 1930 году вблизи Басарста в Австралии старатели на разработках яшмы часто находили окаменелые отпечатки огромных человеческих ног. Расу гигантских людей, останки которых были найдены в Австралии, антропологи назвали мегантропусами Рост этих людей составлял от 210 до 365 сантиметров. Мегантропусы схожи с гигантопитеками, останки которых обнаружены в Китае Судя по найденным фрагментам челюстей и множеству зубов, рост китайских гигантов составлял 3 до 3,5 метра, а вес 400 килограммов Вблизи Басарста в речных отложениях имелись каменные артефакты огромного веса и размера – дубинки, струги, стамески, ножи и топоры. Современный Homo sapiens вряд ли смог бы работать инструментами весом от 4 до 9 килограммов.

Антропологическая экспедиция, специально исследовавшая этот район в 1985 году на предмет наличия останков мегантропусов, проводила раскопки на глубине до трех метров от поверхности земли Австралийские исследователи нашли помимо прочего окаменевший коренной зуб высотой 67 и шириной 42 миллиметра. Владелец зуба должен был иметь рост по крайней мере 7,5 метрам вес 370 килограммов! Углеводородный анализ определил возраст находок, составивший девять миллионов лет.

В 1971 году в Квинсленде фермер Стивен Волкер, вспахивая свое поле, наткнулся на большой фрагмент челюсти с зубами высотой пять сантиметров.

В 1979 году в Мегалонг Вэлли в Голубых горах местные жители нашли огромный торчащий над поверхностью ручья камень, на котором виднелся отпечаток части огромной стопы с пятью пальцами. Поперечный размер пальцев составлял 17 сантиметров. Если бы отпечаток сохранился полностью, то имел бы 60-сантиметровую длину. Отсюда следует, что отпечаток оставил человек шестиметрового роста.

Вблизи Малгоа были найдены три огромных отпечатка стопы 60 сантиметров длиной, 17 – шириной. Длина шага великана измерялась 130 сантиметрами. Следы сохранялись в окаменевшей лаве на протяжении миллионов лет, еще до того, как на австралийском континенте появился Homo sapiens (если считать верной теорию эволюции). Огромные следы находятся также в известняковом русле реки Верхний Маклей. Отпечатки пальцев этих следов имеют длину 10, а ширина стопы составляет 25 сантимпетров. Очевидно, аборигены Австралии не были первыми жителями континента. Интересно, что в их фольклоре есть легенды о людях-гигантах, обитавших когда-то на этих территориях.

В одной из старинных книг, озаглавленной «История и античность», хранящейся ныне в библиотеке Оксфордского университета, есть отчет о находке гигантского скелета, сделанной в средние века в Камберленде. «Гигант зарыт в землю на глубину четырех ярдов и находится в полном военном облачении Его меч и боевой топор покоятся рядом с ним. Длина скелета 4,5 ярда (4 метра), а зубы «большого человека» измеряются 6,5 дюйма (17 сантиметров)»

В 1877 году недалеко от Евреки в Неваде старатели работали на промывке золота в пустынном холмистом районе. Один из рабочих случайно заметил что-то торчащее над уступом утеса. Люди влезли на скалу и с удивлением обнаружили человеческие кости стопы и голени вместе с коленной чашечкой. Кость была замурована в скалу, и старатели кирками освободили ее от породы. Оценив необычность находки, рабочие доставили ее в Евреку Камень, в который был вмурован остаток ноги, представлял собой кварцит, а сами кости почернели, что выдавало их солидный возраст.

Нога была сломана выше колена и представляла собой коленный сустав и целиком сохранившиеся кости голени и стопы. Несколько врачей осмотрели кости и пришли к выводу, что нога несомненно принадлежала человеку. Но самый интригующий аспект находки представлял размер ноги – 97 сантиметров от колена до стопы Владелец этой конечности при жизни имел рост 3 метра 60 сантиметров. Еще более загадочным оказался возраст кварцита, в котором нашли окаменелость – 185 миллионов лет, эра динозавров. Один из музеев послал исследователей к месту находки в надежде найти остальные части скелета. Но, к сожалению, ничего больше не было обнаружено.

В 1936 году немецкий палеонтолог и антрополог Ларсон Коль нашел скелеты гигантских людей на берегу озера Элайзи в Центральной Африке. 12 мужчин, захороненных в братской могиле, имели при жизни рост от 350 до 375 сантиметров. Любопытно, что их черепа имели скошенные подбородки и по два ряда верхних и нижних зубов.

Есть свидетельства, что в период Второй мировой войны на территории Польши во время захоронения расстрелянных был найден окаменелый череп высотой 55 сантиметров, то есть почти в три раза больше, чем у современного взрослого человека. Гигант, которому принадлежал череп, имел очень пропорциональные черты и рост не менее 3,5 метра

Иван Т. Сандерсон, известный зоолог и частый гость популярного в 60-х годах американского шоу «Сегодня вечером», однажды поделился с публикой любопытной историей о полученном им от некоего Алана Макшира письме. Автор письма в 1950 году работал бульдозеристом на строительстве дороги на Аляске Он сообщал, что рабочие обнаружили в одном из могильных холмов два огромных окаменелых черепа, позвонки и кости ног.

Высота черепов достигала 58 см, а ширина 30 сантиметров. Древние гиганты располагали двойным рядом зубов и непропорционально плоскими головами В каждом черепе в верхней части находилось аккуратное круглое отверстие Следует отметить, что обычай деформировать черепа младенцев, чтобы заставить головы по мере роста приобретать удлиненную форму, существовал у некоторых индейских племен Северной Америки. Позвонки, так же как и черепа, имели размер в три раза больший, чем у современного человека. Длина костей голени составляла от 150 до 180 сантиметров.

В Южной Африке на алмазных разработках в 1950 году был обнаружен фрагмент огромного черепа высотой 45 сантиметров. Выше надбровных дуг находились два странных выступа, напоминающие маленькие рога. Антропологи, в руки которых попала находка, определили возраст черепа – около девяти миллионов лет.

Существуют вполне достоверные свидетельства о находках огромных черепов в Юго-Восточной Азии и на островах Океании. Практически у всех народов существуют предания о Великанах, обитавших в древности на территории той или иной страны. Армения не является исключением, но в отличие от других местностей от здешних рассказов невозможно так просто отмахнуться.

Так, в ходе прошедшей в 2011 году научно-практической экспедиции был собран ряд свидетельств, из которых следовало, что люди, ростом 2 и более метра населяли некоторые районы Армении.

Арцрун Овсепян, директор исторического комплекса Гошаванк рассказал, что в 1996 году при прокладывании дороги через холмы были найдены кости такой величины, что когда их прикладывали к себе, то они доходили до уровня горла. Комитас Алексанян, житель села Ава говорит о том, что местные жители находили черепа и кости ног очень крупных размеров, почти с человека. По его словам: «Один раз это было прошлой осенью (2010 г.) и еще 2 года назад (2009 г.), на территории нашего села, где находится могила святой Варвары».

Рубен Мнацаканян, обнаружил кости, которые были очень большими, длина всего скелета составляла приблизительно 4 м 10 см. «Череп я нес в руках и мог видеть перед собой не ближе 2 метров. Таков был его размер. Голень составляла примерно 1 м 15 см. Эта кость тоже была не из легких».

В 1984 году недалеко от города Сисиан шло строительство нового завода. Трактора рыли фундамент. Внезапно один из них, отбросив пласт земли, остановился. Перед наблюдателями открылось древнее погребение, где лежали останки очень крупного человека. Захоронение, в котором лежал второй гигант, было сверху завалено огромными камнями. До середины ребер скелет был покрыт землей, вдоль тела был меч, двумя руками он держал его рукоять, которая была сделана из кости. До этого я думал, что исполины жили в незапамятные времена. Может быть, я и не обратил бы на это внимания, но меч был изготовлен из металла, потому что вдоль всего тела сохранился слой ржавчины, оставшейся от железа, рассказал Рубен Мнацаканян.

Павел Аветисян – директор института археологии утверждает, что на территории Гюмри, в районе Черной крепости, были обнаружены огромные черепа и даже целые скелеты античного периода, которые ему показывали. «Я просто опешил, потому что, наверное, большой палец такого человека был бы толще, чем моя рука. Я сам участвовал в раскопках и часто встречал останки людей, которые были намного выше меня. Точно, конечно, их рост не назову, но больше 2 метров. Потому что обнаруженная берцовая кость или тазобедренная кость, когда я прикладывал ее к моей ноге, была намного длиннее».

Мовсес Хоренаци (представитель армянской феодальной историографии, жил в 5-начале 6 вв.) писал, что < ![CDATA[ ]]> города великанов< ![CDATA[]]> также находились в ущелье реки Воротан. Это Сюникский район, расположенный на юго-востоке Армении. Здесь в горном селении Хот в 1968-м году строили памятник воинам великой Отечественной войны. Когда выравнивали вершину кургана, то открылись древние гробницы с необычными останками.

Вазген Геворгян: «Все население села Хот говорит о найденных там скелетах гигантов. В частности Размик Аракелян много лет назад во время земляных работ лично видел могилы двух великанов. Об этом рассказывал также староста села, которому его отец показывал точное место. Все кто видели, были очень удивлены тому, какие громадные люди здесь когда-то жили. Там видимо было их кладбище».

В соседнем селе Тандзатап также есть свидетели, которые рассказывали о гигантских костях — берцовая доходила до пояса самого высокого из них. Это произошло в 1986 году, когда делали террасы для фруктовых деревьев. Трактора разрыли склон горы на много метров в глубину. Благодаря этому, оказались доступны очень древние слои. Ковш трактора снес нижнюю плиту, и тогда открылось само захоронение, из которого извлекли кость настоящего гиганта. Михаил Амбарцумян, в то время лично руководил работой.

Михаил Амбарцумян, бывший староста села: «Увидел, что открылось небольшое отверстие, по бокам выложенное плоскими камнями. Там я нашел кость ноги: от колена до стопы, длиной приблизительно около 1,20 см, я даже позвал шофера, показал ему, а он высокий парень. Мы попытались посмотреть, что еще есть в этой яме, но она была слишком глубока, да и темно уже было, не видно. Так и оставили. Потом в этой же яме я нашел карас, то есть огромный кувшин, но, к сожалению, при попытке его вытащить, он разбился. В высоту карас достигал около 2 метров».

Находки человеческих скелетов существенно превышающих размеры, которые может себе представить современная наука означают, что это была целая раса великанов.

Верховный суд США < ![CDATA[ ]]> постановил опубликовать< ![CDATA[]]> Смитсоновскому институту засекреченную информацию обо всем, связанным с “уничтожением доказательств, относящихся к доевропейской культуре”, а также элементов, “связанных с человеческими скелетами большего, чем обычно, размера”.