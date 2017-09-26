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В рассеянных лучах российского солнца

13:10. 26 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Российский производитель солнечных модулей «Хевел» модернизировал производство и занял половину российского рынка солнечной энергетики


В июле этого года группа компаний «Хевел», крупнейший российский производитель солнечных панелей, закончила модернизацию производства и вышла на запланированную мощность 160 МВт в год. Конечно, российскому производителю далеко до китайских заводов, которые в год выпускают панелей более чем на 1 ГВт, однако «Хевел» и не ставит такую задачу. Его продукция качественнее и надежнее китайской, эффективнее по КПД, но самое главное, панели «Хевела» продолжают работать при рассеянном свете, и это очень важное преимущество в нашей не самой солнечной стране.

«Хевел» — совместный проект «Роснано» и группы «Ренова», возникший в 2009 году как интегратор решений в солнечной энергетике. «Хевел» занимается и производством панелей, и их установкой, и эксплуатацией солнечных станций. На сегодня ГК «Хевел» кроме производства обладает парком солнечных электростанций общей мощностью более 100 МВт и крупным научно-техническим центром.


Основная промплощадка компании «Хевел» расположена в Чувашии, в Новочебоксарске. Это крупнейший в России завод, производящий солнечные модули по отечественной технологии. Компания разработала технологию производства солнечных модулей нового поколения на основе гетероперехода HJT, сочетающую в себе преимущества двух старых технологий — тонкопленочной и кристаллической. Эта технология позволяет производить панели с КПД ячейки более 22%, такое могут делать лишь еще две компании в мире — японская Panasonic и американская Sun Power.

Особый путь

Восемь лет назад, когда создавалась ГК «Хевел», в мире существовали две рабочие технологии, связанные с производством солнечных модулей на кремнии: на основе кристаллического кремния и тонкопленочная, использующая так называемый аморфный кремний. Преимущество первой технологии в относительно высоком КПД, второй — в том, что кремния для производства модуля требовалось на порядок меньше. А кремний — основной компонент, определяющий стоимость конечной продукции и, соответственно, экономику будущей солнечной электростанции (СЭС).

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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: новые технологии, Россия
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