Сводки от ополчения Новороссии 26 сентября 2017

Служба пограничной охраны МГБ ЛНР заявила об активизации деятельности спецслужб Украины по вербовке жителей Луганской Народной Республики, пересекающих линию соприкосновения.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Только за прошедшую неделю по факту принудительного склонения к сотрудничеству с СБУ в Министерство государственной безопасности обратилось пять человек», — отметили в ведомстве.

В первую очередь, в группу риска попадают военные и государственные служащие, представители общественных организаций, их родственники, а также члены их семей, проживающие или выезжающие на оккупированную украинскими силовиками территорию Луганщины.

«Каждый гражданин Луганской Народной Республики является потенциальным объектом вербовки со стороны украинских спецслужб», — подчеркнули в МГБ.

В связи с этим Служба пограничной охраны МГБ ЛНР обращается ко всем гражданам, выезжающим за пределы Республики, не поддаваться на провокации со стороны украинских спецслужб.

В случае противоправных действий со стороны вооруженных сил, добровольческих карательных батальонов, органов внутренних дел или спецслужб Украины необходимо сообщать об указанных фактах по телефону: +38 (0642) 34-51-64, +38 (050) 863-74-86 либо на электронный почтовый адрес: [email protected]. Все контакты также можнр найти на официальном сайте Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики.

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