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Сводки от ополчения Новороссии 26 сентября 2017

08:04. 26 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

СБУ активизировала вербовку жителей ЛНР (ВИДЕО)

СБУ активизировала вербовку жителей ЛНР (ВИДЕО) | Русская весна

Служба пограничной охраны МГБ ЛНР заявила об активизации деятельности спецслужб Украины по вербовке жителей Луганской Народной Республики, пересекающих линию соприкосновения.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Только за прошедшую неделю по факту принудительного склонения к сотрудничеству с СБУ в Министерство государственной безопасности обратилось пять человек», — отметили в ведомстве.

В первую очередь, в группу риска попадают военные и государственные служащие, представители общественных организаций, их родственники, а также члены их семей, проживающие или выезжающие на оккупированную украинскими силовиками территорию Луганщины.

«Каждый гражданин Луганской Народной Республики является потенциальным объектом вербовки со стороны украинских спецслужб», — подчеркнули в МГБ.

В связи с этим Служба пограничной охраны МГБ ЛНР обращается ко всем гражданам, выезжающим за пределы Республики, не поддаваться на провокации со стороны украинских спецслужб.

В случае противоправных действий со стороны вооруженных сил, добровольческих карательных батальонов, органов внутренних дел или спецслужб Украины необходимо сообщать об указанных фактах по телефону: +38 (0642) 34-51-64, +38 (050) 863-74-86 либо на электронный почтовый адрес: [email protected]. Все контакты также можнр найти на официальном сайте Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Карта обстрелов ВСУ по территории ЛНР. 25 сентября 2017

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

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