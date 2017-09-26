Советский солдат против немецкого военного катера

История о том, как находчивый советский солдат одолел немецкий военный катер при помощи смекалки и беспримерного мужества. Захватив Новгород, 15 августа 1941 года немцы дальше продвинуться не смогли. Но и наши до января 1944 не могли прорвать здесь немецкий фронт, и под Новгородом начались позиционные бои в стиле Первой мировой.

Стояла поздняя осень 1941 года. У обрывистого, западного берега озера Ильмень на расстоянии, недосягаемом для нашей артиллерии, день и ночь курсировал немецкий катер. Серый и неуклюжий, с тупым, похожим на сапог носом, он перевозил немецкие и испанские войска, вооружение и боеприпасы.

Миномётчики Красной Армии на берегу озера Ильмень

Однажды утром вода у самого берега подернулась тонкой и прозрачной ледяной коркой, которая к полудню исчезла, растворилась. На следующее утро корка льда появилась вновь, но была она толще и простиралась в озеро дальше. Прошла педеля, другая. Все крепче становился лед, все медленнее двигался по озеру серый катер с черной свастикой на борту.

В середине большой бухты, что далеко вдается в сушу и откуда берет свое начало знаменитая река Волхов, немецкий капитан решил бросить якорь. Судно подготовлялось к зимовке. Со всех сторон оно имело хорошее поле обзора, а установленные на нем пулеметы могли держать под сильным огнем значительную площадь. Фашистский катер стал настоящей огневой точкой, не позволяющей нашим войскам приблизиться к Новгороду с южной стороны.

Однажды старшина Митрохин предложил оригинальный способ избавления от этого катера. Он вызвался, погрузив взрывчатку на сани, ползком подобраться к катеру и заложить взрывчатку с огнепроводным шнуром. Обратно сани со старшиной наши бойцы должны были вытянуть лебёдкой за трос.

Ориентируясь в темноте только по компасу, Митрохин четыре часа, отталкиваясь руками ото льда, приближался к катеру. Наконец, впереди и немного вправо показался тёмный силуэт судна.

На судне всё было спокойно. Лишь откуда-то изнутри доносились звуки патефона. Окруженные тонкой коркой льда, немцы не ожидали нападения. На катере было достаточно патронов, топлива и шнапса. Отважный старшина приблизился к серому стальному борту, заложил пакет со взрывчатым веществом и запалил шнур, после сего нажал обычную звонковую кнопку. На другом конце провода раздался сигнал, и бойцы начали проворно тянуть за провод. Сани стали удаляться от катера.

Мощная вспышка огня прорезала тьму. Высоко вверх взметнулся яркий сноп пламени, а вслед за этим воздух содрогнулся от оглушительного взрыва. Вражеский катер вместе с командой и вооружением взлетел па воздух.

Когда с противоположного берега перепуганные фашисты открыли беспорядочную стрельбу по озеру, было уже поздно. Старшина Митрохин сидел в теплом блиндаже и отогревался крепким ароматным чаем.

Эта история была напечатана в журнале “Техника – молодёжи” зимой 1942 года. Советские солдаты, державшие оборону на фронтах Великой Отечественной в тяжелейшие дни 1941-1942 года, погибшие и оставшиеся в живых, навсегда остались в строю Бессмертного полка тысячелетней русской истории. Благодаря их стойкости, мужеству и смекалке Красная Армия смогла остановить самый страшный натиск гитлеровских завоевателей и их многочисленных европейских союзников.