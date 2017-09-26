Сколько времени перевариваются продукты
08:06. 26 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Рассмотрим время переваривания различных продуктов. Думаю, многим это будет интересно и каждый человек должен иметь представление об этом. Знать время переваривания продуктов очень важно для поддержания своего здоровья. Если вы будете знать время переваривания пищи, то сможете приготовить блюда, которые нормально переварятся в вашем желудке и не отравят организм шлаками от непереваренных остатков пищи.
Говоря про время переваривания пищи, мы будем понимать полный цикл, то есть тот период времени, который необходим, чтобы продукты полностью расщепились на полезные вещества. Многие гастроэнтерологи скажут вам, что время переваривания даже тяжелых мясных продуктов не превышает 4-5 часов. Но они говорят о времени переваривания продуктов в желудке. На самом деле пища не находится в желудке больше 4 часов. После чего она поступает сначала в тонкий кишечник, где происходит процесс усвоения, а затем в толстый кишечник для выведения.
Приведенные ниже показатели являются усредненными значениями. Время переваривания и усвоения также зависит от индивидуальных особенностей организма, от режима питания, состава пищи, количества съеденной пищи и от совместимости продуктов между собой. Итак друзья, давайте рассмотрим, какие продукты проходят наш желудок почти мгновенно, а какие — пребывают там долгие часы.
Вода – если ваш желудок пуст, то вода проходит сразу же в кишки.
Фрукты и овощи
Фрукты в среднем перевариваются 30-60 мин. На переваривание фруктов почти не тратится энергия и ферменты.
Фруктово-овощные соки и овощные бульоны — 20-30 минут.
Полужидкие соки, такие, как протертый салат из овощей или фруктов — 20-30 минут. К примеру, стакан свежевыжатого апельсинового сока, покинет наш желудок уже через 20 минут после того, как вы его выпьете.
Сочные фрукты: апельсины, яблоки, груши, сливы и так далее. Например, пара съеденных сочных и ароматных апельсинов покинет желудок уже через 30-40 минут. Грейпфруты, виноград — 30 минут. Яблоки, груши, персики, вишня и т.п. — 40 минут
Мясистые фрукты и сухофрукты: бананы, инжир, финики пройдут желудок за большее время, чем сочные фрукты, но все-таки очень быстро по сравнению с продуктами, которые идут следом. Арбуз — 20 минут. Дыни — 30 минут.
Сырые смешанные овощные салаты — томаты, листовой салат, огурец, сельдерей, зеленый или красный перец, другие сочные овощи — 30-40 минут
Листовые овощи — шпинат, цикорий, листовая капуста — 40 минут
Кабачки, брокколи, цветная капуста, стручковая фасоль, тыква, кукуруза в початках — 45 минут
Корнеплоды — морковь, свекла, пастернак, турнепс и т.п. — 50 минут
Зерновые, крупы и бобовые
Время переваривания зерновых
Концентрированные углеводы — крупы и злаки. Время переваривания круп и злаков в желудке резко возрастает. Поэтому рекомендуется фрукты есть на голодный желудок, отдельно от круп и злаков. Тарелка обычной каши покидает желудок только через 4-5 часов!
Бурый рис, пшено, греча, кукурузные мука, овес, перловка — 90 минут
Макароны из твердых сортов пшеницы — 3 часа
Полуконцентрированные углеводы — крахмалы, иерусалимский артишок, желудевые, кукуруза, картофель, топинамбур, ямс, каштаны — 60 минут
Время переваривания бобовых
Фасоль и бобовые. Обычный горох и нут, чечевица, фасоль (белая, красная, черная) перевариваются за полтора часа. Соевые бобы — 2 часа
Зерновые или бобовые одного вида: 2,5-3 ч.
Смесь зерновых и/или бобовых (не более двух видов): 3-3,5 ч.
Смесь зерновых и/или бобовых (более двух видов): более 4-5 ч.
Орехи и семена
Семена — подсолнуха, тыквы, кунжут — около 2 часов
Орехи — миндаль, арахис (сырой), кешью, бразильский орех, грецкий орех, пекан, бразильские орехи усваиваются 2.5-3 часа.
Совет: если семена и орехи на ночь замочить в воде, а потом растолочь, они быстрее усвоятся.
Вымоченные орехи: 1,5 ч.
Молочные продукты
Медленно покидает желудок сырое молоко, еще медленнее пастеризованное и еще медленнее кипяченое. Молоко с богатым жировым содержанием проходит через желудок медленнее, нежели молоко с бедным содержанием жира.
Снятое молоко, рикотта, нежирный творог, брынза, домашний сыр переваривается около 90 минут.
Полностью молоко усваивается за 12 часов. Чай или кофе с молоком: 24 ч.
Творог из цельного молока — 2 часа
Твердый сыр из цельного молока, типа голландского и швейцарского потребуют на усвоение от 4 до 5 часов.
Кисломолочные напитки — 1 час
Животные белки
Вареные яйца остаются в желудке дольше, чем сырые. Так же долго там остается яичница.
Яичный желток — 30 минут
Яйцо (полностью) — 45 минут.
Рыба — 45-60 минут
Курица — 1-2 часа (без кожицы)
Индейка — 2 часа (без кожицы)
Говядина, баранина — 3-4 часа
Свинина — 4-5 часов
В среднем мясо переваривается в желудке в течении 4-5 часов, а усваивается организмом очень долго. Бекон усваивается медленно, из-за жира понижает желудочную кислотность. У большинства людей он трудно усваивается. Жир заметно препятствует выделению желудочного сока, после приема пищи, снижает усвоение и задерживает процесс пищеварения.
Жирная пища. Это может быть как жир в чистом виде, например, сало, так и просто жирное мясо или рыба, мороженое и так далее. Жир сильно тормозит желудочное пищеварение. Именно жирная пища переваривается дольше всего. Кстати, жирное прожаренное мясо, например, шашлык, переваривается до 72 часов, наш организм при этом тратит массу энергии на переваривание такой пищи. Человек, регулярно употребляющий мясо, носит в себе по несколько килограммов каловых масс, которые превращаются в шлаки и выделяют токсины, отравляющие тело.
Важно не сколько времени пища находится в желудке, а в каком виде усвоенная или не усвоенная (переваренном или не допереваренном виде) она перейдет в кишечник, и что с ней произойдет дальше.
oppps.ru
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com