Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 сентября 2017
- 07:02 Госдеп прокомментировал обвинения в причастности к гибели российского генерала.
- 04:30 ВКС России громят позиции проамериканских сил у Дейр эз-Зора.
- 01:20 Подготовленный Россией 5-й корпус САА громит ИГИЛ: Освобождён город в Хаме (ВИДЕО).
- Вчера 23:43 Турция угрожает военным вторжением из-за референдума в Курдистане.
- Вчера 22:45 МОЛНИЯ: Курды поддержали создание независимого государства.
Госдеп прокомментировал обвинения в причастности к гибели российского генерала
Госдепартамент США не согласен с заявлениями российской стороны, что США косвенно поддерживают террористическую группировку ИГИЛ и что российский генерал погиб в Сирии из-за двуличной позиции США, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.
«Заявления, что США поддерживают ИГИЛ или потворствовали гибели российского командира, не основываются на фактах. США и коалиция имеют одну цель: разгром ИГИЛ», — сказал представитель госдепартамента.
«Мы продолжим (реализацию механизма — прим. ред.) избежания конфликтов с Россией, но комментарии, сделанные российскими официальными лицами, не являются правдивыми и не помогают делу», — добавил он.
В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что генерал-лейтенант Валерий Асапов, возглавлявший группу российских военных советников, погиб в районе города Дейр-эз-Зор во время минометного обстрела террористов.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что гибель российского генерала в Сирии — это та цена, которую заплатила РФ за двуличность США в вопросе урегулирования кризиса в регионе.
Минобороны России ранее опубликовало аэрофотосъемку районов дислокации боевиков ИГИЛ севернее города Дейр-эз-Зор в Сирии, где отчетливо видна техника подразделений специального назначения США в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками ИГИЛ*. При этом вокруг этих объектов отсутствуют какие-либо следы штурма, боестолкновений с террористами или воронок от ударов авиации международной коалиции.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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ВКС России громят позиции проамериканских сил у Дейр эз-Зора
По заявлениям курдских медиа-активистов, Российские ВКС нанесли удары по поддерживаемой США курдо-арабской коалиции SDF в провинции Дейр эз-Зор.
Одни курдские медиа сообщают, что военные самолёты России атаковали позиции в районе нефтяного месторождения Конико, что на юго-востоке от г. Дейр эз-Зор, другие СМИ утверждают, что предполагаемая бомбардировка произошла к северу от столицы провинции.
В официальных источниках «Сирийских демократических сил »также говорится о «тяжёлом обстреле», но не уточняется был ли открыт артиллерийский огонь со стороны Сирийской Арабской Армии или все же российские авиаудары.
В дополнение к описанному выше, официальные курдские медиа-ресурсы позже заявили, что артиллерия САА нанесла удары по другим позициям SDF в провинции Дейр эз-Зор.
Согласно этим сообщениям, помимо российских авианалётв, нацеленных на позиции поддерживаемых США боевиков вокруг нефтяного месторождения Конико, также ведётся прицельный огонь артиллерией правительственных войск.
В течение дня поступала информация о том, что атаки все ещё продолжаются.
Ранее Минобороны РФ предоставило доказательства дружественного взаимодействия спецназа США и ИГИЛ в Сирии (ФОТО).
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*запрещенная в РФ террористическая организация
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Подготовленный Россией 5-й корпус САА громит ИГИЛ: Освобождён город в Хаме (ВИДЕО)
Опубликованы кадры, показывающие операцию бойцов подготовленного российскими военными советниками 5-го штурмового корпуса Сирийской армии.
На видео штурмовой отряд «Щит Каламуна» наступает на осажденных боевиков ИГИЛ в восточной части провинции Хама.
После официального отказа террористов покинуть Центральную Сирию, некоторые бандгруппы всё еще продолжают воевать против Вооруженных сил САР.
В любом случае, ситуация для ИГИЛ* в Центральной Сирии полностью безнадежна, поскольку боевики там полностью окружены и Сирийская Арабская армия превосходит их по численности не менее чем в десять раз.
Видеокадры демонстрируют вчерашнюю операцию штурмового отряда по освобождению города Абу-Ханая от «игиловцев». Проправительственная военизированная группа развернула свои штурмовые группы, танки и легкое вооружение, чтобы изгнать джихадистов из города.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Турция угрожает военным вторжением из-за референдума в Курдистане
МИД Турции выступил с угрозой военного вмешательства в случае притеснений туркоманов из-за референдума о независимости Курдистана.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Reuters.
«Будет военное вмешательство, если туркоманы (иракские турки. — Ред.) пострадают», — сказал Чавушоглу.
Министр отметил, что это последнее предупреждение лидерам курдов по референдуму о независимости в Курдистане.
«Анкара считает себя защитником туркоманского этнического меньшинства Ирака, уделяя особое внимание городу Киркук, богатом на нефть, который курды захватили в 2014 году, когда иракские войска отступили перед лицом наступления исламского государства», — отмечает издание.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что вооруженные силы страны пошли на «необходимые шаги» на участке границы с Ираком. В частности, будет закрыт пограничный КПП «Хабур», пояснил президент.
Он также предупредил, что Анкара может перекрыть нефтепровод, по которому идут поставки из северного Ирака. Референдум в Ираке является «сепаратистским» и неприемлемым, подчеркнул Эрдоган, Анкара может принять меры в области экономики, торговли и безопасности в ответ на голосование, добавил он.
«После этого (перекрытия нефтепровода. — Ред.) посмотрим, по каким каналам местные власти на севере Ирака будут поставлять нефть и куда. Кран — у нас, как только мы его повернем, все (трубопровод будет перекрыт. — Ред.)», — заявил Эрдоган
Накануне МИД Турции заявил о непризнании референдума иракских курдов о независимости.
Также стало известно, что Тегеран заблокировал участок границы с иракским Курдистаном по требованию Багдада. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми.
Он подчеркнул, что позиция страны по отношению к курдскому референдуму не изменилась. Иран уважает суверенитет и национальную целостность Ирака, любые действия по их подрыву в Тегеране считают неправомерными.
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МОЛНИЯ: Курды поддержали создание независимого государства
Курды проголосовали за создание независимого государства.
«За» высказалось 97,38 процентов. «Против» — 2,62 процентов.
Всего в референдуме приняли участие около 73 процентов жителей Иракского Курдистана.
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