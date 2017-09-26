Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 сентября 2017

Госдепартамент США не согласен с заявлениями российской стороны, что США косвенно поддерживают террористическую группировку ИГИЛ и что российский генерал погиб в Сирии из-за двуличной позиции США, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.

«Заявления, что США поддерживают ИГИЛ или потворствовали гибели российского командира, не основываются на фактах. США и коалиция имеют одну цель: разгром ИГИЛ», — сказал представитель госдепартамента.

«Мы продолжим (реализацию механизма — прим. ред.) избежания конфликтов с Россией, но комментарии, сделанные российскими официальными лицами, не являются правдивыми и не помогают делу», — добавил он.

В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что генерал-лейтенант Валерий Асапов, возглавлявший группу российских военных советников, погиб в районе города Дейр-эз-Зор во время минометного обстрела террористов.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что гибель российского генерала в Сирии — это та цена, которую заплатила РФ за двуличность США в вопросе урегулирования кризиса в регионе.

Минобороны России ранее опубликовало аэрофотосъемку районов дислокации боевиков ИГИЛ севернее города Дейр-эз-Зор в Сирии, где отчетливо видна техника подразделений специального назначения США в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками ИГИЛ*. При этом вокруг этих объектов отсутствуют какие-либо следы штурма, боестолкновений с террористами или воронок от ударов авиации международной коалиции.

Читайте также: Резня в Сирии: ИГИЛ захватило конвой техники США, убив и пленив охранявшие его силы (ФОТО 18+)

* запрещенная в РФ террористическая группировка