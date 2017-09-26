Роковая ошибка Путина, которой стремятся воспользоваться враги России

Владимир Путин допустил таки в своей президентской политике роковую ошибку, послушав своих советников и сделав ставку на религию. Как он будет теперь исправлять ситуацию, я лично не знаю и даже не представляю! Ясно одно: в начале 2000-х советник Путина и его "духовник" Берл Лазар, которого называют "главным раввином России", очень крупно подставил нашего Президента своим "советом":

"Религия нужна сегодняшней России для того, чтобы заполнить вакуум, возникший после развала коммунизма. Без религии люди вернутся к коммунизму". Берл Лазар (NTVRU.com, 3 октября 2002).

Почему коммунизм был столь ненавистен иудеям, я рассказал в своей предыдущей публикации "Кто лучше: евреи или жиды? Новый взгляд на историю ХХ века". Очень рекомендую читателю прочесть сначала её и лишь потом продолжить чтение этой статьи.

Коммунизм (который правильнее называть социализмом) был построен на территории бывшей Российской империи под руководством Коммунистической Партии Советского Союза — КПСС. А в этой руководящей партии, как всем известно, состояло очень много нерелигиозных евреев.

Это очень важное обстоятельство, которое сейчас надо принять в расчёт! Давайте поразмышляем над ниженаписанным.

Для иудеев, которые навязали евреям всего мира так называемый "Моисеев закон", и брали (и до сих пор берут) со всех евреев "десятину" (религиозный "подушный сбор"), построение на 1/6 части суши планеты коммунистического сообщества явилось самым настоящим вызовом. Более того, как засвидетельствовал в 1920 году Уинстон Черчилль, провозглашённые Лениным коммунистические идеалы породили во всём мире опасную для иудеев "борьбу за душу еврейского народа"!

С одной стороны, идея коммунизма была очень привлекательна прежде всего для евреев, которые мечтали освободиться от бремени "иудейского ига". С другой стороны, согласно "Моисееву закону", тем евреям, которые вдруг посмели отвергнуть "веру предков", была прописана смерть!

Читаем в Библии: "отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью" (Евреям, 10: 28).

И вот несмотря на это, не далее как в прошлом веке евреи тысячами записывались в "безбожники" и во времена Ленина и Сталина становились большевиками-коммунистами! А кроме этого эти евреи-безбожники участвовали в проведении антирелигиозной пропаганды среди тёмных слоёв населения.

Задумайтесь! При таком политическом раскладе, кто более всех жаждал уничтожения коммунизма?

Естественно, в первую очередь — библейские иудеи!

Получается, что всё остальное, что случилось в ХХ веке, было не более чем прилагательным к желаниям этих бессмертных библейских иудеев.

Гитлер-псевдо-христианин, вскормленный на швейцарских франках, был, кстати, тоже прилагательным к "библейским иудеям". Ведь это они в первую очередь жаждали физического уничтожения евреев, "отвергшихся закона Моисеева"!

Отсюда, из решаемой им задачи, происходила и вся публичная ненависть Гитлера к "евреям-большевикам" (коммунистам), которая присутствовала как в его собственных речах, так и в речах министра пропаганды и дезинформации нацистской Германии Йозефа Геббельса.

"Проблема большевизма, угрожающего сегодня Европе, упирается в вопрос: «Быть или не быть?» То здесь, то там души людей встают на ту или иную сторону. Необходимо сделать окончательный выбор — либо в пользу большевизма, либо против него — и принять все вытекающие отсюда последствия. Нужно прояснить ещё один вопрос. Вопрос о роли, которую ЕВРЕЙСТВО играет по отношению к БОЛЬШЕВИЗМУ... Не вызывает никаких сомнений то, что основателями БОЛЬШЕВИЗМА являются ЕВРЕИ и что именно ОНИ его представляют..." (Источник: "Большевизм в теории и на практике". Йозеф Геббельс. Речь, произнесённая в Нюрнберге 10 сентября 1936 года на 8-м съезде национал-социалистической партии. Перевод с английского Питера Хедрука, 2007).

Собственно, последовавшая потом Вторая Мировая война преследовала именно эту цель — уничтожение коммунизма, который стал прибежищем для миллионов "нерелигиозных евреев"!

Затем, спустя десятилетия ...было признание на камеру Анатолия Чубайса, который шокировал многих россиян тем, что, оказывается, "Перестройка" и "приватизация" затевались в России вовсе не для того, чтобы сделать добро родившимся и воспитанным в СССР россиянам, а исключительно с целью "уничтожения коммунизма!"

Потом, уже после развала СССР, был наплыв в постсоветскую Россию библейских иудеев, которые стали в первую очередь учить уму-разуму бывших советских "нерелигиозных евреев". Они сообщили им, что "Моисеев закон" никто не отменял, и намекнули, что по-прежнему еврей, "отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью" (Евреям, 10: 28).

Такой "прозрачный намёк" сделал, например, приехавший в Россию из Швейцарии раввин Пинхас Гольдшмидт, заявивший буквально следующее:

«Быть иудеем — это значит возложить на себя ответственность за свой народ и даже весь мир. Мало людей, кто именно так понимает еврейскую веру. Невозможно быть евреем по национальности и не быть по вере. Вера и национальность у нас связаны. Разуверившийся еврей перестаёт быть евреем навсегда». (Газета «Полярная правда», номер от 29 апреля 1995 года. Интервью Гольдшмидта «Евреи достойны антисемитизма»).

Пинхас Гольдшмидт родился в 1963 году в Цюрихе. В 1989 году по указанию своего духовного наставника рабби Моше Соловейчика, а также по поручению главного раввината Израиля и Всемирного еврейского конгресса приехал в Москву в качестве лектора Института изучения иудаизма при АН СССР, возглавляемого раввином Адином Штейнзальцем. В 1989 году по приглашению Главного раввина России Адольфа Шаевича возглавил Раввинский суд СССР, а с 1993 года стал главным раввином Москвы.

В 1990 году Гольдшмидт совместно с Министерством внутренних дел Израиля нашли способ вернуть евреев России к своим корням! Гольдшмидт сыграл важную роль в создании и развитии еврейский общинных структур, колледжей, дневных школ и детских садов, ешив, с помощью таких организаций как "Российский еврейский конгресс" и "Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в России" (КЕРООР). В январе 2005 года, пять сотен человек, в том числе редакторы газет, общественные интеллектуалы и 19 депутатов опубликовали обращение к Генеральному прокурору России с заявлением о закрытии еврейских организаций в России . Данная ситуация бурно обсуждалась на телевидении и 54 % участников поддержали идею о запрете всех еврейских организаций в России. Гольдшмидт написал письмо в ответ на данные заявления и обратился к Дмитрию Рогозину, лидеру патриотической партии «Родина», который, получив письмо Гольдшмидта, извинился за данное заявление и дистанцировался от подобных действий.

В сентябре 2005 года Гольдшмидт был депортирован из России, ему разрешено было вернуться к общине только через три месяца. С июля 2011 года, раввин Пинхас Гольдшмидт — главный раввин и Ав Бейт Дин Москвы". Источник.

Другой раввин — Берл Лазар, когда Президентом России стал Владимир Путин, смог внушить ему мысль: "Религия нужна сегодняшней России для того, чтобы заполнить вакуум, возникший после развала коммунизма. Без религии люди вернутся к коммунизму!". Источник.

Вот, оказывается, чего эта публика боится больше всего — возвращения коммунизма!

И понеслось после этого:

Народ на это мракобесие власти стал реагировать в присущей ему манере — сатирой и сарказмом!





Ссылка на видео, где Кирилл Гундяев такое сказал: https://youtu.be/VYvPHTYGwVs





И вот сейчас, в год столетия революции в России, мы все, и Владимир Путин в том числе, пожинаем плоды роковой ошибки Президента — сделать ставку на религию.

А ведь народ, родившийся и выросший в СССР ещё хорошо помнит, чему учила его партия Ленина и Сталина:

СТРОЙТЕ ТРЕЗВЫЙ НОВЫЙ БЫТ БЕЗ РЕЛИГИОЗНОГО И АЛКОГОЛЬНОГО ЯДА

"Старый мир оставил нам в наследство много диких обычаев, привычек, верований. Всякая религия — больше всего способствует сохранению всего старого, дикого, вредного. Вот почему все те, кому милы дореволюционные, царские порядки, все ухватились за религию и церковь.

От старого у нас сохранилась наша некультурность, неграмотность, рабское отношение к женщине, пьянство, дикость, суеверие, национальная рознь и религия.

Старый мир оставил нам в наследство рабские привычки и привычки собственнические. Правилом капиталистического мира является: «Каждый за себя и бог за всех». По этому поводу в 1920 году Ленин писал: «Мы будем работать, чтобы внедрить в сознание привычку во вседневный обиход масс правило: «все за одного и один за всех». Правило: «Каждый по своим способностям, каждому по его потребностям».

На наших глазах происходит упорная борьба двух миров: мира капиталистического, эксплуататорского, собственнического и рабского — с миром коммунистическим.

Победа мира капиталистического ещё на более или менее длительный период грозит человечеству новыми ужасами: войнами, человекоистреблением, неслыханной эксплуатацией трудящихся, обогащением немногих и разорением большинства, одичанием и вырождением.

Поражение же капитализма и победа нового мира коммунистического есть отмирание классов, исчезновение частной собственности, войн, нищеты и рабства, некультурности и дикости.

Захватив власть в 1917 году рабочий класс бывшей царской России, руководимый партией коммунистов, получил возможность строить социализм.

На нашем пути громаднейшие трудности. Наши успехи налицо, их не могут отрицать даже непримиримые враги. Но трудностей на нашем пути ещё очень много. Мы их преодолеваем и преодолеем.

Старый мир бешено сопротивляется. Представители старого мира — кулак, нэпман, поп, раввин, мулла, ксендз и всевозможного рода бывшие люди, их друзья и им сочувствующая иностранная буржуазия. Всё это сильнейшим образом мешает строительству коммунистического общества. Но помехой являются также и все другие остатки прошлого: некультурность, неграмотность, антисемитизм, религия, пьянство, бюрократизм.

Религия используется нашим классовым врагом для отвлечения трудящихся от социалистического строительства.

Антисемитизм и вообще национальная рознь — для ослабления и раздробления сил пролетариата.

Пьянство и хулиганство, религиозные праздники и обряды — для затемнения сознания масс.

Рабское отношение к женщине — собственнические инстинкты для закрепления рабства и строя частной собственности.

Весь этот старый быт — сильная помеха в строительстве социализма.

Переделывая мир, мы должны добиться переделки людей, их привычек, характера. Надо воспитывать чувство коллективизма взамен индивидуалистического: все за одного, один за всех, бережное отношение к тому делу, которое ведём, бережное и любовное отношение к народному достоянию, интернационализм должен вытеснить национальную рознь и зверский лик национальной ограниченности.

Против суеверий, дикости, рабства, национальной розни, антисемитизма религии. Все силы на борьбу за строительство новой жизни и воспитание новых людей. М. ШЕИН".

Считаю нелишним напомнить читателю и текст «Морального кодекса строителя коммунизма»:

1. "Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма.

2. Добросовестный труд на благо общества.

3. Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния.

4. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов.

5. Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного.

6. Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку друг, товарищ и брат.

7. Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни.

8. Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.

9. Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству.

10. Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни.

11. Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов.

12. Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами". Источник.