Референдум о независимости: Иракский Курдистан и планы на будущее

Референдум в Иракском Курдистане завершился вполне предсказуемым результатом. Курды всегда хотели получить независимость, о которой мечтали долгие годы и приближали этот день, как только могли. Что будут делать теперь власти Ирака? Как посмотрят на это в Анкаре? Как изменится положение сил на Ближнем Востоке? Выгодно ли это США?

На сегодняшний день 93% участников референдума сказали «да» независимости региона. Проголосовали «против» 6,71% избирателей. Но подсчет все еще продолжается, хотя безусловное лидерство за сторонниками независимости. Всего в референдуме приняли участие порядка 3,3 млн. человека, а явка составила 72,16%. Правда, никто не гарантирует, что после референдума регион сразу получит независимость. Но слово будет сказано!

Иракский Курдистан: боеспособная армия имеется, нефтяные месторождения как основа экономики – тоже. С безопасностью и общественным спокойствием тоже все в порядке, что удивительно для ближневосточного региона. Задатки для создания и развития национального государства имеются, впрочем, как и проблемы с внешним признанием.

Ирак: в Тегеране не смирятся с потерей региона и утратой контроля. Любое сопротивление постараются подавить. Федеральный суд Ирака накануне запретил властям ИК проводить референдум о независимости. Причина: он противоречит иракской конституции, поэтому его итоги не признают.

Анкара: Турция против референдума, так как видит в нем угрозу для своей безопасности. Турки уже закрыли «Хабур» - один из крупнейших КПП на границе с Ираком, обещая прекратить транзит нефти из Курдской автономии из-за референдума. Турецкое правительство называет референдум незаконным.

Ближний Восток: в целом, курды пока не добились особых успехов в войне за независимость. Турецкие курды проигрывают, сирийские вроде захватили ряд территорий под шумок гражданской войны, но вряд ли смогут удержать их. Только иракские курды контролируют и управляют своей территорией, но не могут выйти из-под контроля Тегерана. Референдум 2017 года, правда, может многое изменить: пешмерга, правительство и политики объединились.

Лига арабских государств и Иран раскритиковали желание курдов обрести свободу. Багдад на пару с Анкарой даже санкциями пригрозил.

США: «глубоко разочарованы»! Прогнозируют нестабильность в регионе, но отношения с Иракским Курдистаном разрывать не станут. Им курды нужны в качестве антииранского плацдарма, тогда и поддержку им обеспечат. Но проблема в том, что это не в интересах самих курдов.

Россия: мы являемся ключевым инвестором в этой стране, опережая по этому показателю и Штаты, и Турцию. Референдум мы не осуждаем, а просто наблюдаем со стороны за волеизъявлением курдского народа.

Дружественные отношения портить незачем, да и позиции России в регионе только укрепятся. Не стоит забывать и про наш интерес к курдским месторождениям. Соглашение о сотрудничестве в сфере разведки и добычи углеводородов мы уже подписали этим летом.

В ближайшее время положение дел на Ближнем Востоке вряд ли сильно измениться. Курды сделали пока первый шаг к получению независимости: провели референдум и зафиксировали свои территориальные приобретения.

Теперь Эрбиль получит возможность поторговаться с Багдадом на равных (почти!). Иракским властям придется сделать выбор: или военный конфликт с Иракским Курдистаном, или же предоставление ему де-факто независимости при юридическом нахождении в составе Ирака.

Барзани поступил дальновидно, защитив свои тылы. Багдаду придется выбирать и вступить в диалог с Эрбилем. Надавить на курдов не смогут, значит, придется договариваться. Россия же поступила мудро, когда не стала критиковать выбор курдского народа.