Печатай рубли – спасай Россию!

Миф о том, что в России можно построить райскую жизнь, если включить печатный станок - очень живуч. Над продвижением мифа в массы работают так называемые "патриотические экономисты", которые используют доверчивость обывателей для того чтобы принудить власть дать их друзьям-банкирам доступ к печатному станку. С данными в руках, говорим о том, что они не расскажут.

Бонус: Если Google "дороже" Газпрома, то России - конец?

На видео Кримсон объясняет, как можно «на коленке» склепать компанию капитализацией в триллион долларов, и как так получается, что эфемерный «Гугл» стоит дороже более чем реального «Газпрома».