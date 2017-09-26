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Печатай рубли – спасай Россию!

16:12. 26 сентября 2017 Просмотров - 156 5 коммент. Опубликовал:

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Миф о том, что в России можно построить райскую жизнь, если включить печатный станок - очень живуч. Над продвижением мифа в массы работают так называемые "патриотические экономисты", которые используют доверчивость обывателей для того чтобы принудить власть дать их друзьям-банкирам доступ к печатному станку. С данными в руках, говорим о том, что они не расскажут.

 

Бонус: Если Google "дороже" Газпрома, то России - конец?

На видео Кримсон объясняет, как можно «на коленке» склепать компанию капитализацией в триллион долларов, и как так получается, что эфемерный «Гугл» стоит дороже более чем реального «Газпрома».

 

Метки: Видео, экономика
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5 коммент.»

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    serjoza 26 сентября 2017 в 17:09 Ссылка Пометить
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    глупости..СССр печатал деньги..евросоюз печатаете деньги..ПЕчатает и потом изымает..Потому что дебилы из ВШЭ мозгами скудны.Вот например,евросоюз печатает деньги и даёт их в виде кредита в страны приблатики..только на инфраструктурные проэкты..например развязки дорог ,сами дороги..строительство порта..Там сидят просто не дебилы ,типа Набиуллина..а те кто чуток понимает,что делает.СССР печатало и потом изымало свои рубли..до тех пор пока уголовник Горбачёв не пришёл.Все дело в том,что с СССр начфином был Зверев.который не заканчивал ВШЭ и не имел высшего образование..только курсы бухлгалтеров..поэтом и был после 45 года очень сильный технологический рывок-который троцкисты члены партии.зарубили в 1960 году.

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    serjoza 26 сентября 2017 в 17:11 Ссылка Пометить
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    НЕт,а сели образованная дебильная сво ло та будет деньги просто раздавать своим..просто так в банки на счет..то тогда конечно.Но воровать они то умеют.больше ничего.Если Набиудина видит в своих исполнителях воров.то значит она делает все верно.Такое управление в нас..ответственности ноль..

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  • 1436 1029
    Колобуд Старовер 26 сентября 2017 в 17:31 Ссылка Пометить
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    Хитроумный жид наговорит много слов, но не скажет, как может функционировать экономика государства без денег и дешёвых кредитов? Как можно конкурировать на международном рынке, если имеешь только дорогие кредиты? Как вообще, в современном мире, развивать производство без инвестиций? Почему государство спасает в кризис банки, которые ни чем не помогают производству? Почему при Сталине было всего три государственных банка и экономика процветала? Пусть меня ругают разными словами, но меня не покидает мысль, что экономическая наука существует только для оправдания паразитической банковской системы.

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  • 32 10
    Иван 26 сентября 2017 в 18:03 Ссылка Пометить
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    если у Маши много яблок, но у Пети и Даши нет денег чтоб за них заплатить, это нехватка денег, яблоки сгниют, Даше и Пете нечего есть. Ржавая разруха и дефолт. У кого деньги у того возможность перехвата ресурсов и перепродажей его дороже и преумножения “капитала”. Нет роста, есть НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ отсос с кризисами.

    Пора сменять рынок на систему внутренней товарной логистики. Задача – доставка всего что где нужно до адресата. Металла, заготовок, еды, чего угодно. Воровать неоткуда и незачем, а производство и доставка это две главные составляющие роста общего благосостояния. Отсюда и профессии “реального сектора” и занятость населения и общий достаток всего у каждого.
    Ну и очередная война, чтоб обрушить такое счастье.

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    алексей 26 сентября 2017 в 18:18 Ссылка Пометить
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    Не могу этого картавого слушать, после еще свежего рассказа моей бабушки. Сегодня у нее в гостях был и растормошила мои чувства рассказом о войне (она на Смоленщине в детстве жила и фронт по ее деревне дважды проходил, во дворе где у них картошка росла зенитки стояли и т.д. и .т.п. много всяких историй у нее , книгу можно написать) один случай. С соседнего городка фашисты толпу собрали и толпу заставили ямищу вырать и в яму евреев засунули и велели живьем их закапывать и русские (партийщики в основном) на отрез отказались. Тогда жидов из ямы вытащили а в яму потолкали русских и велели жидам закапывать. Так жиды не задумываясь лопаты похватали и принялись за свое жидовское дело(русских живьем закапывать). Вообщем , по словам очевидцев земля на яме этой даже и наследующий день шевелилась. К стати бабушка у меня как бы сейчас сказали – толерантная, считает что в каждой нации есть хорошие и плохие.

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