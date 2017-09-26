Куда податься, если правят негодяи?

Автор: Габриелов Константин Анатольевич

Тем, кто считает, что миром правят не негодяи (т.е., люди, совершающие НЕГОжие ДеЯния), или не задумывается над этим вопросом, я сразу посоветую эту статью не читать.

Займитесь лучше чем-нибудь более полезным: в футбол, что ли, поиграйте или жвачник (телевизор) посмотрите, и вообще, не читайте всякую чушь — мало ли кому что в голову взбредёт, так вам всё читать, что ли?

Тем же, кого этот вопрос интересует, я сразу хочу принести извинения за отсутствие у меня дара «говорения на языках» — сам отлично сознаю корявость своей образно-знаковой системы, но, по причине неизобретения лучшей, прошу к той, что есть, отнестись снисходительно.

Итак, приступаю. Чтобы легче понять происходящее на Земле, попробуем разделить человечество на несколько типов (генотипов или психотипов — тут уж сами можете, как понравилось, назвать) — это вовсе не означает наклеивание ярлыков, это, всего лишь, наибольшая предрасположенность того или иного человека к тому или иному виду деятельности.

Условно (очень условно) мы можем разделить человечество на пять генотипов (психотипов): силовой, интеллектуальный, религиозный, философский и духовный.

Краткая характеристика

Силовой — «…и голове своей руками помогал».

Интеллектуально-мозговой — «Я человек серьёзный. Я человек серьёзный!»

Религиозный — «Молитва и пост — два крыла души человеческой. С одним-то крылом птица не полетит? Значит, молитва и пост».

Философский — «Ну, а если жена тебе достанется плохая… Что ж, станешь философом».

Духовный — давать характеристику не дерзаю, т.к., всё равно ошибусь, но надеюсь, вы меня понимаете. Умоляю только не путать духовность с религиозностью!

Думаю, нет нужды специально оговаривать, что возможны самые разные их соединения, как то: интеллектуально-силовой, религиозно-духовный, или такое, к примеру, непотребство, как философско-силовой…

В идеале (в норме), земная иерархическая пирамида выглядит так:

Духовный

Философский

Религиозный

Интеллектуальный

Силовой

В этом случае, силовик подчиняется мозговику-интеллектуалу, ну, как, допустим, охранник банка — директору. Причём, делает это добровольно, не только признавая превосходство ума над силой, но и стараясь как-то развиться самому и, может быть, дорасти до более высокого для него мозгового уровня.

Мозговик, в свою очередь, добровольно (может быть, даже охотно) подчиняется религиознику.

В не таком уж и далёком от нас 19-м веке ещё можно было встретить на Руси купцов, которые признавали греховность богатства, неправедность его перед Богом.

И речь шла не о достижении богатства, которое обязательно связано с преступной деятельностью, а о богатстве, как таковом. Вот это и есть прекрасная иллюстрация подчинения интеллектуала религиознику.

Религиозник же, серьёзно относясь к своему призванию, благоговеет перед философом. Чем становится религия, лишённая философского фундамента, мы видим на примерах Бена Ладана, Священного Синода, созданного Петром I, еврейского «Святого Синедриона» и т.д. и т.п.

Уж промолчу об инквизиции, реформации и иезуитах… Примеров — больше, чем хотелось бы.

Мы видим, что религия, не подчинённая философии, не запитывающаяся её космичностью, вырождается если не в терроризм, то, в лучшем случае, в обрядоверие — то есть, в боязливо-настороженное произнесение бессмысленных звуков.

Вот позволю себе здесь привести в пример случай, рассказанный мне русским нефтяником, бурившим скважины в Сахаре.

Помбур — назовём его дядя Вася — отстал от своих и был подобран местными. Через несколько дней, когда здоровье относительно поправилось, он решил, в благодарность за спасение своей жизни, научить это племя закалке стали.

Тот металл, что доставался им от туарегов, был крайне некачественным, а покупать у белых — денег нет. И вот, отковав красивый ножичек, дядя Вася на глазах у старейшин закалил его, попутно объясняя преимущества закалки и технологию производства.

Ну, вроде все всё поняли, поблагодарили и с оказией отправили к своим. Но соль вся в том, что была у дяди Васи своя сподручная приговорка — «Ёксель моксель твою мать…» и вот, через несколько лет бурильщики снова возвращаются в это место.

Конечно, дядя Вася со друзьями едет навестить своих спасителей. После полагающейся выпивки-закуски местные решили показать, как они здорово научились работать с металлом. И правда, научились.

И ковать, и закалять. Вот только, при закалке, старейшины зачем-то берутся за руки и старательно выговаривают своими толстыми африканскими губами: «Е-о-оксэл мбо-ксэл та-а-айу мбат!»…

Примерно то же происходит с религией, когда она лишается философского осмысления своих обрядов и ритуалов.

Из-за этого и все религиозные войны происходят — одни говорят: «Наш ёксель моксель лучший в мире», а другие им возражают: нет, мол, наш! Ну, как тут не воевать!

А вот философ должен ориентироваться на стоящего в иерархии выше носителя духа. И проиллюстрировать отказ философов идти на духовный маяк, у меня не хватает ни юмора, ни даже сарказма.

Когда великое учение о сверхчеловеке приводит к конвейеру по изготовлению недочеловеков, а мечта Ф. Кампанеллы о Городе Солнца (на мой взгляд, довольно дурацкая, но искренняя, не несущая в себе агрессии) находит свое воплощение в ГУЛАГе, это…

Не знаю, как и назвать, наверное, это просто наша жизнь, такая, какая есть. И времени-то понадобилось совсем немного — между Ницше и Гитлером полвека, между Кампанеллой и Лениным меньше пяти веков.

Это и есть результат не-ориентированности философского генотипа на Дух, духовность.

О типе (психотипе) духовном, я могу сказать только, что он среди нас есть. Люди, родившиеся под этим знаком, где-то среди нас, но, НО!..

Они либо не развили свои способности и мучаются невозможностью приспособиться к стадным институтам, либо, если очень (ну, о-о-очень) повезёт, развившись, реализовывают свои способности где-то вне нашего мира.

Сколько мы знаем Учителей? Ну, за всю нашу историю человечества? Едва ли сотня наберётся. А ведь, в гармоничном мире их никак не должно быть меньше силовиков или умников — те же 20% .

Но, где же они? Не приспособившись к условиям Земли, погибли? Или до старости остались в состоянии эмбриона? Отчего не состоялись?..

Впрочем, где уж тут состояться, если «…Не вышел ни званьем ни ростом»?.. Но ведь, именно они и должны стоять на вершине пирамиды, служа ориентиром остальным. Но это, разумеется, в идеале.

Что же произошло в нашем мире, что этот идеал стал достижим только в мечтах идеалиста?

Для ответа на этот вопрос мне пришлось мобилизовать всё своё мужество, человеческое достоинство и пр.… И всё равно поджилки предательски подрагивают. Но, всё по порядку.

Излюбленной темой фантастов, ещё со времён Уэллса является тема агрессии нелюдей-инопланетян на нашу любимую прекрасную планету.

Вот, дескать, эти негодники из космоса прилетели и возжелали, в негодности своей, поломать наш замечательно-прекрасный уклад, изругать всю нашу счастливую и правильную жизнь.

Причём, изначально подразумевается, что наша жизнь, такая, какая есть — это высочайшее достижение человеческого гения, помноженного на Волю Божью.

Все, берущиеся за эту тему, не избежали подобного ляпсуса: для них «беги автомобилей и рёвы аэропланов» — показатель высоты человеческого полёта. Впрочем, что с них взять — интеллектуалы…

Так вот, дело в том, что (готовьте смирительную рубашку) акт насилия уже состоялся.

Нападение на планету Земля уже было и прошло успешно. И мы сейчас живём в мире, который находится под властью оккупантов, но даже не подозреваем об этом.

Почему «не подозреваем»? А потому, что величайшее достижение оккупантов в том и состоит, что они убедили нас в своём не-существовании.

И мы живём в мире, где захватчики, в угоду каким-то своим целям, перевернули иерархическую пирамиду с ног на голову.

И вот, мы видим, если, разумеется, не принадлежим к спящему большинству, что у власти находятся силовики, на них старательно (не на совесть, а за страх, разумеется) работают мозговики, снабжая деньгами и идеями, «как эти деньги приумножить», то есть, власть булата, при помощи злата ещё и подукрепить.

Им же служат и религиозники. Оберштурмбанфюрер Отто любил поговаривать своему другу пастору: «Ваш Бог служит нашему». И был абсолютно прав.

А в православной церкви существует обязательная на каждую службу молитва «О властех и воинстве».

В притче Вл. Соловьёва из всей биомассы священства всего трое отказались поклониться земному авторитету — антихристу, за что тут же были растерзаны своими более законопослушными коллегами.

Философский же генотип, в нашей ситуации, вполне можно записывать в Красную книгу, как исчезающий вид.

Те же, кто занял место философов — не побоюсь жёсткого определения — слуги люцифера, люди, осознанно продавшие свои души и калечащие души других.

Есть, конечно, и среди них спящие дураки, но это скорей исключение — вспомните хотя бы лекции по атеизму или марксизму-ленинизму. И всё это делается снова для «философского обслуживания» силовиков. Всё — ради стоящего у руля неполнозубого панцирника.

Нанюхавшись краденного барского кокаина, матрос Железняк изрёк: «Конвой устал. Всё, расходитесь на …» и распустил единственный в России демократический орган правления, а философская обслуга тут же подвела под это дело марксистко-ленинский фундамент…

Могли бы, впрочем, и зороастрийско-ирокезский…

Всё о философах, пока мне, в самом деле, не понадобилась смирительная рубашка, заканчиваю.

Чтобы рассказать о людях, родившихся под знаком Духа, достаточно вспомнить счастливую концовку сказки про Буратино — Мальвина вышла за Карабаса-Барабаса.

Пьеро выгодно женился и занимает заметное место в стране дураков. А где сейчас Буратино, не знает никто. Говорят, последнее время он много пил.

О «духовных» остаётся добавить только, что если все остальные типы личности сохранены и выполняют какую-то свою работу, то тип людей с зачатками духа просто отменён.

На него нет «социального заказа», а значит, нет и его самого. Захватчики его просто отменили.

Итак, мы видим, что результатом инопланетной (иномирной) агрессии явилось переворачивание иерархической пирамиды, и теперь она выглядит так:

Силовики

Мозговики — продажные (или в лучшем случае, недалёкие)

Псевдофилософы — люди, не нашедшие своего места в жизни (или нашедшие себя в хобби или профессии, что полной реализацией духа в материи, ну никак не является)

Причём, подавляющее большинство находится в состоянии «мёртвого сна».

Это состояние человеческого сознания замечено и описано многими (для нас Платон, Гурджиев, Свифт, Норбеков и Лу-Синь — уже «многие»… Увы нам…).

Кое-кто давал даже рекомендации, как проснуться, но, чтобы ими воспользоваться, надо быть, как минимум, зрячим. Вот круг и замкнулся — слепые ведут слепых и вместе падают в яму.

От такой ситуации можно-таки много пить, можно, впрочем, и продолжить анализ.

Чтобы перевернуть целый мир, нужна какая-то особая «фишка», какой-то особенный, оригинальный приём, какой-то из ряда вон выходящий способ. И этот способ или приём был найден и приведён в жизнь.

В Библии, т.е., христианстве и иудаизме ему дано название «первородный грех». А исполнитель назван многими именами — сатана, денница, люцифер и пр., в Коране проводник первородного греха назван Ариманом, в Ведах и у Зороастра — уже не помню, как, но личностный аспект присутствует и там.

И его образ действий настолько прост, что становится даже как-то неловко за человека, утверждавшего, что гений и злодейство несовместны. Совместны, да ещё, как!

Агрессор ввёл, всего лишь, одно ранее неизвестное понятие «эго», и сразу, как по мановению волшебной палочки, каждый, кого коснулся этот вирус (информационный или этический — чёрт его знает, как его определить…) начал отделять своё «Я» от других.

Всё. Первородный грех свершился. Моё неМЫтое Я плевать хотело на всё, что не есть оно. ЭГО хочет — я исполняю.

Ну, а дальше-то уж понятно — переворот в индивидуальных сознаниях вызвал «оверкиль» всего человечества.

«Я», «МНЕ», «МОЁ» — стало основной ценностью, единственным, на что стоит обращать внимание.

Силовик верит, что его «Я» — самое сильное в мире (а если не самое, то к этому надо стремиться) и неважно, сила ли это мышц или мощь организации, к которой он примкнул. Главное — я сильный, я могу!

И ведь, не только в подворотне или пивнухе, но и на уровне государственной политики то же самое.

Ну, какое государство хоть когда-нибудь пыталось выяснить, чья позиция справедливее?

Когда дипломаты ломали головы, определяя, кто нравственней?..

Вот уж абсурд — Бекету не приснится! Выясняли только, кто сильнее. Снова «Я», снова всемогущее ЭГО.

Мозговик, в подражание «начальству», верит в то, что самый сильный он. Интеллект ведь не более, чем инструмент выживания… И вообще, вы не знаете Паниковского — он вас всех продаст, выкупит и снова продаст, но уже дороже!

И продают-таки!.. Как говорят в «цивилизованных» странах — если ты умный, то покажи свой миллион. А «Я» покажу! Я самый умный, а значит и сильный. Или, по крайней мере, к этому стремлюсь.

Религиозник, даже если он не мошенник, а честно верующий, верит не в Бога!

Православный верит в то, что он (ОН) православный, мусульманин верит в то, что он (ОН) правоверный, иудей верит в то, что он (а не кто-то другой) избранный… и т.д.

Шкурный интерес — эгоизм — стал двигателем ещё не нравственного чувства.

Про философов можно и промолчать, с ними вроде всё ясно. Ну, и про потенциальных носителей духа тоже сказать нечего — Буратино последнее время много пил…

Итак, наш мир захвачен, иерархическая пирамида перевёрнута, человечество превращено в спящее стадо.

Осталось ответить только на детский вопросик — зачем?

Главный закон Вселенной — закон сохранения энергии — подразумевает, что ничего не бывает даром, за всё надо платить (а если что-то и бывает даром, то это значит только то, что платит кто-то другой), так зачем же этим существам из другого мира или измерения понадобилось терять энергию на колонизацию Земли?

Прямого ответа здесь нет, но внимательно изучая труды Учителей и сравнивая то, что есть с тем, что должно быть, мы можем приблизительно определить основную задачу их агрессии.

Вот здесь-то и начинаются терминологические трудности. Дело в том, что земной язык (неважно — чукотский или фарси) создавался уже ущербным, душевно и духовно больным человечеством, и в нём отсутствуют (ну, не изобретены, не созданы просто) слова, обозначающие Настоящее. Но попробовать стоит.

Есть Чувство, и есть чувство. Заложив основой существования первородный грех — эгоизм, оккупанты, тем самым, перепрограммировали Чувство на чувство.

Чувство (с большой буквы) — это интуитивная связь человека со Всевышним, а через него — и со всем сущим. Это — нескончаемый творческий процесс осознания себя во всём существующем.

Малограмотные «батюшки» любят, раздувшись от гордости, повторять, что человек создан по образу и подобию божьему. Плоховато они читали Книгу — человек задуман по образу и подобию, а создан-то только по образу.

Не смог, даже Могущий всё, сотворить подобного Себе. А до реализации задумки Творца, то есть, до полного подобия Всевышнему, человеку надо развиваться самому.

То есть, подобным Богу человек должен стать.

Это и есть нескончаемый творческий процесс. Это — принятие в себя всего уже сотворённого, от амёбы до звезды, равно, как и отдача себя всему сотворённому.

И, как результат — расширение своего сознания до сотворчества. А дальше… Бесконечен творческий процесс, умение вбирая — отдавать, осознавать себя в каждом живом (а живое у нас всё) существе, и…

Но «…успокоясь, разойдёмся по домам»… Для нас это дело прочно заперто на замок эгоизма. Засекречена даже информация о нём.

Чувство же (с маленькой буквы) — это стремление двуногого без перьев подчинить себе (вернее, некоему паразиту в себе) всё, до чего оно сможет дотянуться. Некоторые Учителя называли это «страсть».

В разных религиозных традициях ему давали разные названия, подразумевая одну и ту же суть: подчинить, возобладать.

И, глядя на людей «страстных» со стороны, недоумеваешь: зачем, ведь себе же во вред?.. но всемогущее эго заставляет — хоть во вред, а подчинить, погибнуть, но возобладать.

Яркий тому пример — семейная жизнь обыкновенных спящих. Жена норовит загнать мужа «под каблук», после чего, кстати, он перестаёт быть ей интересен. Может быть, от этого так распространена фригидность.

А муж, в свою очередь,… то же и во всех других кругах (увы, замкнутых!) человеческого общения.

Некто А хочет подчинить себе некоего Б (ну, в угоду своему Я, разумеется), а у некоего Б тоже есть своё Я… И понесла-а-а-ась!..

Выбросы зверства, омуты подлости, водовороты «праведного гнева». Одни не прощённые обиды чего стоят! И никому и близко не нужна Истина — каждый жаждет своей (своего Я) правоты и ненавидит, ненавидит…

Некоторые спящие каким-то чутьём смутно ощущают невероятность происходящего, некую неправильность этой обыкновенной жизни. Но, поощущают и успокоятся, ведь, все так живут — бе-е-е.

Люди, вернее, те сущности, которые диктуют им поведенческие штампы, по сути своей, кукловоды и они весьма умело заставляют своих подшефных вживаться в написанную для тех роль — либо от страха, либо в надежде на «достойное вознаграждение».

И тут уж расцветает во всей своей прелести равнение на биомассу: так положено, так принято, так надо, так никто не делает, и, конечно, физиологическая ненависть к тем, кто делает так, как никто не делает.

Прошу обратить особое внимание — в утверждениях типа «так положено», напрочь отсутствует личностный аспект, поэтому кем положено, у кого принято, и, наконец, кому надо — остаётся за кадром.

Воистину, величайшее достижение дьявола в том, что он смог убедить человечество в своём не-существовании.

Оценивая вышесказанное и сравнивая то, что есть, с тем, что должно быть, мы можем принять, как рабочую гипотезу, что заражение человечества первородным грехом и перепрограммирование Чувства на чувство преследовало цель максимального увеличения выбросов в психосферу оккупированной планеты негативной энергии — агрессии.

Для чего она понадобилась захватчикам — мы, пожалуй, ответа не получим, но, похоже, что весь сыр-бор именно из-за неё — негативной энергии — агрессии.

Ну, вот, мы и подошли к извечному вопросу русского интеллигента — «что делать?»

Спасение от ныне существующей ситуации, как мне видится, может развиваться в двух направлениях.

Оба они довольно опасны (когда не была опасной антиправительственная деятельность!), но отличаются тем, что первое требует немалых средств и преданности делу огромного числа союзников — подвижников, а второе — только личного мужества.

Чтобы рассказать о первом пути, мне надо привести следующие цифры. По свидетельству М. Норбекова, творческим мышлением (сознанием) обладают:

В детском садике — 88-90% людей (маленьких, но Человеков)

В школе — 75-80%

К десятому классу — около 70%

Их, поступающих в институт — 10-15%

К выпуску из института — 3-5% (остальные были отчислены на первых курсах).

От себя добавлю, что среди стоящих у кормила власти их — 0%.

Итак, первый путь — это создание некоего параллельного социума, который бы никак не пересекался с социумом существующим.

Где школьные «училки» не вколачивали бы в детские головы бе-е-езумие общепринятого мнения, где в личности, отделённой от общепринятости, страсти будут не только легко распознаваемы, но и относительно безболезненно уничтожимы… и пр. и пр.

Можно собрать всё лучшее из утопий Мора и Ефремова и, соединив это на основе высокого духа, светозарно улыбаясь… Но, НО!

Мы видим, во что выродилось нечто подобное в первых христианских общинах, мы видим, как быстро погибло движение толстовцев (кстати, сам Лев Николаевич относился к своим «последователям» с изрядной долей скепсиса), мы видим, что Миклухо-Маклай, собрав свою общину для переселения на острова, скоропостижно скончался…

Мы видим полицию в святом граде Ауравиле, чиновников в горных монастырях Тибета (о равнинных и говорить нечего).

Таким образом, мы видим, что любая попытка создания некоего отдельного социума обречена на провал. Причины разные, а результат один — крах.

Что показательно — общины фашистов, наркоманов, половых и прочих извращенцев, где «в ногу» думают и по приказу мечтают — прекрасно себя чувствуют, а любую попытку отойти от стандартов этого мира превратят в пытку и сгноят на корню — не откровенным захватом, так изнутри — разложением правящего ядра, например.

Так что, похоже «эти ребята» дело свое туго знают.

Но, может получится отделиться от этого порченого мира где-нибудь на южном полюсе или в Оймяконе?

Да нет, похоже, жить и там не дадут, хотя бы потому, что боевая трансформация толпы из «стада спящего» в «орду линчующую» происходит почти мгновенно.

А всё-таки жаль, что нельзя сбежать из этого мира и хоть немного пожить в «…стране не дураков, а гениев…». Жаль.

Но, заметьте, в самой этой жалости, в самом желании приковать себя к человечности цепью избранности, живет оно, неистребимое эго.

Нет, ну, какие мы здесь все избранные и гениальные, не то, что окружающая внешняя биомасса…

Нет, определённо эти ребята своё дело знают. Но, попробуем рассмотреть второй вариант.

Второй путь заключается в том, что каждому, осознавшему себя Человеком, каждому, глаза которого открыты, поступать не по закону, а по совести.

Дуракам, как известно, закон не писан, а умным (по продолжению той же поговорки) писан, да вот — дураками.

От себя добавлю — не только дураками, но и подлецами, тупицами, осознание которых находится на самой низкой, самой примитивной стадии своего развития, а разум включается только по «неприсутственным дням».

Ну и, конечно же, к законоделанию приложили руку оккупанты — уж без них-то ни один серьёзный «положняк» не принимается.

А совесть, это, по моему глубокому убеждению (ни доказать, ни фактическим примером подтвердить это я, увы, не в силах), то, что не воспитывается цивилизацией.

Совесть — это реликтовое Чувство, оставшееся нам ещё с эдемских времён. Это — качество психики. В котором коллективное сознание (Совместное ЗНАние) — не игра фантастов, а образ жизни.

Причём, родство сознаний распространялось (до переворота, естественно) не только на членов рода, клана, племени и т.д., а на всю природу, всю планету в целом, то есть, на всё живое вообще.

Как говорили «дикие» эвенки: Амба (тигр) — это тоже люди, только рубаха у него другая. Или в чудом сохранившейся с языческих времен песне берегини мы слышим: «Ох, медведюшка, мой батюшка, ты не тронь мою коровушку»…

И, если развивать взгляд на совесть, как на совместное со всем окружающим нас знание, некое СОмирие, то получится, что каждый поступок по совести (вопреки закону или по нему — не важно, да и сколько тех законов — государственный, гражданский, племенной, военный…) — это пусть небольшой, но дисбаланс в системе захватчиков.

И этот дисбаланс, расшатывая их систему, приведёт (завтра или через миллион лет) к новому планетарному перевороту.

Если масса сознаний, на этот раз открывшихся, избавившихся от эго, или, хотя бы сильно ограничивших его власть в себе, достигнет критической точки, то наш мир снова совершит «оверкиль», на этот раз, с головы на ноги.

Ну, и последняя деталь, которая подытоживает всё вышеизложенное.

Каждый поступок по закону, по «правильности», «положенности», обязательно несёт в себе хоть скрытую, но ощутимую агрессию, в то время, как поступок по совести — агрессию вокруг гасит.

Этот момент следует оговорить особо, а то получается нелогично: то боевая трансформация толпы на чужеродность, то вдруг наоборот, погашение агрессии совестливым поступком.

Дело в том, что малейшее уклонение с Пути (в разных религиозных традициях он назван по-разному — Царским, Алмазным, Паутинкой Над пропастью и пр.) ведёт не к погашению агрессии, не к ограничению власти Эго, а наоборот, к проявлению негатива с удесятерённой силой.

Поэтому вставшим на путь Сознания надо учиться «трости надломленной не переломить, льна курящегося не загасить»… То есть, поступая по совести, агрессию вокруг не вызвать. Так дать, чтоб взяли, не бросили в грязь и не растерзали дающего.

Тяжёлая, прямо сказать, наука, более того, до сих пор не созданная (?!), но освоить её необходимо, иначе — по широкой дороге и под чутким руководством…

Вот эта-то несозданная наука, пожалуй, единственное, чему стоит «учиться, учиться, и ещё раз учиться».

И по этому-то Пути нам, осознающим происходящее, и стоит попробовать идти.

В чём и успехов нам и желательно бы защиты от тех «туго знающих своё дело ребят».

Что же до наших правителей, трудно поверить в возможность не только пробуждения в них Личности, но даже в открытие в их сознании таких несложных душевных качеств, как сострадание, милосердие, или, на худой конец, хотя бы добродушие.

Уж слишком неразвиты у силовиков — людей, поднявшихся к вершинам власти с самых низких, самых примитивных и агрессивных ступеней эволюции — их тонкие душевные структуры.

Ну вот, очередной раз перечитал написанное и убедился, что путь «адепта совести» нарисован как-то весьма примерно и расплывчато, да и формулы, по которой можно было бы отличить поступок совестливый (альтруистичный) от бессовестного (эгоистичного) тоже не вывел.

Но ведь, это — не более, чем приглашение к диалогу.

С величайшим почтением к тем, кто дочитал до конца — К. Габриелов.