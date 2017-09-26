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“Калашников” представил концепт летающего автомобиля

08:05. 26 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Концерн "Калашников" представил концепт "летающего автомобиля", следует из видео, размещенного на сайте концерна.

Устройство представляет собой прототип пассажирского коптера — транспортного средства, напоминающего летающий автомобиль.

Из опубликованного видео следует, что аппарат оснащен восьмью лопастями, расположенными по периметру машины и работающими от аккумулятора. Они способными поднимать в воздух взрослого человека. Конструкция рассчитана на одну персону.

Менять направление движения удаётся за счёт изменения угла наклона "летающего автомобиля" при помощи джойстиков управления, расположенных прямо перед сидением пассажира.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Калашников, концепт
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