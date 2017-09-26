“Калашников” представил концепт летающего автомобиля
08:05. 26 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Концерн "Калашников" представил концепт "летающего автомобиля", следует из видео, размещенного на сайте концерна.
Устройство представляет собой прототип пассажирского коптера — транспортного средства, напоминающего летающий автомобиль.
Из опубликованного видео следует, что аппарат оснащен восьмью лопастями, расположенными по периметру машины и работающими от аккумулятора. Они способными поднимать в воздух взрослого человека. Конструкция рассчитана на одну персону.
Менять направление движения удаётся за счёт изменения угла наклона "летающего автомобиля" при помощи джойстиков управления, расположенных прямо перед сидением пассажира.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com