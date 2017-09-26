Как ПРОСТО… Лечить шейный ОСТЕОХОНДРОЗ

Сегодня собственная шея убивает втрое больше людей, чем онкология

Современная статистика злокачественных новообразований в России показывает, что ежегодно в России от онкологический заболеваний умирает более 300 тысяч человек. При этом каждый год эта цифра только растет. источник

1 млн. человек в год в России погибает от инсультов и инфарктов, локомотивом которых становится гипертоническая болезнь.

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Гипертоническая болезнь часто называется «невидимой убийцей», поскольку в большинстве случаев диагноз ставится тогда, когда больной попал в реанимацию или вызвал скорую помощь по причине плохого самочувствия.

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Уважаемые подписчики Конт-журнала "Как ПРОСТО...Журнал созидательных перемен"!

Я продолжаю цикл публикаций о гипертонии (повышенном давлении), в которых суммируется человеческий опыт преодоления этого состояния.

Например, в этой статье Как ПРОСТО...Держать в норме давление мы узнали, что человек СТАРЕЕТ НОГАМИ, а не годами, поэтому для того, чтобы артериальное давление было в норме, нужно ежедневно выполнять оздоровительные полуприседания.

А в публикации Как ПРОСТО... Привести в норму ДАВЛЕНИЕ я рассказал о своём простейшем опыте избавления от гипертонии при помощи методики проф. Неумывакина И.П.

В настоящее время медицинскими исследованиями убедительно доказана взаимосвязь остеохондроза шейного отдела позвоночника и артериальной гипертонии, о чём рассказывает доктор Шишонин в этом интервью.

С уважением - В.Л.

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Суть гимнастики Шишонина для шеи при гипертонии

Личный опыт применения гимнастики доктора Шишонина для шеи буквально потряс меня, ну, не верила я, что от простых, как казалось, навскидку упражнений может серьезно улучшиться ситуация с шейным остеохондрозом. Ан, нет, ошиблась!

Но, честно, мне бы так ошибаться и ошибаться, я от комплекса упражнений Александра Шишонина в полном восторге, ко мне вернулась работоспособность, перестало повышаться артериальное давление, да, я стала просто лучше спать.

Я все оттягивала, не писала статью о шейной гимнастике Шишонина, собиралась с мыслями, но…

Вот уже три дня, как все будто сговорились:у мамы обострился шейный остеохондроз, подруга жалуется на боли в шее, племянник ходит, как деревянный и, если зовут, поворачивается всем корпусом.

К такому четкому и однозначному сигналу, как не прислушаться?

Поэтому это статья… о лебединой шее!

Которая, по совместительству, еще сильная, гибкая и выносливая.

Кстати, вы задумывались, почему такую «шею-идеал» называют именно лебединой, а не… жирафьей, к примеру?

Надеюсь, что никто спорить не будет, что жирафы в плане шеи — рекордсмены!

Кто-то может сказать, что лебеди более грациозны, чем жирафы… Возможно. А почему, они более грациозны? — продолжаю я детские вопросы.

Почему лебединая шея практичнее (ответ из анатомии)

У жирафа, как, впрочем, и у человека, 7 шейных позвонков, а у лебедя — 31! Естественно, что чем больше позвонков, тем изящнее получается изгиб, поворот и похожие движения, которым мы немного завидуем.

Но, как бы мы не старались, новых позвонков у нас не прибавится и нам придется обходиться теми, которыми нас наградила природа.

Боли в шее, последствия шейного остеохондроза

Сейчас уже совсем молодые, можно даже сказать, юные люди, сталкиваются с болями в шее. Что уж говорить про средний возраст, тем паче предпенсионный? И остеохондроз, и ущемления, и грыжи дисков... И это далеко не полный перечень проблем на нашу голову. Точнее. на наш многострадальный позвоночник, обиженный прямохождением.

Ущемления нервных окончаний при шейном остеохондрозе, которые встречаются у подавляющего большинства больных, приводят к нарушению мозговой деятельности, ухудшению зрения, онемению конечностей, головным болям, которые очень трудно купируются обычными анальгетиками, головокружениям… А там не за горами и ранний инсульт.

Упражнения при остеохондрозе шейного отдела позвоночника

Впрочем, мы еще может все изменить, если возьмемся серьезно за свою шейку. Пускай и не лебединую.

В этой статье я хочу представить комплекс упражнений при остеохондрозе шейного отдела позвоночника Александра Шишонина, который показался мне наиболее простым и в то же время эффективным.

Доктор Шишонин является научным руководителем Лечебно-Оздоровительного Центра Бубновского, консультантом Студии Персонального Тренинга «London Body School» г. Москва, и руководителем клиники кинезитерапии и реабилитации «Здоровье ХХI века» г. Ростов-на-Дону.

Мой отзыв на гимнастику для шеи доктора Шишонина

Сама гимнастика Александра Шишонина для шеи проста и доступна любому человеку.

Главной фишкой упражнений (гимнастики для шеи) Шишонина является фиксация положений. Повернули голову и зафиксировались. Вытянули шейку и зафиксировались.

И не не 1 секунду, а на 10-15. Как бы это не смешно звучало, 15 секунд для шеи это много. Ваша шея успеет основательно напрячься. А после определенного количества повторений, вы поймете, что гимнастика проста только на первый взгляд.

Правила выполнения упражнений Шишонина для шеи:



- Отслеживаем дыхание, при учащенном сердцебиении и ЧДС уменьшаем темп и количество повторений; - упражнения начинают в период ремиссии; - на первых занятиях уменьшают количество повторений при трудностях выполнения и растущего напряжения и болях в шее; - эффективность упражнений зависит от правильно выпрямленной во время гимнастики спины; - в начале курса проводят шейную гимнастику Шишонина каждый день, можно даже дважды в день (2-3 недели), потом для поддержания формы достаточно 3 раз в неделю.

Показания к лечению гимнастикой, кроме шейного остеохондроза:



- частные головные боли; - повышение артериального и внутречерепного давления; - напряжение в воротниковой зоне; - симптомы ВСД (вегето-сосудистой дистонии); - полуобморочные состояния, головокружения, приступы тошноты; - снижение памяти и концентрации внимания; - имеющейся недостаток мозгового кровообращения; - бессонница и тревожное состояние.

Противопоказания:



- острые воспалительные и инфекционные заболевания с повышением температуры тела; - обострения остеохондроза и любых хронических заболеваний, сопровождаемых сильной болью; - при кровотечениях.

Польза гимнастики доктора Шишонина



- Укрепление мышечного корсета в области шеи и грудных мышц; - улучшение кровоснабжения в проблемных зонах; - нормализуется тонус — уходит постоянное напряжение, гипертонус,»закостенение», мышечный спазм; - неспешные упражнения хорошо отражаются на нервной системе и последующем засыпании; - идет профилактика сосудистых катастроф, приступов гипертонии; - возвращение трудоспособности и двигательной активности.

Видео гимнастики для шеи Шишонина в исполнении автора.

Упражнения выполняются на счёт 10.

Просматривая видео, следует обратить внимание на то, что спина и шея должны быть абсолютно ровными, иначе эффект от гимнастики доктора Шишонина не будет максимальным. Потому лучше первые занятия проводить с инструктором или хотя бы перед зеркалом, чтобы наблюдать за своим отражением.

Упражнения при остеохондрозе для шеи комплекса доктора Шишонина просты, запомните быстро, сможете делать даже на работе во время обеденного перерыва. Хотя и у видео есть свои плюсы — делать гимнастику можно вместе с автором, не нужно будет считать. Он повернулся, и вы туда же!

После первого раза у вас гарантированно заболят мышцы, но что поделать, шея у нас с нашим офисно-сидячим образом жизни практически не разрабатывается. Но овчинка стоит выделки. На кону ваше здоровье, которое, выражаясь компьютерным языком, вам никто не проабгрейтит…

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В комплекс гимнастики по системе доктора Шишонина входит 7 основных упражнений, выполнять которые можно легко и просто в домашних условиях и даже во время рабочего перерыва (если вы работаете в офисе). Каждое упражнение нужно повторять по пять раз, при этом поворачивая голову в разные стороны.

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P.S.

Некоторое время назад заметил, что при возникающих головных болях опять появились симптомы повышенного давления (у меня это заключается в том, как будто горят щёки или уши). Задал себе вопрос: В чём дело? С чем это связано?

Ответ пришёл 15 августа в статье "Сегодня собственная шея убивает втрое больше людей, чем онкология".

Внимательно изучил всё, что касается методики, разработанной доктором Шишониным для лечения остеохондроза, и 5 дней назад раз в день вечером начал выполнять гимнастику.

Первые результаты (хотя и болезненные для шеи) впечатлили: появилась ясность мысли, количество принимаемых препаратов от головной боли (для меня это параскофен) приблизилось к нулю, возникли новые идеи для жизни, общее самочувствие улучшилось.

И хотя месяц, отведённый на занятия по методике доктора Шишонина, ещё не прошёл, тем не менее...

Р Е К О М Е Н Д У Ю

С уважением - В.Л.

"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.

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