Геоглифы на скальном грунте в Красноярском крае России

К использованию геоглифов в художественных целях прибегают и в наши дни. Красноярский край — субъект Российской Федерации в Сибирском федеральном округе; относится к Восточно-Сибирскому экономическому району. Местное население – ненцы, эвенки, долганы. Территория края почти не заселена. Очень сильны там обряды шаманизма. Шаманы пользуются заслуженным уважением, поэтому издревле участвуют во всех сферах общественной жизни.



На территории края никогда не было древних государств с достаточно развитой промышленностью или технологичными ремеслами. Иногда на скалах встречаются древние рисунки. Но достаточно больших изображений найдено не было. Тем более там никогда не находили геоглифов как в пустыне Наска. Огромных, с замысловатыми рисунками, заметных с воздуха, или из космоса.



А так ли это на самом деле? Все ли мы знаем про Красноярский край? Оказывается мы про него незнаем почти ничего.

По координатам 62.043184, 101.556438 находятся самые большие в России, да, наверное, и самые большие в мире геоглифы. Огромные рисунки сделанные в скальном грунте. Протяженность рисунков добрая сотня с лишним километров.



Каждый рисунок шириной почти в два (!) километра. Рисунки, правда, все однотипные. Видимо это схематическое изображение звёзд неизвестной нам галактике. И таких звезд там несколько десятков. Кроме того все звёзды идут в четком порядке. Они разграничены равными секторами, немного похожими на дороги. Скорее всего это широта, долгота и проекции по меридианам. А сектора состоят из звёздных систем. Значит геоглифы привязаны к определенному месту. Знать бы ещё где это находится…

То есть, я повторюсь, в незаселенной зоне Красноярского края, среди скального грунта, выложена (или выбита в камне) гигантская звездная карта. Её можно увидеть только с воздуха, но полностью рассмотреть можно только с околоземной орбиты из космоса. Видимо карте этой много сотен, возможно и тысяч, лет. Некоторые элементы уже почти разрушены и, почти, невидны на спутниковом снимке. Никаких упоминаний об этом феномене я не нашел. А значит мало кто знает, что срывает от нас земля Красноярского края.

Я даже не берусь предположить, какая могущественная цивилизация построила эти знаки. И, главное, непонятно: для чего все это было нужно?



Так, что рисунки пустыни Наска теперь "отдыхают" в стороне. У нас в России есть то, что им создаст достойную конкуренцию. Кстати.



Полностью "обхватить" взглядом все рисунки невозможно. Слишком большая площадь. Рисунки все очень ровные, как будто их начертили лазерным лучом. Геометрически правильные. Линии "звездной карты" тоже идеально прямые. Думаю, что этот артефакт имеет все право быть одним и чудес света. Его неземная природа очевидна.



С земли заметить рисунки было невозможно. Также не видно их с самолета. Детальная картина была получена через спутниковые фотографии.



Я же нашел эти артефакты случайно и спонтанно. Но думаю, что это моя самая загадочная и масштабная находка. Знают ли об этих рисунках другие люди, мне неизвестно. Публикаций на эту тему мне не попалось. Так что, возможно, это можно назвать настоящим открытием.



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