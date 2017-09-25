Вся Евразия — это Русь!

Русская письменность существует несколько десятков тысяч лет. На всей территории от Великобритании до Аляски в каменном веке жили русские. У русских из официальной истории просто отрезали 9 веков. Вся Евразия была занята не просто славянами, а русскими.

Чудинов Валерий Алексеевич,

родился в 1942 г., профессор кафедры культурологии и менеджмента в Государственном университете управления, доктор философских наук, кандидат физ.-мат. наук. В 1967 г. окончил физич. ф-т МГУ, владеет немецким и английским языками. Имеет более 120 публикаций. Научные интересы — славянская мифология и палеография. С 2002 г. — председатель комиссии по истории культуры Древней Руси Совета по истории культуры при Президиуме РАН.

С 2006 года – действительный член Академии фундаментальных наук, директор Института древнеславянской и древнеевразийской цивилизации АФН и РАЕН.

Последние печатные монографии:

Священные камни и языческие храмы древних славян. 2004, Руница и тайны археологии Руси. 2003, Загадки славянской письменности. 2002;

Основные достижения

Дешифровал славянское докирилловское слоговое письмо - руницу (ударение на первом слоге) и прочитал к настоящему времени более 2 000 надписей. Доказал наличие трех собственных видов письменности у славянских народов - кириллицы, глаголицы и руницы. Наличие трех собственных видов письменности у славянских народов - явление беспрецедентное в истории культуры и показывает наличие у древних славян высочайшей духовной культуры.

Обнаружил: славянской руницей сделаны тайные надписи на многих рисунках немецких книг, поскольку славянский язык, как выясняется, был древним сакральным языком Европы.

Доказал, что Кирилл создал христианское письмо («кириллицу») путем комбинаций существующей многие тысячелетия азбуки славян и греческого алфавита.

Найдены тайные сакральные надписи славянской руницей как на греческих средневековых (V—X вв.) иконах, так и на древнегреческих (VI—II вв. до н.э.) вазах.

Найдены также надписи более древних эпох вплоть до палеолита. Их чтение проливает свет на историю развития славянской мифологии и культуры на протяжении последних 30 000 лет.

Изучая многочисленные культовые объекты, автор обнаружил данные о присутствии славянской культуры в пространстве (от берегов Португалии до зауральского Аркаима и во времени (от неолита до первой половины 17 века), что привело к сенсационному выводу: евразийская культура — это культура славян, а Евразия — это Русь. А, следовательно, и обе Америки - это Русь, так как американские переселенцы - это в основном европейцы.

Опираясь на исследования, которые профессор Чудинов описал в книге «Священные камни и языческие храмы древних славян», сам собой напрашивается вывод, что русский язык — один из древнейших языков на Земле и один из столпов всех языков. Результаты этих исследований можно безо всякого преувеличения назвать сенсационными и способными в корне изменить современные представления об истории евроазиатских стран и влиянии древней культуры славян на всю европейскую и на всю мировую цивилизацию. (Сейчас значение русских искусственно занижено повальной семитской иудохристианизацией, но, понятно, что народ еврейский, которому менее 4 000 лет от роду, не в состоянии тягаться с русским - прародителем всей мировой цивилизации.)

Русская письменность существует несколько десятков тысяч лет

Интервью с профессором Валерием Алексеевичем Чудиновым .

- Ваши открытия очень серьезны, они абсолютно выбиваются из того понимания истории, к которому мы привыкли…

- Это только часть большого плана. А творческий план у меня - доказать, что славянская письменность и, прежде всего, русская письменность существуют, по крайней мере, несколько десятков тысяч лет. Сейчас я пишу другую книгу, она условно будет называться «Русские надписи каменного века». Если в этой книге меня интересовали сами камни и храмы, то там я исследую надписи на животных. Вы знаете, что в пещерах Франции очень много изображений разных животных? И, когда их начинаешь умело обрабатывать, потому что иначе надписи не видны, то оказывается, что на мамонте написано — «мамонт», а на лошади написано «дил»! Отсюда появилось русское слово «коркодил». Потому что схема словообразования одинаковая — «корковый дил» — конь из корки, а корка — чешуя. Поэтому у нас не искаженное английское или латинское слово, а, наоборот, латинское слово — это искаженное русское: было «коркодил», а стало «крокодил».

[Смотри – примеры образования иностранных слов из русских]

- Почему раньше, до Вас никто не получал подобных результатов, ведь наверняка исследования проводились?

- Действительно, за выполнение задачи брались многие исследователи, но они просто тонули в ворохе фактов. Меня от них отличает то, что я исхожу из существования докирилловской письменности как данности, причем, не одной системы письма славян, а многих, из которых одна, а именно слоговая руница, мне не только известна фактом своего существования, но, после ее дешифровки, дала мне возможность читать и понимать множество текстов. Сегодня я их прочитал более полутора тысяч и каждый месяц читаю по десятку новых. И теперь стала выявляться логика исторического развития славянского письма.

Сейчас совершенно очевидно, что наши предки в течение многих тысячелетий обладали традициями письма, весьма продуманного и по-своему совершенного — и это в то время, когда большинство европейских народов писать и читать не умели.

- Невероятно. Как к Вашим открытиям относятся ваши коллеги ученые?

- Первая реакция людей, которым становятся известны результаты моих исследований — не может быть! И их удивление можно понять. Ученым же признать это просто не выгодно — это ломает множество стереотипов и устоявшихся взглядов и не слишком их радует, т.к. они до сих пор говорят, что самобытного письма у славян до кириллицы не было. Потому и сама проблема докирилловского письма оказывается чуть ли не научной ересью, а защитник подобных взглядов представляется ученым дерзким самозванцем. К сожалению, в России своих дешифровщиков не нашлось. Тон в истории задавали немцы, приверженцы норманнской теории, по которой Русь заимствовала у скандинавов не только князей и государственность, но и письменность. Вообще, эта проблема, на мой взгляд, имеет даже серьезный политический оттенок, т.к. заставляет пересмотреть место древних славян во всей истории.

На всей территории от Великобритании до Аляски в каменном веке жили русские

- Опираясь на Ваши исследования, можно сделать вывод, что славянский язык, а значит, и русский язык — один из древнейших языков на Земле?

- Пока получается так, но дело в том, что я не затрагивал, скажем, южные регионы Азии: может быть, китайский — такой же древний. Но если взять всю Евразию, начиная от Великобритании и кончая даже Аляской, то весь этот север, действительно, в каменном веке был весь русским. Складывается такое впечатление, что русский язык был тем самым единым языком, о котором в Библии писали, что был один язык до построения Вавилонской башни. И на самом деле, видимо, так оно и есть.

Как говорил один мой коллега, «мы живем в оккупированной стране», и этим очень многое объясняется. Потому что, если всерьез этим заняться, придется пересмотреть всю историю. Например, германцы пришли на славянские территории в 1 веке нашей эры и стали теснить славян. В Германии осталось очень много славянских названий, один Росток чего стоит. И еще славянские названия - Бранденбург - Бранный Бор, то есть оборонный лес.

У русских из официальной истории просто отрезали 9 веков

- А как доказывается, что это именно так, а не наоборот? Что раньше был не «бург» у них, а у нас, в России, «бор»?

- Во-первых, можно посмотреть в предание — германцы как народность Европы появляются в 1 веке нашей эры. Они приходят откуда-то из Азии. Второе: можно провести археологические раскопки. Почти анекдот был: Гитлер, когда начал проигрывать войну, решил воодушевить своих воинов, раскопать что-нибудь в округе Берлина, чтобы сказать - вот наши святыни, тут до нас жили немецкие крестьяне. Раскопали - везде кругом славянские поселения.

Ну, так вот, германцы пришли в 1 веке, они жили несколько веков тихо, пока не окрепли, и в 9-10 веках они начали вытеснять славян «огнем и мечом». Скажем, был город Липск, они его переименовали в Лейпциг, Дрезден тоже изначально был не Дрезденом, а что-то типа Дроздова. Все эти города были славянские, и германцы оттуда всех славян выгнали. Вторая фаза, когда началась постепенная германизация оставшихся славян, германцы их начали вышучивать. Скажем, в эпоху Возрождения они писали книги типа «Корабль дураков»: когда вы начинаете читать, то видите — везде написано «славянин, славянин». Все дураки — славяне. Это и было началом их морального вытеснения. И, наконец, взять 19 век, когда появляется немецкая историческая школа. И в этой немецкой исторической школе есть два положения. Первое положение: кто первым пришел в Европу, тому Европа и принадлежит. И второе положение: первыми пришли в Европу германцы. Все остальное отсюда вытекает. Дальше — Петр Первый всего года не дожил до открытия Академии Наук. По сути дела, комплектацию Академии Наук взяла на себя Екатерина Вторая. Русскую историческую науку возглавили три человека — Миллер, Байер, Шлецер. Что они могли сказать о русской науке? Они так и сказали — у России государственности в средневековье никакой не было, они ее заимствовали у немцев. Когда начинаем смотреть — в 9, 10 веках у нас уже была государственность, у немцев ее еще не было. Мы ее не могли у них заимствовать по одной простой причине — ее там просто не было.

И письменность мы, оказывается, у немцев взяли. Как мы могли взять у них письменность, если, когда они пришли, письменности никакой у них не было?! Есть так называемые германские руны, но они их взяли от славянских вендов, а венды взяли от венедов. И опять, то, что оказалось у немцев — продукт славянского творчества. Но немцы все время все говорят наоборот. И они отодвинули историю. До этого, в 16 веке, не только мы, но и поляки Строяковский, Бельский четко пишут, что русские помогали не только Александру Македонскому, но еще и его отцу Филиппу. Екатерина Великая тоже на них ссылается, и они пишут, что русские грамоту задолго до Рюрика имели. Им за помощь Александру Македонскому грамота золотая была дана, но она попала в Константинополь, потом Константинополь заняли турки, а турки этими документами топили бани, и грамота была утрачена. И действительно, так было, повезло одному болгарскому послу, который наудачу купил один воз бумаг, потом оказалось, что это бумаги древнего Болгарского царства, и они обрели себе несколько веков писаной истории. Поэтому получается, даже официально, что история русских — это 4-й век до нашей эры (Александр Македонский). Но если вы берете сейчас любой учебник славянской истории, вам говорят: «Извините, самое раннее — это 5 век нашей эры». У нас 9 веков просто отрезали.

Вся Евразия была занята не просто славянами, а русскими

- Теперь возьмите современную украинскую историографию: она пишет, что Киевское государство было украинским, все князья были чисто украинскими. Так ведь Украины-то и не было. Украина появляется лишь в 16 веке. Это была польская окраина. Когда великое княжество Литовское объединилось с Польшей, появилась Речь Посполитая, вот тогда эти земли вошли как окраина. Вообще, Украина — это искусственное образование. Если следовать украинской историографии, то Россия появилась даже не с 5 века, а с 14-го. И нам сейчас всего 6 веков. У меня такое впечатление — это одна историческая модель - приходит какой-то народ на славянскую землю, берет эту землю, вытесняет оттуда славян огнем и мечом, оставшихся переводит в свою культуру, эти люди начинают говорить на этом языке. И через некоторое время появляется кабинетная историография.

- Так, может, русские, славяне такие слабые, раз кто-то приходит и их вытесняет?

- Они не слабые, они добрые.

- А украинцев славянами можно считать?

- Сложный вопрос. Если судить по палеолитическим надписям - там было славянское полногласие. Я занимаюсь этрусками, и выяснилось, что этрусский язык — это разновидность белорусского языка. Более того, на одном из зеркалец написано, что они пришли от кривичей, а столица кривичей — город Смоленск. А другая часть — это полочане из Полоцка. Вот кто образовал этрусков. Они пишут два слова по-этрусски, по-белорусски, а остальное пишут по-русски! И абсолютно четко понятно, что полногласие существовало и в античности, и в палеолите, оно присуще и украинскому языку. Но в украинском языке «о» переходит в «и». По-русски «он», по-украински «вин», по-русски «только», по-украински «тильки». Это гораздо более позднее явление. Получается, столбовая линия — русский язык, а украинский — побег. А мы сохранили тот самый древний основной язык. Единственное — у нас появилось русское «аканье», а в палеолите мы «окали». И появился звук «э», который характерен для русского языка, а раньше его произносили, как «е».

- Вы говорите, что латынь вышла из русского языка?

- Поскольку вся Евразия была занята не просто славянами, а русскими, совершенно понятно, что любой народ, который приходил, вовлекался в эту культуру и, прежде всего, в этот язык. Ярослав Кеслер пишет, что все романские языки — это просто искаженный славянский язык. Вы чуть-чуть поскребите любые европейские слова и получите русские. В своих книгах я привожу такие примеры, хотя их существуют тысячи и тысячи.

- Какими источниками Вы пользуетесь? Как вообще происходит процесс дешифровки и чтения древних текстов?

- В последней своей монографии «Священные камни и языческие храмы древних славян» я привожу более 200 иллюстраций таких объектов — от камней до храмов. На этих камнях и каменных сооружениях можно видеть эти надписи, это может перепроверить любой желающий при определенном старании. В книге я привожу изображения камней и сооружений на территории современной России, Украины, Германии, Великобритании, Польше, Литвы, Греции, Италии. Я пойму удивление и некоторое недоверие к моим словам, но предлагаю ознакомиться с материалом хотя бы одной этой книги. Уверен, читатель будет моими доказательствами и полученными результатами исследований полностью удовлетворен и откроет для себя потрясающий мир древних славян.

Русские храмы древнее пирамид!

Недавно на территории Германии найдены древние городища со 150 доисторическими храмами.

Всё познаётся в сравнении. Официальная наука регистрирует девятитысячелетний возраст городища Катал Хаюйюк на территории современной Турции. Пирамиде Хеопса в Египте около 4.600 лет. Так вот, обнаруженные на территории современной Германии городища из дерева и глины с храмовыми постройками на две с половиной тысячи лет старше египетских пирамид.

По инерции некоторые люди в науке, а за ними и популяризаторы в СМИ придерживаются того мнения, что начало истории человечества совпадает с зарождением христианства. Это абсолютно не так! Мировая культура не только гораздо старше христианства, но она и гораздо богаче, гораздо интереснее его догм. Мощными молотками этих догм многие годы били по рукам, ногам и языкам даже, казалось бы, свободных от религиозных пут советских учёных. Одним из немногих, кто вырвался из очерченного круга, был академик Борис Рыбаков. Кстати, именно он высоко оценил открытие городища Аркаим на Урале. Эта территория была в числе мировых культур с высокоразвитым металлургическим производством за две тысячи лет до греческой Трои. А ведь даже эллинская культура намного старше христианской! Что касается русской культуры, то она гораздо старше эллинской.

Сегодня многие в мире уже не замалчивают Русскую цивилизацию. Ведь именами её богов и их сыновей названы практически все страны и многие народы мира, эта цивилизация была всегда. Прислушайтесь – английский Уэльс назван в честь русского бога Велеса, покровителя мудрости и скотоводства. От русского слова «скот» происходит название Шотландии (Scotland). Хорватия – от Хорива, Чехия – от Щека. От Словена произошли словенцы, вятичи и восточные немцы.

[Родословная русских богов]

От Кисека и Живы, русских богов, пошли гессенцы, западные немцы. Следовательно, найденные в Германии храмы – корни великой Русской цивилизации.

Источник: http://dazzle.ru