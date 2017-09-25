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Впервые робот провёл операцию по имплантированию зубов человеку (ВИДЕО)

02:30. 25 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Впервые робот провёл операцию по имплантированию зубов человеку (ВИДЕО) | Русская весна

В Китае робот-стоматолог успешно провёл операцию по имплантированию пациенту двух напечатанных на 3D-принтере зубов.

Как сообщает газета South China Morning Post, процедура длилась около часа. Искусственные зубы, созданные с помощью технологии 3D-печати, были имплантированы с погрешностью 0,2−0,3 мм — это норма для хирургических операций подобного рода.

До начала операции медицинский персонал настраивал робота, в том числе программируя движения устройства, определяя угол и глубину, необходимые для правильной имплантации зубов. Таким образом, хотя робот и выполнял операцию самостоятельно, для корректного функционирования ему всё же необходимы люди.

Технология была разработана в Китае в ответ на нехватку квалифицированных стоматологов и частые ошибки, связанные с человеческим фактором, отмечает South China Morning Post.

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Источник: rusvesna.su

Метки: русская весна — the future
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