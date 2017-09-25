Три образа монархии. Леонид Ляшенко

Концептуал СМИ Откуда у крестьянина вера в доброго царя?

Почему монархизм – это многоликое явление? Что собой представлял монархизм русских либералов? Чего монархисты требовали от власти? Когда они вставали на сторону государства? Нужна ли крестьянам монархия? Почему крестьяне – это наивные анархисты? Что получилось, когда крестьянам предоставили свободу действий? Почему идеальное государственное устройство для крестьянина – это Китеж и Беловодье? Почему для крестьянина монарх неприкасаем, а чиновники – враги? Кандидат исторических наук, профессор МПГУ Леонид Ляшенко рассуждает, возможна ли идеальная монархия и зачем нам изучать историю монархизма.

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Империя в эпоху перемен. Россия XIX века в событиях и лицах, Ляшенко Леонид Михайлович

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