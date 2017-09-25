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Сводки от ополчения Новороссии 25 сентября 2017

11:41. 25 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Бои на Авдеевской промзоне не стихают

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Украина не прекращает обстрелы мирных жителей Донбасса

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«Атошники» спели «щеневмерлу» и отправились на встречу к Бандере (ВИДЕО)

«Атошники» спели «щеневмерлу» и отправились на встречу к Бандере (ВИДЕО) | Русская весна

На представленном видео двое «атошников» увлеченно исполняют гимн Украины, после чего пытаются забросить мину в миномёт, в котором, по видимости, одна уже была.

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