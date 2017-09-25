Сводки от ополчения Новороссии 25 сентября 2017
11:41. 25 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 12:17 Бои на Авдеевской промзоне не стихают.
- 10:58 Украина не прекращает обстрелы мирных жителей Донбасса.
- Вчера 23:10 «Атошники» спели «щеневмерлу» и отправились на встречу к Бандере (ВИДЕО).
Бои на Авдеевской промзоне не стихают
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Украина не прекращает обстрелы мирных жителей Донбасса
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Атошники» спели «щеневмерлу» и отправились на встречу к Бандере (ВИДЕО)
На представленном видео двое «атошников» увлеченно исполняют гимн Украины, после чего пытаются забросить мину в миномёт, в котором, по видимости, одна уже была.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su