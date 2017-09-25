Сводки от ополчения Новороссии 25 сентября 2017

На представленном видео двое «атошников» увлеченно исполняют гимн Украины, после чего пытаются забросить мину в миномёт, в котором, по видимости, одна уже была.

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