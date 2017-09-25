Самое грозное многоствольное оружие России и США (ФОТО)

Скорострельное оружие с вращающимся блоком стволов — обязательный элемент фантастических боевиков и компьютерных игр. В кино часто фигурируют накачанные рэмбо с шестиствольным пулеметом, поливающие злодеев потоком свинца. Благодаря Голливуду за этими «газонокосилками» прочно закрепилась слава супероружия.

Вместе с тем пушки и пулеметы, работающие по схеме американского изобретателя Ричарда Гатлинга, уже давно стоят на вооружении ряда стран. Разрушительная мощь многоствольников действительно поражает воображение. РИА Новости публикует подборку самого грозного оружия с вращающимся блоком стволов.



Артиллерийская стрельба установки АК-630 © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

Самый известный

Американский скорострельный пулемет M134 Minigun, пожалуй, самый известный обывателю «гатлинг» из существующих. Боевики про бравых морпехов США или кадры военной хроники с Ближнего Востока редко обходятся без этой шестиствольной махины калибра 7,62 миллиметра. Американские оружейники с 1960-х годов умудрились внедрить его везде, где только можно. M134 устанавливаются в люках армейских «Хаммеров», на караульных вышках, патрульных катерах, вертолетах, бронетранспортерах, фортификационных сооружениях. Все-таки шесть тысяч выстрелов в минуту — серьезный аргумент в любой критической ситуации.



Многоствольный пулемет M134 Minigun © Фото: Lance Cpl. Randall A. Clinton

Вопреки стереотипам, в оружии схемы Гатлинга стреляют не все стволы одновременно. В М134 патрон досылается в нижний, остывший ствол, выстрел производится сверху, выброс гильзы — справа. Таким образом, стволы стреляют по очереди, успевают перезарядиться и остыть, пока «работают» оставшиеся пять. Подобная схема нивелирует главное препятствие на пути сверхвысокой скорострельности — перегрев оружия. Подобным образом работает большинство других пулеметов с вращающимся блоком стволов.

«Старшим братом» M134 является 20-миллиметровая шестиствольная авиационная пушка M61 Vulcan. Почти 60 лет ее ставят на американские боевые самолеты, ударные вертолеты и сухопутное шасси. Эта система способна достаточно эффективно бить и по воздушным, и по наземным целям. Но, как и M134, на сегодняшний день она считается морально устаревающей.

Самая скорострельная

Российские установки АК-630 М-2 «Дуэт» являются современной модификацией советских шестиствольных корабельных комплексов АК-630. От предшественника новая система отличается в первую очередь наличием двух орудий и сложной электронной «начинкой», позволяющей во многом автоматизировать процесс наведения и сопровождения целей. Один «Дуэт» способен обрушить на противника рекордные десять тысяч 30-миллиметровых снарядов в минуту. Этого с запасом хватит, чтобы уничтожить любую воздушную цель на удалении до четырех километров и на высотах до пяти километров — будь то сверхзвуковой самолет, беспилотник или крылатая ракета. А на ближних дистанциях флотские «шестиствольники» способны сильно повредить или даже разрушить небольшой боевой корабль. Комплексы семейства АК-630 являются последней и самой прочной линией обороны военно-морской эскадры.



Автоматическая корабельная артиллерийская установка АК-630 на гвардейском ракетном крейсере «Москва», который прибыл к побережью Латакии для противовоздушной обороны района © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

На сегодняшний день АК-630 М-2 установлены в корме пяти малых ракетных кораблей проекта «Буян-М», а также на большом десантном корабле «Иван Грен», который должен вступить в боевой состав Северного флота в ноябре этого года. Кроме того, Минобороны планирует перевооружить на «Дуэты» ряд других кораблей, несущих более старые АК-630.

Самая бронебойная

Вершиной развития оружия с вращающимся блоком стволов, пожалуй, можно назвать американскую авиационную пушку GAU-8 Avenger — основное вооружение штурмовиков A-10 Thunderbolt II. Масса всей пушечной установки с системой подачи патронов и полным барабаном 30-миллиметровых снарядов почти две тонны, а заправленный и подготовленный к взлету A-10 весит десять тонн. Самолет фактически построен вокруг этого трехметрового семиствольного чудовища. Собственно, именно пушка является единственной причиной, почему штурмовики Thunderbolt II остаются в строю ВВС США — по своим летно-техническим характеристикам и бортовому оборудованию они значительно уступают машинам того же класса других стран.



Семиствольная автоматическая пушка GAU-8 Avenger на самолете A-10 Thunderbolt II CC BY 3.0 / Mrkoww or Matthew Zalewski

GAU-8 в минуту выпускает по цели до 4200 бронебойно-подкалиберных снарядов с сердечником из обедненного урана. Из-за колоссальной отдачи и опасности попадания пороховых газов в воздухозаборники пилоты обычно дают короткие очереди по две-три секунды. Этого хватает, чтобы целиком накрыть колонну из десятка тяжелых боевых машин. А-10 задумывался как противотанковый самолет, специфика его боевого применения предусматривает атаку цели по верхней полусфере, меньше всего защищенной броней. В Афганистане и Ираке вооруженные GAU-8 штурмовики демонстрировали хорошие результаты. Однако в войне с противником, обладающим развитой ПВО, шансы этих дозвуковых самолетов на выживание стремительно уменьшаются.



Американский штурмовик A-10 Thunderbolt II (A-10 «Тандерболт» II) © Flickr / Samuel King Jr

Самый кучный

Четырехствольный авиационный пулемет ЯкБ калибра 12,7 миллиметра был создан в конце 70-х годов специально для новейших на тот момент ударных вертолетов Ми-24. Боевое крещение крупнокалиберные советские «гатлинги» прошли в Афганистане. Пилоты армейской авиации сразу полюбили новые пулеметы за исключительно высокую плотность огня и прозвали ЯкБ-12,7 «металлорезкой». Свою кличку это оружие оправдывало неоднократно: в августе 1982 года под Кандагаром один вертолет «разрезал» пополам очередью из пулемета шедший во главе каравана душманов автобус. Афганским боевикам еще повезло, что Ми-24 бил поперек колонны, а не вдоль — при максимальном темпе стрельбы 5500 выстрелов в минуту он мог изрешетить весь караван за один заход.



Пулемет ЯкБ-12,7 на Ми-24 в Национальном историческом музее Болгарии CC BY-SA 4.0 / Benjamín Núñez González /

Именно этому пулемету принадлежит уникальный и до сих пор никем не побитый рекорд. Двадцать седьмого октября 1982 года во время воздушного боя иракский Ми-24 смог сбить из ЯкБ-12,7 иранский истребитель F-4 Phantom II. Это единственный в истории мировой авиации задокументированный случай, когда вертолет смог уничтожить сверхзвуковой реактивный самолет с помощью бортового пулемета. Во многом этого удалось добиться благодаря отличной кучности оружия. Впрочем, с надежностью у ЯкБ-12,7 были некоторые проблемы. Опыт Афганистана показал, что пулемет довольно капризный и подвержен загрязнению. Этот недостаток удалось устранить в модификации ЯБКЮ-12,7, принятой на вооружение в 1988 году.

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Андрей Коц