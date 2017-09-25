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С 2015 года в Европу прибыло 2 000 000 беженцев

19:50. 25 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Согласно статистическим данным за 2015-2016 год, в Европу прибыло более двух миллионов беженцев, из которых официально были приняты в ЕС лишь 880 000. Остальные находятся либо в режиме ожидания, либо нелегально.

Около 1.1 млн беженцев остается в подвешенном состоянии в Европе.
Большинстово (52%) заявлений об убежище, полученных странами ЕС, Норвегией и Швейцарией в 2015 и 2016 годах, до сих пор ждут решения властей.
Источник: https://www.statista.com/chart/11215/europe_-refugees-in-limbo/
Waiting=ожидают, Approved= приняты, Returned to home country=возвращены в страну проживания, Unknown = неизветсно
Большинство принятых (880 000) – из Сириии (520 000).

http://www.zerohedge.com/news/2017-09-24/over-11-million-refugees-remain-limbo-across-europe – цинк

PS. Как не трудно заметить, в значительной степени проблема беженцев для Европы была порождена агрессией против Сирии, которая толкнула миллионы сирийцев покинуть свою страну, при этом большинство из них стремились выехать именно в Европу, где проблемы с беженцами начали обретать нынешнюю остроту как раз после начала "Арабской весны", в поддержке которой ЕС принимал самое непосрдественное участие.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: беженцы, Демография, евросоюз, сирия
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