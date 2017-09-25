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После выкуривания пачки сигарет…

08:20. 25 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Энтузиаст снял и выложил на своем YouTube-канале видео, красноречиво демонстрирующее катастрофическое, по его мнению, влияние, которое табачный дым и содержащиеся в нем химикаты и канцерогены оказывают на твои беззащитные легкие. Роль легких в ролике сыграли ватные шарики. Ими экспериментатор набил стеклянную банку, плотно закрыл ее и принялся вставлять в специально проделанное отверстие и прикуривать одну за другой сигареты, заставив бедную емкость высмолить целую пачку (куда, интересно, смотрит общество по защите прав тары?!). Столько, если верить статистике, выкуривает за день среднестатистический куряка. В конце ролика поборник чистоты легких во всех душераздирающих подробностях демонстрирует результаты опыта.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: здоровье, курение, табак
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