Опыты на детях. Оптическая топография позвоночника (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Опыты на детях. Оптическая топография позвоночника. Совместное исследование – как школа влияет на здоровье детей.

Ссылки:

Сборник “Здоровье позвоночника”: https://www.youtube.com/playlist?list…

Сборник “Разминка для позвоночника”: https://www.youtube.com/playlist?list…

Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…



Источник: www.youtube.com