Опыты на детях. Оптическая топография позвоночника (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
17:45. 25 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Артём Войтенков: Опыты на детях. Оптическая топография позвоночника. Совместное исследование – как школа влияет на здоровье детей.
Ссылки:
Сборник “Здоровье позвоночника”: https://www.youtube.com/playlist?list…
Сборник “Разминка для позвоночника”: https://www.youtube.com/playlist?list…
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Источник: www.youtube.com