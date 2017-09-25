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Опыты на детях. Оптическая топография позвоночника (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

17:45. 25 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Артём Войтенков: Опыты на детях. Оптическая топография позвоночника. Совместное исследование – как школа влияет на здоровье детей.
Ссылки:
Сборник “Здоровье позвоночника”: https://www.youtube.com/playlist?list…
Сборник “Разминка для позвоночника”: https://www.youtube.com/playlist?list…
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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