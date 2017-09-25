Константин Никифоров. Наследие британской оккупации в Мьянме

В ООН на прошедшей неделе подняли тему с ситуацией с рохинджа в Мьянме

https://www.golos-ameriki.ru/a/un-rights-chief-rohingya/4023557.html

“Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн заявил в понедельник, что насилие и несправедливость в отношении этнического меньшинства рохинджа в Мьянме, куда не допустили экспертов ООН, «представляются классическим примером этнической чистки».



…Зейд, являющийся принцем Иордании, осудил «очередную жестокую операцию в штате Ракхайн – на сей раз, по-видимому, в гораздо более крупном масштабе». По оценкам ООН, за последние три недели 270 000 человек бежали из Мьянмы в Бангладеш. Зейд продемонстрировал снимки со спутников и зачитал сообщения о том, что «силы безопасности и местные дружины сжигают деревни рохинджа» и совершают внесудебные расправы.



«Правительство Мьянмы должно прекратить притворяться, что рохинджа сами жгут свои дома и разрушают свои деревни», – добавил он, назвав это «полным отрицанием реальности», которое вредит международному имиджу Мьянмы, до недавнего времени демонстрировавшей «выдающуюся добросовестность» (имеется в виду допуск гражданских лиц в политику).



«Поскольку Мьянма отказалась допустить на свою территорию экспертов по правам человека, текущую ситуацию пока невозможно полностью оценить, однако она представляется классическим случаем этнической чистки», – сказал он.” ( конец цитаты).

Аун Сан Су Чжи на этом фоне ничего не оставалось, как осудить нарушение прав человека в западном штате Ракхайн. Там, кстати, 400 с лишним тысяч мусульман-рохинджа бежали в соседнюю Бангладеш в последние недели.

https://www.golos-ameriki.ru/a/rohingya-myanmar-suu-kia-speach/4035701.html



“Аун Сан Су Чжи ( выступая с давно ожидавшимся обращении к стране из столицы Бирмы (Мьянмы)), лауреат Нобелевской премии мира, отказалась оценить степень вины сил безопасности Мьянмы, которых обвиняют в проведении «этнических чисток» по отношению к народу рохинджа.



Аун Сан Су Чжи подверглась жесткой международной критике за то, что она не заняла более решительную позицию в сложившейся ситуации. Она отменила свое выступление на Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе – в том числе для того, чтобы разрешить продолжающийся кризис на родине.



Она заверила ряд присутствовавших на ее выступлении иностранных дипломатов в том, что ее страна не боится международного внимания и выразила уверенность в том, что любые нарушения прав человека или «действия, которые наносят ущерб стабильности и гармонии», будут рассматриваться «в соответствии со строгими нормами справедливости».

Вместе с тем Аун Сан Су Чжи подчеркнула, что все «утверждения должны быть основаны на конкретных доказательствах, прежде чем мы начнем действовать».

«Правительство Мьянмы не намерено поровну распределять вину или отменять ответственность», – отметила она” ( конец цитаты).

Надо признать, что поведение символа борьбы за демократию разочаровало и даже несколько озадачило Запад. В той же статье независимый эксперт Ричард Хорси в интервью «Голосу Америки» сказал, что Аун Сан Су Чжи вынуждена балансировать между высказываемыми за рубежом опасениями по поводу тяжелого положения рохинджа и националистическими настроениями среди большинства буддистов страны… «Я думаю, что содержание ее выступления четко показало, насколько хорошо она понимает, что она ходит по тонкой проволоке, разделяющей диаметрально противоположные взгляды большинства людей в Мьянме и большей части международного сообщества», – заявил он.

Возник вопрос, ВВС вынесло его в заголовок своей статьи: “Почему лучшая ученица Запада провалила экзамен в Мьянме?”

Как известно, в ноябре 2015 года Аун Сан Су Чжи привела оппозиционную “Национальную лигу за демократию” к победе на первых в истории страны свободных выборах в парламент. Еще до оглашения результатов выборов Аун Сан Су Чжи заявила, что будет “над президентом”, если ее партия завоюет конституционное большинство – по конституции страны она не может ее возглавить, поскольку имеет родственников-иностранцев.

http://www.bbc.com/russian/features-41259982

“Но после ее победы идеалисты на Западе все равно вздохнули с облегчением: борьба увенчалась успехом, еще одна страна мира встала на путь демократического развития по западной модели.

По прошествии менее двух лет оказалось, что с демократией в Мьянме еще не очень хорошо, а в разгоревшемся конфликте с мусульманами-рохинджа Аун Сан Су Чжи фактически выступила в пользу силового его решения. Появилась петиция с призывом лишить ее Нобелевской премии мира.



…Есть и еще одно обстоятельство, с которым приходится сталкиваться, в общем-то, всем государствам планеты. С одной стороны, есть идеалисты, правозащитники или теоретики политических процессов, которые очень хорошо знают, как привести страну к процветанию. С другой – собственно, те, кто принимает реальные решения и несет за них ответственность. Переход их лагеря теоретиков в лагерь практиков обычно сопровождается неприятными метаморфозами, поскольку на практике, в отличие от теории, государственным мужам не приходится выбирать между плохим и хорошим – только между плохим и очень плохим.

В этой ситуации оказалась и Аун Сан Су Чжи. “Она много лет была символом сопротивления, но спокойно сидела под домашним арестом и ни за что не отвечала. Теперь она отвечает за существование государства Мьянма, и с этих позиций не получается у нее выступать общегуманитарным образом. И то, что Запад настолько удивлен и удручен ее поведением, скорее, свидетельствует о том, что к этим странам и к этим лидерам всерьез не относились”, – замечает Федор Лукьянов” ( конец цитаты).

Между тем Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш вновь призвал власти Мьянмы прекратить военную операцию в штате Ракхайн и обеспечить беженцам народности рохинджа возможность вернуться в страну.

https://ria.ru/world/20170919/1505079738.html



“Выступая во вторник на Генеральной Ассамблее ООН, Гутерреш отметил прозвучавшее накануне заявление государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи о намерение выполнять рекомендации комиссии по штату Ракхайн.

“Власти Мьянмы должны прекратить военные операции и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ и признать право беженцев на безопасное и достойное возвращение. Они также должны ответить на недовольство народности рохинджа, чей статус слишком долго остается нерешенным вопросом”, — сказал Гутерреш”( конец цитаты).

Вообще то Бангладеш- родина рохинджа. Они бежали из своей перенаселенной и постоянно затопляемой разливами Ганга страны в поисках лучшей жизни тогда еще в Бирму. На родине их не ждут. Отсюда и родилась интересная инициатива. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина представила план по урегулированию конфликта в мьянманском штате Ракхайн, сообщает новостной портал bdnews24.

https://ria.ru/world/20170920/1505167404.html

“Бангладешский лидер озвучила шесть шагов по урегулированию кризиса в Ракхайне в ходе заседания контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое состоялось во вторник “на полях” Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

“Сегодня мусульманские братья и сестры в Мьянме столкнулись с этническими чистками. Продолжающаяся военная операция властей Мьянмы привела к опустошению штата Ракхайн”, — заявила Хасина.

План включает немедленное прекращение военной операции в Ракхайне, создание зоны безопасности в Мьянме для гарантии защиты мирных жителей, реализацию рекомендаций Консультативной комиссии во главе с экс-генсеком ООН Кофи Ананом, срочную гуманитарную помощь беженцам. Также Дакка требует от Мьянмы прекратить “государственную пропаганду”, которая называет представителей народности рохинджа бенгальцами. Наконец, ключевым пунктом является возвращение в Мьянму более 400 тысяч беженцев-рохинджа, нашедших убежище в Бангладеш.

…Мьянма уже отвергла одну из главных идеи Дакки – создание зоны безопасности под эгидой ООН или ОИС. Генеральный директор офиса Государственного советника Мьянмы У Зо Тхаи заявлял, что правительство отвергает план, поскольку “если такая зона будет создана, она попадет под контроль международных деятелей”. При этом сама госсоветник, де-факто премьер-министр Аун Сан Су Чжи во вторник объявила о готовности Мьянмы разрешить беженцам-рохинджа вернуться в свои дома в Ракхайне после процесса “верификации” их права на проживание в Мьянме” ( конец цитаты).

Интересно с названием народа. Стоит напомнить, что в Югославии в свое время албанцев переименовали в косоваров и неожиданно в определенный момент “выяснилось”, что они коренные жители исторических областей Сербии- Косово и Митохи.

https://ria.ru/world/20170921/1505238384.html



” Власти Мьянмы готовят критерии для верификации права на проживание в стране беженцев-рохинджа (рохинья), находящихся в настоящее время на территории Бангладеш, сообщает в четверг интернет-версия газеты Myanmar Times.

19 и 20 сентября в штате Ракхайн работала инспекционная комиссия во главе с постоянным секретарем Комитета по исполнению рекомендаций по ситуации в штате Ракхайн, которая рекомендовала принять новые критерии верификации права рохинджа на проживание на территории Мьянмы и мьянманское гражданство, “не привязанные к Закону о гражданстве Мьянмы 1982 года”, говорится в сообщении.



О процессе верификации 410 тысяч беженцев, перешедших границу из Мьянмы в Бангладеш в поисках убежища от боевых действий на территории штата Ракхайн, говорила во вторник в своем обращении к нации и международному сообществу государственный секретарь и фактический лидер Мьянмы До Аун Сан Су Чжи. Она заявила, что власти Мьянмы готовы разрешить вернуться в страну тем беженцам-рохинджа, право которых на проживание в Мьянме будет подтверждено в ходе процесса верификации.



В мьянманском законе о гражданстве 1982 года записано, как и в первой конституции страны, принятой в 1947 году после обретения независимости от Великобритании, что гражданами Бирмы (ныне Мьянмы) считаются лица, принадлежащие к одной из 135 коренных народностей, населяющих страну. Народности рохинджа в этом списке нет. Переселенные на территорию Мьянмы из Бенгалии, тогда части Британской Индии, во времена британского владычества, рохинджа официально считаются “бенгальцами” или нелегальными мигрантами из Бангладеш. Некоторые из них, однако, имеют “ассоциированное гражданство” или “гражданство по натурализации”. Первое определяется в законе, как полученное лицами, чьи предки проживали на территории Мьянмы до 1948 года и подпали под действие Закона о гражданстве Бирманского Союза 1948 года, оформив гражданство по этому закону. Второе — как полученное лицами, чьи предки также проживали на территории Мьянмы до 1948 года, но которые официально обратились к властям за получением гражданства после 1982 года. Обе эти категории имеют усеченные гражданские права, в частности, не могут занимать выборные должности” ( конец цитаты).

Первый шаг сделан. Международное сообщество не успокоится, пока всем рохинджа не дадут гражданство. В этом стремлении едины и Запад, и мусульманский мир, причем в их поддержку выступают и сунниты. и шииты. За гражданством встанет вопрос предоставления автономии компактно проживающему мусульманскому населению. А там и до независимости рукой подать, имея такую поддержку. Против Аун Сан Су Чжи начала работать та же машина, которая и привела ее к власти; Аmnesty International уже почувствовала “дичь”, скоро другие НКО подтянутся. Нобелевский лауреат просто не знает, что противопоставить и главное, как противостоять этой силе. Скоро выяснится, кто окажутся для бирманского лидера “своими”. Альтернатива ясна- ” общечеловеческие ценности” против государственных интересов. Выбор не из легких, тут прямо через себя перешагивать надо, свои убеждения. Или нет? Сюжет шекспировский, надо сказать.