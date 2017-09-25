Исход евреев из Голливуда начался? или из Америки?!

...ОНИ УЖЕ ДАВНО НЕ СКРЫВАЮТ СВОИ ПЛАНЫ – ПРИУЧИВ «ГОЕВ» ИХ «НЕ ВИДЕТЬ» источник

(...) Чернобыль — это древний, упоминаемый в летописях ещё 900 лет назад еврейский городок. Это место историческое, а для многих евреев святое. В годы Второй мировой войны фашисты закопали в нём живьем около тысячи евреев. Много евреев жило в Чернобыле и в послевоенные годы...

Вот только в момент катастрофы на Чернобыльской АЭС ни одного еврея в этом городе почему-то не оказалось.

Их предупредили заранее, - уверены многие местные жители, пережившие катастрофу. Мы видели, как евреи уезжали отсюда семьями накануне трагедии.

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Кстати, американцы говорят, что так же было и 11 сентября 2001 года, когда случилась трагедия "911". Об этом первой проговорилась газета Нью-Йорк Таймс, со ссылкою на израильское консульство.

При обрушении зданий Всемирного торгового центра погиб лишь один еврей, который там вовсе и не работал. Просто он зашёл навестить приятеля. А поскольку он там не работал, кто бы его мог предупредить? Остальные евреи, кто работал в зданиях-близнецах, надо полагать, были оповещены и 11 сентября взяли выходной. Вот и весь секрет, почему тогда среди более чем 3000 погибших оказался всего один еврей.

Сейчас раввины включают "дурака" и рассказывают об этом "еврейском счастье" сказки. Приведу лишь одну: "Настоящим чудом оказалось спасение евреев во время террористической атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 г. В тот трагический день они в полном составе не вышли на работу. В результате не один еврей не погиб". Источник

Вот и в Чернобыле случилось подобное "ЧУДО", за несколько дней до трагедии на АЭС евреи собрались и в полном составе уехали из города...

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(...) в 2008 году в LA Times были опубликованы откровения Джоэля Стейна:

«Я никогда в своей жизни не был так разочарован опросом. Около 22% американцев верят, что "кино- и телеиндустрия сегодня, в основном, управляются евреями", в отличие от почти 50% в 1964 году. Лига по борьбе с диффамацией, которая опубликовала результат этого опроса месяц назад, видит в этих числах победу над стереотипами. На самом деле, они просто показывают, насколько отупела Америка.

Евреи тотально руководят Голливудом», - пишет автор статьи.( источник )

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Исход евреев из Голливуда начался?

Опасаясь катастрофического землетрясения десятки, если не сотни кинозвезд Голливуда тайно покинули Лос-Анджелес в минувшие выходные.

Как случайно стало известно фанатам – Анджелина Джоли, Шер, ДиКаприо, Челси Хэндлер, Джастин Тимберлейк, Джей-З, Бейонсе, Ким Кардашян, Джордж Клуни и многие, многие другие, в том числе более много более знаменитые продюсерские имена – все забронировали срочные рейсы из Лос-Анджелеса в минувшие выходные дни.

Что происходит с нашим миром? Неудобные вопросы академикам.

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Изменить Мировой Порядок, чтобы остановить Климатическую Катастрофу

Чтобы остановить климатическую катастрофу необходимо немедленно сделать следующее: