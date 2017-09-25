Главная » Аналитика

Исход евреев из Голливуда начался? или из Америки?!

08:51. 25 сентября 2017 Просмотров - 37 Нет комментариев Опубликовал:
...ОНИ УЖЕ ДАВНО НЕ СКРЫВАЮТ СВОИ ПЛАНЫ – ПРИУЧИВ «ГОЕВ» ИХ «НЕ ВИДЕТЬ» источник

 

(...) Чернобыль — это древний, упоминаемый в летописях ещё 900 лет назад еврейский городок. Это место историческое, а для многих евреев святое. В годы Второй мировой войны фашисты закопали в нём живьем около тысячи евреев. Много евреев жило в Чернобыле и в послевоенные годы...

Вот только в момент катастрофы на Чернобыльской АЭС ни одного еврея в этом городе почему-то не оказалось.

Их предупредили заранее, - уверены многие местные жители, пережившие катастрофу. Мы видели, как евреи уезжали отсюда семьями накануне трагедии.

--------------

Кстати, американцы говорят, что так же было и 11 сентября 2001 года, когда случилась трагедия "911". Об этом первой проговорилась газета Нью-Йорк Таймс, со ссылкою на израильское консульство. 

При обрушении зданий Всемирного торгового центра погиб лишь один еврей, который там вовсе и не работал. Просто он зашёл навестить приятеля. А поскольку он там не работал, кто бы его мог предупредить? Остальные евреи, кто работал в зданиях-близнецах, надо полагать, были оповещены и 11 сентября взяли выходной. Вот и весь секрет, почему тогда среди более чем 3000 погибших оказался всего один еврей.

Сейчас раввины включают "дурака" и рассказывают об этом "еврейском счастье" сказки. Приведу лишь одну: "Настоящим чудом оказалось спасение евреев во время террористической атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 г. В тот трагический день они в полном составе не вышли на работу. В результате не один еврей не погиб". Источник

Вот и в Чернобыле случилось подобное "ЧУДО", за несколько дней до трагедии на АЭС евреи собрались и в полном составе уехали из города...

источник

----------------

(...) в 2008 году в LA Times были опубликованы откровения Джоэля Стейна

«Я никогда в своей жизни не был так разочарован опросом. Около 22% американцев верят, что "кино- и телеиндустрия сегодня, в основном, управляются евреями", в отличие от почти 50% в 1964 году. Лига по борьбе с диффамацией, которая опубликовала результат этого опроса месяц назад, видит в этих числах победу над стереотипами. На самом деле, они просто показывают, насколько отупела Америка.

Евреи тотально руководят Голливудом», - пишет автор статьи.(источник)  

 

Нил Гэблер. Собственная империя. Как евреи изобрели Голливуд

 

----------------

Исход евреев из Голливуда начался?

 

Опасаясь катастрофического землетрясения десятки, если не сотни кинозвезд Голливуда тайно покинули Лос-Анджелес в минувшие выходные.

Как случайно стало известно фанатам – Анджелина Джоли, Шер, ДиКаприо, Челси Хэндлер, Джастин Тимберлейк, Джей-З, Бейонсе, Ким Кардашян, Джордж Клуни и многие, многие другие, в том числе более много более знаменитые продюсерские имена – все забронировали срочные рейсы из Лос-Анджелеса в минувшие выходные дни.

В Калифорнии ждут Мать Всех Землетрясений. Звезды Голливуда тайно покидают Лос-Анджелес.

 


 

Что происходит с нашим миром? Неудобные вопросы академикам.

-----------------

Изменить Мировой Порядок, чтобы остановить Климатическую Катастрофу

Чтобы остановить климатическую катастрофу необходимо немедленно сделать следующее:

1.​ Резко снизить производство, ликвидировать мусорные области - такие как производство оружия, предметов роскоши, алкоголя, табака, наркотиков, одноразовых товаров (памперсы, пластиковая посуда)…

 

2.​ Прекратить массовые игрища, требующие больших энергозатрат - чемпионаты, олимпиады, фестивали…

3.​ Остановить всё, что связано с двигателями и взрывами – войны, военные игры, манёвры, парады, ралли, гонки Формулы-1…

4.​ Ликвидировать сверхпотребление богатых – дворцы, лимузины, персональные самолёты, яхты и пр.

5.​ Резко сократить массовую транспортировку людей и грузов, для чего убрать праздный туризм, пересмотреть логистику, приближая производство к работникам и к потребителю…

6.​ Резко снизить индивидуальное потребление до физиологически необходимого уровня.

 

 

 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Еврейский фашизм. Библейский проект и его информационное прикрытие. Часть 4
...с самого начала теоретизирующим евреем; еврей поэтому...подтвердить историю массового исхода евреев из Египта,...евреев на эстраде Сатанинская программа Голливуда Иллюминатский Голливуд... работорговлей в Америке и их ...возможно, «цитадель» или «укрепление на холме......
«Последняя Гастроль» или «Холокост -2, 3, ...» сеанс махровой конспирологии
... сорока восьми или семидесяти двух ... с США начать агрессию против ...что мы будем наблюдать исход №2 (вернее ... в Латинской Америке) Ротшильды контролируют...подготовили «эпическими предстказаниями Голливуда-2012». Ну,... истинному раскаянию евреев, которые должны...
Сионизм и роль сионистов в организации евромайдана и попытке раскола Украины
... или из Америки, в отличие от "коренных" американских или европейских евреев»....В протестантских странах капитализм начал с разбоя «первоначального ...И именно из торы исходит расовая жесткость, которую ... последнее время в Голливуде и в общественных средствах...
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
... сознание». И через Голливуд США уже давно  ...законно избранным президентом. 4) Исходя из последнего факта, бесспорно...себе замечать: “Молчание Америки по поводу евреев – оглушает. Старинная ...началась  кровавая заваруха на Украине и убийство русских, или...
По новостям и событиям: “Поиграть по пяти копеек в бостон”
...интернационала все алгоритмы исходят из прибыли. Посему...герметизм знаний или ссудный процент или другие ... в Америке долгое время с начала 80-х...связь с католической церковью, евреями и другими группами. ...политике, “выстрелит” в Голливуде. [34] Правила русского ...
Е.А. Шабельская, «Сатанисты ХХ века»
...и всемирная деятельность Голливуда, и в ..., что приглашение в Америку вещь выгодная? —... вдохновение... Откуда исходит это вдохновение, ..., новая или новейшая?.. Военная или штатская история... евреями, убеждение публики в невиновности артистки начало колебаться...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>