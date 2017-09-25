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История с хорошим концом

20:50. 25 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Сергей Колясников рассказывает о том, как разрешилось старое дело с попыткой сфабриковать уголовное дело против Васильева.

История предпринимателя Васильева, против которого сфабриковали уголовное дело, близится к концу

Спешу поделиться радостью. Клубок почти распутан.

Для начала, предыстория:

Работал в области застройщик, Алексей Васильев. Строил малоэтажные дома (хорошие, к слову, и по отзывам людей и главное по итогам многочисленных экспертиз), и тут решили конкуренты выдавить его из бизнеса. Причем не просто выдавить, а отжать один из объектов, а самого его посадить.

За прошедший год много чего было, и мне угрожали как официально, так и по телефону, угрожали раскрывшему детали махинаций свидетелю (есть заявления, дело идет), как в случае с "пьяным мальчиком" всплыли поддельные экспертизы по поддельным же документам, не говоря о лжесвидетелях, угрожавший посадить Васильева на 7 лет следователь, "осведомленные" депутаты Единой России, открыто и публично заявлявшие, что "Васильев сядет, уже все оформлено", но … НЕ ПРОЛЕЗЛО.

Ситуация на 18 января 2017 года была такой:
- Васильев под подпиской, три незаконченных объекта (Патруши, Реж, Молодежный);
- Следователь ГСУ МВД открыто угрожающий ему посадить его на 7 лет;
- В ЖСК Патруши "рулит" Мария Патрушева, при поддержке депутата ЕР планирует избраться муниципальным депутатом в Полевском;
- Мне угрожают сразу с нескольких сторон, как прямо (вылетишь из Общественной палаты), так и косвенно (Что будет с твоей репутацией, если его посадят, а его посадят, уж поверь).

Ситуация на сегодня:
- В уголовное дело против Васильева добавлены сотни документов, выяснилось, что в объект Патруши вложено средств больше, чем собрано с дольщиков;
- Объекты Реж и Молодежный сданы, люди заселились, получают документы;
- Следователь Зяблицкий от дела отстранен;
- В ЖСК Патруши введено внешнее наблюдение, единоличная власть и распиливание бабла закончилось;
- Депутатом Мария Патрушева не стала, увы.
- Депутат Единой России, помогавший ей, знатно огреб от исполкома ЕР после соответствующих заявлений.
- А сегодня на ЖСК Патруши начались строительные работы – ведет их Васильев: http://www.intermonitor.ru/arktik-grupp-dostraivaet-zhsk-patrushi-vneshnij-upravlyayushhij-navodit-poryadok-v-skandalnom-kooperative/

Собственно, последний пункт и стал поводом для текущего поста:





Так что первые 138 семей из дома, на достройку которого надо пару недель, но достроить его не могли в течение нескольких лет (иначе Васильева посадить не получилось бы), скоро также будут получать документы и заезжать, жить.

Все это с привязкой к датам есть в этих постах:

- Часть 1: Строишь дома по 30'000 рублей за кв.м? Получи сфабрикованное уголовное дело. Беспредел на Урале http://zergulio.livejournal.com/4508429.html
- Часть 2: Письмо в личку: члену Общественной палаты Свердловской области Сергею Колясникову http://zergulio.livejournal.com/4530503.html
- Часть 3: Следователь Зяблицкий: http://zergulio.livejournal.com/4554959.html
- Часть 4: Вниманию СК: http://zergulio.livejournal.com/4612357.html
- Часть 5: Как заработать миллион рублей. Практическое пособие, примеры http://zergulio.livejournal.com/4647646.html
- Часть 6: Они хотели прибрать к рукам весь бизнес Алексея Васильева. Мне угрожают физической расправой (с) http://zergulio.livejournal.com/4719918.html
- Часть 7: Почему слепнут депутаты https://zergulio.livejournal.com/4953692.html
- Часть 8: Бомба! Фальшивые экспертизы, документы, лжесвидетельства: https://zergulio.livejournal.com/5066270.html
- Часть 9: Обращение дольщиков-заложников к Путину: https://zergulio.livejournal.com/5152759.html
- Часть 10: Следователь Зяблицкий отстранен: https://zergulio.livejournal.com/5156678.html
- Часть 11: В ЖСК Патруши введена процедура наблюдения: https://zergulio.livejournal.com/5179598.html
- Часть 12: Людей кинула, можно и в депутаты: https://zergulio.livejournal.com/5269601.html

Как мне сообщили, у гражданки Патрушевой и ее команды, что-то вроде огорчения граничащего с истерикой. Они пытаются выгнать Васильева со стройки, но тут уже просто смешно, это решение внешнего управляющего, целиком и полностью законное. Опасения их понятны, инвентаризация активов ЖСК Патруши с высокой вероятностью послужит основанием для возбуждения уголовных дел уже в отношении самих ловкачей.

Такие дела. Еще одна победа, победа тяжелая, длилось все девять месяцев, да и впереди много всего … но уже сейчас ясно, победа.

Мы спасли человека от тюрьмы, благодаря его работе – сотни семей уже живут в своих законченных и сданных домах, и еще больше будут жить совсем скоро, и, надеюсь, мошенники получат по заслугам.

Такие дела.

Еще одна строка в наш с вами список: https://zergulio.livejournal.com/942244.html

UPD. 18 января 2017 года Васильев был не под подпиской, а под домашним арестом, с браслетом на ноге, следователь в суде требовал "закрыть" его в СИЗО.

https://zergulio.livejournal.com/5282766.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: колясников, коррупция, криминал, общество, строительство
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