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ФСБ: Созданием в российском обществе комплекса вины и покаяния занимаются иностранные спецслужбы

08:37. 25 сентября 2017 Просмотров - 37 2 коммент. Опубликовал:


“Использование опыта предыдущих поколений позволяет нам активизировать нашу работу. Также актуальным на текущем этапе является противодействие попыткам фальсификации отечественной истории, важно изучение деятельности отечественных спецслужб на различных этапах исторического развития, – сказал Пилипенко. – В том числе [противодействие] инициируемым из-за рубежа информационными кампаниями, нацеленным на создание в российском обществе комплекса вины и покаяния. В этой связи органами безопасности во взаимодействии с российским научным сообществом должна проводиться активная работа в области исторического сознания”.



Врио начальника УФСБ по Свердловской области Анатолий Пилипенко. напомнил, что одной из важнейших составляющих исторической науки является формирование патриотического самосознания российских граждан, в связи с этим он пожелал всем участникам конференции плодотворной работы, конструктивного обмена мнениями.

Комментарий автора:

Тема важная. Решил слегка сконцентрироваться. Тем более, озвучена государством. Что бывает редко, но метко. Значит, время пришло.

С одной стороны, невозможно не видеть постоянных попыток загрузить общество ощущением исторической кармической гири. Да побольше массой.

За Украину (от “развязывания там войны” – до вины за то что “допустили” или “не пришли на помощь). За РИ, “тюрьму народов”, за СССР – “тюрьму народов”, миллиард изнасилованных немок, Холокост, 2МВ в целом, за царя, Ленина-Сталина, Ельцина – выбирай сторону, надевай маску и клюй мозги, желательно, подходящие по внушаемости. За Голодомор на Украине, в Казахстане и Поволжье. За расстрелянного отставного царя с домочадцами и предательство Сталина тогдашней кликой наверху КПСС. Мы отогнали евреев от крана и жадно выпили всю воду. За…пингвинов, кажется, мы еще только не геноцидили. Но, еще, непременно, отгеноцидим. А так – полный набор.

Каяться и платить.

Не только деньгами, разумеется. Территориями, влиянием в мире, всем, чем укажут. Вплоть до права на существование. Где-то в подсознание подсаживают инфовирус – России, царской, коммунистической, либеральной, нац-ориентированной не должно существовать. Ни в истории, ни в будущем. Обосновывая это тем, что ближе внушаемому. Разбив их на группы, клетки. И каждой подсовывая под нос гипертрофированное что-то из России. Что-то, что не нравится лично ему. И так – с каждой группой внушаемых. Каждому – свое. Как было написано над входом в Бухенвальд – Jedem das Seine. Одни будут биться против одной “плохой России”, другие – против другой, третьи – против третьей. Только инфодрова подбрасывай и срежессированные скандалы.

С другой – четко высказанная позиция государства (в лице ФСБ) по этим псих-атакам на общественное сознание. С указанием (пусть и обобщенным) их источника.

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Предлагаю камрадам вспомнить конкретные примеры, как нас пытались, пытаются заразить вирусом вины. Что-то вроде вещественных доказательств этого.

Классика, естественно у Ахеджаковой. Не она, далеко, первая, не она последняя, но мем “простите нас…” заслуженно ее.



Бывают атаки более скрытые. Например – “Россия виновата, что упустила Украину…”. Которую может таскать в инфополе даже не сам атакующий, а уже зараженные ее вирусом. Даже еще не русофоб, в открытой стадии болезни. Но, уже чихающий на окружающих, распространяя вирус. Бывает и предварительная арт-подготовка (видел у местнобродящих пациентов) – “без России мы не справимся”. Из мест, где пока спокойно. Накапливая потенциал будущей “вины”. Не сомневаюсь, там этот вирус уже гуляет.

При этом – недостатки есть, но их нет только у покойных, на поминках.

Кто-то может спросить: что, совсем не за что каяться в прошлом ?

Отвечу заранее – нет. Россия не подсудна. Кроме Бога, если он появится.

У каждой вины есть имя, фамилия ( имена, фамилии). В том числе, и перед Россией. У самой России – нет. Пусть поищут другую жертву. Потолерантней. Россию – еще придется упрашивать, чтобы отпустила, если достанешь всерьез своими претензиями. Так было и так будет.

Кто со своим д*рьмом к нам вползет, в нем и утонет.

Комментарий получился куда больше статьи. Накопилось, наверно.

ПС: Не вполне согласен с заголовком, но оставил его, как в первоисточнике. Каков есть, таков есть. Не согласен с тем, что этим занимаются только спецслужбы. Уверен, этим занимаются не только они. Но и частные структуры.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: общество
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2 коммент.»

  • 4250 3800
    Вячеслав 25 сентября 2017 в 9:01 Ссылка Пометить
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    Хочешь погубить народ, истреби его язык
    ***
    Без языка науки невнятны, законы мрачны, художества нелепы, рукоделия грубы, и одним словом: все без вида, без образа, без души.
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    Конфуций
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    Остерегайтесь тех, кто хочет вменить Вам чувство вины, ибо они жаждут власти над Вами… Конфуций

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  • 716 480
    Oleg 25 сентября 2017 в 9:03 Ссылка Пометить
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    Ещё подсказали недавно о комплексе, который крепко сидит в российском обществе – Стокгольмский синдром. Также разновидность его “Бытовой стокгольмский синдром”. См. подробно в справочных материалах.

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