ФСБ: Созданием в российском обществе комплекса вины и покаяния занимаются иностранные спецслужбы

“Использование опыта предыдущих поколений позволяет нам активизировать нашу работу. Также актуальным на текущем этапе является противодействие попыткам фальсификации отечественной истории, важно изучение деятельности отечественных спецслужб на различных этапах исторического развития, – сказал Пилипенко. – В том числе [противодействие] инициируемым из-за рубежа информационными кампаниями, нацеленным на создание в российском обществе комплекса вины и покаяния. В этой связи органами безопасности во взаимодействии с российским научным сообществом должна проводиться активная работа в области исторического сознания”.Врио начальника УФСБ по Свердловской области Анатолий Пилипенко. напомнил, что одной из важнейших составляющих исторической науки является формирование патриотического самосознания российских граждан, в связи с этим он пожелал всем участникам конференции плодотворной работы, конструктивного обмена мнениями.Комментарий автора:Тема важная. Решил слегка сконцентрироваться. Тем более, озвучена государством. Что бывает редко, но метко. Значит, время пришло.С одной стороны, невозможно не видеть постоянных попыток загрузить общество ощущением исторической кармической гири. Да побольше массой.За Украину (от “развязывания там войны” – до вины за то что “допустили” или “не пришли на помощь). За РИ, “тюрьму народов”, за СССР – “тюрьму народов”, миллиард изнасилованных немок, Холокост, 2МВ в целом, за царя, Ленина-Сталина, Ельцина – выбирай сторону, надевай маску и клюй мозги, желательно, подходящие по внушаемости. За Голодомор на Украине, в Казахстане и Поволжье. За расстрелянного отставного царя с домочадцами и предательство Сталина тогдашней кликой наверху КПСС. Мы отогнали евреев от крана и жадно выпили всю воду. За…пингвинов, кажется, мы еще только не геноцидили. Но, еще, непременно, отгеноцидим. А так – полный набор.Каяться и платить.Не только деньгами, разумеется. Территориями, влиянием в мире, всем, чем укажут. Вплоть до права на существование. Где-то в подсознание подсаживают инфовирус – России, царской, коммунистической, либеральной, нац-ориентированной не должно существовать. Ни в истории, ни в будущем. Обосновывая это тем, что ближе внушаемому. Разбив их на группы, клетки. И каждой подсовывая под нос гипертрофированное что-то из России. Что-то, что не нравится лично ему. И так – с каждой группой внушаемых. Каждому – свое. Как было написано над входом в Бухенвальд – Jedem das Seine. Одни будут биться против одной “плохой России”, другие – против другой, третьи – против третьей. Только инфодрова подбрасывай и срежессированные скандалы.С другой – четко высказанная позиция государства (в лице ФСБ) по этим псих-атакам на общественное сознание. С указанием (пусть и обобщенным) их источника.——————————————————Предлагаю камрадам вспомнить конкретные примеры, как нас пытались, пытаются заразить вирусом вины. Что-то вроде вещественных доказательств этого.Классика, естественно у Ахеджаковой. Не она, далеко, первая, не она последняя, но мем “простите нас…” заслуженно ее.Бывают атаки более скрытые. Например – “Россия виновата, что упустила Украину…”. Которую может таскать в инфополе даже не сам атакующий, а уже зараженные ее вирусом. Даже еще не русофоб, в открытой стадии болезни. Но, уже чихающий на окружающих, распространяя вирус. Бывает и предварительная арт-подготовка (видел у местнобродящих пациентов) – “без России мы не справимся”. Из мест, где пока спокойно. Накапливая потенциал будущей “вины”. Не сомневаюсь, там этот вирус уже гуляет.При этом – недостатки есть, но их нет только у покойных, на поминках.Кто-то может спросить: что, совсем не за что каяться в прошлом ?Отвечу заранее – нет. Россия не подсудна. Кроме Бога, если он появится.У каждой вины есть имя, фамилия ( имена, фамилии). В том числе, и перед Россией. У самой России – нет. Пусть поищут другую жертву. Потолерантней. Россию – еще придется упрашивать, чтобы отпустила, если достанешь всерьез своими претензиями. Так было и так будет.Кто со своим д*рьмом к нам вползет, в нем и утонет.Комментарий получился куда больше статьи. Накопилось, наверно.ПС: Не вполне согласен с заголовком, но оставил его, как в первоисточнике. Каков есть, таков есть. Не согласен с тем, что этим занимаются только спецслужбы. Уверен, этим занимаются не только они. Но и частные структуры.

Источник: nashaplaneta.su