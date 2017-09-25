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Если у вас есть немного гальки..

08:41. 25 сентября 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:
 


Камень — первый предмет, который человек взял в руку, камень служил орудием труда, на камнях рисовал наш предок. Как предмет для творчества камни используются уже очень давно. Но сейчас они пользуются особой популярностью: из них делают поделки, всевозможные коврики, их используют для декора, на них рисуют. Ну и все, и взрослые и дети, просто обожают собирать морские камешки! Так почему не собирать их с пользой?

Наша редакция предлагает оценить все преимущества такого необычного материала для творчества, который буквально валяется под ногами.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РОСПИСИ

Краски

Большинство предпочитает использовать акриловые краски. Они имеют огромную цветовую палитру, быстро высыхают, не растекаются и прекрасно стыкуются с любой поверхностью. К тому же такая краска нетоксична и не имеет яркого запаха. В качестве альтернативы можно использовать обыкновенную акварель или гуашь. Если хорошенько постараться, результат будет не хуже!Кстати, вместе с краской опытные художники рекомендуют использовать всевозможные фломастеры и контуры. Они помогут украсить рисунок дополнительными деталями и штрихами.

Кисти

Основным аксессуаром для росписи являются, конечно же, кисти! От больших до самых маленьких — тебе пригодятся абсолютно все.

Лак

Чтоб поделка радовала долго, ее просто необходимо покрыть лаком! Это может быть специальный акрил-стирольный лак или же обыкновенный лак для волос. Разница, конечно, существенна, но для детской поделки точно сгодится мамин лак.

Надеемся, наша статья вдохновила тебя на создание собственного шедевра из камней. Так что скорее вооружайся идеями — и вперед!

Источник: nashaplaneta.su

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