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Эпизоды Севастопольской жизни 1854-1855 года

23:07. 25 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


1872. Альбом фотографических снимков с картин «Эпизоды Севастопольской жизни» 1854-1855 года







































































См.также:

Альбом Суворовских полей сражений. 1900
1892. Альбом для детей. Что мы видим (Что окружает нас среди природы)
Редкий альбом Буллы В.К. Русско-японская война на фото.
Альбом фотографических портретов Августейших особ и лиц, известных в России. 1865
От Курска до Ростова по железной дороге XIX века, альбом

https://picturehistory.livejournal.com/2639075.html – цинк

И еще из накопившегося на историческую тематику:


Корейская война. Пленные американские солдаты выступают за мир.

1. История российской внешней разведки. Афанасий Лаврентьевич Ордын-Нащекин – https://nickol1975.livejournal.com/9573491.html
2. Церковь и разведка. Допрос в ЦРУ штурмбаннфюрера СС Хартля об использовании нацистами церковно-религиозных групп в ходе войны против СССР – https://labas.livejournal.com/1171299.html
3. Детская смертность в Москве 1890 года – https://poltora-bobra.livejournal.com/1311454.html
4. Илья Тутаев не погиб. Он победил – https://za-tutaev.livejournal.com/38395.html
5. Хрущев в Сан-Франциско. 1959 год – https://picturehistory.livejournal.com/2639783.html

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: xix век, история, крым, крымская война, российская империя, севастополь
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