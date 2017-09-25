Древние истоки Руси

Есть достаточно убедительная версия [1] что протославян правильно называть венедами.

Согласно ей, этноним славяне возник не раньше VI века н.э. входе «великого переселения народов» на территории современной Польши и восточнее её.

В это время происходили жестокие бои с византийцами в VI-VII вв. с участием восточных русов и русов Южно-балтийской Руси и всех западных венедов (приграничных с Германией).

Название славене, позже славяне, стало весьма быстро распространяться, как общий этноним всех западных венедов и русских — не только за счёт интенсивности переселения, а в основном по причине того, что сами переселенцы были участниками славных сражений на Балканах и являли собой воинов их семей «славой венчанных», «овеянных славой» и были «славные венеды».

Но для территории восточнее современной Польши основным названием народа навечно осталось название русские — кроме украинцев (крайне русских) и белорусов, консолидировавшихся в свои народности в XV-XVI вв., а позже оформившихся в национальности со своей территорией и языком. На южном побережье Балтийского моря (в Южнобалтийской Руси) названия русы, венеты-русь, русские — сохранились до XI-XII вв.

После консолидации руссов-полян[2] прибалтийских в княжество Великая Польша (в конце IX в.) и позже образования княжеств Мешко I и Малая Польша на юге в конце X в. и образования государства Польша под властью Болеслава I Храброго (XI век) — за населением этих территории закрепилось название поляки.

Название русы там исчезло, кроме территории Вендской державы на Балтийском побережье — части бывшей Южнобалтийской Руси. Но общее название славяне — осталось, как малоупотребительное для славян-венедов западных, славян-русских, русов-поляков и болгар.

Авторы такого подхода не согласны с историками, которые называют венедов, являющихся этнической праосновой древней Руси — праславянами, и Руси I-V веков н.э. славянами. Эту ошибку они относят к исторической инерции, полученной из летописи, прошедшей цензуру в период библейского христианства.

В этот период (второе тысячелетие нашей эры) в рамках насаждения культуры библейского христианства предавалось забвению всё, что было связано с былым могуществом древней прародины славян и русов. Поэтому делать исторический упор на летописи, появившиеся после крещения Руси не следует.

Антинорманская теория[3] образования и развития докиевской Руси и её государственности утверждает существование древней государственности Великой Руси самое позднее с III по IX вв. на территории Балтийского побережья современной Германии, всей современной Польши[4] и землях Киевской Руси.

Согласно этой теории, уже в первом веке н.э. предки русов венеды занимали огромное пространство от границ с кельтами и германскими племенами до верховий Волги, Западной Двины, Днепра и Среднего поднепровья и от предгорий Карпат до Южного побережья Балтийского моря (от устья Эльбы до Немана).

Венеды-русы занимали всю территорию современной Польши, а на Севере и западнее её до устья Эльбы, а также все области будущей киевской Руси. Западные венеды занимали земли лужицких сербов, земли Чехословакии, а с VI-VII вв. и земли Югославии.

Язык венедов-русских был единым до IX века. Народ русов был могуч и однороден во всей Великой Вендеской Руси, в которую входили Южнобалтийская Русь, Северовосточная Русь и Южная Русь, которая стала древней Великой Русью.

Древняя Великая Русь представляла объединение трёх этих частей, близкое к государственному с выборным, договорным органом управления.

На современном языке это было нечто, вроде конфедерации[5]. Союзы областей управлялись князьями, старейшинами, воеводами. Южнобалтийская Русь управлялась сначала выборными воеводами, князьями, а затем — наследственными князьями.

Балтийские поляне, входившие в Южнобалтийскую Русь, позже в конце IX века консолидировались с южными и западными волостями, дав название «Польша» и «поляки».

А в Великую Венедскую Русь, а позже древнюю Великую Русь — вошли все земли современной Польши и земли от устья Эльбы до Одера, вся Северовосточная Русь и Южная Русь к началу III в. и к середине III в. соответственно.

Сторонники антинорманской теории отмечают, что самое позднее с I века и до IX века между древними “протославянскими” якобы племенами, которые относятся к венедам — бодричами, лютичами, поморянами, мазовшанами, полянами балтийскими, куявянами, ленчанами, полочанами, ильменскими словенами, кривичами, меря, ситскарями (сицкарями), голядью балтийской, дреговичами, древлянами, северянами, радмичами, вятичами, полянами днепровскими, уличами, тиверцами, вислянами, волынянами (дулебами), и серадзянами — этнических различий не было. Это был единый венедский, а позже русский народ с III века н.э. с единым русским (позже славянским) языком — что одно и то же. Разделение шло только по названиям волостей. Лишь позже, приблизительно в VIII-IX вв. стали консолидироваться и переселяться в Польшу уличи и тиверцы.

Таким образом, Великая Венедская Русь и древняя Великая Русь — одно и то же. Просто в определённое время венеды стали русами[6]. Вопрос о происхождении слова Русь и русские довольно серьёзно исследовал русский писатель и историк В.А.Чивилихин. В своей книге «Память» он пишет следующее:

«Люди земли издревле жили в горах и пустынях, в тундре и джунглях, у морей и в степях, живут и сейчас. Русские же деревни чаще всего лепятся к рекам. Там же располагались и наши древние поселения, из которых образовались позже первые русские города, все без единого исключения обосновавшиеся на реках.

Река снабжала наших предков рыбой, пернатой дичью, самым лучшим бобровым мехом, обеспечивала добычливую охоту на диких копытных у бродов, звериных водопоев, речных обрывов, давала воду для приготовления пищи, омовений, полива садов и огородов, корм домашней водоплавающей птице и луговую траву для скота.

И ещё одно очень важное — никаких дорог через леса в те времена не было и река представляла лёгкий, идеально гладкий путь: летом по воде, зимой по льду. Река образовывала защиту на крутых, изрезанных притоками берегах. Реки давали выход к морям, на дальние внешние рынки.

И, наконец, особый разговор — о значении рек в военном деле. Имею в виду не только речные обрывы, на которых стояли феодальные замки и укрепления городов. У водных преград возводились системы Киево-Печерских крепостей, позже — феноменальные каменные Новгородско-Псковские крепостные линии. Наши предки умели также великолепно использовать привычную для них природную среду — реки, озёра и болота — в открытых сражениях…

Наши предки обожесвтляли реку и первое свидетельство о почитаниях славянами рек и водных божеств (нимф) зафиксировано у византийца Прокопия в VI в. н.э. Нестор тоже писал, что в языческую эпоху мы вместо богов почитали реки, озёра, источники».

В общем, речное водное слово русло (реки), согласно этой версии — служит началом слов Русь, русский. К тому же есть версия, что в праславянском языке река называлась руса. И понятие руса трансформировалось от смысла река в понятие русло, что в принципе почти одно и то же. Русло это — пониженная часть речной долины, по которой происходит постоянный сток воды в межпаводочные периоды. Восточная Европа изобилует реками, что и дало, скорее всего в начале I тысячелетия нашей эры, название нашей речной Родине (русы — речной народ) — а прародиной является Великий Венедский Союз.

Так Неман в старину называли Рось; один из рукавов Немана сохранил название Русь, а залив, в который он впадает, имел название Русна. В новгородской области есть река Руса. Русь — приток Нарева. Рось — приток Днепра. Руса — приток Семи. Самая большая русская река Волга называлась Рось. И таких примеров — множество.

Если название русы возникло от название река, то и место и время возникновения следует искать в географическом и историческом “ключе” — там, где на землях венедов было больше всего рек. В южной Прибалтике более чем либо рек, речек, ручьёв и огромное число озёр, соединённых между собой протоками.

По этой земле протекают и впадают в Балтийское море большие реки с огромным числом протоков. Это Эльба, Одер, Висла, Буг, Нарев и Неман. По количеству озёр южная Прибалтика может сравниться только с южной Финляндией. Такого количества рек, речек, ручьёв и озёр на всей земле древней Великой Руси нигде не было.

Скорее всего всю южную Прибалтику, а затем и всю древнюю Великую Русь назвали словом Русь. Место таинственного «Острова русов», о котором говорилось в персидской и арабской средневековой географической литературе, без указания его места нахождения — становится определённым.

Это остров Рюген (Руян) у южного побережья Балтийского моря, принадлежащий Бордичам. Остров Рюген назван «Островом русов», потому что он стоял у берегов, которые впервые на землях венедов названы Русью.

Название Русь относилось ко всем землям древней Великой Руси. Но русские звали себя по названию волостей: поляне, древляне, кривичи и т.д. Прибалтийские венеды раньше других усвоили название Русь.

Слово русь было изначально самоназванием и прибалты раньше других консолидировались в народное общество русов — жителей рек. Это был большой народ, умевший постоять за себя.

Среди этого народа уже было не племенное, а территориальное деление, как пишут большинство историков. А территориальные деления и названия соответствовали местности[7], ограниченной естественными границами.

То есть, русы объективно-географически делились по естественным нишам, но не делились общественно — ни иерархически, ни по племенному признаку.

В составе народа венедов-русь были жители, которые жили в различных местностях, управляемых выборными начальниками, старейшинами, воеводами, князьями. Все пять областей прибалтов венедов-русь: Бодричи, Лютичи, Поморяне, Поляне прибалтийские, Ленчане и Куявяне (куявы) входили в состав Южнобалтийской Руси.

Все они сообщались по водным трассам. В подтверждение этому финны в настоящее время именуют русских venaje (венеды, венты), а эстонцы — vёnё.

Образовалось государство Южнобалтийская Русь в начале III века н.э. Жители этого государства консолидировались из общего монолита венедов с самоназванием Русь, русы, как много веков позже (XV-XVI вв.) выделялись и консолидировались из русского народа (с полуторатысячелетней историей) украинцы и белорусы.

О племенах и союзах племён в отношении общественного устройства Руси не могло быть и речи. Это понятие было забыто венедами (особенно венедами-русами) как родовой строй — самое позднее в последних столетиях до новой эры. Это были союзы областей с выборными органами и общинной формой жизни. Централизация и координация осуществлялась из единого центрального органа, собиравшегося по надобности решения общих задач: обороны, строительства[8], экономических вопросов…

В Южнобалтийскую Русь входили области: Бодричи, Лютичи, Поморяне, Поляне прибалтийские, Ленчане и Куявяне (куявы).

В Северовосточную Русь входили области: Мазовшане, Чёрная Русь[9], Полочане, Дреговичи, Древляне, несколько позже Кривичи, Меря (по р. Мера, с гг. Галич-Мерский и Ростов), Ильменьские словене (Новгородцы), Ситчина (Ситскари) — по р. Сить, притоку р. Мологи, впадающей в Волгу у затопленного Рыбинским Водохранилищем г. Мологи, Голядь балтийская, осевшая по р. Протве — притоке р. Оки, Радмичи и Вятичи.

В Южную Русь входили области: Бужане, Северяне, Поляне, Уличи, Тиверцы, Висляне, Волыняне и Серадзяне.

Это были не племена, а области, причём — единый народ древней Великой Венедской Руси с начала III века. Именно он первый в Европе, начиная от Южнобалтийской Руси консолидировался в русский народ и создал самостоятельное конфедеративное государство.

Его ранняя консолидация обеспечивалась отличной связью по морю и рекам Лабе, Одре, Висле, Рось (Неман), западной Двине, Припяти, Варте, Бугу, Южному Бугу Сану, Нареву, Волхову, Днепру, Пруту, Днестру, Волге и их притокам и по знаменитому «пути из Варяг в Греки».

И диктовалась необходимостью защиты как побережья Балтийского моря, западных и северных границ, так и юго-западных, южных и юго-восточных. Вплоть до IX века древняя Великая Русь состояла из единого массива русских людей и представлялась грекам «Великой Скифью»[10].

Образование в начале III века Великой Венедской Руси остановило и вытеснило со всех исконно древних венедских земель немецко-датских завоевателей. Причём в течение многих веков, вплоть до распада древней Руси (до IX в.) немецкие племена и даже войска могучей империи Карла Великого во время её нашествий на Русь (778 по 806 гг.) не смогли завоевать ни одной «славянской» области, в частности и областей Великой Руси.

Образование древней Великой Руси обусловлено исторической необходимостью выживания венедского и венедско-русского народа в кровопролитных воинах с готами, сарматами (аланами — активной частью сарматов), хазарами, гуннами и другими кочевниками на юге Руси и необходимостью отражать огромные массы немецко-датских агрессоров и римлян. Также к консолидации обязывали и общие экономические интересы.

Благодаря древнему союзу Великой Руси — наследовавшему ещё более древнему Великому Венедскому Союзу — русская цивилизация устойчиво самоуправлялась в режиме общинной культуры и форме государственной конфедерации на протяжении почти всего первого тысячелетия новой эры, показывая своим существованием пример работоспособной альтернативы ведически-знахарской культуре древних высокоорганизованных государственных цивилизаций и культуре древнеплеменных союзов. Как показывают исторические факты, в период Великой Руси на всей её территории никогда не было рабства (ни в каких его формах) — в отличие от многих других государств и племенных союзов.

И это вошло в генетику русских так, что до сих пор антитолпо-“элитарную” сущность русских людей можно упразднить только вместе с ними самими. Что и делается через оружие геноцида — в первую очередь это алкоголь, табак, наркотики. Именно поэтому русские — «никуда не годные рабы», как их называют на Западе.

Однако массовое бессознательное сопротивление проявлениям рабства у русских в эпоху — после середины XX века (момент изменения соотношения эталонных частот биологического и социального времени), на деле трансформируется в массовое уклонение от качественной работы на любого “хозяина”.

Это уклонение может принимать самые разнообразные формы: от мелкого и крупного саботажа до физического устранения “хозяев” и самоуничтожения. Последнее выражается в потере русскими смысла жизни: тот смысл жизни, который заложен в основы современного государства (обогащаться самому или работать на хозяина — в то время, когда цивилизация и государство уничтожается) для русской генетики и духовности на подходит.

Однако, будучи в своём большинстве раздавленной привитым в период библейского христианства и марксизма безволием, русская толпа, к сожалению, выбирает путь самоуничтожения (в первую очередь пьянство и прочие методы) по принципу “крейсера Варяга”: «врагу не сдадимся, рабами не будем, умрём все до последнего»[11].

Это в корне не правильно: нужно бороться за свою народную концепцию, за русскую землю (а не вымирать, цинично посмеиваясь, что не дались поработителям), как это делали наши предки до периода “христианизации” Руси — но современными самыми эффективными методами ведения борьбы.

Сохранение единого языка на всей территории Великой Руси — историческая данность.

Без общей государственности (в той форме, в какой она была: конфедерация областей) сохранение единого языка было бы невозможно, что подтверждает вся история Европы. Консолидация в государстве или отторжение территории в другое государство изменяет язык. Примеры: Норвегия, Швеция, Финляндия, Венгрия, Украина, Белоруссия, Германия, Франция, Италия и Польша после выхода из Великой Руси и другие.

На протяжении многих столетий с III по IX вв. на территории Великой Руси не образовалось ни одного самостоятельного государства. Все области этнически были однородны и говорили на одном языке.

«Великий народ венедов», каким именем называли праславян, успешно справлялся с агрессией своих противников на всех направлениях обширной области, которую он занимал.

Это были оборонительные войны и воины за расширение цивилизации, ведшиеся по принципу упреждающего захвата территорий противника, которые последним могли использоваться как плацдарм для ведения войны с русской цивилизацией.

По свидетельству историка Б.А.Рыбакова «В эпоху Плиния и Тацита[12] «великий народ венедов» занимал в Европе обширную область шириной около 600 км в меридиональном направлении и около 1600 км. с запада на восток. Эта территория занимала часть побережья Балтийского моря («Венедский залив») от о. Рюген с его знаменитым святилищем Святовита и до устья Вислы. Юго-западная граница долиной Эльбы, Богемскими горами и Карпатами. Юго-Восточная граница шла по краю степи от Карпат и Днепру, переходя на левый берег в бассейне Десны. Наименее ясна Северо-Восточная граница — она терялась в лесах Северо-Востока.

Одно из самых ранних свидетельств о венедах — драгоценные строки из «Германии» Корнелия Тацита (98 г. н.э.) — говорит нам об их подвижности и о походах, как на север, так и на юг: «Венеды заимствовали много из их (сарматских)[13] обычаев ибо они простирают свои разбойничьи набеги на все леса и горы, возвышающиеся между певкинами[14] и феннами[15]».

Совершенно очевидно, что для ведения глобальной войны за свою цивилизацию с нашествиями германцев, датчан, готов в союзе с Византией и римлян, венеды должны были создавать союзы с зачатками государственности — самое позднее в I-II в.в. новой эры — без чего невозможно себе представить управление огромной территорией и могущественной армией.

Поскольку есть многочисленные исторические свидетельства могущества Великой Венедской Руси уже в I веке до н.э., выражающиеся в высокой огранизованности протогосударства Русов, отражавшего набеги противника во всех направлениях, а также несущего самобытную культуру, имеющую более высокую организацию по сравнению с культурами племён и межплеменными союзами соседей, а также отличающуюся общинным образом жизни от высокоорганизованных государственных культур, таких как римской, греческой, эллинской — можно предположить, что у древней венедской региональной цивилизации к началу новой эры был уже большой исторический путь.

Многие исследователи древних корней Великой Руси сходятся во мнении, что наши предки были высокоорганизованной общиной с государственными признаками объединения и единым языком — от нескольких столетий до н.э. до тысячелетия.

Во всяком случае к концу последнего тысячелетия до новой эры Великий Венедский союз представлял собой конфедерацию нескольких общинных государств венедов.

А в начале первого тысячелетия новой эры это был союз государств в которых не было признаков племенного образа жизни: племенное разделение в общем отсутствовало, а частные самоназвания древние русичи как правило брали от волостей, в которых проживали.

Последнее надо пояснить.

Племя это — тип этнической общности и социальной организации первобытного общества — объединение многих родов на основе общей культуры, в которой наряду с языком объединяющим фактором может быть предание об общем предке родоначальнике всех родственных кланов, составляющих племя.

Характерны: кровнородственная связь между его членами, деление на роды и фратрии[16], общность территории, некоторых элементов хозяйства, самосознания и самоназвания, обычаев и культов, для позднего этапа — самоуправление, состоящее из племенного совета, военных и гражданских вождей.

Образование союзов племён, завоевания и переселения вели к смешению племен и возникновению более крупных этнических общностей. Племенная организация сохраняется у некоторых народов и в современную эпоху.

С возникновением древних государственностей разделение на племена как социальной организации общества, утрачивает свою значимость. Племена “растворяются” в государстве, перемешиваясь между собой, и их социальные функции утрачиваются. А самоуправление и управление людей, входивших в племена, заменяется на государственное управление.

Однако, при образовании государства признаки племенного разделения могут ещё долгое время проявляться как элементы самоуправления отдельных племён в пределах государственного управления[17] и как культовая дань памяти прежним родам, входившим в племена. Родовая составляющая племенного образа жизни зачастую сохраняется даже более длительное время, чем племенная.

Так, в римской республике длительное время процветала субкультура родовых религиозных систем.

Род (или клан) — коллектив кровных родственников (группа семей), ведущих происхождение от общего предка (родоначальника), носящих общее родовое имя. Счёт родства ведется по материнской (материнский род) или отцовской (отцовский род) линии.

Возник на рубеже верхнего и нижнего палеолита. Роды объединялись в племена. Распался с возникновением государства. Родо-племенное деление сохранилось у некоторых социальных общностей до сих пор.

В древнерусской (считается — славянской) мифологии Род — имя верховного божества — родоначальника жизни, духа предков, покровителя семьи, дома. Надплеменная социальная самоорганизация древних венедов-русов — признак НАРОДА — которым жили наши предки самое позднее уже в конце I тысячелетия до новой эры.

Грамматическая структура русского языка и смысл грамматических единиц, составляющих слова (первый уровень — род, следующий более высокий уровень общности — на-род) — показывает, что русские издревле не придавали иерархии родов и племен того значения, какое ей придают многие другие народы.

И, что в государствах Африки, в Чечне, в Грузии, в Армении, в Азербайджане, в Казахстане выливается в проблему трайбо­лизма (от английского «tribe» — племя, род; «tribal» — племенной, родовой), когда все так называемые «престижные» виды деятельности в обществе, уже перешедшем от родоплеменной организации жизни к государственной, оказываются занятыми выходцами из племен и кланов, почитавшихся в прежней родоплеменной структуре “старши­ми”, т.е. по существу “высшими”, в чьих представителях достоинство человека данного родоплеменного общества выражается якобы наиболее полно.

У русских другой тип сплочённости — на основе единодушия, — отрицающий семейственно-клановую и корпоративную сплоченность мафий и не изживших трайболизм народов.

Развитый трайболизм, а также и рецидивы клановости, при рассмотрении общественной жизни в масштабе национальном аналогичны расизму. Многие древние государственности входили в рабовладельческий период своего исторического пути на базе этнического расизма, клановости и захвата власти родовитой знатью под руководством “жрецов”.

И период открытого рабовладения длился веками и тысячелетиями. После чего многие древние государственности распадались, на их месте возникали новые рабовладельческие общества и так вплоть до периода европейского феодализма (V — XVII вв.). Феодализм был основан не на прямом рабстве, а на сословно-юридическом неравенстве, закреплённым «правом» (в основном в отношении земельной собственности и эксплуатации труда на земле).

Государственный строй — абсолютная монархия и господство дворянства. Главное что идейной основой феодализма в Европе стало библейское христианство.

Русская и проторусская (венедская) цивилизации из первобытно-общинного (родо-племенного) строя преобразовались в народную цивилизацию — цивилизацию людей, никогда не знавших рабовладения (то есть, мы благонравно “перешагнули” через период рабовладения, когда многие национально-государственные культуры в нём пребывали столетиями и тысячелетиями), которая показывала свою жизнеспособность более 1000 лет (как минимум), вплоть до начала европейской эпохи феодализма при покровительстве библейской церкви. На Руси это IX — XI вв.

Можно с уверенностью предположить, что общие когда-то по происхождению от одной из ветвей индоевропейского сообщества и прошедшие как и все другие племена период первобытно-общинного строя (культуру общинной магии), племенные предки венедов, образовав надплеменную общность, не трансформировали культуру общинной магии в ведически-знахарскую культуру с её обязательной системой рабовладения.

Древние предки венедов образовали особую надплеменную общинную культуру, которая позволила им выделиться в отдельную цивилизационную общность самое позднее к концу I тысячелетия до н.э. — создав при этом надплеменную систему справедливого жизнестроя, никогда не знавшую рабовладения.

И если в системе ведически-знахарской культуры надродовые связи обеспечивались узурпацией власти методом создания государств и выстраивания иерархии духовного и структурного управления — с обязательными атрибутами писанных законов и прав граждан и рабов — то в случае цивилизации венедов-русов законы были не писанные, отношения были естественно-общинными и ненапряжёнными.

Но такое государство-цивилизация показало свою устойчивость большую чем древние рабовладельческие государства-цивилизации.

Великая Венедская Русь, а затем Великая Русь развивались более тысячи лет (а может быть и гораздо больше) вплоть до VIII-IX вв. в основном естественным образом — без вмешательства древних глобализаторов и цивилизаторов, черпающих свои рабовладельческие замашки от стереотипов Атлантиды и сумевших внедрить свою “жреческую” периферию практически во все древние региональные цивилизации мира. В Русской цивилизации это не удавалось сделать вплоть до её “христианизации”.

Действительно все славянские языки, включая русский, принадлежат к одной языковой группе и родственны санскриту.

Реконструкция верований и обрядности древних славян и индийцев, анализ многих традиций, уходящих корнями в доисторическую древность, показывает их общность. Но есть одно важное и принципиальное различие:

· Кастовая система в Индии существует издревле, и она прописана в Ведах, и есть писатели, которые утверждают, что она была принесена в Индию ариями, т.е. вынесена ими из погибшей Арктиды;

· Культура же доисторической Руси, при всей общности верований и ритуалов с ведическими, на каком-то этапе своего развития в доисторическую эпоху перестала быть кастовой.

Главные показатель этого состоит в том, что древнерусское жречество жило в самом народе и воспроизводилось в преемственности поколений не на замкнуто-клановой основе, а на общенародной; оно не обособилось от народа ни в организационных формах профессионально орденской корпорации знахарей, посвящённых в таимые от прочих знания и навыки; ни в формах особого сословия «духовных», подобно тому, как обособились в корпорации (друиды и шаманы) и в наследственные сословия (брахманы, левиты, попы в России в допетровскую эпоху).

Калики перехожие, волхвы в древней Руси — социально-функционально — ЖРЕЧЕСТВО, и, как свидетельствуют былины и летописи, описывая события эпохи становления в конце первого тысячелетия “элитарной” государственности на Руси, они не были обособленной от общества социальной группой в этот период начала кризиса Руси изначальной.

И это — главное качество Русской цивилизации, которое во многом аналогично кораническому утверждению: «Бог лучше знает, где помещать своё посольство» (Коран, 6:124)[18].

Культур компактно-общинного проживания в доисторической и раннеисторической[19] древности было много. Но русская культура — если не единственная, то одна из немногих, в которой жречество (как носители концептуальной власти) не обособилось от остального народа ни корпоративно, ни сословно.

По отношению к этому факту, все прочие обстоятельства носят подчинённый или сопутствующий характер (т.е. имеют чисто формальное значение), если соотноситься с полной функцией управления по отношению к обществу.

Этимологическую[20] сущность однокоренных слов Русь, русский, русскость можно содержательно понять с помощью следующего анализа:

· Русло реки, понятие указывающее на высшую объективность возникновения: русло рек — неотъемлемая часть проекта Творения Земли.

· Русло реки, та часть реки, которая если в природе всё согласовано, не должна пересыхать вообще в течении годовых естественных круговоротов воды; любой случай пересыхания — катастрофа для населяющих реку и её окрестности биоценозов.

· Вода реки — символ информации, которая находится в постоянной динамике в соответствие с объективно заданной мhрой для этой реки. Сама же мhра — русло реки — указывающее путь воде-информации изначально задано Свыше, но может как-то меняться в пределах дозволенного географией местности либо от людской деятельности. Древние русы жили в согласии с природой, поэтому вмешательство в географию рек было минимальное (реки обожествляли), что в символике реки-русла может означать максимальное совпадение целей Промысла и русов.

· Общинные компактные проживания, связанные руслом реки, соответственно — «русским духом» — информационно-алгоритмическая связь людей с Высшей Мhрой — Предопределением, символом которой является русло.

· Русло — руль — одно из значений слова «русло». Руль — средство управления (в случае реки — плавающим по воде судном). Учитывая объективность течения речной воды, заданную руслом (рассуждения об этимологии слова русло предыдущих пунктов), рулить можно лишь в пределах русла. Так в слове Русь выразилась концепция управления по-Русски[21]: управлять в соответствие с Божиим Промыслом, следуя его руслом в соответствии с динамикой информации-воды (либо чуть быстрее за счёт движения вёсел: но тогда где-то на стоянке придётся ожидать, когда обогнанная плавающим средством речная вода дойдёт до места стоянки…).

Отсюда: русская духовность и древнерусская культура — древняя основа-альтернатива тому самому «атлантизму», который укоренился с глубокой древности почти везде в мире, и народы, попавшие под его влияние, развивались не естественным (предложенным Свыше) путём, а путём рабовладельческой глобализации.

Самый правильный путь развития был у Русской протоцивилизации и у Великой Руси вплоть до её насильственной “христианизации”. Поэтому, как надо правильно рулить в глобальных масштабах могут показать лишь русские.

Основные причины распада Великой Руси:

· Древнерусское жречество — носители концептуальной власти — на протяжении многих поколений оказывались персонально не состоятельны в заблаговременном выявлении и разрешении некоторых проблем русской цивилизации — как внутренних, так и в её взаимодействии с соседями. Жречество древней Руси были отчасти зомбировано как личностно, так и как социальная группа паразитическими составляющими исторически сложившейся культуры Руси изначальной (будут изложены в начале следующего раздела «Древнерусская вера»).

· Поэтому жречество не смогло удержать князей от губительных междоусобиц, сепаратизма отдельных областей и воздействия чужих культур в период VIII-X вв.

· Поэтому жречество не смогло эффективно управлять огромной территорией древней Великой Руси в условиях постоянных нашествий готов, гуннов, хазар, печенегов на юге и немецко-датских племён на севере и западе, заставивших некоторую знать искать защиты у саксов и кочевников и сдавать свои неприступные моральные позиции и создавать оппозицию власти.

· Сепаратизм отдельных областей (не племён) как то: прибалтийских Полян, Серадзян и Вислян.

· Междоусобицы отдельных князей.

· Причины кризиса носили чисто личностно-психический характер, который выразился статистически именно как кризис цивилизационного строительства и развития культуры, из которого без внешнего воздействия Русь изначальная оказалась не способной выйти сама. Все люди, включая и тех, кто впоследствии становились в ней жрецами, рождались, росли и личностно развивались в лоне культуры, которая обладала определённой спецификой в аспекте воспроизводства статистики распределения населения по типам строя психики, мироощущения, мировоззрения, миропонимания.

· Одновременно с этим на Русь возлагалась Свыше миссия в последующие десять веков перемолоть и осознать суть библейского христианства — с выходом на алгоримтику веры Богу — что не смогла сделать до сих пор ни одна региональная цивилизация. Это невозможно было сделать без принятия Русью библейского христианства.

· Главная общая причина: доминирование нечеловечных типов строя психики при в общем-то человечном общинно-компактном жизнестрое — когда-то должно было проявиться во внутреннюю цивилизационную конфликтность. Князьями становились лица с демоническими качествами, которые не гнушались принимать “передовые” элементы толпо-“элитарных” культур соседей. Основное же население пребывало в животном типе строя психики, отчасти зомбированное культами многобожия — при общем внутреннем добронравии, что и обеспечивало в соборности (в общей сборке всех намерений) общинный образ жизни. Такова объективная данность исторического этапа развития Руси в I веке новой эры.

Последнее, что следует сказать, переходя к обзору веры древних руссов, следующее. В то время когда путы библейского христианства были сняты с России в начале XX века, русские люди, пребывающие в границах Российской империи, а затем в границах Российской Федерации — не бросились восстанавливать свою веру по мифам, легендам и эпосу древних «славян».

То есть, русские не стали духовно-информационно «плыть против течения» реки времени[22].

Известно, что последнее происходило в тот исторический период (XX век) со многими цивилизациями (наследники кельтов, германцев…). Русские не стали слепо возвращаться в прошлое (хоть оно и было у нас одним из самых праведным), бездумно копируя образно-символичную веру древних русов с переносом в настоящее.

Ничего хорошего из этого всё равно бы не вышло, как не вышло ничего хорошего у германцев, взявших за постбиблейскую основу символику и культы своих добиблейских предков.

И если Русь когда-то и называлась Великой, то она в то время была ещё и максимально возможно (для того невежественного времени) справедливой.

А вот, Германию назвали Великой, но на базе древних “арийских” культов создали фашизм. Поэтому русские “поплыли” дальше по «реке истории», а германцы попытались вернуться вспять.

И было множество исторических личностей, которые после “христианизации” Руси благонамеренно пробовали вернуть русский народ в русло исконно русской реки (вернуть в своё русло — не значит заставить плыть вспять: эти две вещи не надо путать) — с государственного уровня.

Но более всего это удалось И.В. Сталину, отнявшему у «мировой закулисы» руль управления государством и взявшему на себя ИХ «полномочия» (в первую очередь штурманские — по прокладке курса). И.В. Сталин впервые попробовал рулить по-русски и в русском русле — в мировом масштабе и показал всем, что это возможно…