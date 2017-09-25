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Демонстрация в Пхеньяне

14:10. 25 сентября 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:


Фотографии с митинга против американского империализма в Пхеньяне.
Тем более, недавно вот спрашивали, почему на улицах людей мало. Людей много, просто работают. Когда надо, собираются и демонстрируют плакаты с ракетами уничтожающими Белым Дом.







По всей видимости это именно то мероприятие, где было зачитано обращение Ким Чен Ына, где он обещал "наказать огнем старого маразматика".

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: кндр, Митинги, северная корея, США, фотографии
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