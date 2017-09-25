Демонстрация в Пхеньяне

Фотографии с митинга против американского империализма в Пхеньяне.Тем более, недавно вот спрашивали, почему на улицах людей мало. Людей много, просто работают. Когда надо, собираются и демонстрируют плакаты с ракетами уничтожающими Белым Дом.По всей видимости это именно то мероприятие, где было зачитано обращение Ким Чен Ына, где он обещал "наказать огнем старого маразматика".

Источник: colonelcassad.livejournal.com