Чтобы уважать их „право собственности” – нужно окончательно свихнуться, потерять и ум, и совесть…

Наверно читатель согласится, что ниже – одна из лучших статей Вазгена Липаритовича за последнее время. К тому же она открывает новую (для ХХI века) и весьма любопытную дискуссию: о публичной нравственной оценке т.н. частной собственности.

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Распад семьи, частной собственности и государства

Работа Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» появилась в 1884 году. Сама работа не оригинальна (конспектирует труды этнографов) и опирается на вызывающие ныне сомнения источники. Оригинальны теоретические выводы Энгельса, которые гораздо интереснее конкретного (законспектированного им) материала этнографов из жизни индейцев. Семья, частная собственность и государство рассматриваются учёным как сущностная сторона сборки цивилизации , как переход от дикости и варварства к цивилизации. При этом дикость и варварство тоже делятся на три ступени и дается их краткое описание.



При очень многих частных вопросах к Энгельсу с моей стороны, сам подход представляется мне перспективным. В нём единственно, чего не хватает – религии.



Правильнее было бы говорить «Происхождение культов, культур, семьи, частной собственности и государства». Эти факторы собирают цивилизацию.

Мы живём не в 1884 году, мы живём в иную эпоху, при которой обозначенная Энгельсом цивилизационная трида распадается, разлагается. Именно в диалектическом единстве: разлагаются СРАЗУ, ВМЕСТЕ и цивилизационный институт семьи, и частной собственности, и государства.

Давайте выделим ту сторону, которую Энгельс сознательно затемняет, как говорится «темнит»: и семью, и частную собственность (в позитивном смысле) и государство создаёт ОБЩЕСТВЕННАЯ МОРАЛЬ.

Когда она разлагается – то сразу даёт метастазы и на семьи (разваливаются), и на владение собственностью (бешено расхищается), и на государство (подменяется заговором).

Иначе и быть не могло бы. Трудно предположить себе крепкое и успешное «пост-семейное» государство, или какую-либо собственность без государства. Вопрос о собственности рассмотрю подробнее – ведь либералы нам всю плешь проели с этой собственностью! В точности по слову великого М.Е.Салтыкова-Щедрина:

«Горе – думается мне – тому граду, в котором и улица, и кабаки безнужно скулят о том, что собственность священна! Наверное, в граде сем имеет произойти неслыханнейшее воровство!»

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Собственность, ЕСТЕСТВЕННО, не священна.

В строгом научном смысле частной собственности вообще не существует – мы употребляем это выражение просто как устоявшееся в быту.

Что подменено в понятии? Священной должна быть не сама по себе собственность человека, а то ОСНОВАНИЕ, по которому человека этой собственностью общество наградило. Хорошая собственность – лишь та, которая получена как медаль или орден – за заслуги перед Отечеством. Всякая иная, основания приобретения которой темны и невнятны – не просто плохая, а, скажем честно – воровская.

Человек получил дом (или деньги на его покупку) – и не может объяснить, за какие заслуги, на каком основании получил… Так ведь такой человек попросту вор, то есть злейший враг того, что называют «частной собственностью» в хорошем смысле слова!

Лично я, как экономист-теоретик делю «частную собственность» на «честную собственность» и «нечестную собственность». Иначе мы никогда не сможем обнаружить разницы между заслуженным владением и скупкой краденого…

Я уже говорил и писал, что в строго-научном смысле слова «частной собственности» не существует. Доказать это легко: настоящая частная собственность – это такая собственность, которую от посягательств не защищает никто, кроме её владельца.

Если кто-то стреляет в грабителей, КРОМЕ формального владельца – значит, собственность уже, мягко говоря, «не совсем» частная.

Вашу квартиру или магазин защищает полиция. Почему? Потому что власть ей велела… А почему власть велела полиции защищать ваше имущество? Потому что власть вам это имущество дала. В описанном случае полиция защищает не ваше имущество, а волю власти.

То есть государство решило: этот торговый центр принадлежит Васе. А кто-то говорит – «нет, не Васе, а мне!» Государство его за это наказывает. Если бы его государство не наказывало – вам пришлось бы с ним драться один на один. Ведь его слово против вашего, и ничего боле!

Но государство пулями полиции говорит: «Я отдало это здание Васе. Не смей мне перечить».

Потому я и говорю, что с точки зрения экономической науки полиция защищает не ваше владение, а волю власти, предоставившей вам это владение.

Полицейские – люди служивые. Они не лезут в вопрос – «почему, на каком основании государство считает Васю законным владельцем этого здания, а претендента Петю – незаконным?» Им сказали – и они отстреляли покушавшихся на Васю.

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Но если это так – а это очевидно так – то что же скрывают злоумышленники-либералы под ярлыком «частная собственность»? А вот что:

Всякое владение предоставлено властью. Человек, извините, не выходит из утробы матери с гаражами, квартирами, земельными участками и прочим «добром».

НО!

Есть владение морально-обоснованное, а есть преступно-заговорщицкое. Эти два вида владения либералы злонамеренно слили (как мёд с дёгтем) в одну ёмкость по имени «частная собственность».

Что такое морально-обоснованное владение? Вот, к примеру, генерал владеет большой квартирой. Ему её общество дало (как и всем всё – даёт всегда и только общество). Обоснование такое: генерал с орденами, с заслугами, кровь за отечество проливал и т.п. Имеет моральное право пользоваться собственностью…

А что такое преступно-заговорщицкое владение? Очень просто. Пришла к власти банда, мафия (как в 1991 г.). Пришла – и раскидала все блага территории между своими членами, участниками преступной группировки, узурпировавшей власть! Появилась «частная собственность второго рода» – то есть выделение, не имеющее ни моральных, никаких иных внятных оснований.

Но ведь это слишком заметно, и очень сердит людей. Поэтому и породили теорию частной собственности, в которой попытались «замылить» ПРОИСХОЖДЕНИЕ владения.

Вот вы владеете своей квартирой, и считаете её своей частной собственностью? Раз так – то уважайте и частную собственность олигарха-приватизатора, владельца заводов, газет, пароходов! Если у него отбирать силой пожалованное властью, то и у вас нужно отобрать силой пожалованное властью…

Логично? Нет.

Когда частная собственность (владение) теряет моральное обоснование, то она теряет и устойчивость, и стабильность.



Всякий, кто вчера украл – сегодня (а то и к вечеру вчера) становится собственником наравне с тем, кто свою собственность заслуживал десятилетиями непорочной службы обществу.

Но как в такой ситуации защитить владение морально-обоснованное от ЗАХВАТНОГО ПРАВА владения криминально-заговорщицкого?

Мораль, извините, какая была 2 тыс. лет назад, такой и осталась, а банды у власти меняться могут хоть через час! Всякая новая банда раздаёт пожалования своим членам – и тут же начинает вопить, что полученный «хабар» (воровская добыча) – есмь «священная и неприкосновенная частная собственность»!

Но мы же учили в школе закон сохранения вещества и энергии. Мы знаем, что собственность не может взяться из ниоткуда! Если её дали одному – значит, ведь у кого-то забрали, так ведь?



Если банды меняются у власти, и каждый раз перераспределяют собственность – то что, скажите, от собственности остаётся?!

Только одно: грубое и звериное насилие. Есть сила отстоять имущество, есть «прихваты» в действующей власти – оно твоё. Нет сил отстаивать – оно и не твоё больше. Пусть ты его сорок лет непорочной службой зарабатывал, а новый пришёл претендент и тебя выселил вон… И бумажку предъявил от действующей власти – этот теперь моё!

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Государство, в котором собственность не есть доказуемая и задокументированная заслуга перед обществом, не есть «медаль» – а есть нечто невнятное, серое, непонятно откуда взявшееся у владельца – разрушается. Это так же очевидно, как восход или закат Солнца!

Не может государство, которое нищетой наказывает невиновных, а всеми благами земными награждает непричастных – быть крепким и успешным. Оно в руках банды, которая ведёт необоснованное перераспределение собственности, вот и всё!

Является ли разложение крепкой традиционной семьи причиной этих процессов или их следствием – вопрос к философам. Я лично полагаю, что в триаде «семья-собственность-государство» разложение любого из элементов есть и причина, и следствие разложения других. То есть полагаю одновременность процессов распада.

Семья есть первичное преодоление зоологического эгоизма самца. Он в ситуации «Семь-Я» заботится о семи людях, как о себе самом. Именно потому семья – ячейка общества, которое не может состоять из эгоистов. Человек, который не умеет и не хочет служить даже близким, кровным родственникам – не в состоянии служить и большой абстрактной государственной общности.

Важнейший элемент семьи – ВОСПИТАНИЕ. Процесс воспитания состоит из поощрения и наказания. Отсюда и нормальные устойчивые отношения к собственности, которую мы называем в просторечии «частной».

Если собственность получена добродетельным человеком, и за добродетель – тогда её можно и нужно уважать. Тогда она в определённом смысле – «священная»…

Но какая же может быть священная собственность у Ходорковского или Абрамовича, Ахметова или Коломойского?!



Чтобы уважать их «право собственности» – нужно окончательно свихнуться, потерять и ум, и совесть…



Нужно начать уважать «права собственника» у любого карманника, как только он переложил ворованный кошелёк из кармана жертвы в собственный!

Собственность есть благо. Её выдают в нормальном обществе за хорошие дела, как награду. Её лишают за плохие дела – как наказание. А закладывается система «награда/наказание» в процессе воспитания личности. А это семья.

Потому, конечно, без семьи не бывает и частной собственности в хорошем смысле слова. Остаются только удачливые и неудачливые воры и «лохи-терпилы»… И всё это деструктивное поведение людей на местах сказывается на расшатывании скреп государства.

Это мы и видим. Это и нужно остановить – вернув и семью, и государство, и собственность на нравственные основы нормального человеческого бытия.

А иначе – тьма и погибель, и постапокалипсис впереди!

В.Л. Авагян

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